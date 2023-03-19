Путин закрыл вопрос о принадлежности Донбасса

Он продемонстрировал Западу, что давление на него и на Россию бессмысленно

19 марта 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин закрыл вопрос о принадлежности Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент РФ Владимир Путин закрыл вопрос о территориальной целостности России и принадлежности Донбасса. После посещения 18 марта Севастополя он отправился в Мариуполь, продемонстрировав тем самым единство и связанность российских территорий. Так политологи трактуют поездку главы государства в Мариуполь 19 марта. По словам экспертов, Путин показал и гражданам РФ, и Западу, что давление лично на него и на Россию в целом абсолютно бессмысленно — от принятых решений никто не откажется. Это первый визит президента РФ в новые регионы. В Мариуполь Путин прилетел на вертолете. Но уже в самом городе он, как и до этого в Севастополе, ездил сам за рулем внедорожника. Судя по видео, снятому из салона автомобиля, мариупольские дороги Путин инспектировал со строгим соблюдением Правил дорожного движения: пропускал автомобили при выезде на главную дорогу, ждал зеленого сигнала светофора. С момента освобождения Мариуполя прошел почти год, и все это время в городе идет масштабное восстановление Фото: Сергей Венявский © URA.RU Во время поездки по городу президента сопровождал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин (он является куратором Крыма, Севастополя и новых территорий). Остановку Путин и Хуснуллин сделали в новом жилом микрорайоне «Невский». Прямо на детской площадке вице-премьер рассказал, какие восстановительные работы проводятся в городе и показал фото ряда объектов, которые были разрушены украинскими националистами, а сейчас либо уже восстановлены, либо восстанавливаются. По словам Хуснуллина, разработан мастер-план города, создана электронная карта, на которую нанесены все действующие и будущие объекты. «Мы собрали всех лучших заказчиков. Активно в работу вошли Московская область, Санкт-Петербург, Липецкая область. Многие из тех, кто работает, уже хотят здесь остаться жить — климат хороший», — поделился Хуснуллин. ВСУ прицельно били по жилым домам, рассказал президенту вице-премьер Марат Хуснуллин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Показывая фотографии социальных объектов и жилых домов, чиновник обратил внимание Путина, что на них хорошо видно, как действовали армии России и Украины во время борьбы за Мариуполь. «Очень четко видно: там, где мы наступали, ударов по домам нет вообще. Со стороны ВСУ видно, что они просто разрушали все при отступлении», — отметил Хуснуллин. Путин лишь уточнил: «Били по домам?» Хуснуллин заверил: «Я вам как строитель говорю: били прямой наводкой». Особое внимание президента Хуснуллин обратил на местную больницу. «Это первый объект, который я посетил в апреле [2022 года]. Они [нацисты] даже трупы минировали, чтобы их не убирали. Здесь же жили мирные люди, в другой комнате шли операции. Заминированы были даже медицинские приборы и оборудование», — рассказал Хуснуллин. По словам Путина, «нормальные люди так не делают». «Это и есть неонацизм», — заключил президент. Мариупольцы, пережившие насилие со стороны неонацистов, поддержали вступление ДНР в состав России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На сегодня в Мариуполе, помимо дорог и построенных жилых домов, восстанавливаются и строятся школы, детские сады, исторические памятники, будет построен перинатальный центр. Планируется модернизировать систему теплоснабжения, что позволит, отметил Хуснуллин, снизить траты жителей на коммунальные услуги. Будет восстановлен и взорванный бойцами нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) драматический театр. А местная филармония уже в апреле этого года ждет своих зрителей на первое после освобождения города мероприятие. После разговора с Хуснуллиным Путин подошел к местным жителям. «Мы вот только видели, что вы в Крыму, и тут», — волнуясь от такой неожиданной встречи, сказали люди. «Надо же начинать знакомиться поближе», — ответил Путин. Жители поблагодарили президента «за победу». «Мы дождались. У нас здесь маленький кусочек рая», — со слезами на глазах сказала одна из женщин. Разрушенный неонацистами Мариупольский драмтеатр тоже будет вскоре восстановлен Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Ее сосед поспешил рассказать Путину, что они ровесники. Только родился он на 15 дней позже. «[Из-за действий неонацистов] остался без ничего, а теперь есть все. Можете пойти посмотреть», — предложил мариуполец. Путин, уточнив, удобно ли это будет сделать, ведь время позднее, зашел в квартиру и убедился, что у семьи действительно есть все для нормальной жизни. После общения с местными жителями Путин еще побывал на береговой линии, там, где вскоре появится яхт-клуб. Осмотрел здание театра и памятные места. Из Мариуполя президент отправился в штаб спецоперации в Ростове-на-Дону. Поехать в Крым и Севастополь и не заехать в Мариуполь, где уже проведена большая работа по восстановлению города, президент не мог. Это было бы неправильно, пояснил URA.RU профессор Кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Тем самым президент подчеркивает единство наших территорий и то, что Россия от этих территорий никогда не откажется. Отчасти это определенная демонстрация в ответ на наглость структуры, которая называет себя Международным уголовным судом. Это демонстрация того, что давление бессмысленно. Никто ни от чего отказываться не будет», — убежден Черняховский. Реакция жителей Мариуполя и их благодарность президенту — это ответ Кремля западным политическим элитам и на решение Международного уголовного суда, подтверждает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Своей поездкой, по словам политолога, Путин показывает, что держит ситуацию в новых территориях на личном контроле. «Это желание президента