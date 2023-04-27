Путин включился в гонку беспилотников

Конкурировать придется с Китаем, США и Израилем

28 апреля 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Россия вступила в гонку беспилотников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия официально вступила в мировую гонку беспилотников. Конкурировать на этом рынке придется с Китаем, США и Израилем, которые во многом ушли далеко вперед. Но то, что к этой работе подключился лично президент РФ, ускорит развитие, объяснили URA.RU эксперты итоги поездки Владимира Путина в индустриальный парк «Руднево» и общения с производителями беспилотных авиасистем. По словам аналитиков, к тому, чтобы по-новому взглянуть на эту отрасль, государство подтолкнула спецоперация на Украине. Индустриальный парк «Руднево» в ближайшем будущем должен стать Федеральным центром беспилотных авиационных систем. На его территории уже построено 18 производственных корпусов, в которых разместятся около 20 компаний. Большинство из них будут разрабатывать и выпускать дроны. С перспективами развития этого кластера, с созданными там БПЛА президент РФ Владимир Путин ознакомился лично и остался доволен увиденным. Экскурсию по индустриальному парку «Руднево» для президента РФ Владимира Путина провел мэр Москвы Сергей Собянин Фото: kremlin.ru После небольшой экскурсии Путин пообщался и с производителями. «Отрасль не только очень важная — она очень интересная, потому что, во-первых, за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений. Это коренным образом поднимает конкурентоспособность любой экономики. А мы, если хотим структурных изменений, должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы эта отрасль развивалась», — отметил президент. По предварительным оценкам экспертов, для создания полноценной отрасли, нужны инвестиции в размере не менее 500 млрд рублей, сказал Путин. Но наиболее реальные цифры — не менее триллиона рублей, поскольку в дронах заинтересованы самые разные сферы: сельское хозяйство, транспорт, нефте- и газодобыча, энергетика и т. д. И это — не считая запросов армии. Общением с разработчиками и производителями БПЛА президент РФ остался весьма доволен Фото: kremlin.ru / Артем Геодакян, ТАСС Участники встречи с президентом подробно рассказали о своих проектах. Некоторые из них за годы работы достигли существенных результатов. Одна из петербургских компаний с уверенностью называет себя мировым лидером беспилотной авиации в сфере геологоразведки. Кроме того, специалистам удалось обойти сам Intel в организации шоу дронов. В планах специалистов — создание системы дистанционного зонирования Земли. И в этом проекте компания будет сотрудничать с госкорпорацией «Роскосмос» — президент заверил разработчика, что так и будет. Российские производители создали собственные стандарты связи. Причем при разрыве отечественная система в разы быстрее ищет сигнал — всего за 5 секунд, нежели раскрученные зарубежные. А это важно для БПЛА, которые связаны с операторами именно по таким радиосигналам. В России уже научились делать беспилотники самых разных размеров — в этом президент РФ Владимир Путин смог убедиться лично Фото: kremlin.ru / Артем Геодакян, ТАСС Использование дронов заметно упростит работу в сельском хозяйстве, говорят участники встречи. У российских разработчиков уже есть ряд проектов. Например, с помощью БПЛА ведется борьба с саранчой, опустыниванием территорий, восстановление экологии (аэросев), обработка посевов от вредителей и т. д. Чтобы ускорить развитие беспилотных авиасистем, необходимо финансирование и помощь государства — об этом президенту сказал практически каждый участник разговора. И Путин пообещал, что эти вопросы будут проработаны, поскольку беспилотная авиация «обеспечит России движение вперед». «Государство заинтересовано в вашем успехе. И мы сделаем для этого все возможное», — заверил Путин. БПЛА на фронте — незаменимая вещь в борьбе с противником Фото: Сергей Русанов © URA.RU Однако на этом обсуждение темы не закончилось. По горячим следам президент решил переговорить и с правительством, понять, что уже сделано для поддержки отрасли, и что планируется сделать. Путин остановился на ряде замечаний: регуляторные правила устарели, инфраструктуры для БПЛА нет, а управленческие шаблоны и стереотипы слишком архаичны, чтобы помогать развитию беспилотников. Президент подчеркнул, что предложения разработчиков и производителей «должны найти отражение в будущем нацпроекте по развитию беспилотных летательных систем». «Задача — использовать весь технологический