Власти России нашли замену западным инвестициям

Тактика правительства сохранила россиянам рабочие места

06 марта 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Власти России помогли крупным предприятиям адаптироваться к работе в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти заменили западные инвестиции на развитие крупных предприятий государственными. На оперативном совещании с вице-премьерами 6 марта глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что на поддержку системообразующих предприятий из бюджета выделят 21,5 млрд рублей. Эксперты объяснили URA.RU, что таким образом власти стремятся сохранить темпы развития промышленности и торговли. Итоги кредитной поддержки системообразующих промышленных и торговых компаний в 2022 году стали центральной темой совещания. «Существенные ресурсы из бюджета позволили банкам предложить предприятиям льготные ставки по займам на пополнение оборотных средств. Мы помогли сотням компаний пройти наиболее сложный период новых вызовов. Кому-то — сократить время адаптации, кому-то — оперативно перестроить товарные цепочки и, самое главное, сохранить рабочие места», — подчеркнул Мишустин. На поддержку крупных предприятий в России выделят еще 21,5 млрд, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU На завершение этой программы будет выделено 21,5 млрд рублей, пообещал премьер. «Средства позволят до конца действия кредитных договоров, а они заключались на срок до одного года, не менять утвержденные там льготные ставки. Соответствующий документ подписан», — уточнил Мишустин. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, программа оказалась востребованной, эффективной. «Мы ее запускали, когда ставка Центрального банка составляла 20%. И это в тот момент, когда наши предприятия остро нуждались в оборотном капитале. Вы помните, что им нужно было очень быстро перестраивать кооперацию, логистику, формировать запасы сырья, комплектующих и не допустить, самое главное, остановки производств и высвобождения персонала» — добавил Мантуров. Механизмы поддержки бизнеса дали результат, прокомментировал итоги программы кредитования крупных компаний Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инструменты, предложенные бизнесу, дали результат, подтверждает Мишустин. «По итогам прошлого года снижение объема промышленного производства, несмотря на очень непростые внешние вызовы, составило менее 1%, а целый ряд сегментов продемонстрировал уверенный рост. Важно сохранить такой настрой и продолжить работу по уже принятым решениям, включая те, которые были в послании президента», — резюмировал премьер. Поддержка системообразующих предприятий России — продолжение курса «промышленного перехода», о котором Мишустин заявил в 2022 году. Эта же тема поднималась на стратегической сессии по направлению «Промышленность», акцентируют внимание эксперты. После ухода западных инвесторов из России их роль стало играть государство, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государство взяло на себя роль инвестора, так как без вложений предприятия развиваться не могут, объясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В нашей стране долго финансировали предприятия за счет средств, привлекаемых из-за рубежа, и инвестирование государством стояло на тормозе. Ситуация изменилась. И это важный этап — экономический, политический и психологический», — добавил политолог. Системообразующие предприятия — основной двигатель экономики, напоминают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти стремятся сохранить темпы развития промышленности и торговли в этом году, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «В 2022 году наблюдалось падение промышленности на 0,6%. Когда началась пертурбация и вводились санкции, прогнозировалось падение на 5-7%, в итоге вышли на минимальный спад. Это результат работы правительства и менеджмента предприятий. Последние оказались очень адаптивны к разным стрессам и шокам. Они справились, несмотря на полную неопределенность в логистике, поставках и организации. Системообразующие предприятия — основной двигатель экономики и это наиболее капиталоемкие производства, которые дают большой объем продукции, товаров, способствуют росту экономики. В них занята наибольшая часть людей. Кредиты от правительства можно считать социальной помощью, так как люди остались на плаву и не пополнили ряды безработных. Весь мир так делает — поддерживает крупный бизнес. Это маневр использован и у нас в стране», — уточнил собеседник. Статья по теме Власти России показали, как справились с санкциями США и ЕС