Жителей пермской глубинки приглашают поработать вебкам-моделями

За восьмичасовой рабочий день вебкам-модели обещают до 5000 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Кудымкаре Пермского края ищут вебкам-моделей. Объявления о наборе девушек на вакансию «интернет-модели в офис» расклеены по городу, а также рассылаются в виде спама в интернете. Корреспондентам издания «Парма-новости» удалось пообщаться с администратором вебкам-студии. Женщина представилась Татьяной и рассказала, что офис организации, которая набирает моделей, работает в городе больше года.

«На телефонный звонок корреспондента [„Парма-новости“] по номеру из объявления отвечает женщина, которая представляется Татьяной. Она рассказывает, что офис находится в Кудымкаре, что работают они уже около года. Ищут девушек. Работа заключается в „общении с клиентами“. Заработок зависит только от модели, и от того, что она готова показать за время смены клиенту. Если лицо — заработок поменьше, если грудь — побольше», — пишет издание.

Кандидатам предлагается работать посменно: днем или ночью. Оплата вебкам-модели за одну смену может составить до 5000 рублей. URA.RU также рассказывало о том, как в Перми силовики выявили и накрыли порностудию. Она располагалась в подвале жилого дома. Организаторов нелегального бизнеса обвинили в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.