потенциал перспективной индустрии для укрепления безопасности страны, для роста эффективности отечественной экономики и повышения уровня жизни людей. Российские компании демонстрируют множество технических решений. Есть потенциал, чтобы обеспечить уровень технологического суверенитета. Это та сфера, где мы можем не просто что-то импортозамещать, а идти на шаг, на корпус впереди наших конкурентов. Важно формировать спрос на беспилотники за счет государственного и гражданского заказа. В военной сфере они широко используются, но по-настоящему большой рынок — в гражданской сфере», — подчеркнул Путин. Столичные изобретатели научились делать коптеры по ряду характеристик не хуже зарубежных аналогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Долгое время разработчики и производители БПЛА действительно не могли пробиться со своими идеями — чиновники их просто не понимали и воспринимали это направление как чисто коммерческое, пояснил URA.RU президент Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Амир Валиев. «Это никому не было нужно. Но когда началась спецоперация в Донбассе, ситуация изменилась, изменилось и отношение к нам: все поняли, что современные боевые действия не могут идти без БПЛА. Если бы об этом задумались лет 10 назад, мы могли бы обогнать США и Европу в этом. Но сейчас нас всех подстегнули: когда президент на что-то обращает внимание, все начинает работать», — отметил Валиев. По словам эксперта, конкурировать России придется непросто. На мировом рынке очевидными лидерами по мультикоптерам является Китай, по военным беспилотникам — США и Израиль. И все потому, что последние годы они активно занимались развитием этой сферы. По прогнозам эксперта, в ближайшие пять лет в России «взрывной рост ждет рынок беспилотной перевозки грузов до 100 кг». «Гражданский рынок — это перспективы. Через пять лет он будет занимать порядка 30 процентов, еще 50 процентов — рынок перевозки небольших грузов. Но без помощи государства производителям не справиться», — отметил Амир Валиев. Статья по теме Путин не оставил шансов IKEA, H&M, ZARA и другим брендам Запада С тем, что военная спецоперация подтолкнула государство к развитию беспилотных авиасистем, согласен и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «В XXI веке только государства, обладающие развитыми беспилотными технологиями, могут претендовать на статус государств первого мира. По БПЛА будет определяться уровень технического развития страны. В дронах нуждаются не только военные и транспортники, но и правоохранительные структуры», — убежден Михайлов. По мнению независимого аналитика Дмитрия Адамидова, развитие беспилотных авиасистем — это серьезный шаг в модернизации и военной, и гражданской сферы. Прежде всего там, где использование авиации не всегда оправдано — это и трудозатратно, и дорого. «Нацпроект [разработку которого инициировал Путин] — это про деньги, про то, как финансировать развитие отрасли, про то, сможем ли мы создать свою конструкторскую школу или будем заниматься переклеиванием шильдиков на китайские дроны. Создавать свой конструктив и оригинальный софт — конечно, перспективнее», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия официально вступила в мировую гонку беспилотников. Конкурировать на этом рынке придется с Китаем, США и Израилем, которые во многом ушли далеко вперед. Но то, что к этой работе подключился лично президент РФ, ускорит развитие, объяснили URA.RU эксперты итоги поездки Владимира Путина в индустриальный парк «Руднево» и общения с производителями беспилотных авиасистем. По словам аналитиков, к тому, чтобы по-новому взглянуть на эту отрасль, государство подтолкнула спецоперация на Украине. Индустриальный парк «Руднево» в ближайшем будущем должен стать Федеральным центром беспилотных авиационных систем. На его территории уже построено 18 производственных корпусов, в которых разместятся около 20 компаний. Большинство из них будут разрабатывать и выпускать дроны. С перспективами развития этого кластера, с созданными там БПЛА президент РФ Владимир Путин ознакомился лично и остался доволен увиденным. После небольшой экскурсии Путин пообщался и с производителями. «Отрасль не только очень важная — она очень интересная, потому что, во-первых, за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений. Это коренным образом поднимает конкурентоспособность любой экономики. А мы, если хотим структурных изменений, должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы эта отрасль развивалась», — отметил президент. По предварительным оценкам экспертов, для создания полноценной отрасли, нужны инвестиции в