Пермская вебкам-модель раскрыла самые странные фантазии клиентов

Сколько зарабатывают девушки и что пугает их больше всего

14 апреля 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Менять род деятельности в ближайшее время девушка не планирует Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермячка Алена Снегирева (имя изменено — прим. URA.RU) больше года работает вебкам-моделью и за это время столкнулась с самыми разными клиентами и их предпочтениями. Но это ее не останавливает — менять род деятельности в ближайшее время девушка не собирается. В разговоре с корреспондентом агентства она рассказала о том, сколько зарабатывает, чего боится и самом популярном фетише мемберов — так называют посетителей стримминговых сайтов вебкамщиц. Алена, расскажи, как ты пришла в профессию вебкам модели? Новость по теме Жителей пермской глубинки приглашают поработать вебкам-моделями Это было стечение обстоятельств. Вообще, после школы я училась на дизайнера, потом работала промоутером и официанткой, а позже — в сфере косметологии. В какой-то момент мои коллеги решили открыть вебкам-студию и предложили мне поработать. Перед началом работы я приходила в студию все посмотреть и познакомиться со всеми, зарегистрировалась на сайте, а через пару дней мне настроили аккаунт для работы. Перед началом работы мы обсуждали, что я согласна делать, а от чего категорически отказываюсь. Ходят слухи, что модели зарабатывают баснословные деньги, это так? Я бы не сказала, что это так. Заработок непостоянный. Здесь можно получить ноль, работая всю неделю, а можно несколько сотен тысяч. Помню, как отработав семь дней, получила 2500 рублей. Это из-за того, что летом идет отток посетителей сайта и можно просидеть всю смену, не дождавшись ни одного зрителя. Сейчас, в среднем, я зарабатываю от 40 до 80 тысяч в неделю. Кто приходит смотреть на моделей? Посетителей стримингового сайта возбуждают действия со ступнями Фото: Размик Закарян © URA.RU В принципе все мемберы, которые приходят смотреть, разные. Могу только сказать, что сейчас очень много самых разных фетишей, которые заводят мемберов. Одним из самых популярных, пожалуй, является фут-фетиш (сексуальное влечение к ступням — прим. ред). Мемберы говорят тебе о своих желаниях, просят о чем-то? Да, но у всех достаточно разные просьбы. Поклонники фут-фетиша просят пощекотать себе ступни. Некоторые хотят посмотреть, как модель обливает себя водой. Из необычного помню, как один из мемберов платил мне за то, чтобы я просто легла спать: я смотрела сны, а он платил мне деньги. Еще был мужчина, который просил разрисовать тело, показать супергероя и кошку, а после, чтобы заплела себе непременно три косички. Опиши какой-нибудь случай, который запомнился тебе больше всего. Однажды меня сняли на видео, а потом его опубликовали в интернете. Было очень неприятно, этого все боятся, но к такому повороту событий надо быть готовой, поскольку такие ситуации нередко происходят. Некоторых девушек даже начинают шантажировать и требуют у них деньги. Как родственники и знакомые относятся к выбранной профессии, все ли разделяют твой выбор? Друзья и знакомые хорошо относятся и сходятся во мнении, что такая работа помогает стать более раскрепощенной и даже харизматичной. Увы, более взрослое поколение это воспринимает по-другому. Им важны традиционные ценности и не должно быть всей этой наготы. Как долго ты планируешь работать вебкам-моделью, не ищешь себе другое место и профессию? Сейчас я уже второй год работаю моделью и пока меня все устраивает. Но параллельно я рисую на заказ картины, веду различные мероприятия и выступаю как стендап-комик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермячка Алена Снегирева (имя изменено — прим. URA.RU) больше года работает вебкам-моделью и за это время столкнулась с самыми разными клиентами и их предпочтениями. Но это ее не останавливает — менять род деятельности в ближайшее время девушка не собирается. В разговоре с корреспондентом агентства она рассказала о том, сколько зарабатывает, чего боится и самом популярном фетише мемберов — так называют посетителей стримминговых сайтов вебкамщиц. Алена, расскажи, как ты пришла в профессию вебкам модели? Это было стечение обстоятельств. Вообще, после школы я училась на дизайнера, потом работала промоутером и официанткой, а позже — в сфере косметологии. В какой-то момент мои коллеги решили открыть вебкам-студию и предложили мне поработать. Перед началом работы я приходила в студию все посмотреть и познакомиться со всеми, зарегистрировалась на сайте, а через пару дней мне настроили аккаунт для работы. Перед началом работы мы обсуждали, что я согласна делать, а от чего категорически отказываюсь. Ходят слухи, что модели зарабатывают баснословные деньги, это так? Я бы не сказала, что это так. Заработок непостоянный. Здесь можно получить ноль, работая всю неделю, а можно несколько сотен тысяч. Помню, как отработав семь дней, получила 2500 рублей. Это из-за того, что летом идет отток посетителей сайта и можно просидеть всю смену, не дождавшись ни одного зрителя. Сейчас, в среднем, я зарабатываю от 40 до 80 тысяч в неделю. Кто приходит смотреть на моделей? В принципе все мемберы, которые приходят смотреть, разные. Могу только сказать, что сейчас очень много самых разных фетишей, которые заводят мемберов. Одним из самых популярных, пожалуй, является фут-фетиш (сексуальное влечение к ступням — прим. ред). Мемберы говорят тебе о своих желаниях, просят о чем-то? Да, но у всех достаточно разные просьбы. Поклонники фут-фетиша просят пощекотать себе ступни. Некоторые хотят посмотреть, как модель обливает себя водой. Опиши какой-нибудь случай, который запомнился тебе больше всего. Однажды меня сняли на видео, а потом его опубликовали в интернете. Было очень неприятно, этого все боятся, но к такому повороту событий надо быть готовой, поскольку такие ситуации нередко происходят. Некоторых девушек даже начинают шантажировать и требуют у них деньги. Как родственники и знакомые относятся к выбранной профессии, все ли разделяют твой выбор? Друзья и знакомые хорошо относятся и сходятся во мнении, что такая работа помогает стать более раскрепощенной и даже харизматичной. Увы, более взрослое поколение это воспринимает по-другому. Им важны традиционные ценности и не должно быть всей этой наготы. Как долго ты планируешь работать вебкам-моделью, не ищешь себе другое место и профессию? Сейчас я уже второй год работаю моделью и пока меня все устраивает. Но параллельно я рисую на заказ картины, веду различные мероприятия и выступаю как стендап-комик.