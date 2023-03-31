Пермские слухи: Григоренко пойдет на повышение

Об уходе командира ОМОНа, усталости мэра и бегстве бизнесмена на Украину. Выпуск 1016

31 марта 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Пермский кот в представлении нейросети Фото: URA.RU Прокуратура завалила пермские министерства проверками, а депутаты гордумы провалили работу в соцсетях. «Новые люди», тем временем, заигрывают с коммунистами на выборах, мэр Чайковского из-за усталости может сорвать планы края, а владельцы пунктов выдачи Wildberries устроили молчаливую забастовку. Врачей-наркологов выгоняют на улицу, а пермский миллиардер намерен отказаться от предложения сети «Вкусно и точка». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.



Краевые власти спасают международный проект Пермяки не интересуются перелетами в Минск Фото: Сергей Русанов © URA.RU Субсидируемый властями авиарейс «Пермь — Минск» может быть отменен, шепчут злые языки. По их словам, направление, с трудом открытое после договоренностей губернатора Дмитрия Махонина в Белоруссии, не пользуется популярностью. «2 апреля первый вылет, а билеты не раскуплены и на половину. Даже при субсидировании авиакомпании не выгодно возить воздух», — говорят слухачи. Власти пытаются спасти рейс, запустив на неделе массовую рекламную кампанию через паблики муниципалитетов в соцсетях, где расхваливается тур в Минск. Но пока это результата не принесло. Прокуратура замучила пермское правительство Активность краевой прокуратуры по части проверок работы пермских министерств и ведомств привела к тому, что во власти ввели жесткие сроки ответов. Дело в том, что чиновники не всегда успевали ответить на претензии вовремя, за что получали штрафы от надзорного органа. Или за ответы не по существу. «А там тысячи согласований, и, бывает, что элементарно не может долго подписать профильный руководитель. Прокуратуру такой расклад не устраивает, она выписывает штрафы. И вот сейчас для всех специалистов, ответственных за подготовку ответов, ввели жесткие сроки», — говорят слухачи. Депутатам указывают на просчеты в соцсетях Инсайдеры говорят, что ведение верифицированных страниц (с пометкой «госорганизация») в соцсетях становится обязательной практикой не только для чиновников, но и для депутатов. За этим следят в руководстве партий, а также по линии региональных политблоков. В лидерах сегодня — депутаты Госдумы. В заксобрание ситуация 50 на 50: половина понимает ответственность за соцсети, половина — еще нет. А вот в пермской гордуме есть большие проблемы, говорят слухачи. И просят депутатов внимательнее отнестись к этой рекомендации властей. Пермский мэр выразил благодарность критиковавшей его журналистке Завод, который возглавлял Демкин, поблагодарил СМИ за внимание к компании Фото: Сергей Русанов © URA.RU После публикации в одном из пермских СМИ критической статьи о заводе ПЗСП, который является семейным бизнесом главы Перми Алексея Демкина, автору материала прислали цветы. К букету была приложена фирменная открытка завода с благодарностью за внимание к компании и ее деятельности. «Демкин по части контр-пиара сработал технологично — дал понять, что писать можно о чем угодно — ему все равно. Авторы публикации явно на другую реакцию рассчитывали», — отмечают в политтусовке. «Новые люди» заигрывают с коммунистами в Чайковском Говорят, что местное отделение «Новых людей» в Чайковском намерено сотрудничать с коммунистами на предстоящих выборах в гордуму. Руководитель «Новых людей» Николай Богданов пять лет назад поддерживал альянс КПРФ и ЛДПР, рассчитывая стать главой города. Но тогда властям удалось урегулировать ситуацию. Сейчас Богданов снова стягивает силы. Сам он, как ожидается, попадет в думу по линии своей партии. И рассчитывает еще провести мать депутата Заксобрания Дмитрия Новокрещенова Галину Слепневу. …, а коммунистам готовят жесткое сопротивление Задача-максимум для властей в Чайковском не пропустить в думу ни одного коммуниста. Слухачи говорят, что действующим депутатам от КПРФ предложили пойти или самовыдвиженцами, или от других партий. «В Чайковском коммунисты сильны. И это показывают результаты голосования. В 2021 году в Заксобрание они прошли и по списку, и по округу. Все, игры кончились», — говорят слухачи. Чайковские депутаты заставили бизнес пойти против губернатора Депутаты заверили бизнес, что свободных мест в думе нет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Слухачи