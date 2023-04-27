27 апреля 2023

Путин включился в гонку беспилотников

Конкурировать придется с Китаем, США и Израилем

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Россия вступила в гонку беспилотников Фото:

Россия официально вступила в мировую гонку беспилотников. Конкурировать на этом рынке придется с Китаем, США и Израилем, которые во многом ушли далеко вперед. Но то, что к этой работе подключился лично президент РФ, ускорит развитие, объяснили URA.RU эксперты итоги поездки Владимира Путина в индустриальный парк «Руднево» и общения с производителями беспилотных авиасистем. По словам аналитиков, к тому, чтобы по-новому взглянуть на эту отрасль, государство подтолкнула спецоперация на Украине.

Индустриальный парк «Руднево» в ближайшем будущем должен стать Федеральным центром беспилотных авиационных систем. На его территории уже построено 18 производственных корпусов, в которых разместятся около 20 компаний. Большинство из них будут разрабатывать и выпускать дроны. С перспективами развития этого кластера, с созданными там БПЛА президент РФ Владимир Путин ознакомился лично и остался доволен увиденным.

Экскурсию по индустриальному парку «Руднево» для президента РФ Владимира Путина провел мэр Москвы Сергей Собянин
Экскурсию по индустриальному парку «Руднево» для президента РФ Владимира Путина провел мэр Москвы Сергей Собянин
Фото:

После небольшой экскурсии Путин пообщался и с производителями. «Отрасль не только очень важная — она очень интересная, потому что, во-первых, за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений. Это коренным образом поднимает конкурентоспособность любой экономики. А мы, если хотим структурных изменений, должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы эта отрасль развивалась», — отметил президент.

По предварительным оценкам экспертов, для создания полноценной отрасли, нужны инвестиции в размере не менее 500 млрд рублей, сказал Путин. Но наиболее реальные цифры — не менее триллиона рублей, поскольку в дронах заинтересованы самые разные сферы: сельское хозяйство, транспорт, нефте- и газодобыча, энергетика и т. д. И это — не считая запросов армии.

Общением с разработчиками и производителями БПЛА президент РФ остался весьма доволен
Общением с разработчиками и производителями БПЛА президент РФ остался весьма доволен
Фото:

Участники встречи с президентом подробно рассказали о своих проектах. Некоторые из них за годы работы достигли существенных результатов. Одна из петербургских компаний с уверенностью называет себя мировым лидером беспилотной авиации в сфере геологоразведки. Кроме того, специалистам удалось обойти сам Intel в организации шоу дронов. В планах специалистов — создание системы дистанционного зонирования Земли. И в этом проекте компания будет сотрудничать с госкорпорацией «Роскосмос» — президент заверил разработчика, что так и будет.

Российские производители создали собственные стандарты связи. Причем при разрыве отечественная система в разы быстрее ищет сигнал — всего за 5 секунд, нежели раскрученные зарубежные. А это важно для БПЛА, которые связаны с операторами именно по таким радиосигналам.

В России уже научились делать беспилотники самых разных размеров — в этом президент РФ Владимир Путин смог убедиться лично
Фото: kremlin.ru / Артем Геодакян, ТАСС

Использование дронов заметно упростит работу в сельском хозяйстве, говорят участники встречи. У российских разработчиков уже есть ряд проектов. Например, с помощью БПЛА ведется борьба с саранчой, опустыниванием территорий, восстановление экологии (аэросев), обработка посевов от вредителей и т. д.

Чтобы ускорить развитие беспилотных авиасистем, необходимо финансирование и помощь государства — об этом президенту сказал практически каждый участник разговора. И Путин пообещал, что эти вопросы будут проработаны, поскольку беспилотная авиация «обеспечит России движение вперед».

«Государство заинтересовано в вашем успехе. И мы сделаем для этого все возможное», — заверил Путин.
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БПЛА на фронте — незаменимая вещь в борьбе с противником
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Однако на этом обсуждение темы не закончилось. По горячим следам президент решил переговорить и с правительством, понять, что уже сделано для поддержки отрасли, и что планируется сделать. Путин остановился на ряде замечаний: регуляторные правила устарели, инфраструктуры для БПЛА нет, а управленческие шаблоны и стереотипы слишком архаичны, чтобы помогать развитию беспилотников.

Президент подчеркнул, что предложения разработчиков и производителей «должны найти отражение в будущем нацпроекте по развитию беспилотных летательных систем». «Задача — использовать весь технологический потенциал перспективной индустрии для укрепления безопасности страны, для роста эффективности отечественной экономики и повышения уровня жизни людей. Российские компании демонстрируют множество технических решений. Есть потенциал, чтобы обеспечить уровень технологического суверенитета.

