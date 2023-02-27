В России изменят систему образования

Для этого власти возродят важный советский институт

27 февраля 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Наставничество в школах и вузах будет приоритетом при подготовке молодых специалистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российские власти расширят функционал образовательных учреждений. Теперь педагоги будут отвечать не только за знания молодого поколения, но и заниматься его нравственным, патриотическим и этическим воспитанием. Государство возродит институт наставничества, широко развитый в советское время, говорят эксперты, комментируя заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина об утверждении плана мероприятий «Года педагога и наставника» в России в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 27 февраля. Российские ученики получат больше помощи со стороны преподавателей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Открывая совещание, глава правительства напомнил, что власти продолжают работу, связанную с популяризацией и повышением престижа педагогических профессий и развитием института наставничества. Документ состоит из трех разделов. Только в первом, по словам Мишустина, собрано около 60 общероссийских мероприятий, ключевые цели которых — распространение опыта лучших педагогов и наставников, а также привлечение молодежи в педагогические профессии. Второй раздел плана посвящен 200-летию со дня рождения Константина Ушинского — основоположника научной педагогики в России. Третья часть плана затрагивает показатели эффективности проведения мероприятий «Года педагога и наставника». Главные из них — рост числа выпускников школ, которые поступают в педагогические вузы. Количество будущих учителей и наставников в 2023-2024 учебном году должно увеличиться на 10% по сравнению с 2022-2023 учебными годами, пояснил Мишустин. «Рассчитываем, что эти меры помогут поощрению лучших учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей. А также повышению престижа этой профессии», — отметил Михаил Мишустин. Статья по теме Власти закладывают основы патриотизма для будущих поколений Стоит напомнить, что 2023 год был объявлен «Годом педагога и наставника» по решению президента РФ Владимира Путина. Сделано это с целью признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. В своем послании от 21 февраля глава государства отмечал, что важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы «родители больше говорили своим детям о благодарности учителю, а учителя — об уважении и любви к родителям». В системе высшего образования, в частности в педагогическом секторе, такая система уже реализуется, рассказал ректор Московского педагогического государственного университета Михаил Реморенко. «Воспитание — важный момент любого обучения. Наставничество уже присутствует при подготовки наших студентов, даже во время прохождения практики. Решение правительства — хороший знак не только для учащихся, но и для преподавателей. Сегодня, если мы говорим о педагогах, во время практики за молодым специалистом закрепляется не только сотрудник института, но и практикующий учитель со стороны школы, который выступает в роли наставника. Он разбирает учебный процесс, оценивает позитивные и отрицательные моменты занятий, советует какую-то литературу. Решение правительства, в данном случае, нацелено на формирование морального компаса учащихся и помощи им в части траектории обучения», — пояснил Реморенко. Морально-нравственное воспитание и наставничество были очень развиты в советское время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По мнению президента Центра политических и социальных исследований Георгия Федорова, российские власти намерены вернуть преподавателям функцию морального и нравственного воспитания молодежи. По его словам, правительство проявило такую инициативу по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля. «Система нравственного и морального воспитания в качестве наставничества была поставлена еще в советское время. Сейчас происходят робкие шаги по возврату, когда преподаватель является не просто носителем знаний, но и моральным ориентиром, который может помочь советом и где-то подсказать», — сказал Федоров. Государство будет воспитывать патриотизм в детях и формировать их мировоззрение с самого раннего возраста Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эксперт добавил, что глава государства провозгласил возвращение к определенным высоким советским стандартам. «Но он [президент РФ] обозначил, что делать это нужно аккуратно, не нанося ущерб действующим образовательным стандартам. Инструмент наставничества был очень развит несколько десятков лет назад и сейчас государство начинает прорабатывать механизмы, когда ученикам оказываются не только образовательные услуги», — сказал глава Центра политических и социальных исследований. Российский