обсуждают недавний совет чайковских депутатов местным директорам заводов. Народные избранники посоветовали топ-менеджерам не тратить силы и средства на грядущие выборы в гордуму, несмотря на предложение главы региона. «Директорам предприятия в крае губернатор Дмитрий Махонин сказал выставлять своих кандидатов в Чайковском. Те, естественно, пошли советоваться к местным депутатам, которые им заявили, что лучше деньги не тратить, потому что все округа заняты. И их кандидаты не пройдут. Главы предприятий подумали и пока заморозили идею», — рассказал инсайдер. …, а мэр Чайковского из-за усталости саботирует выборы Ходят слухи, что из-за потери интереса к работе мэра Чайковского Юрия Вострикова, в округе уже не первый раз рушатся планы «Единой России». Глава своей незаинтересованностью вносит неразбериху в работу партии, что резко снижает ее шансы на победу на грядущих выборах в гордуму. «Он сам тормозит процессы по созданию единой команды от единороссов, потому что ему уже все равно. К нему приходят кандидаты, пытаются согласовать округ, выстроить работу, на что Востриков абсолютно всем говорит: „Да, иди, поддерживаю“. И выходит, что на одном округе сталкиваются несколько таких „поддержанных“ кандидатов, которые не могут нормально скоординировать работу и проигрывают. Скорее всего, мэр устал уже от своей работы и не заинтересован уже ни в чем», — отметил источник. Глава Чернушки уволился из-за нежелания отдавать электросети краю Михаил Шестаков стал четвертым за месяц ушедшим в отставку мэром Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ушедший на этой неделе в отставку глава Чернушки Михаил Шестаков давно планировал увольнение. Еще в прошлом году он оставил пост руководителя межмуниципальной организации МСУ Ассоциация «Юг», которая объединяет глав южных территорий. Ждали, что и он уйдет в скором времени. Но долго не могли найти замену. Последней каплей стало нежелание Шестакова отдавать в собственность края местные электросети. После этого Шестаков уже вынужден был уйти. Александровскую мэрию ждет наказание из-за снесенного детсада Злые языки рассказывают, что силовики заинтересовались историей со сносом детского сада в Александровске. Как рассказали инсайдеры, краевая прокуратура усмотрела в приватизации объекта и его демонтаже незаконные действия мэрии. «Сейчас дело направлено в Следственный комитет, там пока разбираются, скорее всего найдут противозаконные действия, и кто-то получит „по шапке“. Детсад в прошлом году признали аварийным и приватизировали, а потом подозрительно быстро снесли. Когда шумиху подняли СМИ, делом заинтересовались в прокуратуре», — отметил источник. За арестованным директором УК стоит известный коммунальный аферист… Упавший с крыши снег убил женщину 23 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU По слухам, за скандально известной УК «Кристалл», обслуживавшей дом, с крыши которого сошел лед, убивший женщину, может стоять известный пермский коммунальщик Александр Морозов. Ранее он контролировал свыше трети управляющих компаний Перми, накопивших огромные долги перед поставщиками тепла и воды. В итоге, Морозов стал фигурантом уголовного дела, но успел скрыться и в настоящее время находится в международном розыске. Как выяснилось, учредителем УК «Кристалл» являются ООО «Союз» (где пакет акций ранее был передан в управление матери Морозова в залог) и некто Василий Ярославцев, присутствующий и в других компаниях беглого коммунальщика. На минувшей неделе директор «Кристалла» был помещен под домашний арест. Сам же Морозов, по слухам, в настоящее время находится на территории Украины А потому полностью уверен в том, что его не выдадут российскому правосудию. …, а его соратники продолжают работу по захвату домов Между тем, ближайшие соратники беглого коммунальщика Морозова продолжают работу по перехвату управления пермскими многоквартирными домами у других УК. Наблюдатели отмечают активизацию в Свердловском районе Перми УК ООО «Урал Сервис», которая пытается забрать дома у другой УК. Стопроцентным учредителем «Урал Сервиса» является Татьяна Шпакова, бывший директор основной компании Александра Морозова «Регионэнергосервис». Она же является соучредителем ООО «Союз», которая владеет скандальной УК «Кристалл». Инсайдеры отмечают, что пермские силовики уже вплотную занялись деятельностью «Урал Сервиса» по захвату домов. И в ближайшее время остатки империи Александра Морозова ожидает вал проверок и возбужденных по их итогам уголовных дел.



