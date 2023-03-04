«Он был вундеркиндом для войны»

Каким был Владимир Жога, возглавивший батальон «Спарта» после гибели легендарного Моторолы

05 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Владимир Жога был уверенным в себе, а в бою всегда шел впереди Фото: Сергей Аверин / РИА Новости статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир батальона «Спарта» Владимир Жога, позывной Воха, был вундеркиндом для войны, стал примером даже для собственного отца, 8 лет ждал спецоперацию, но погиб «невовремя», в самые первые ее дни. В годовщину смерти Вохи 5 марта герой ДНР, комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба рассказал URA.RU, какие качества помогли Жоге стать командиром после Моторолы (глава противотанкового спецподразделения «Спарта» Арсен Павлов). Ахра Авидзба (на фото) вспоминает о Вохе, как о внимательном и теплом человеке, считает его своим братом Фото: Илья Питалев / РИА Новости — Каким Воха был бойцом до начала СВО? Он воевал с начала 2014 года. Какие у него были качества, тактика ведения боя, то, что сделало его командиром после гибели Моторолы? — Он был парнишка очень внимательный, ни на одно мероприятие, которое «Спарта» проводило, вечера памяти Моторолы, дни рождения подразделения, никогда не забывал нас (подразделение «Пятнашка» — прим. URA.RU) пригласить. У меня утро начинается с кружки «Спарта» (мерч батальона), я из нее кофе пью. Его подарок. Много таких моментов, очень внимательный, очень теплый парень. Хотя тем, кто его не знал, могло казаться, что он гиперактивничал. Но за этой шустростью спокойствие внутреннее всегда чувствовалось. Он был уверенный в себе, внутренний мир его был очень гармоничен. Про него говорить могу только с теплотой и с тяжестью, потому что — невовремя. Мы 8 лет ждали, когда начнется и оно началось. И вот на старте — невовремя. — А в бою какой он был? В бою Владимир Жога всегда шел впереди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — В бою он был с самоотдачей. Он всегда был впереди. Сколько ему не объясняли, что командовать надо чуть-чуть позади, но его принцип был: вы театр боя должны видеть, а не слышать. Самый большой показатель, что отец подстраивался под него, что он для отца был примером. Вот это самое главное. Хотя отец его тоже очень теплый парень и имеет тут опыт с 14-го года, но для него сын стал тем, на кого нужно равняться. Это очень большой показатель. Показатель того, что Воха для войны был какой-то вундеркинд. Мы же не рождаемся в форме. Когда Воха возглавил батальон, у многих начиналось, что молодой, не справится, это не Моторола. Кто скажет, что после Моторолы подразделение стало не таким, слабее или еще что-то? Никто не скажет. Потому что Моторола создал тот задел и ставки делал на тех ребят, которые следовали духу подразделения. Это был дух Моторолы, который стал духом «Спарты». Поэтому «Спарта» движется, и она двигатель всего этого. И я думаю, когда командир проникается этим духом, то все становится великолепно. Единственное отличие «Спарты» Вохи было в том, что в ней не было Моторолы (на фото) Фото: Грэм Филипс Достижений у подразделения было много, они большие, для меня всегда было за честь, когда мои бойцы приезжают на их полигоны, они звонят в «Пятнашку», говорят — пришлите ребят, поднатаскаем. Я с удовольствием, никогда не говорю, что мы способные, мы все знаем. Нет. Специфика наших подразделений разная, они всегда в основу ставили здравый патриотизм, молодость и физику, а потом начинали это все превращать в профессионализм. У нас было по-другому, у нас главным было желание, мы на возраст и на все не смотрели. Поэтому к ним поехать поднатаскать физику и опыт мы всегда хотели. — «Спарта» Моторолы и «Спарта» Вохи, есть какая-то разница? — Одно отличие только в «Спарте» Вохи, что не было Моторолы. Все. Во всем остальном они всегда были результативными и эффективными. Моторола — это отдельная личность, которая вписана в историю, но хотелось бы, чтоб его вписали не как просто война, а как человечище. Вот вся разница. — Лично для вас Воха кем был? Статья по теме «Мы для себя видим — год и все будет хорошо» — «Спарта» и «Пятнашка» — это два братских подразделения. Третье — это «Сомали». Мы три подразделения, которые побратались, а командиры между собой не могут быть просто друзьями. Не могут быть просто братьями по оружию. Еще в свое время Захарченко (Александр Захарченко, военный и политический лидер ДНР — прим. URA.RU) всех командиров собрал и сказал: «Повернитесь по кругу, посмотрите