Как изменился главный полигон Тюмени, где готовили мобилизованных

Опыт мобилизации и СВО теперь используется для обучения будущих офицеров

23 февраля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Во время частичной мобилизации боевую подготовку на полигоне ТВВИКУ прошли сотни жителей Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Мобилизация в России Частичная мобилизация, которая прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года, навсегда изменила подход к обучению в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Мобилизованные жители региона, а также ХМАО, ЯНАО и Пермского края, проходили боевую подготовку именно на базе ТВВИКУ. Опыт, полученный во время кампании, пригодился как мужчинам, вступившим в ряды ВС РФ, так и вузу, который теперь обучает курсантов с учетом реалий СВО и мобилизации. Первые группы мобилизованных прибыли на обучение в ТВВИКУ осенью 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Почему ТВВИКУ? До объявления частичной мобилизации ТВВИКУ специализировалось на подготовке военных специалистов инженерных войск: инженеров по строительству и эксплуатации, специальных радиотехнических систем, специалистов по электроснабжению и техников. После 21 сентября полигон вуза было решено использовать для боевого слаживания мобилизованных жителей Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского край. Направление подготовки оставили прежним: инженерные войска. «Вуз обладает хорошей материально-технической базой. Здесь работают грамотные специалисты и опытные инструкторы. Выбор для подготовки и обучения мобилизованных граждан был очевиден: ТВВИКУ. Все организационные моменты по этому поводу были решены в кратчайшие сроки», — сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией. Огневая подготовка — один из базовых элементов боевой подготовки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нет времени на раскачку В конце сентября 2022 года на загородный полигон ТВВИКУ начали пребывать первые группы призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих. Практически сразу они приступили к боевому слаживанию. При этом, программу обучения, на изучение которой «обычным» курсантам вуза отводится пять лет, мобилизованным пришлось осваивать за считанные дни. «Во время мобилизации ребят обучали в ускоренном режиме. В этом есть определенный плюс. У них не было времени забыть те занятия, которые они проходили. Преподаватели кафедры огневой подготовки проводили с ними занятия по спец. методикам. Приезжали специалисты из Федерации практической стрельбы, из Росгвардии, оказывали всяческую помощь. По максимуму, что могло дать ТВВИКУ и Тюменская область — им все заложили. Теперь дело за ними», — рассказал URA.RU один из инструкторов по стрельбе. В ТВВИКУ мобилизованных научили обращаться с инженерными машинами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как СВО и мобилизация отражаются на жизни курсантов? Офицер уточнил, что специфика проведения СВО уже учитывается при формировании программы обучения тюменских курсантов. «Командованием училища на основе современной обстановки на Украине и в мире, а также по опыту СВО, делаются определенные выводы. На кафедру доводится вся информация, профессорско-преподавательский состав вместе с учебным отделом рассматривает все поступающие предложения, которые затем вносятся в программу обучения курсантов», — рассказал в беседе с агентством один из преподавателей военного вуза. Мобилизованным пришлось осваивать не только оружие, но и тяжелую инженерную технику: машину для рытья котлованов, гусенично-минный заградитель, плавающий транспортер и БТР «Ракушка». Квалификация — механик-водитель. Программа обучения та же, что у курсантов ТВВИКУ. Но в максимально ускоренном режиме. Для вуза подобные условия — тоже уникальный опыт. Как и в случае с огневой подготовкой, программа обучения по вождению военной спец. техники в ТВВИКУ также постоянно меняется с учетом опыта, полученного во время частичной мобилизации и СВО. «Специфика заключается в том, что опыт специальной военной операции обобщается и по опыту внедряются некоторые моменты в занятиях», — уточнил офицер. После завершения обучения выпускники ТВВИКУ подписывают контракт с Министерством обороны РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Может пригодиться Знания и опыт, полученные военным вузом за время проведения мобилизации и СВО, могут пригодиться курсантам после завершения обучения в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Закончив ТВВИКУ, каждый из них «автоматически» заключает контракт с Министерством обороны Российской Федерации. И теоретически может попасть по распределению в зону проведения специальной военной операции. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее начале предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частичная мобилизация, которая прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года, навсегда изменила подход к обучению в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Мобилизованные жители региона, а также ХМАО, ЯНАО и Пермского края, проходили боевую подготовку именно на базе ТВВИКУ. Опыт, полученный во время кампании, пригодился как мужчинам, вступившим в ряды ВС РФ, так и вузу, который теперь обучает курсантов с учетом реалий СВО и мобилизации. Почему ТВВИКУ? До объявления частичной мобилизации ТВВИКУ специализировалось на подготовке военных специалистов инженерных войск: инженеров по строительству и эксплуатации, специальных радиотехнических систем, специалистов по электроснабжению и техников. После 21 сентября полигон вуза было решено использовать для боевого слаживания мобилизованных жителей Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского край. Направление подготовки оставили прежним: инженерные войска. «Вуз обладает хорошей материально-технической базой. Здесь работают грамотные специалисты и опытные инструкторы. Выбор для подготовки и обучения мобилизованных граждан был очевиден: ТВВИКУ. Все организационные моменты по этому поводу были решены в кратчайшие сроки», — сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией. Нет времени на раскачку В конце сентября 2022 года на загородный полигон ТВВИКУ начали пребывать первые группы призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих. Практически сразу они приступили к боевому слаживанию. При этом, программу обучения, на изучение которой «обычным» курсантам вуза отводится пять лет, мобилизованным пришлось осваивать за считанные дни. «Во время мобилизации ребят обучали в ускоренном режиме. В этом есть определенный плюс. У них не было времени забыть те занятия, которые они проходили. Преподаватели кафедры огневой подготовки проводили с ними занятия по спец. методикам. Приезжали специалисты из Федерации практической стрельбы, из Росгвардии, оказывали всяческую помощь. По максимуму, что могло дать ТВВИКУ и Тюменская область — им все заложили. Теперь дело за ними», — рассказал URA.RU один из инструкторов по стрельбе. Как СВО и мобилизация отражаются на жизни курсантов? Офицер уточнил, что специфика проведения СВО уже учитывается при формировании программы обучения тюменских курсантов. «Командованием училища на основе современной обстановки на Украине и в мире, а также по опыту СВО, делаются определенные выводы. На кафедру доводится вся информация, профессорско-преподавательский состав вместе с учебным отделом рассматривает все поступающие предложения, которые затем вносятся в программу обучения курсантов», — рассказал в беседе с агентством один из преподавателей военного вуза. Мобилизованным пришлось осваивать не только оружие, но и тяжелую инженерную технику: машину для рытья котлованов, гусенично-минный заградитель, плавающий транспортер и БТР «Ракушка». Квалификация — механик-водитель. Программа обучения та же, что у курсантов ТВВИКУ. Но в максимально ускоренном режиме. Для вуза подобные условия — тоже уникальный опыт. Как и в случае с огневой подготовкой, программа обучения по вождению военной спец. техники в ТВВИКУ также постоянно меняется с учетом опыта, полученного во время частичной мобилизации и СВО. «Специфика заключается в том, что опыт специальной военной операции обобщается и по опыту внедряются некоторые моменты в занятиях», — уточнил офицер. Может пригодиться Знания и опыт, полученные военным вузом за время проведения мобилизации и СВО, могут пригодиться курсантам после завершения обучения в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Закончив ТВВИКУ, каждый из них «автоматически» заключает контракт с Министерством обороны Российской Федерации. И теоретически может попасть по распределению в зону проведения специальной военной операции. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее начале предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.