В отряде Пермского ОМОН ищут нового командира Командир Пермского ОМОН Игорь Грачев уходит с поста, говорят слухачи. Теперь в Росгвардии подбирают ему замену. «Грачев 10 лет возглавляет отряд. Уходит по выслуге лет. Пока с кандидатурой его сменщика руководство не определилось», — рассказали инсайдеры. Участвующему в СВО экс-депутату Григоренко прочат важное назначение Александр Григоренко находится на фронте с начала СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Слухачи обсуждают передачу на «России-24», героем которой стал экс-депутат заксобрания Александр Григоренко. Он в качестве добровольца участвует в СВО. Они считают, что его активность принесла свои плоды. «Ополченцев в зоне спецоперации много, но в эфире федерального канала показали именно Григоренко. Причем, с открытым лицом. Это добавляет ему веса, и после возвращения домой он точно может рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице», — уверены инсайдеры. Пермский блогер меряется с губернатором Махониным охватами в соцсетях Пермский бизнесмен и блогер Алексей Пушкарев уже второй день активно хвастается в соцсетях, что он популярнее губернатора Махонина и мэра города Демкина. «И смех и грех, но по охватам среди личных пабликов в Пермском крае мы с переменным успехом конкурируем только с Дмитрием Махониным. Наш мэр Алексей Демкин, к которому я отношусь с уважением, в информационном поле проигрывает мне примерно в 3-4 раза», — пишет у себя в telegram-канале Пушкарев. «К чему это он? Да все просто: его пригласили на конференцию в качестве спикера по личному бренду, а подписчики в комментариях посмеялись над его экспертностью. Вот он и дал таким образом отпор обидчикам», — рассуждает слухач. Сегодня Пушкарев выложил скрины, где его пост в соцсети «ВКонтакте» набрал 19 тысяч просмотров, а пост Дмитрия Махонина про форум «Будущее России» набрал 12 тысяч. Как долго он будет вести эту статистику, никто не знает, посмеивается собеседник. Владельцы пермских пунктов Wildberries пытаются избавиться от них после скандала Пермяки стремятся избавится от бизнеса Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми проходит молчаливая забастовка владельцев пунктов выдачи Wildberries. Открытых выступлений против новой политики маркетплейса не было. «Зато была и есть молчаливая. Посмотрите на „Авито“», — рассказал инсайдер. На сайте появились объявления о продажах пунктов Wildberries в разных районах города именно в те дни, когда началась вся эта ситуация. Цены разнятся: кто-то отдает за 800 тысяч, кто-то за 300 тысяч. Но, как шепчут слухачи, после такого федерального скандала вряд ли кто-то кинется покупать пункты. В Перми не будет аналогов Zara, Stradivarius и Bershka В начале марта СМИ раструбили, что ушедшие из РФ магазины холдинга Inditex — Zara, Stradivarius, Bershka и другие вернутся обратно под другими названиями, как, например, это сделали Sinsay, Reserved, House и т. д. Пермские СМИ писали, что магазины откроются в ТРЦ «Планета». «Магазины откроются, да. Но это не аналоги магазинов Inditex, как все пишут. Это вообще другие бренды, другие магазины. Тот же Maag — это другие дизайнеры, фабрики, никакого отношения к Zara не имеющие», — рассказал инсайдер. По его словам, открытия этих магазинов в Перми не стоит ждать раньше конца мая. Пермяки спорят из-за открывшихся «Пермских терм» Пермяки не изменяют своей любимой традиции критиковать все новое. На очереди — открывшиеся долгожданные «Пермские термы» на ул. Героев Хасана. В соцсетях кипят споры и баталии. Многих поразила цена услуги: день посещения — 3000 рублей. «Да я лучше в Ижевск или Тюмень съезжу! Столько же выйдет по деньгам вместе с проездом», — пишет пермяк. Еще один предмет спора — в термы детям вход воспрещен. Пермяки негодуют: зачем тогда термы нужны? Им другие отвечают: термы для того и нужны, чтобы отдохнуть от детей. Дальше следуют километровые переписки с личными оскорблениями. «Как показывает практика, спустя какое-то время споры утихнут, а пермяки нормально будут посещать термы», — говорит слухач. Пермские застройщики экономят на рекламных контрактах Застройщики сокращают рекламные бюджеты на традиционные СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как сообщили инсайдеры, на пермских радиостанциях резко сократился объем рекламных заказов от городских застройщиков. Количество заявок на