друг на друга, и в горе и в радости, только вы друг друга поддержите и друг другу нужны. Все остальное будет временным в вашей жизни». Так и получилось. На похоронах, на днях рождениях мы смотрим, что люди временные постоянно, а вечные только те, кто в 14-м году один кусок хлеба делили. Мы тут побратались, мы тут кровь проливали не смотря на знамена, потому что мои бойцы, когда было много раненых, на позиция сидели со «Спартой», с «Сомали». Никогда не было того, что это «наши там». Все мы — наши. Мы не делим, мы братья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командир батальона «Спарта» Владимир Жога, позывной Воха, был вундеркиндом для войны, стал примером даже для собственного отца, 8 лет ждал спецоперацию, но погиб «невовремя», в самые первые ее дни. В годовщину смерти Вохи 5 марта герой ДНР, комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба рассказал URA.RU, какие качества помогли Жоге стать командиром после Моторолы (глава противотанкового спецподразделения «Спарта» Арсен Павлов). — Каким Воха был бойцом до начала СВО? Он воевал с начала 2014 года. Какие у него были качества, тактика ведения боя, то, что сделало его командиром после гибели Моторолы? — Он был парнишка очень внимательный, ни на одно мероприятие, которое «Спарта» проводило, вечера памяти Моторолы, дни рождения подразделения, никогда не забывал нас (подразделение «Пятнашка» — прим. URA.RU) пригласить. У меня утро начинается с кружки «Спарта» (мерч батальона), я из нее кофе пью. Его подарок. Много таких моментов, очень внимательный, очень теплый парень. Хотя тем, кто его не знал, могло казаться, что он гиперактивничал. Но за этой шустростью спокойствие внутреннее всегда чувствовалось. Он был уверенный в себе, внутренний мир его был очень гармоничен. — А в бою какой он был? — В бою он был с самоотдачей. Он всегда был впереди. Сколько ему не объясняли, что командовать надо чуть-чуть позади, но его принцип был: вы театр боя должны видеть, а не слышать. Самый большой показатель, что отец подстраивался под него, что он для отца был примером. Вот это самое главное. Хотя отец его тоже очень теплый парень и имеет тут опыт с 14-го года, но для него сын стал тем, на кого нужно равняться. Это очень большой показатель. Когда Воха возглавил батальон, у многих начиналось, что молодой, не справится, это не Моторола. Кто скажет, что после Моторолы подразделение стало не таким, слабее или еще что-то? Никто не скажет. Потому что Моторола создал тот задел и ставки делал на тех ребят, которые следовали духу подразделения. Это был дух Моторолы, который стал духом «Спарты». Поэтому «Спарта» движется, и она двигатель всего этого. И я думаю, когда командир проникается этим духом, то все становится великолепно. Достижений у подразделения было много, они большие, для меня всегда было за честь, когда мои бойцы приезжают на их полигоны, они звонят в «Пятнашку», говорят — пришлите ребят, поднатаскаем. Я с удовольствием, никогда не говорю, что мы способные, мы все знаем. Нет. Специфика наших подразделений разная, они всегда в основу ставили здравый патриотизм, молодость и физику, а потом начинали это все превращать в профессионализм. У нас было по-другому, у нас главным было желание, мы на возраст и на все не смотрели. Поэтому к ним поехать поднатаскать физику и опыт мы всегда хотели. — «Спарта» Моторолы и «Спарта» Вохи, есть какая-то разница? — Одно отличие только в «Спарте» Вохи, что не было Моторолы. Все. Во всем остальном они всегда были результативными и эффективными. Моторола — это отдельная личность, которая вписана в историю, но хотелось бы, чтоб его вписали не как просто война, а как человечище. Вот вся разница. — Лично для вас Воха кем был? — «Спарта» и «Пятнашка» — это два братских подразделения. Третье — это «Сомали». Мы три подразделения, которые побратались, а командиры между собой не могут быть просто друзьями. Не могут быть просто братьями по оружию. Еще в свое время Захарченко (Александр Захарченко, военный и политический лидер ДНР — прим. URA.RU) всех командиров собрал и сказал: «Повернитесь по кругу, посмотрите друг на друга, и в горе и в радости, только вы друг друга поддержите и друг другу нужны. Все остальное будет временным в вашей жизни». Так и получилось. На похоронах, на днях рождениях мы смотрим, что люди временные постоянно, а вечные только те, кто в 14-м году один кусок хлеба делили. Мы тут побратались, мы тут кровь проливали не смотря на знамена, потому что мои бойцы, когда было много раненых, на позиция сидели со «Спартой», с «Сомали». Никогда не было того, что это «наши там».