экономист и бывший ректор РЭУ им. Плеханова Виктор Гришин подчеркивает, что власти намерены формировать новое патриотическое общество, причем делать это, начиная с самого младшего возраста. «Если мы хотим воспитывать ребят-патриотов, которые знают нашу историю и традиции, то это необходимо формировать в маленьком возрасте, когда закладываются основания мировосприятия. Тем более в нынешнее время, когда существует множество источников информации и идет борьба за нравственные ценности разных уровней, о которых президент говорил в послании. Необходимо избегать таких вещей, как например, однополые семьи, третий вид человека и так далее», — считает Гришин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти расширят функционал образовательных учреждений. Теперь педагоги будут отвечать не только за знания молодого поколения, но и заниматься его нравственным, патриотическим и этическим воспитанием. Государство возродит институт наставничества, широко развитый в советское время, говорят эксперты, комментируя заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина об утверждении плана мероприятий «Года педагога и наставника» в России в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 27 февраля. Открывая совещание, глава правительства напомнил, что власти продолжают работу, связанную с популяризацией и повышением престижа педагогических профессий и развитием института наставничества. Документ состоит из трех разделов. Только в первом, по словам Мишустина, собрано около 60 общероссийских мероприятий, ключевые цели которых — распространение опыта лучших педагогов и наставников, а также привлечение молодежи в педагогические профессии. Второй раздел плана посвящен 200-летию со дня рождения Константина Ушинского — основоположника научной педагогики в России. Третья часть плана затрагивает показатели эффективности проведения мероприятий «Года педагога и наставника». Главные из них — рост числа выпускников школ, которые поступают в педагогические вузы. Количество будущих учителей и наставников в 2023-2024 учебном году должно увеличиться на 10% по сравнению с 2022-2023 учебными годами, пояснил Мишустин. Стоит напомнить, что 2023 год был объявлен «Годом педагога и наставника» по решению президента РФ Владимира Путина. Сделано это с целью признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. В своем послании от 21 февраля глава государства отмечал, что важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы «родители больше говорили своим детям о благодарности учителю, а учителя — об уважении и любви к родителям». В системе высшего образования, в частности в педагогическом секторе, такая система уже реализуется, рассказал ректор Московского педагогического государственного университета Михаил Реморенко. «Воспитание — важный момент любого обучения. Наставничество уже присутствует при подготовки наших студентов, даже во время прохождения практики. Решение правительства — хороший знак не только для учащихся, но и для преподавателей. Сегодня, если мы говорим о педагогах, во время практики за молодым специалистом закрепляется не только сотрудник института, но и практикующий учитель со стороны школы, который выступает в роли наставника. Он разбирает учебный процесс, оценивает позитивные и отрицательные моменты занятий, советует какую-то литературу. Решение правительства, в данном случае, нацелено на формирование морального компаса учащихся и помощи им в части траектории обучения», — пояснил Реморенко. По мнению президента Центра политических и социальных исследований Георгия Федорова, российские власти намерены вернуть преподавателям функцию морального и нравственного воспитания молодежи. По его словам, правительство проявило такую инициативу по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля. Эксперт добавил, что глава государства провозгласил возвращение к определенным высоким советским стандартам. «Но он [президент РФ] обозначил, что делать это нужно аккуратно, не нанося ущерб действующим образовательным стандартам. Инструмент наставничества был очень развит несколько десятков лет назад и сейчас государство начинает прорабатывать механизмы, когда ученикам оказываются не только образовательные услуги», — сказал глава Центра политических и социальных исследований. Российский экономист и бывший ректор РЭУ им. Плеханова Виктор Гришин подчеркивает, что власти намерены формировать новое патриотическое общество, причем делать это, начиная с самого младшего возраста. «Если мы хотим воспитывать ребят-патриотов, которые знают нашу историю и традиции, то это необходимо формировать в маленьком возрасте, когда закладываются основания мировосприятия. Тем более в нынешнее время, когда существует множество источников информации и идет борьба за нравственные ценности разных уровней, о которых президент говорил в послании. Необходимо избегать таких вещей, как например, однополые семьи, третий вид человека и так далее», — считает Гришин.