изготовление и размещение аудиороликов якобы упало вдвое. «В марте эфир был заполнен рекламой с предложениями купить квартиры в новостройках. Контрактов на апрель уже меньше на 50%», — рассказали сплетники. По их словам, причина может крыться в попытках застройщиков сэкономить. Рекламу недвижимости на радио сокращают, а вот в интернете, ее, напротив, становится больше. Видимо, рекламодатели решили, что в условиях падения продаж интернет является более полезным инструментом. «К тому же интернет-реклама обходится гораздо дешевле», — рассудили слухачи. Жителей пермского микрорайона завалило мусором Жители пермского микрорайона Городские Горки страдают от пыли и обилия мусора, который ветром разносит по окрестностям. По их словам, бумага, картон и пластик летают по всей округе. «Снег растаял, все высохло, а мусор никто не убирает. Да еще погода ветреная, лети это все прямо в прохожих», — возмущаются люди. Они также добавляют, что большая часть мусора во дворы попадает со стройки поблизости. «Там стройплощадка, с нее вся эта грязь залетает. Недавно картон влетел в окно одной из квартир, напугал ребенка. Еще от пыли все задыхаемся, приходится в масках ходить, как в пандемию. Будем составлять коллективную жалобу в администрацию, пусть чиновники наконец-то обратят внимание на проблему», — говорят пермяки. Сеть «Вкусно и точка» может сделать предложение пермскому миллиардеру Между фаст-фудом и рестораном Репин, скорее всего, выберет ресторан Фото: Сергей Русанов © URA.RU Шепчутся, что одну из российских сетей ресторанов фаст-фуда заинтересовали планы пермского миллиардера Александра Репина о сдаче в аренду под ресторан здания музея PERMM. Речь якобы может идти о бренде «Вкусно и точка». «В Мотовилихе этой сети нет, а место для открытия крупного кафе сети быстрого питания довольно удачное. В руководстве сети прорабатывают такой вариант», — рассуждают сплетники. И добавляют, что арендаторов может быть сразу несколько. «В здании вполне может появиться целый фудкорт, как в гипермаркете „Семья“. В любом случае, это зависит от решения самого Александра Репина. Затея с фешенебельным рестораном все же более соответствует статусу миллиардера, нежели идея с рядовым общепитом», — добавляют инсайдеры. Пермяки шокированы наглостью алкомаркета Жители пермского микрорайона Налимиха возмущены работой местного магазина разливного пива. Мало того, что он работает по ночам в нарушение закона, так еще и открыто рекламирует это. «В эту пивнуху двери открыты до поздней ночи — продают всем. А недавно еще через местные паблики начали писать, что этой конторе сотрудники требуются. И честно же пишут, что график работы до часу ночи. Куда полиция смотрит?» — возмущаются законопослушные пермяки. Главврач наркодиспансера растерял сотрудников Врачи-наркологи остаются без работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пока власти всех уровней который год думают, где набрать врачей, чтобы их хватило для качественной медпомощи, в пермском наркодиспансере их выгоняют на улицу. Реформа в учреждении привела к тому, что в целях экономии всех врачей заменили на фельдшеров. Из 16 ставок остается полторы. «Ну кто куда уходит. Кто-то в частную наркологию, кто-то — вообще из профессии. Хотя столько лет медицине было отдано», — рассказывает инсайдер. По его словам, главврачу диспансера, бывшему замминистра здравоохранения Михаилу Мальцеву стоило бы внимательнее относиться к важным кадрам. …. и создал проблемы для силовиков Замена врачей-наркологов на фельдшеров в краевом наркодиспансере навредит качеству медосвидетельствования. «Наркологи же как на работу ходят в суды, в следком и т. д. Дают объяснения, проводят экспертизы, отвечают на вопросы адвокатов. И одна малейшая ошибка может привести к тому, что заключение о том, что тот или иной обвиняемый в момент преступления находится под наркотиками, будет поставлена под сомнение. Ну не может фельдшер заменить врача», — говорит инсайдер. Тем более, что тут еще нужны навыки выступления в судах. В Березниках завидуют пермским бюджетам на 300-летие Культурная тусовка в Березниках читает новости из краевой столицы о ремонтах пермских театров, их переезде на новые площадки и не скрывает негодования. «У нас драмтеатр не хуже пермского работает, выпускает премьеры постоянно, а здания своего нет вовсе. Да и здание ДК, где работает театр, давно требует ремонта капитального — зимой просто холод стоит», — говорят инсайдеры. Вся надежда березниковцев на «Авангард» — старый кинотеатр, который власти реконструируют с 2010 года. Туда хотят перенести драмтеатр, но долгострой остается долгостроем и откроет ли он когда-нибудь свои двери остается тайной. «С этим 300-летием Перми все деньги ушли туда, а на остальной край властям видимо плевать», — расстраиваются в Березниках. