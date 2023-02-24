Бизнесмен из ХМАО покорила крупные сети таежной косметикой

Югорчанка запустила производство, которое интересно «Л’этуалю» и «Золотому яблоку»

25 февраля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Вскоре косметика «Тайганика» будет продаваться в онлайн-магазине «Л’этуаль» Фото: Размик Закарян © URA.RU Бренд косметики «Тайганика» из югорских дикоросов таких как морошка, клюква и даже ягель, вскоре появится в онлайн-магазине «Л’этуаль». А другую крупную федеральную сеть — «Золотое яблоко», — продукция завоевала уже более полугода назад. URA.RU обсудило с владелицей бренда из Нижневартовского района Светланой Колисниченко то, как ей удалось создать уникальный продукт и добиться успеха. Большому ритейлу нужны новые игроки Крупные сети крайне тщательно отбирают производителей Фото: Размик Закарян © URA.RU «Когда началась вся эта история с санкциями на фоне определенного дефицита с уходом иностранных брендов, сети сами открыли возможность для российских производителей прямо на сайте подать документы, заполнить анкету. И в случае их заинтересованности, начать процесс интеграции и продажи своих товаров в их сетях», — рассказывает журналисту агентства Колисниченко. При этом получить возможность заявить о себе ритейлеру и начать продавать — разные вещи. Крупные сети, та же «Л’этуаль», по словам предпринимательницы, крайне тщательно отбирают производителей. У Колисниченко довольно большая линейка косметики, начиная с гелей для душа и шампуней, заканчивая кремами и дезодорантами, которые они сейчас разрабатывают. Поэтому у «Тайганики» ушло более полугода, чтобы наладить сотрудничество. «С „Л’этуаль“ мы уже полгода работаем, карточки товаров появились на сайте, но поставки мы еще не начинали. Когда смотрим на наших коллег, они говорят, что до года занимает процедура интеграции. Они очень досконально проверяют все декларации, соответствие. Но с „Золотым яблоком“ уже работаем. Там было все несколько быстрее», — добавляет предпринимательница. Онлайн-продажи как суперсила В сфере онлайн-продаж существуют свои правила игры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пока продажи югорской косметики в «Л’этуаль» будут идти только через сайт сети. Собственно, в «Золотом яблоке» «Тайганику» также продают в интернете. И сама предпринимательница намерена продвигать бренд в первую очередь через онлайн-платформы. «Наши товары давно в офлайн-магазинах по всей стране от Калининграда до Камчатки. Сначала мы начали сотрудничать с одним из крупных дистрибьюторов, которые работают по России. Но в период пандемии встал очевидный вопрос, что надо уделять внимание интернет-площадкам. Тогда же мы вышли на Wildberries и Ozon — все понимают, что за этим будущее. Количество офлайн-магазинов сокращается, а онлайн растет. Это нельзя игнорировать», — поясняет Колисниченко. При этом в сфере онлайн-продаж существуют свои правила игры. Чтобы преуспеть, их необходимо учитывать. «Например, очень много нюансов с поставками товаров на склад. Банально, это все нужно правильно промаркировать. Потом здесь важен фактор открытости — отзывы о товаре видят все. Поэтому много нюансов уделяется упаковке, и важно исключить брак. Мы понимаем, что люди делятся впечатлениями, особенно негативными. И отельные товары плохого качества влияют на рейтинг всех твоих товаров и магазина в целом. Как говорится, здесь без права на ошибку», — рассуждает предприниматель. Власть как помощник Не лишним в ведении своего дела становится использование мер господдержки, считает предпринимательница. Это позволяет, например, на старте закрыть вопрос помещения для бизнеса или в перспективе получить компенсацию на отдельные затраты. Компенсировать затраты можно как на сырье, так и оборудование Фото: «Тайганика» «Конечно, пользоваться мерами господдержки надо. Они для того и разрабатываются. Например, в этом году „Технопарк Югры“ увеличил субсидию на сертификацию продукции до 400 тысяч рублей — это очень существенно. Совместно с ними мы сертифицируем достаточно большой объем продукции, чтобы к концу года она появилась на полках. И, например, то же касается регистрации торговой марки. Вот мы с юридической точки зрения, возможно, не везде бы разобрались. От „Технопарка“ же была консультативная, юридическая поддержка, что тоже помогло», — поясняет Колисниченко. По словам предпринимательницы, в случае их бренда в год в общем можно получить компенсацию до миллиона рублей. Причем речь как о затратах на сырье, так и оборудование. «Например, в прошлом году Нижневартовский район ввел субсидию на компенсацию затрат по таре, упаковке и сырью — это около 200 тысяч рублей. Большая часть оборудования у нас также приобретена на субсидию района», — комментирует владелица бренда. Своя ниша и уникальный дизайн Продажи — это в первую очередь маркетинг Фото: «Тайганика» Рынок косметики, как и многие другие отрасли, — перенасыщенный бизнес с большим ассортиментом и конкуренцией. Поэтому когда Колисниченко начинала свое дело ей было важно найти собственную нишу. «Когда я поняла, что все это может перерасти в бизнес, чтобы отличиться, и живя на югорской земле, мы начали искать возможности делать продукцию именно с югорскими экстрактами и дикоросами. К тому же северное сырье хорошо насыщено полезными веществами и витаминами», — считает владелица бренда. Колисниченко удалось разработать не только свой уникальный продукт, но и то, как его подать — собственный дизайн. «Продажа любого товара — это маркетинг. Здесь мало просто сделать, надо красиво упаковать и продать. Как минимум, это даст возможность отличаться от других. Когда тот же наш товар оказывается на полках, это сразу видно», — добавляет предпринимательница. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бренд косметики «Тайганика» из югорских дикоросов таких как морошка, клюква и даже ягель, вскоре появится в онлайн-магазине «Л’этуаль». А другую крупную федеральную сеть — «Золотое яблоко», — продукция завоевала уже более полугода назад. URA.RU обсудило с владелицей бренда из Нижневартовского района Светланой Колисниченко то, как ей удалось создать уникальный продукт и добиться успеха. Большому ритейлу нужны новые игроки «Когда началась вся эта история с санкциями на фоне определенного дефицита с уходом иностранных брендов, сети сами открыли возможность для российских производителей прямо на сайте подать документы, заполнить анкету. И в случае их заинтересованности, начать процесс интеграции и продажи своих товаров в их сетях», — рассказывает журналисту агентства Колисниченко. При этом получить возможность заявить о себе ритейлеру и начать продавать — разные вещи. Крупные сети, та же «Л’этуаль», по словам предпринимательницы, крайне тщательно отбирают производителей. У Колисниченко довольно большая линейка косметики, начиная с гелей для душа и шампуней, заканчивая кремами и дезодорантами, которые они сейчас разрабатывают. Поэтому у «Тайганики» ушло более полугода, чтобы наладить сотрудничество. «С „Л’этуаль“ мы уже полгода работаем, карточки товаров появились на сайте, но поставки мы еще не начинали. Когда смотрим на наших коллег, они говорят, что до года занимает процедура интеграции. Они очень досконально проверяют все декларации, соответствие. Но с „Золотым яблоком“ уже работаем. Там было все несколько быстрее», — добавляет предпринимательница. Онлайн-продажи как суперсила Пока продажи югорской косметики в «Л’этуаль» будут идти только через сайт сети. Собственно, в «Золотом яблоке» «Тайганику» также продают в интернете. И сама предпринимательница намерена продвигать бренд в первую очередь через онлайн-платформы. «Наши товары давно в офлайн-магазинах по всей стране от Калининграда до Камчатки. Сначала мы начали сотрудничать с одним из крупных дистрибьюторов, которые работают по России. Но в период пандемии встал очевидный вопрос, что надо уделять внимание интернет-площадкам. Тогда же мы вышли на Wildberries и Ozon — все понимают, что за этим будущее. Количество офлайн-магазинов сокращается, а онлайн растет. Это нельзя игнорировать», — поясняет Колисниченко. При этом в сфере онлайн-продаж существуют свои правила игры. Чтобы преуспеть, их необходимо учитывать. «Например, очень много нюансов с поставками товаров на склад. Банально, это все нужно правильно промаркировать. Потом здесь важен фактор открытости — отзывы о товаре видят все. Поэтому много нюансов уделяется упаковке, и важно исключить брак. Мы понимаем, что люди делятся впечатлениями, особенно негативными. И отельные товары плохого качества влияют на рейтинг всех твоих товаров и магазина в целом. Как говорится, здесь без права на ошибку», — рассуждает предприниматель. Власть как помощник Не лишним в ведении своего дела становится использование мер господдержки, считает предпринимательница. Это позволяет, например, на старте закрыть вопрос помещения для бизнеса или в перспективе получить компенсацию на отдельные затраты. «Конечно, пользоваться мерами господдержки надо. Они для того и разрабатываются. Например, в этом году „Технопарк Югры“ увеличил субсидию на сертификацию продукции до 400 тысяч рублей — это очень существенно. Совместно с ними мы сертифицируем достаточно большой объем продукции, чтобы к концу года она появилась на полках. И, например, то же касается регистрации торговой марки. Вот мы с юридической точки зрения, возможно, не везде бы разобрались. От „Технопарка“ же была консультативная, юридическая поддержка, что тоже помогло», — поясняет Колисниченко. По словам предпринимательницы, в случае их бренда в год в общем можно получить компенсацию до миллиона рублей. Причем речь как о затратах на сырье, так и оборудование. «Например, в прошлом году Нижневартовский район ввел субсидию на компенсацию затрат по таре, упаковке и сырью — это около 200 тысяч рублей. Большая часть оборудования у нас также приобретена на субсидию района», — комментирует владелица бренда. Своя ниша и уникальный дизайн Рынок косметики, как и многие другие отрасли, — перенасыщенный бизнес с большим ассортиментом и конкуренцией. Поэтому когда Колисниченко начинала свое дело ей было важно найти собственную нишу. «Когда я поняла, что все это может перерасти в бизнес, чтобы отличиться, и живя на югорской земле, мы начали искать возможности делать продукцию именно с югорскими экстрактами и дикоросами. К тому же северное сырье хорошо насыщено полезными веществами и витаминами», — считает владелица бренда. Колисниченко удалось разработать не только свой уникальный продукт, но и то, как его подать — собственный дизайн. «Продажа любого товара — это маркетинг. Здесь мало просто сделать, надо красиво упаковать и продать. Как минимум, это даст возможность отличаться от других. Когда тот же наш товар оказывается на полках, это сразу видно», — добавляет предпринимательница.