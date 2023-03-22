Путин дал старт избирательной кампании-2023

Президент обозначил главную тему выборов

22 марта 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин выразил поддержку «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президента России Владимира Путина с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым 22 марта дала старт избирательным кампаниям-2023. Глава государства доволен работой партии, поддержит ее на выборах и видит в ней проводник своих решений по социально-экономическому развитию страны, уверены опрошенные URA.RU эксперты. Также президент дал понять, что главной темой избирательной кампании станут внутренние вопросы, а не только внешняя политика. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за абсолютно патриотическую позицию Фото: kremlin.ru Путин начал встречу со слов о том, что «Единая Россия», будучи партией большинства, разделяет ответственность за социально-экономическое положение в стране, берет на себя роль по реализации важнейших инициатив, в том числе изложенных в послании Федеральному Собранию. Президент дал положительную оценку этой работе и отметил, что партия не только обеспечивает законодательное сопровождение инициатив, но и контролирует их исполнение на местах. «Знаю, какую большую работу „Единая Россия“ проводит в парламенте, и не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует. Очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом», — подчеркнул президент. «Единая Россия» занимает жесткую пророссийскую позицию на международной арене и заботится о людях в зоне специальной военной операции, об участниках и семьях участников СВО. С первых дней спецоперации партия организовала гуманитарные центры и гуманитарные конвои для помощи жителям Донбасса и освобождаемых регионов. В Госдуме 126 депутатов-единороссов лично работали в зоне СВО и новых регионах, многие пошли добровольцами на фронт. А секретарь Генсовета партии Андрей Турчак возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО. «„Единая Россия“ по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию. Хочу сказать, что я очень благодарен фракции за это», — подчеркнул российский лидер. Статья по теме Правительство и Госдума ускорят интеграцию новых регионов В свою очередь Владимир Васильев озвучил два предложения, которые требуют дополнительного финансирования. Первое касается распространения программы ремонта школ на средние специальные учебные заведения — всего в обновлении нуждается 1 500 зданий, на эти цели требуется направить около 6 млрд рублей. Вторая инициатива заключается в увеличении программы льготного лекарственного обеспечения людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — 10 млрд рублей ежегодно. Президент предложения одобрил и пообещал «обязательно посмотреть» и дать соответствующее поручение правительству. Путин дал сигнал «Единой России» и избирателям перед стартом выборной кампании-2023, отмечают политологи. Сегодня, когда внимание власти в большей степени сосредоточено на внешнеполитической повестке, напоминание о социально значимых сферах очень своевременно, поделился мнением директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. «Это единственная партия, которая способна на самом высоком уровне добывать ресурсы для разных регионов или для разных сфер. И на прошедшей встрече это в очередной раз демонстрируется. Здравоохранение и образование — это те сферы, которые волнуют общество. Людям важно знать, что государство о них не забыло. Поэтому можно с уверенностью говорить, что в ходе избирательной кампании-2023 будут звучать важные внутренние вопросы, а не только внешняя политика», — сказал эксперт. Встреча Путина с главой фракции «Единая Россия» в парламенте может привлечь внимание к праймериз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин поддерживает партию власти, поскольку именно она является основным проводником его решений по социально-экономическому развитию страны, считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Для президента это та политическая сила, которая формирует прежде всего повестку исполнительной власти, социальные обязательства и прочее. На выборах это будет превалировать, потому что люди сейчас обеспокоены возможностью потери источников доходов. Соответственно, «Единая Россия» будет продвигать повестку социальных гарантий, социальной стабильности, плюс патриотическая повестка, которая тоже так или иначе упирается в бюджет, как например, меры поддержки семей участников СВО. Уже осенью начнется предвыборная кампания самого президента, поэтому эти две кампании в известной степени сопряжены», — пояснил политолог. Публичная поддержка партии также может быть связана с проходящими в «ЕР» праймериз. Как отметил в беседе с URA.RU руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков, внимание президента поможет оживить к ним интерес электората. «Сегодня и в связи с внедрением дистанционного электронного голосования, и с проводимой СВО у людей интерес к выборам значительно снизился. Тем более к праймериз. Сработать это должно примерно так: Путин похвалил „Единую Россию“, сказал, что они молодцы, мы бы без них не справились, а люди Путина уважают, раз он сказал, что „Единая Россия“ это хорошо, то проголосуют», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча президента России Владимира Путина с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым 22 марта дала старт избирательным кампаниям-2023. Глава государства доволен работой партии, поддержит ее на выборах и видит в ней проводник своих решений по социально-экономическому развитию страны, уверены опрошенные URA.RU эксперты. Также президент дал понять, что главной темой избирательной кампании станут внутренние вопросы, а не только внешняя политика. Путин начал встречу со слов о том, что «Единая Россия», будучи партией большинства, разделяет ответственность за социально-экономическое положение в стране, берет на себя роль по реализации важнейших инициатив, в том числе изложенных в послании Федеральному Собранию. Президент дал положительную оценку этой работе и отметил, что партия не только обеспечивает законодательное сопровождение инициатив, но и контролирует их исполнение на местах. «Единая Россия» занимает жесткую пророссийскую позицию на международной арене и заботится о людях в зоне специальной военной операции, об участниках и семьях участников СВО. С первых дней спецоперации партия организовала гуманитарные центры и гуманитарные конвои для помощи жителям Донбасса и освобождаемых регионов. В Госдуме 126 депутатов-единороссов лично работали в зоне СВО и новых регионах, многие пошли добровольцами на фронт. А секретарь Генсовета партии Андрей Турчак возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО. В свою очередь Владимир Васильев озвучил два предложения, которые требуют дополнительного финансирования. Первое касается распространения программы ремонта школ на средние специальные учебные заведения — всего в обновлении нуждается 1 500 зданий, на эти цели требуется направить около 6 млрд рублей. Вторая инициатива заключается в увеличении программы льготного лекарственного обеспечения людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — 10 млрд рублей ежегодно. Президент предложения одобрил и пообещал «обязательно посмотреть» и дать соответствующее поручение правительству. Путин дал сигнал «Единой России» и избирателям перед стартом выборной кампании-2023, отмечают политологи. Сегодня, когда внимание власти в большей степени сосредоточено на внешнеполитической повестке, напоминание о социально значимых сферах очень своевременно, поделился мнением директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. Путин поддерживает партию власти, поскольку именно она является основным проводником его решений по социально-экономическому развитию страны, считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Для президента это та политическая сила, которая формирует прежде всего повестку исполнительной власти, социальные обязательства и прочее. Публичная поддержка партии также может быть связана с проходящими в «ЕР» праймериз. Как отметил в беседе с URA.RU руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков, внимание президента поможет оживить к ним интерес электората. «Сегодня и в связи с внедрением дистанционного электронного голосования, и с проводимой СВО у людей интерес к выборам значительно снизился. Тем более к праймериз. Сработать это должно примерно так: Путин похвалил „Единую Россию“, сказал, что они молодцы, мы бы без них не справились, а люди Путина уважают, раз он сказал, что „Единая Россия“ это хорошо, то проголосуют», — подытожил эксперт.