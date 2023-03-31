Власти готовят российскую армию к большому наступлению ВСУ

Мишустин нашел, что ответить на заявления ЕС о вводе миротворцев в Донбасс

31 марта 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Российская армия заняла надежные позиции на всех фронтах Фото: Михаил Калянов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти РФ стремятся обеспечить российскую армию всеми необходимыми ресурсами на случай масштабного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так эксперты URA.RU оценили заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина 31 марта. В стране улучшают ремонтную базу для быстрого возвращения техники в бой и наращивают мощности ОПК, чтобы снабжать войска в случае затяжного конфликта из-за введения миротворцев ЕС в Донбасс. Открывая совещание, председатель правительства отметил, что главными задачами были и остаются — материально-техническое, медицинское и социальное обеспечение российских воинских подразделений. По его словам, потребности в военной технике значительно возросли и для обеспечения гарантированного материально-технического снабжения российских войск всем необходимым были максимально задействованы все заводские мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Правительством приняты меры, позволяющие кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения. Но особое внимание премьер уделил расширению ремонтной базы. Основная задача правительства в рамках СВО — бесперебойное обеспечение российской армии всем необходимым Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Восстановление отдельных видов техники — сложный, трудоемкий процесс, к которому нужно привлекать квалифицированных специалистов, для чего было принято решение сформировать в составе Министерства обороны завод для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, чтобы быстрее возвращать его в строй» — подчеркнул Мишустин. Он также отметил важность возведения фортификационных сооружений на линии размещения российских войск. По словам главы правительства, большая часть из них уже полностью оборудованы, а для пограничной службы строятся новые опорные пункты. «Прошу Министерство строительства завершить эти работы в самые короткие сроки и передать укрепления Министерству обороны», — обратился к участникам совещания премьер. Статья по теме Путин закрыл вопрос о принадлежности Донбасса Большое наступление ВСУ скорее всего состоится, и правительство России стремится обеспечить армию всеми необходимыми ресурсами и материально-техническими средствами для его отражения. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев. «Этим большим наступлением ВСУ угрожают не первый день, а уже почти начало апреля. Мы живем не во времена Второй мировой войны, наша разведка работает как надо и на всех оперативных картах начальников штабов и многих генералов все отражается в режиме реального времени, поэтому все прекрасно понимают, чего ждать. Конечно, правительство смотрит вперед и оценивает продолжительность этого конфликта, поэтому наращиваются мощности и рассматриваются варианты по совершенствованию той же ремонтной базы для скорейшего возвращения техники в боевой строй. Я бы назвал это «плановой предосторожностью». Российские войска к этому готовы», — пояснил Ознобищев. Кремль предостерег Евросоюз о последствиях в случае введения миротворческих сил НАТО на территорию Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Наращивание поставок оружия и открытие новых заводов связаны с тем, что конфликт на Украине может стать затяжным, считает военный историк и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. «Сегодня появилась информация, что Евросоюз близок к обсуждению вопроса об отправке на Украину миротворческого контингента по линии НАТО. Это крайне опасная вещь и мы должны готовиться серьезно. Если конфликт будет затяжным, то мы должны наладить производственные и промышленные мощности, чтобы справиться в войне „на истощение“, которую нам навязывают. Но для этого у России есть все необходимые ресурсы», — отметил Кнутов. Заводы ОПК в полной мере обеспечивают российскую армию необходимой техникой Фото: Таисия Воронцова © URA.RU По словам политолога, заведующего отделом Института стран СНГ Владимира Евсеева, власти РФ ведут подготовку в масштабное наступление ВСУ, но само по себе открытие новых мощностей по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения связано с накопившимся за год значительным количеством поломанной техники. «Потребность в артиллерии очень острая, потому что в текущей ситуации она решает исход боя. Географически завод будет находится близко к линии фронта для осуществления мелкого и среднего ремонта. Возможно, он будет расположен на Донбассе», — подытожил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ стремятся обеспечить российскую армию всеми необходимыми ресурсами на случай масштабного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так эксперты URA.RU оценили заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина 31 марта. В стране улучшают ремонтную базу для быстрого возвращения техники в бой и наращивают мощности ОПК, чтобы снабжать войска в случае затяжного конфликта из-за введения миротворцев ЕС в Донбасс. Открывая совещание, председатель правительства отметил, что главными задачами были и остаются — материально-техническое, медицинское и социальное обеспечение российских воинских подразделений. По его словам, потребности в военной технике значительно возросли и для обеспечения гарантированного материально-технического снабжения российских войск всем необходимым были максимально задействованы все заводские мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Правительством приняты меры, позволяющие кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения. Но особое внимание премьер уделил расширению ремонтной базы. «Восстановление отдельных видов техники — сложный, трудоемкий процесс, к которому нужно привлекать квалифицированных специалистов, для чего было принято решение сформировать в составе Министерства обороны завод для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, чтобы быстрее возвращать его в строй» — подчеркнул Мишустин. Он также отметил важность возведения фортификационных сооружений на линии размещения российских войск. По словам главы правительства, большая часть из них уже полностью оборудованы, а для пограничной службы строятся новые опорные пункты. Большое наступление ВСУ скорее всего состоится, и правительство России стремится обеспечить армию всеми необходимыми ресурсами и материально-техническими средствами для его отражения. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев. «Этим большим наступлением ВСУ угрожают не первый день, а уже почти начало апреля. Мы живем не во времена Второй мировой войны, наша разведка работает как надо и на всех оперативных картах начальников штабов и многих генералов все отражается в режиме реального времени, поэтому все прекрасно понимают, чего ждать. Наращивание поставок оружия и открытие новых заводов связаны с тем, что конфликт на Украине может стать затяжным, считает военный историк и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. «Сегодня появилась информация, что Евросоюз близок к обсуждению вопроса об отправке на Украину миротворческого контингента по линии НАТО. Это крайне опасная вещь и мы должны готовиться серьезно. Если конфликт будет затяжным, то мы должны наладить производственные и промышленные мощности, чтобы справиться в войне „на истощение“, которую нам навязывают. Но для этого у России есть все необходимые ресурсы», — отметил Кнутов. По словам политолога, заведующего отделом Института стран СНГ Владимира Евсеева, власти РФ ведут подготовку в масштабное наступление ВСУ, но само по себе открытие новых мощностей по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения связано с накопившимся за год значительным количеством поломанной техники. «Потребность в артиллерии очень острая, потому что в текущей ситуации она решает исход боя. Географически завод будет находится близко к линии фронта для осуществления мелкого и среднего ремонта. Возможно, он будет расположен на Донбассе», — подытожил политолог.