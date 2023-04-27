Туры с замороженными тараканами, спектакли и погружение в реку

Длинные выходные можно провести по-разному Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Впереди — первые майские выходные: отдыхать пермяки будут 29,30 апреля и 1 мая. Как отметить праздники? Приводим несколько вариантов, как можно это сделать.

Вариант традиционный

У большинства пермяков майские праздники ассоциируются с первым выездом на природу. А точнее, на шашлыки. Но стоит помнить, что на территории Пермского края с 17 апреля установлен особый противопожарный режим, соответственно жарить шашлыки можно только в специализированных местах. Лучший вариант — заказать беседку с мангалом. Такие есть на многих базах отдыха в черте города. Например, в «Кама Порт», «Пески» или «Искра». Еще один привычный атрибут Первомая — праздничный салют. Его запустят 1 мая с правого берега Камы возле Коммунального моста.

Салют будет длиться семь минут Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вариант экологичный

Выходные можно провести весело и с пользой для окружающей среды. В субботу и воскресенье (29 и 30 апреля) пермякам предлагают выйти на «Чистые игры». В субботу зарегистрированные команды будут прибирать Зеленую речку в районе Красных казарм, а в воскресенье — речку Уинку в Саду Соловьев. Регистрация начнется в 11 часов, а старт игр — в 12 часов.

«Чистые игры» — это и весело и полезно для окружающей среды Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Вариант туристический

В праздничные выходные можно съездить в однодневные туры по краю и не только. Так, пермские турфирмы предлагают 29 апреля отправиться на гору Колпаки и в Музей камня и моря. Погулять по каменному городу и посетить Шумихинские скалы. Поплескаться в ижевских термах и посмотреть животных в ижевском зоопарке. А 30 апреля можно отправиться в гастро-турне по берегу Камского моря в село Насадка. В понедельник, 1 мая, турагентства предлагают съездить в природный парк «Оленьи ручьи» в Свердловской области. Такие туры обойдутся от 2000 до 3700 рублей на человека.

Туры выходного дня обойдутся в 2000-3700 рублей на человека Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вариант прогулочный

Если же из города никуда уезжать не хочется, то можно выйти на променад-спектакль «Дух города». Он состоится 29 апреля в 14:00. Зрители, а точнее сказать, участники спектакля, наденут специальные наушники и совершенно по-новому будут рассматривать окружающую городскую реальность, открывая для себя самые новые места на знакомых улицах города. Спектакль начинается в ТРЦ «Разгуляй» на втором этаже, а заканчивается на Соборной площади. Стоит такая полуторачасовая прогулка — 400-700 рублей.

В такой прогулке можно открыть для себя родной город заново Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вариант детский развлекательный

Пермякам с детьми может понравиться новая экскурсия в «Ласточке» — криошоу. Оно состоится 29 апреля, сбор — в 14:30 на станции Пермь-2 около пригородных касс. Отправится поезд в 15:11 по кольцевому маршруту. Гости шоу с помощью экспериментов и игр узнают свойства азота, увидят, что случится, если поместить азот в воздушный шар, создадут азотный фейерверк из яркого конфетти. Также участники запустят по всему вагону холодный дым, заморозят тараканов и многое другое. Экскурсия длится 75 минут. Стоимость — 370 рублей.

Встреча участников экскурсии — в 14:30 на вокзале около пригородных касс Фото: Сергей Русанов © URA.RU