«ВСУ не хотят воевать, а нацбатовцы бьются до последнего патрона»

Снайпер Цербер из отдельного отряда специального назначения БАРС-16 — один из самых результативных на спецоперации, на его счету несколько десятков пораженных целей. В интервью URA.RU охотник из Сибири рассказал, чем солдаты ВСУ отличаются от нацбатовцев, как в зоне СВО пригодилась охотничья наука и какую снайперскую дуэль он запомнил.
Искусство снайпера
— Как тебе удалось стать одним из самых результативных снайперов в зоне СВО?
— Я родом из Сибири — охочусь с детства. Первый выстрел сделал в шесть лет, а в 16 лет появились свои охотничьи угодья, и я стал серьезно конкретно заниматься охотой. Поэтому так сложилось, что и на Донбассе я стал снайпером.
— Чем снайпер отличается от охотника?
— Разные расстояния — на охоте мы не работаем на дальние дистанции. А так мы понимаем, что на стороне противника в большинстве люди. Есть, конечно, звери, но в основном люди.
— Встречались девушки-снайперы?
— Да, встречались. В первую командировку была полячка и киевлянки-биатлонистки. Когда мы зашли на наше направление, поступила информация, что заехало 19 молодых девчонок от 19 до 25 лет. Много крови они нам попортили, много парней хороших убрали, но и мы работали!
— Различается поведение в бою у мобилизованных солдат ВСУ и нацбатовцев?
— Рассмотрим мобилизованных: у меня была ситуация, я поразил несколько целей, когда брали укрепрайон, а потом увидел в прицел, как они выкинули белую тряпку. То есть были готовы сдаться, значит, там сидят обычные всушники: нацбатовцы чаще всего не сдаются. Так вот командир у них был нацбатовец: не помню, с какого подразделения, но насколько я помню его документы, он воевал с 2014 года и был снайпером. Он избивал своих мобилизованных: когда мы пришли на зачистку, было видно по лицам молодых парней, что их бьют, фингалы под глазами и прочее.
Всушники не хотят воевать, но их заставляют, были даже случаи расстрела тех, кто хотел сдаться. А нацбатовцы бьются до последнего патрона.
Про оружие и цели
— Сколько у тебя пораженных целей?
— Десятки и десятки.
— Какая пораженная цель была самой запоминающейся?
— Это была девчонка-полячка. Она убрала пять наших ребят: они мне стали как родные за время той командировки. И у нас была с ней снайперская дуэль. Мы сделали по четыре выстрела, четвертым выстрелом я ее поразил.
— С каким оружием ты работаешь?
— В основном работаю с СВД (снайперская винтовка Драгунова) — современных винтовок, в частности, Лобаева, пока нет, но наслышан и очень хотелось бы. А в текущую командировку мне предоставилась возможность поработать и с более старым оружием: ради спортивного интереса опробовал «мосинку» (винтовка Мосина обр. 1891/1930 г.), с прицелом ПУ-1 времен Великой Отечественной войны. Работал и с самодельным оружием: например, сборной винтовкой на базе «мосинки»: умельцы собрали ее из трех разных стволов.
— Почему Россия победит?
— За нами правда и с нами Бог! Мы делаем правое дело, защищаем мирных граждан.
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