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. 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Прокуратура завалила пермские министерства проверками, а депутаты гордумы провалили работу в соцсетях. «Новые люди», тем временем, заигрывают с коммунистами на выборах, мэр Чайковского из-за усталости может сорвать планы края, а владельцы пунктов выдачи Wildberries устроили молчаливую забастовку. Врачей-наркологов выгоняют на улицу, а пермский миллиардер намерен отказаться от предложения сети «Вкусно и точка». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Краевые власти спасают международный проект Субсидируемый властями авиарейс «Пермь — Минск» может быть отменен, шепчут злые языки. По их словам, направление, с трудом открытое после договоренностей губернатора Дмитрия Махонина в Белоруссии, не пользуется популярностью. «2 апреля первый вылет, а билеты не раскуплены и на половину. Даже при субсидировании авиакомпании не выгодно возить воздух», — говорят слухачи. Власти пытаются спасти рейс, запустив на неделе массовую рекламную кампанию через паблики муниципалитетов в соцсетях, где расхваливается тур в Минск. Но пока это результата не принесло. Прокуратура замучила пермское правительство Активность краевой прокуратуры по части проверок работы пермских министерств и ведомств привела к тому, что во власти ввели жесткие сроки ответов. Дело в том, что чиновники не всегда успевали ответить на претензии вовремя, за что получали штрафы от надзорного органа. Или за ответы не по существу. «А там тысячи согласований, и, бывает, что элементарно не может долго подписать профильный руководитель. Прокуратуру такой расклад не устраивает, она выписывает штрафы. И вот сейчас для всех специалистов, ответственных за подготовку ответов, ввели жесткие сроки», — говорят слухачи. Депутатам указывают на просчеты в соцсетях Инсайдеры говорят, что ведение верифицированных страниц (с пометкой «госорганизация») в соцсетях становится обязательной практикой не только для чиновников, но и для депутатов. За этим следят в руководстве партий, а также по линии региональных политблоков. В лидерах сегодня — депутаты Госдумы. В заксобрание ситуация 50 на 50: половина понимает ответственность за соцсети, половина — еще нет. А вот в пермской гордуме есть большие проблемы, говорят слухачи. И просят депутатов внимательнее отнестись к этой рекомендации властей. Пермский мэр выразил благодарность критиковавшей его журналистке После публикации в одном из пермских СМИ критической статьи о заводе ПЗСП, который является семейным бизнесом главы Перми Алексея Демкина, автору материала прислали цветы. К букету была приложена фирменная открытка завода с благодарностью за внимание к компании и ее деятельности. «Демкин по части контр-пиара сработал технологично — дал понять, что писать можно о чем угодно — ему все равно. Авторы публикации явно на другую реакцию рассчитывали», — отмечают в политтусовке. «Новые люди» заигрывают с коммунистами в Чайковском Говорят, что местное отделение «Новых людей» в Чайковском намерено сотрудничать с коммунистами на предстоящих выборах в гордуму. Руководитель «Новых людей» Николай Богданов пять лет назад поддерживал альянс КПРФ и ЛДПР, рассчитывая стать главой города. Но тогда властям удалось урегулировать ситуацию. Сейчас Богданов снова стягивает силы. Сам он, как ожидается, попадет в думу по линии своей партии. И рассчитывает еще провести мать депутата Заксобрания Дмитрия Новокрещенова Галину Слепневу. …, а коммунистам готовят жесткое сопротивление Задача-максимум для властей в Чайковском не пропустить в думу ни одного коммуниста. Слухачи говорят, что действующим депутатам от КПРФ предложили пойти или самовыдвиженцами, или от других партий. «В Чайковском коммунисты сильны. И это показывают результаты голосования. В 2021 году в Заксобрание они прошли и по списку, и по округу. Все, игры кончились», — говорят