Правительство переводит экономику на новую систему хозяйствования, высказывает точку зрения кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Крупные компании достаточно сильно пострадали во время пандемии. К моменту введения санкций у них не оставалось серьезных денежных запасов и активов. А сейчас наша страна фактически переходит на новую систему взаимоотношений со всем миром — это другая система издержек, логистических каналов. Для этой перестройки нужны деньги. Государство помогает предприятиям это все наладить», — пояснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти заменили западные инвестиции на развитие крупных предприятий государственными. На оперативном совещании с вице-премьерами 6 марта глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что на поддержку системообразующих предприятий из бюджета выделят 21,5 млрд рублей. Эксперты объяснили URA.RU, что таким образом власти стремятся сохранить темпы развития промышленности и торговли. Итоги кредитной поддержки системообразующих промышленных и торговых компаний в 2022 году стали центральной темой совещания. «Существенные ресурсы из бюджета позволили банкам предложить предприятиям льготные ставки по займам на пополнение оборотных средств. Мы помогли сотням компаний пройти наиболее сложный период новых вызовов. Кому-то — сократить время адаптации, кому-то — оперативно перестроить товарные цепочки и, самое главное, сохранить рабочие места», — подчеркнул Мишустин. На завершение этой программы будет выделено 21,5 млрд рублей, пообещал премьер. «Средства позволят до конца действия кредитных договоров, а они заключались на срок до одного года, не менять утвержденные там льготные ставки. Соответствующий документ подписан», — уточнил Мишустин. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, программа оказалась востребованной, эффективной. «Мы ее запускали, когда ставка Центрального банка составляла 20%. И это в тот момент, когда наши предприятия остро нуждались в оборотном капитале. Вы помните, что им нужно было очень быстро перестраивать кооперацию, логистику, формировать запасы сырья, комплектующих и не допустить, самое главное, остановки производств и высвобождения персонала» — добавил Мантуров. Инструменты, предложенные бизнесу, дали результат, подтверждает Мишустин. «По итогам прошлого года снижение объема промышленного производства, несмотря на очень непростые внешние вызовы, составило менее 1%, а целый ряд сегментов продемонстрировал уверенный рост. Важно сохранить такой настрой и продолжить работу по уже принятым решениям, включая те, которые были в послании президента», — резюмировал премьер. Поддержка системообразующих предприятий России — продолжение курса «промышленного перехода», о котором Мишустин заявил в 2022 году. Эта же тема поднималась на стратегической сессии по направлению «Промышленность», акцентируют внимание эксперты. Государство взяло на себя роль инвестора, так как без вложений предприятия развиваться не могут, объясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В нашей стране долго финансировали предприятия за счет средств, привлекаемых из-за рубежа, и инвестирование государством стояло на тормозе. Ситуация изменилась. И это важный этап — экономический, политический и психологический», — добавил политолог. Российские власти стремятся сохранить темпы развития промышленности и торговли в этом году, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «В 2022 году наблюдалось падение промышленности на 0,6%. Когда началась пертурбация и вводились санкции, прогнозировалось падение на 5-7%, в итоге вышли на минимальный спад. Это результат работы правительства и менеджмента предприятий. Последние оказались очень адаптивны к разным стрессам и шокам. Они справились, несмотря на полную неопределенность в логистике, поставках и организации. Системообразующие предприятия — основной двигатель экономики и это наиболее капиталоемкие производства, которые дают большой объем продукции, товаров, способствуют росту экономики. В них занята наибольшая часть людей. Правительство переводит экономику на новую систему хозяйствования, высказывает точку зрения кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Крупные компании достаточно сильно пострадали во время пандемии. К моменту введения санкций у них не оставалось серьезных денежных запасов и активов. А сейчас наша страна фактически переходит на новую систему взаимоотношений со всем миром — это другая система издержек, логистических каналов. Для этой перестройки нужны деньги. Государство помогает предприятиям это все наладить», — пояснил эксперт.