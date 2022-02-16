Володин анонсировал новое ужесточение наказания для педофилов

16 февраля 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Поправки, принятые в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, не окончательные, уточнил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание за педофилию и укрывательство тяжких преступлений против малолетних детей. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что принятые меры не окончательные — работа в этом направлении будет продолжена. «Государственная Дума приняла в третьем, итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов. Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Поправки вводят новые отягчающие обстоятельства для лиц, совершивших насильственные действия над детьми. Суд будет ужесточать наказание для тех, кто проживает вместе с ребенком, а также содержит его, воспитывает и защищает интересы. Кроме того, отягчающим обстоятельством признается работа педофила в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Володин напомнил, что нередко насилие над детьми совершают те лица, от которых зависит жертва. Также законопроект ужесточает наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этом случае обвиняемому может грозить до года лишения свободы. Еще одно нововведение — введение уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей с использованием интернета. Максимальное наказание, которое может получить педофил в этом случае — шесть лет лишения свободы. Законопроект о пожизненном заключении для педофилов был принят в Госдуме и одобрен в Совете Федерации. Поправки внесли на рассмотрение еще в сентябре 2021 года. За ужесточение наказания по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних также выступила уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов в конце января 2022 года. Документ вступил в силу в феврале, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание за педофилию и укрывательство тяжких преступлений против малолетних детей. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что принятые меры не окончательные — работа в этом направлении будет продолжена. «Государственная Дума приняла в третьем, итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов. Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Поправки вводят новые отягчающие обстоятельства для лиц, совершивших насильственные действия над детьми. Суд будет ужесточать наказание для тех, кто проживает вместе с ребенком, а также содержит его, воспитывает и защищает интересы. Кроме того, отягчающим обстоятельством признается работа педофила в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Володин напомнил, что нередко насилие над детьми совершают те лица, от которых зависит жертва. Также законопроект ужесточает наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этом случае обвиняемому может грозить до года лишения свободы. Еще одно нововведение — введение уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей с использованием интернета. Максимальное наказание, которое может получить педофил в этом случае — шесть лет лишения свободы. Законопроект о пожизненном заключении для педофилов был принят в Госдуме и одобрен в Совете Федерации. Поправки внесли на рассмотрение еще в сентябре 2021 года. За ужесточение наказания по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних также выступила уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов в конце января 2022 года. Документ вступил в силу в феврале, передает «Национальная служба новостей».