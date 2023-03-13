«ВСУ не хотят воевать, а нацбатовцы бьются до последнего патрона»

Рассказ о «дуэлях» с украинскими диверсантами и полячкой — в интервью снайпера Цербера

13 марта 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Снайпер Цербер больше всего запомнил дуэль с девушкой-полячкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снайпер Цербер из отдельного отряда специального назначения БАРС-16 — один из самых результативных на спецоперации, на его счету несколько десятков пораженных целей. В интервью URA.RU охотник из Сибири рассказал, чем солдаты ВСУ отличаются от нацбатовцев, как в зоне СВО пригодилась охотничья наука и какую снайперскую дуэль он запомнил. Искусство снайпера Снайпер Цербер с детства охотился, что и определило его путь в СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Как тебе удалось стать одним из самых результативных снайперов в зоне СВО? — Я родом из Сибири — охочусь с детства. Первый выстрел сделал в шесть лет, а в 16 лет появились свои охотничьи угодья, и я стал серьезно конкретно заниматься охотой. Поэтому так сложилось, что и на Донбассе я стал снайпером. — Чем снайпер отличается от охотника? — Разные расстояния — на охоте мы не работаем на дальние дистанции. А так мы понимаем, что на стороне противника в большинстве люди. Есть, конечно, звери, но в основном люди. Встречаются и девушки-снайперы Фото: Минобороны России/Дмитрий Филиппов — Встречались девушки-снайперы? — Да, встречались. В первую командировку была полячка и киевлянки-биатлонистки. Когда мы зашли на наше направление, поступила информация, что заехало 19 молодых девчонок от 19 до 25 лет. Много крови они нам попортили, много парней хороших убрали, но и мы работали! — Различается поведение в бою у мобилизованных солдат ВСУ и нацбатовцев? — Рассмотрим мобилизованных: у меня была ситуация, я поразил несколько целей, когда брали укрепрайон, а потом увидел в прицел, как они выкинули белую тряпку. То есть были готовы сдаться, значит, там сидят обычные всушники: нацбатовцы чаще всего не сдаются. Так вот командир у них был нацбатовец: не помню, с какого подразделения, но насколько я помню его документы, он воевал с 2014 года и был снайпером. Он избивал своих мобилизованных: когда мы пришли на зачистку, было видно по лицам молодых парней, что их бьют, фингалы под глазами и прочее. Всушники не хотят воевать, но их заставляют, были даже случаи расстрела тех, кто хотел сдаться. А нацбатовцы бьются до последнего патрона. Про оружие и цели Цербер за время службы снайпером поразил десятки целей Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Сколько у тебя пораженных целей? — Десятки и десятки. — Какая пораженная цель была самой запоминающейся? — Это была девчонка-полячка. Она убрала пять наших ребят: они мне стали как родные за время той командировки. И у нас была с ней снайперская дуэль. Мы сделали по четыре выстрела, четвертым выстрелом я ее поразил. — С каким оружием ты работаешь? Статья по теме «Противник тебя тыкает вилкой, а ты в ответ бьешь кувалдой» — В основном работаю с СВД (снайперская винтовка Драгунова) — современных винтовок, в частности, Лобаева, пока нет, но наслышан и очень хотелось бы. А в текущую командировку мне предоставилась возможность поработать и с более старым оружием: ради спортивного интереса опробовал «мосинку» (винтовка Мосина обр. 1891/1930 г.), с прицелом ПУ-1 времен Великой Отечественной войны. Работал и с самодельным оружием: например, сборной винтовкой на базе «мосинки»: умельцы собрали ее из трех разных стволов. — Почему Россия победит? — За нами правда и с нами Бог! Мы делаем правое дело, защищаем мирных граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Снайпер Цербер из отдельного отряда специального назначения БАРС-16 — один из самых результативных на спецоперации, на его счету несколько десятков пораженных целей. В интервью URA.RU охотник из Сибири рассказал, чем солдаты ВСУ отличаются от нацбатовцев, как в зоне СВО пригодилась охотничья наука и какую снайперскую дуэль он запомнил. Искусство снайпера — Как тебе удалось стать одним из самых результативных снайперов в зоне СВО? — Я родом из Сибири — охочусь с детства. Первый выстрел сделал в шесть лет, а в 16 лет появились свои охотничьи угодья, и я стал серьезно конкретно заниматься охотой. Поэтому так сложилось, что и на Донбассе я стал снайпером. — Чем снайпер отличается от охотника? — Разные расстояния — на охоте мы не работаем на дальние дистанции. А так мы понимаем, что на стороне противника в большинстве люди. Есть, конечно, звери, но в основном люди. — Встречались девушки-снайперы? — Да, встречались. В первую командировку была полячка и киевлянки-биатлонистки. Когда мы зашли на наше направление, поступила информация, что заехало 19 молодых девчонок от 19 до 25 лет. Много крови они нам попортили, много парней хороших убрали, но и мы работали! — Различается поведение в бою у мобилизованных солдат ВСУ и нацбатовцев? — Рассмотрим мобилизованных: у меня была ситуация, я поразил несколько целей, когда брали укрепрайон, а потом увидел в прицел, как они выкинули белую тряпку. То есть были готовы сдаться, значит, там сидят обычные всушники: нацбатовцы чаще всего не сдаются. Так вот командир у них был нацбатовец: не помню, с какого подразделения, но насколько я помню его документы, он воевал с 2014 года и был снайпером. Он избивал своих мобилизованных: когда мы пришли на зачистку, было видно по лицам молодых парней, что их бьют, фингалы под глазами и прочее. Про оружие и цели — Сколько у тебя пораженных целей? — Десятки и десятки. — Какая пораженная цель была самой запоминающейся? — С каким оружием ты работаешь? — В основном работаю с СВД (снайперская винтовка Драгунова) — современных винтовок, в частности, Лобаева, пока нет, но наслышан и очень хотелось бы. А в текущую командировку мне предоставилась возможность поработать и с более старым оружием: ради спортивного интереса опробовал «мосинку» (винтовка Мосина обр. 1891/1930 г.), с прицелом ПУ-1 времен Великой Отечественной войны. Работал и с самодельным оружием: например, сборной винтовкой на базе «мосинки»: умельцы собрали ее из трех разных стволов. — Почему Россия победит?