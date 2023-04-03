В России спасают рекордные объемы зерна

Решение правительства обеспечит будущий урожай

03 апреля 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

Правительство поддержит российских аграриев пока ищет новые рынки сбыта Фото: Александр Мамаев © URA.RU Правительство усиливает финансовую поддержку российских аграриев, чтобы предотвратить сокращение посевных площадей и восполнить убытки, понесенные сельхозпроизводителями в 2022 году. Так эксперты URA.RU комментируют оперативное совещание с вице-премьерами с участием главы правительства РФ Михаила Мишустина 3 апреля. Субсидии помогут отрасли, пока власти ищут новые рынки сбыта российской продукции. В ходе оперативного совещания премьер напомнил о рекордном урожае прошлого 2022 года, который составил свыше 150 млн тонн зерновых. Такие успехи «необходимы для укрепления продовольственной безопасности России, расширения экспортных поставок», о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, подчеркнул глава правительства. Правительство и дальше продолжит возмещать аграриям финансовые потери при выращивании зерновых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин анонсировал субсидии для аграриев на возмещение части затрат при производстве и продаже зерновых. Постановление, уточняющее правила предоставления помощи, уже подготовлено правительством. «В прошлом году помощь таким аграриям была увеличена вдвое — до 20 млрд рублей. Они продолжат получать господдержку. На эти цели в бюджете текущего года предусмотрено 10 млрд рублей. Регионы смогут выделить агробизнесу межбюджетные трансферты, которые позволят компенсировать расходы прошлого года», — сообщил Мишустин. По словам главы правительства, субсидии должны сохранить стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом. Также это должно помочь и дальше обеспечивать россиян качественными продуктами питания, подытожил премьер. Прошлый год стал рекордным для российских аграриев за всю современную историю страны Фото: Сергей Венявский © URA.RU Прошлый год действительно стал для аграриев урожайным, но при этом откатились и цены, что хорошо для потребителя, но плохо для производителя. Поэтому правительство ищет пути поддержки аграриев, которые сейчас входят в новый посевной сезон, рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользования Алексей Майоров. «В прошлом году некоторые аграрии сработали в ноль или понесли убытки. Чтобы этого не повторилось, правительство ведет активную работу, в том числе, в форме предоставления соответствующих субсидий. Необходимо соблюсти баланс в экспорте, чтобы из-за переизбытка зерна не подскочили цены на внутреннем рынке. Сейчас правительство ищет новые зарубежные рынки, но и действующие партнеры с радостью купят имеющийся запас», — пояснил сенатор. Статья по теме Путин раскрыл, что будет с рекордным урожаем зерна в России С тем, что правительство помогает аграриям, так как прошлый год стал для части из них убыточным, согласен и директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец. «Правительство понимает, что если не оказывать поддержку, то в этом сезоне начнутся сокращения посевных площадей, и вот здесь уже могут возникнуть большие проблемы. Плюс к этому — введенные для защиты рынка от инфляции из-за зерновой сделки экспортные пошлины, которые понижают цены в России. А урожай за прошлый год большой — более 50 млн тонн на экспорт», — подчеркнул эксперт. Власти помогают российским аграриям начать новую посевную Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти слышат аграриев, которые пару недель назад просили Мишустина купить в госфонд 7 млн тонн зерна, чтобы убрать лишнее с рынка и поднять цены, и старается помочь им, уверена доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, преподаватель РАНХиГС, кандидат экономических наук Галина Кузнецова. «Сейчас начинается новая посевная, нужно арендовать технику, закупить горюче-смазочные материалы, а денег нет, потому что цены оказались низкими. Поэтому конечная цель — поддержка бизнеса и производителя всеми возможными способами», — подытожила Кузнецова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство усиливает финансовую поддержку российских аграриев, чтобы предотвратить сокращение посевных площадей и восполнить убытки, понесенные сельхозпроизводителями в 2022 году. Так эксперты URA.RU комментируют оперативное совещание с вице-премьерами с участием главы правительства РФ Михаила Мишустина 3 апреля. Субсидии помогут отрасли, пока власти ищут новые рынки сбыта российской продукции. В ходе оперативного совещания премьер напомнил о рекордном урожае прошлого 2022 года, который составил свыше 150 млн тонн зерновых. Такие успехи «необходимы для укрепления продовольственной безопасности России, расширения экспортных поставок», о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, подчеркнул глава правительства. Мишустин анонсировал субсидии для аграриев на возмещение части затрат при производстве и продаже зерновых. Постановление, уточняющее правила предоставления помощи, уже подготовлено правительством. По словам главы правительства, субсидии должны сохранить стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом. Также это должно помочь и дальше обеспечивать россиян качественными продуктами питания, подытожил премьер. Прошлый год действительно стал для аграриев урожайным, но при этом откатились и цены, что хорошо для потребителя, но плохо для производителя. Поэтому правительство ищет пути поддержки аграриев, которые сейчас входят в новый посевной сезон, рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользования Алексей Майоров. «В прошлом году некоторые аграрии сработали в ноль или понесли убытки. Чтобы этого не повторилось, правительство ведет активную работу, в том числе, в форме предоставления соответствующих субсидий. Необходимо соблюсти баланс в экспорте, чтобы из-за переизбытка зерна не подскочили цены на внутреннем рынке. Сейчас правительство ищет новые зарубежные рынки, но и действующие партнеры с радостью купят имеющийся запас», — пояснил сенатор. С тем, что правительство помогает аграриям, так как прошлый год стал для части из них убыточным, согласен и директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец. Власти слышат аграриев, которые пару недель назад просили Мишустина купить в госфонд 7 млн тонн зерна, чтобы убрать лишнее с рынка и поднять цены, и старается помочь им, уверена доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, преподаватель РАНХиГС, кандидат экономических наук Галина Кузнецова. «Сейчас начинается новая посевная, нужно арендовать технику, закупить горюче-смазочные материалы, а денег нет, потому что цены оказались низкими. Поэтому конечная цель — поддержка бизнеса и производителя всеми возможными способами», — подытожила Кузнецова.