слухачи. Чайковские депутаты заставили бизнес пойти против губернатора Слухачи обсуждают недавний совет чайковских депутатов местным директорам заводов. Народные избранники посоветовали топ-менеджерам не тратить силы и средства на грядущие выборы в гордуму, несмотря на предложение главы региона. «Директорам предприятия в крае губернатор Дмитрий Махонин сказал выставлять своих кандидатов в Чайковском. Те, естественно, пошли советоваться к местным депутатам, которые им заявили, что лучше деньги не тратить, потому что все округа заняты. И их кандидаты не пройдут. Главы предприятий подумали и пока заморозили идею», — рассказал инсайдер. …, а мэр Чайковского из-за усталости саботирует выборы Ходят слухи, что из-за потери интереса к работе мэра Чайковского Юрия Вострикова, в округе уже не первый раз рушатся планы «Единой России». Глава своей незаинтересованностью вносит неразбериху в работу партии, что резко снижает ее шансы на победу на грядущих выборах в гордуму. «Он сам тормозит процессы по созданию единой команды от единороссов, потому что ему уже все равно. К нему приходят кандидаты, пытаются согласовать округ, выстроить работу, на что Востриков абсолютно всем говорит: „Да, иди, поддерживаю“. И выходит, что на одном округе сталкиваются несколько таких „поддержанных“ кандидатов, которые не могут нормально скоординировать работу и проигрывают. Скорее всего, мэр устал уже от своей работы и не заинтересован уже ни в чем», — отметил источник. Глава Чернушки уволился из-за нежелания отдавать электросети краю Ушедший на этой неделе в отставку глава Чернушки Михаил Шестаков давно планировал увольнение. Еще в прошлом году он оставил пост руководителя межмуниципальной организации МСУ Ассоциация «Юг», которая объединяет глав южных территорий. Ждали, что и он уйдет в скором времени. Но долго не могли найти замену. Последней каплей стало нежелание Шестакова отдавать в собственность края местные электросети. После этого Шестаков уже вынужден был уйти. Александровскую мэрию ждет наказание из-за снесенного детсада Злые языки рассказывают, что силовики заинтересовались историей со сносом детского сада в Александровске. Как рассказали инсайдеры, краевая прокуратура усмотрела в приватизации объекта и его демонтаже незаконные действия мэрии. «Сейчас дело направлено в Следственный комитет, там пока разбираются, скорее всего найдут противозаконные действия, и кто-то получит „по шапке“. Детсад в прошлом году признали аварийным и приватизировали, а потом подозрительно быстро снесли. Когда шумиху подняли СМИ, делом заинтересовались в прокуратуре», — отметил источник. За арестованным директором УК стоит известный коммунальный аферист… По слухам, за скандально известной УК «Кристалл», обслуживавшей дом, с крыши которого сошел лед, убивший женщину, может стоять известный пермский коммунальщик Александр Морозов. Ранее он контролировал свыше трети управляющих компаний Перми, накопивших огромные долги перед поставщиками тепла и воды. В итоге, Морозов стал фигурантом уголовного дела, но успел скрыться и в настоящее время находится в международном розыске. Как выяснилось, учредителем УК «Кристалл» являются ООО «Союз» (где пакет акций ранее был передан в управление матери Морозова в залог) и некто Василий Ярославцев, присутствующий и в других компаниях беглого коммунальщика. На минувшей неделе директор «Кристалла» был помещен под домашний арест. Сам же Морозов, по слухам, в настоящее время находится на территории Украины А потому полностью уверен в том, что его не выдадут российскому правосудию. …, а его соратники продолжают работу по захвату домов Между тем, ближайшие соратники беглого коммунальщика Морозова продолжают работу по перехвату управления пермскими многоквартирными домами у других УК. Наблюдатели отмечают активизацию в Свердловском районе Перми УК ООО «Урал Сервис», которая пытается забрать дома у другой УК. Стопроцентным учредителем «Урал Сервиса» является Татьяна Шпакова, бывший директор основной компании Александра Морозова «Регионэнергосервис». Она же является соучредителем ООО «Союз», которая владеет скандальной УК «Кристалл». Инсайдеры отмечают, что пермские силовики уже вплотную занялись деятельностью «Урал Сервиса» по захвату домов. И в ближайшее время остатки империи Александра Морозова ожидает вал проверок и возбужденных по их итогам уголовных дел. В