размере не менее 500 млрд рублей, сказал Путин. Но наиболее реальные цифры — не менее триллиона рублей, поскольку в дронах заинтересованы самые разные сферы: сельское хозяйство, транспорт, нефте- и газодобыча, энергетика и т. д. И это — не считая запросов армии. Участники встречи с президентом подробно рассказали о своих проектах. Некоторые из них за годы работы достигли существенных результатов. Одна из петербургских компаний с уверенностью называет себя мировым лидером беспилотной авиации в сфере геологоразведки. Кроме того, специалистам удалось обойти сам Intel в организации шоу дронов. В планах специалистов — создание системы дистанционного зонирования Земли. И в этом проекте компания будет сотрудничать с госкорпорацией «Роскосмос» — президент заверил разработчика, что так и будет. Российские производители создали собственные стандарты связи. Причем при разрыве отечественная система в разы быстрее ищет сигнал — всего за 5 секунд, нежели раскрученные зарубежные. А это важно для БПЛА, которые связаны с операторами именно по таким радиосигналам. Использование дронов заметно упростит работу в сельском хозяйстве, говорят участники встречи. У российских разработчиков уже есть ряд проектов. Например, с помощью БПЛА ведется борьба с саранчой, опустыниванием территорий, восстановление экологии (аэросев), обработка посевов от вредителей и т. д. Чтобы ускорить развитие беспилотных авиасистем, необходимо финансирование и помощь государства — об этом президенту сказал практически каждый участник разговора. И Путин пообещал, что эти вопросы будут проработаны, поскольку беспилотная авиация «обеспечит России движение вперед». Однако на этом обсуждение темы не закончилось. По горячим следам президент решил переговорить и с правительством, понять, что уже сделано для поддержки отрасли, и что планируется сделать. Путин остановился на ряде замечаний: регуляторные правила устарели, инфраструктуры для БПЛА нет, а управленческие шаблоны и стереотипы слишком архаичны, чтобы помогать развитию беспилотников. Президент подчеркнул, что предложения разработчиков и производителей «должны найти отражение в будущем нацпроекте по развитию беспилотных летательных систем». «Задача — использовать весь технологический потенциал перспективной индустрии для укрепления безопасности страны, для роста эффективности отечественной экономики и повышения уровня жизни людей. Российские компании демонстрируют множество технических решений. Есть потенциал, чтобы обеспечить уровень технологического суверенитета. Долгое время разработчики и производители БПЛА действительно не могли пробиться со своими идеями — чиновники их просто не понимали и воспринимали это направление как чисто коммерческое, пояснил URA.RU президент Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Амир Валиев. «Это никому не было нужно. Но когда началась спецоперация в Донбассе, ситуация изменилась, изменилось и отношение к нам: все поняли, что современные боевые действия не могут идти без БПЛА. Если бы об этом задумались лет 10 назад, мы могли бы обогнать США и Европу в этом. Но сейчас нас всех подстегнули: когда президент на что-то обращает внимание, все начинает работать», — отметил Валиев. По словам эксперта, конкурировать России придется непросто. На мировом рынке очевидными лидерами по мультикоптерам является Китай, по военным беспилотникам — США и Израиль. И все потому, что последние годы они активно занимались развитием этой сферы. По прогнозам эксперта, в ближайшие пять лет в России «взрывной рост ждет рынок беспилотной перевозки грузов до 100 кг». С тем, что военная спецоперация подтолкнула государство к развитию беспилотных авиасистем, согласен и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «В XXI веке только государства, обладающие развитыми беспилотными технологиями, могут претендовать на статус государств первого мира. По БПЛА будет определяться уровень технического развития страны. В дронах нуждаются не только военные и транспортники, но и правоохранительные структуры», — убежден Михайлов. По мнению независимого аналитика Дмитрия Адамидова, развитие беспилотных авиасистем — это серьезный шаг в модернизации и военной, и гражданской сферы. Прежде всего там, где использование авиации не всегда оправдано — это и трудозатратно, и дорого. «Нацпроект [разработку которого инициировал Путин] — это про деньги, про то, как финансировать развитие отрасли, про то, сможем ли мы создать свою конструкторскую школу или будем заниматься переклеиванием шильдиков на китайские дроны. Создавать свой конструктив и оригинальный софт — конечно, перспективнее», — резюмировал эксперт.