продемонстрировать свою близость к народу. Неслучайно президент не только сам заходит в новые дома и квартиры, но и самостоятельно ведет автомобиль. Это послание всем россиянам о том, что жизнь продолжается, несмотря на санкции и козни коллективного Запада. Россия продолжает двигаться вперед», — отметил эксперт. Статья по теме Путин указал на сохранившуюся связь России с Европой Мариуполь после разрушительных действий Украины возрождается, и президенту важно было лично проконтролировать этот процесс, полагает замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Как было и в Крыму, и в Севастополе, это является примером того, что территория, на которую приходит Россия, становится территорией развития и процветания», — считает политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин закрыл вопрос о территориальной целостности России и принадлежности Донбасса. После посещения 18 марта Севастополя он отправился в Мариуполь, продемонстрировав тем самым единство и связанность российских территорий. Так политологи трактуют поездку главы государства в Мариуполь 19 марта. По словам экспертов, Путин показал и гражданам РФ, и Западу, что давление лично на него и на Россию в целом абсолютно бессмысленно — от принятых решений никто не откажется. Это первый визит президента РФ в новые регионы. В Мариуполь Путин прилетел на вертолете. Но уже в самом городе он, как и до этого в Севастополе, ездил сам за рулем внедорожника. Судя по видео, снятому из салона автомобиля, мариупольские дороги Путин инспектировал со строгим соблюдением Правил дорожного движения: пропускал автомобили при выезде на главную дорогу, ждал зеленого сигнала светофора. Во время поездки по городу президента сопровождал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин (он является куратором Крыма, Севастополя и новых территорий). Остановку Путин и Хуснуллин сделали в новом жилом микрорайоне «Невский». Прямо на детской площадке вице-премьер рассказал, какие восстановительные работы проводятся в городе и показал фото ряда объектов, которые были разрушены украинскими националистами, а сейчас либо уже восстановлены, либо восстанавливаются. По словам Хуснуллина, разработан мастер-план города, создана электронная карта, на которую нанесены все действующие и будущие объекты. «Мы собрали всех лучших заказчиков. Активно в работу вошли Московская область, Санкт-Петербург, Липецкая область. Многие из тех, кто работает, уже хотят здесь остаться жить — климат хороший», — поделился Хуснуллин. Показывая фотографии социальных объектов и жилых домов, чиновник обратил внимание Путина, что на них хорошо видно, как действовали армии России и Украины во время борьбы за Мариуполь. «Очень четко видно: там, где мы наступали, ударов по домам нет вообще. Со стороны ВСУ видно, что они просто разрушали все при отступлении», — отметил Хуснуллин. Путин лишь уточнил: «Били по домам?» Хуснуллин заверил: «Я вам как строитель говорю: били прямой наводкой». Особое внимание президента Хуснуллин обратил на местную больницу. «Это первый объект, который я посетил в апреле [2022 года]. Они [нацисты] даже трупы минировали, чтобы их не убирали. Здесь же жили мирные люди, в другой комнате шли операции. Заминированы были даже медицинские приборы и оборудование», — рассказал Хуснуллин. По словам Путина, «нормальные люди так не делают». «Это и есть неонацизм», — заключил президент. На сегодня в Мариуполе, помимо дорог и построенных жилых домов, восстанавливаются и строятся школы, детские сады, исторические памятники, будет построен перинатальный центр. Планируется модернизировать систему теплоснабжения, что позволит, отметил Хуснуллин, снизить траты жителей на коммунальные услуги. Будет восстановлен и взорванный бойцами нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) драматический театр. А местная филармония уже в апреле этого года ждет своих зрителей на первое после освобождения города мероприятие. После разговора с Хуснуллиным Путин подошел к местным жителям. «Мы вот только видели, что вы в Крыму, и тут», — волнуясь от такой неожиданной встречи, сказали люди. «Надо же начинать знакомиться поближе», — ответил Путин. Жители поблагодарили президента «за победу». «Мы дождались. У нас здесь маленький кусочек рая», — со слезами на глазах сказала одна из женщин. Ее сосед поспешил рассказать Путину, что они ровесники. Только родился он на 15 дней позже. «[Из-за действий неонацистов] остался без ничего, а теперь есть все. Можете пойти посмотреть», — предложил мариуполец. Путин, уточнив, удобно ли это будет сделать, ведь время позднее, зашел в квартиру и убедился, что у семьи действительно есть все для нормальной жизни. После общения с местными жителями Путин еще побывал на береговой линии, там, где вскоре появится яхт-клуб. Осмотрел здание театра и памятные места. Из Мариуполя президент отправился в штаб спецоперации в Ростове-на-Дону. Поехать в Крым и Севастополь и не заехать в Мариуполь, где уже проведена большая работа по восстановлению города, президент не мог. Это было бы неправильно, пояснил URA.RU профессор Кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. Реакция жителей Мариуполя и их благодарность президенту — это ответ Кремля западным политическим элитам и на решение Международного уголовного суда, подтверждает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Своей поездкой, по словам политолога, Путин показывает, что держит ситуацию в новых территориях на личном контроле. «Это желание президента продемонстрировать свою близость к народу. Неслучайно президент не только сам заходит в новые дома и квартиры, но и самостоятельно ведет автомобиль. Мариуполь после разрушительных действий Украины возрождается, и президенту важно было лично проконтролировать этот процесс, полагает замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Как было и в Крыму, и в Севастополе, это является примером того, что территория, на которую приходит Россия, становится территорией развития и процветания», — считает политолог.