отряде Пермского ОМОН ищут нового командира Командир Пермского ОМОН Игорь Грачев уходит с поста, говорят слухачи. Теперь в Росгвардии подбирают ему замену. «Грачев 10 лет возглавляет отряд. Уходит по выслуге лет. Пока с кандидатурой его сменщика руководство не определилось», — рассказали инсайдеры. Участвующему в СВО экс-депутату Григоренко прочат важное назначение Слухачи обсуждают передачу на «России-24», героем которой стал экс-депутат заксобрания Александр Григоренко. Он в качестве добровольца участвует в СВО. Они считают, что его активность принесла свои плоды. «Ополченцев в зоне спецоперации много, но в эфире федерального канала показали именно Григоренко. Причем, с открытым лицом. Это добавляет ему веса, и после возвращения домой он точно может рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице», — уверены инсайдеры. Пермский блогер меряется с губернатором Махониным охватами в соцсетях Пермский бизнесмен и блогер Алексей Пушкарев уже второй день активно хвастается в соцсетях, что он популярнее губернатора Махонина и мэра города Демкина. «И смех и грех, но по охватам среди личных пабликов в Пермском крае мы с переменным успехом конкурируем только с Дмитрием Махониным. Наш мэр Алексей Демкин, к которому я отношусь с уважением, в информационном поле проигрывает мне примерно в 3-4 раза», — пишет у себя в telegram-канале Пушкарев. «К чему это он? Да все просто: его пригласили на конференцию в качестве спикера по личному бренду, а подписчики в комментариях посмеялись над его экспертностью. Вот он и дал таким образом отпор обидчикам», — рассуждает слухач. Сегодня Пушкарев выложил скрины, где его пост в соцсети «ВКонтакте» набрал 19 тысяч просмотров, а пост Дмитрия Махонина про форум «Будущее России» набрал 12 тысяч. Как долго он будет вести эту статистику, никто не знает, посмеивается собеседник. Владельцы пермских пунктов Wildberries пытаются избавиться от них после скандала В Перми проходит молчаливая забастовка владельцев пунктов выдачи Wildberries. Открытых выступлений против новой политики маркетплейса не было. «Зато была и есть молчаливая. Посмотрите на „Авито“», — рассказал инсайдер. На сайте появились объявления о продажах пунктов Wildberries в разных районах города именно в те дни, когда началась вся эта ситуация. Цены разнятся: кто-то отдает за 800 тысяч, кто-то за 300 тысяч. Но, как шепчут слухачи, после такого федерального скандала вряд ли кто-то кинется покупать пункты. В Перми не будет аналогов Zara, Stradivarius и Bershka В начале марта СМИ раструбили, что ушедшие из РФ магазины холдинга Inditex — Zara, Stradivarius, Bershka и другие вернутся обратно под другими названиями, как, например, это сделали Sinsay, Reserved, House и т. д. Пермские СМИ писали, что магазины откроются в ТРЦ «Планета». «Магазины откроются, да. Но это не аналоги магазинов Inditex, как все пишут. Это вообще другие бренды, другие магазины. Тот же Maag — это другие дизайнеры, фабрики, никакого отношения к Zara не имеющие», — рассказал инсайдер. По его словам, открытия этих магазинов в Перми не стоит ждать раньше конца мая. Пермяки спорят из-за открывшихся «Пермских терм» Пермяки не изменяют своей любимой традиции критиковать все новое. На очереди — открывшиеся долгожданные «Пермские термы» на ул. Героев Хасана. В соцсетях кипят споры и баталии. Многих поразила цена услуги: день посещения — 3000 рублей. «Да я лучше в Ижевск или Тюмень съезжу! Столько же выйдет по деньгам вместе с проездом», — пишет пермяк. Еще один предмет спора — в термы детям вход воспрещен. Пермяки негодуют: зачем тогда термы нужны? Им другие отвечают: термы для того и нужны, чтобы отдохнуть от детей. Дальше следуют километровые переписки с личными оскорблениями. «Как показывает практика, спустя какое-то время споры утихнут, а пермяки нормально будут посещать термы», — говорит слухач. Пермские застройщики экономят на рекламных контрактах Как сообщили инсайдеры, на пермских радиостанциях резко сократился объем рекламных заказов от городских застройщиков. Количество заявок на изготовление и размещение аудиороликов якобы упало вдвое. «В марте эфир был заполнен рекламой с предложениями купить квартиры в новостройках. Контрактов на апрель уже меньше на 50%», — рассказали сплетники. По их словам, причина может крыться в попытках застройщиков сэкономить. Рекламу недвижимости на