Беженцы с Украины не могут добиться пенсий в Свердловской области

Сгоревшая на «Азовстали» трудовая и недоказанный стаж — о проблемах переселенцев на Урале

06 апреля 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Многие беженцы не в состоянии найти необходимые документы для начисления пенсии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Четверо беженцев в городе Полевской (Свердловская область) не могут добиться получения пенсий, будучи не в силах подтвердить десятки лет стажа. У одного трудовая книжка сгорела на «Азостали», у второго отсутствует печать 50-летней давности, третьей пришлось ехать в Запорожскую область за доказательствами. О том, как переселенцы пытаются добиться справедливости, рассказала одна из женщин, попросившая не называть ее имя. Люди покидали дома, забирая только самое необходимое Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «У моего папы 29 лет стажа, но ему оставили только девять. Все из-за того, что в трудовой книжке не хватает печати за 1975 год, когда он работал на заводе в городе Токмак. Мне пришлось ехать туда, искать в архивах соцфонда его пенсионное дело и справки с места работы. Хорошо, что удалось найти, надеюсь, пенсию пересчитают», — рассказала беженка. С 85-летним отцом и сыном-подростком она в прошлом году бежала из Запорожской области. Там полтора года назад вышла на пенсию: трудовой стаж составляет 36 лет. Но в Полевском пенсию оформить не смогла — ей сообщили, что от стажа остался один месяц и 18 дней. Поэтому оснований для начисления пенсии нет — «ноль коэффициент и ноль баллов». «Я пошла работать в 17 лет, трудилась на вредном стаже, не видела солнца, а теперь у меня нет пенсии. Пенсионный фонд Полевского выдал мне на руки запрос в Кривой Рог, чтобы запросить мой стаж, но с чем я его отправлю? С почтовыми голубями? Так и их постреляют», — чуть не плачет женщина. По ее словам, проблема оказалась в прописке — жила она в Запорожской области, а прописана в Днепропетровской. То есть на момент начала СВО являлась иностранкой, а не жительницей новых территорий. Теперь женщина готовит иск в суд и намерена доказать, что на 24 февраля 2022 года проживала в Токмаке. «Съездила, взяла справки от соседей, из больницы, где лечилась, из школы, где учился мой сын. Буду требовать, чтобы меня признали жителем Запорожской области на момент спецоперации, признали мою трудовую книжку настоящей и признали мой стаж», — говорит женщина. В похожей ситуации оказались и другие переселенцы. Так, у беженца из Мариуполя сгорела трудовая книжка на «Азовстали». Когда ему отказали в оформлении пенсии, он обратился в прокуратуру Полевского. Сейчас силовики помогают мужчине отстоять свои права. За комментарием агентство обратилось в управление Социального фонда РФ в Свердловской области. Там отметили, что в случае утраты документов или их ненадлежащем оформлении граждане могут обратиться для установления стажа или заработка в Межведомственную комиссию. Такие комиссии созданы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Некоторые переселенцы отстаивают свою пенсию в прокуратуре и суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «В интересах граждан, переселившихся с территорий новых субъектов Российской Федерации, принят Федеральный закон от 17.02.2023 № 17-ФЗ „Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области“, который вступил в силу с 1 марта 2023 года и предусматривает особый (льготный) порядок реализации права на пенсию. Поэтому пенсионеры, проживающие в городе Полевском, могут обратиться с заявлением о перерасчете пенсии с учетом указанного закона. Возможно, размер пенсии изменится», — говорится в ответе ведомства на запрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Четверо беженцев в городе Полевской (Свердловская область) не могут добиться получения пенсий, будучи не в силах подтвердить десятки лет стажа. У одного трудовая книжка сгорела на «Азостали», у второго отсутствует печать 50-летней давности, третьей пришлось ехать в Запорожскую область за доказательствами. О том, как переселенцы пытаются добиться справедливости, рассказала одна из женщин, попросившая не называть ее имя. «У моего папы 29 лет стажа, но ему оставили только девять. Все из-за того, что в трудовой книжке не хватает печати за 1975 год, когда он работал на заводе в городе Токмак. Мне пришлось ехать туда, искать в архивах соцфонда его пенсионное дело и справки с места работы. Хорошо, что удалось найти, надеюсь, пенсию пересчитают», — рассказала беженка. С 85-летним отцом и сыном-подростком она в прошлом году бежала из Запорожской области. Там полтора года назад вышла на пенсию: трудовой стаж составляет 36 лет. Но в Полевском пенсию оформить не смогла — ей сообщили, что от стажа остался один месяц и 18 дней. Поэтому оснований для начисления пенсии нет — «ноль коэффициент и ноль баллов». «Я пошла работать в 17 лет, трудилась на вредном стаже, не видела солнца, а теперь у меня нет пенсии. По ее словам, проблема оказалась в прописке — жила она в Запорожской области, а прописана в Днепропетровской. То есть на момент начала СВО являлась иностранкой, а не жительницей новых территорий. Теперь женщина готовит иск в суд и намерена доказать, что на 24 февраля 2022 года проживала в Токмаке. «Съездила, взяла справки от соседей, из больницы, где лечилась, из школы, где учился мой сын. Буду требовать, чтобы меня признали жителем Запорожской области на момент спецоперации, признали мою трудовую книжку настоящей и признали мой стаж», — говорит женщина. За комментарием агентство обратилось в управление Социального фонда РФ в Свердловской области. Там отметили, что в случае утраты документов или их ненадлежащем оформлении граждане могут обратиться для установления стажа или заработка в Межведомственную комиссию. Такие комиссии созданы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. «В интересах граждан, переселившихся с территорий новых субъектов Российской Федерации, принят Федеральный закон от 17.02.2023 № 17-ФЗ „Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области“, который вступил в силу с 1 марта 2023 года и предусматривает особый (льготный) порядок реализации права на пенсию. Поэтому пенсионеры, проживающие в городе Полевском, могут обратиться с заявлением о перерасчете пенсии с учетом указанного закона. Возможно, размер пенсии изменится», — говорится в ответе ведомства на запрос.