радио сокращают, а вот в интернете, ее, напротив, становится больше. Видимо, рекламодатели решили, что в условиях падения продаж интернет является более полезным инструментом. «К тому же интернет-реклама обходится гораздо дешевле», — рассудили слухачи. Жителей пермского микрорайона завалило мусором Жители пермского микрорайона Городские Горки страдают от пыли и обилия мусора, который ветром разносит по окрестностям. По их словам, бумага, картон и пластик летают по всей округе. «Снег растаял, все высохло, а мусор никто не убирает. Да еще погода ветреная, лети это все прямо в прохожих», — возмущаются люди. Они также добавляют, что большая часть мусора во дворы попадает со стройки поблизости. «Там стройплощадка, с нее вся эта грязь залетает. Недавно картон влетел в окно одной из квартир, напугал ребенка. Еще от пыли все задыхаемся, приходится в масках ходить, как в пандемию. Будем составлять коллективную жалобу в администрацию, пусть чиновники наконец-то обратят внимание на проблему», — говорят пермяки. Сеть «Вкусно и точка» может сделать предложение пермскому миллиардеру Шепчутся, что одну из российских сетей ресторанов фаст-фуда заинтересовали планы пермского миллиардера Александра Репина о сдаче в аренду под ресторан здания музея PERMM. Речь якобы может идти о бренде «Вкусно и точка». «В Мотовилихе этой сети нет, а место для открытия крупного кафе сети быстрого питания довольно удачное. В руководстве сети прорабатывают такой вариант», — рассуждают сплетники. И добавляют, что арендаторов может быть сразу несколько. «В здании вполне может появиться целый фудкорт, как в гипермаркете „Семья“. В любом случае, это зависит от решения самого Александра Репина. Затея с фешенебельным рестораном все же более соответствует статусу миллиардера, нежели идея с рядовым общепитом», — добавляют инсайдеры. Пермяки шокированы наглостью алкомаркета Жители пермского микрорайона Налимиха возмущены работой местного магазина разливного пива. Мало того, что он работает по ночам в нарушение закона, так еще и открыто рекламирует это. «В эту пивнуху двери открыты до поздней ночи — продают всем. А недавно еще через местные паблики начали писать, что этой конторе сотрудники требуются. И честно же пишут, что график работы до часу ночи. Куда полиция смотрит?» — возмущаются законопослушные пермяки. Главврач наркодиспансера растерял сотрудников Пока власти всех уровней который год думают, где набрать врачей, чтобы их хватило для качественной медпомощи, в пермском наркодиспансере их выгоняют на улицу. Реформа в учреждении привела к тому, что в целях экономии всех врачей заменили на фельдшеров. Из 16 ставок остается полторы. «Ну кто куда уходит. Кто-то в частную наркологию, кто-то — вообще из профессии. Хотя столько лет медицине было отдано», — рассказывает инсайдер. По его словам, главврачу диспансера, бывшему замминистра здравоохранения Михаилу Мальцеву стоило бы внимательнее относиться к важным кадрам. …. и создал проблемы для силовиков Замена врачей-наркологов на фельдшеров в краевом наркодиспансере навредит качеству медосвидетельствования. «Наркологи же как на работу ходят в суды, в следком и т. д. Дают объяснения, проводят экспертизы, отвечают на вопросы адвокатов. И одна малейшая ошибка может привести к тому, что заключение о том, что тот или иной обвиняемый в момент преступления находится под наркотиками, будет поставлена под сомнение. Ну не может фельдшер заменить врача», — говорит инсайдер. Тем более, что тут еще нужны навыки выступления в судах. В Березниках завидуют пермским бюджетам на 300-летие Культурная тусовка в Березниках читает новости из краевой столицы о ремонтах пермских театров, их переезде на новые площадки и не скрывает негодования. «У нас драмтеатр не хуже пермского работает, выпускает премьеры постоянно, а здания своего нет вовсе. Да и здание ДК, где работает театр, давно требует ремонта капитального — зимой просто холод стоит», — говорят инсайдеры. Вся надежда березниковцев на «Авангард» — старый кинотеатр, который власти реконструируют с 2010 года. Туда хотят перенести драмтеатр, но долгострой остается долгостроем и откроет ли он когда-нибудь свои двери остается тайной. «С этим 300-летием Перми все деньги ушли туда, а на остальной край властям видимо плевать», — расстраиваются в Березниках. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.