Это та сфера, где мы можем не просто что-то импортозамещать, а идти на шаг, на корпус впереди наших конкурентов. Важно формировать спрос на беспилотники за счет государственного и гражданского заказа. В военной сфере они широко используются, но по-настоящему большой рынок — в гражданской сфере», — подчеркнул Путин.
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Столичные изобретатели научились делать коптеры по ряду характеристик не хуже зарубежных аналогов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Долгое время разработчики и производители БПЛА действительно не могли пробиться со своими идеями — чиновники их просто не понимали и воспринимали это направление как чисто коммерческое, пояснил URA.RU президент Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Амир Валиев. «Это никому не было нужно. Но когда началась спецоперация в Донбассе, ситуация изменилась, изменилось и отношение к нам: все поняли, что современные боевые действия не могут идти без БПЛА. Если бы об этом задумались лет 10 назад, мы могли бы обогнать США и Европу в этом. Но сейчас нас всех подстегнули: когда президент на что-то обращает внимание, все начинает работать», — отметил Валиев.

По словам эксперта, конкурировать России придется непросто. На мировом рынке очевидными лидерами по мультикоптерам является Китай, по военным беспилотникам — США и Израиль. И все потому, что последние годы они активно занимались развитием этой сферы. По прогнозам эксперта, в ближайшие пять лет в России «взрывной рост ждет рынок беспилотной перевозки грузов до 100 кг».

«Гражданский рынок — это перспективы. Через пять лет он будет занимать порядка 30 процентов, еще 50 процентов — рынок перевозки небольших грузов. Но без помощи государства производителям не справиться», — отметил Амир Валиев.
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С тем, что военная спецоперация подтолкнула государство к развитию беспилотных авиасистем, согласен и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «В XXI веке только государства, обладающие развитыми беспилотными технологиями, могут претендовать на статус государств первого мира. По БПЛА будет определяться уровень технического развития страны. В дронах нуждаются не только военные и транспортники, но и правоохранительные структуры», — убежден Михайлов.

По мнению независимого аналитика Дмитрия Адамидова, развитие беспилотных авиасистем — это серьезный шаг в модернизации и военной, и гражданской сферы. Прежде всего там, где использование авиации не всегда оправдано — это и трудозатратно, и дорого. «Нацпроект [разработку которого инициировал Путин] — это про деньги, про то, как финансировать развитие отрасли, про то, сможем ли мы создать свою конструкторскую школу или будем заниматься переклеиванием шильдиков на китайские дроны. Создавать свой конструктив и оригинальный софт — конечно, перспективнее», — резюмировал эксперт.

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Россия официально вступила в мировую гонку беспилотников. Конкурировать на этом рынке придется с Китаем, США и Израилем, которые во многом ушли далеко вперед. Но то, что к этой работе подключился лично президент РФ, ускорит развитие, объяснили URA.RU эксперты итоги поездки Владимира Путина в индустриальный парк «Руднево» и общения с производителями беспилотных авиасистем. По словам аналитиков, к тому, чтобы по-новому взглянуть на эту отрасль, государство подтолкнула спецоперация на Украине. Индустриальный парк «Руднево» в ближайшем будущем должен стать Федеральным центром беспилотных авиационных систем. На его территории уже построено 18 производственных корпусов, в которых разместятся около 20 компаний. Большинство из них будут разрабатывать и выпускать дроны. С перспективами развития этого кластера, с созданными там БПЛА президент РФ Владимир Путин ознакомился лично и остался доволен увиденным. После небольшой экскурсии Путин пообщался и с производителями. «Отрасль не только очень важная — она очень интересная, потому что, во-первых, за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений. Это коренным образом поднимает конкурентоспособность любой экономики. А мы, если хотим структурных изменений, должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы эта отрасль развивалась», — отметил президент. По предварительным оценкам экспертов, для создания полноценной отрасли, нужны инвестиции в размере не менее 500 млрд рублей, сказал Путин. Но наиболее реальные цифры — не менее триллиона рублей, поскольку в дронах заинтересованы самые разные сферы: сельское хозяйство, транспорт, нефте- и газодобыча, энергетика и т. д. И это — не считая запросов армии. Участники встречи с президентом подробно рассказали о своих проектах. Некоторые из них за годы работы достигли существенных результатов. Одна из петербургских компаний с уверенностью называет себя мировым лидером беспилотной авиации в сфере геологоразведки. Кроме того, специалистам удалось обойти сам Intel в организации шоу дронов. В планах специалистов — создание системы дистанционного зонирования Земли. И в этом проекте компания будет сотрудничать с госкорпорацией «Роскосмос» — президент заверил разработчика, что так и будет. Российские производители создали собственные стандарты связи. Причем при разрыве отечественная система в разы быстрее ищет сигнал — всего за 5 секунд, нежели раскрученные зарубежные. А это важно для БПЛА, которые связаны с операторами именно по таким радиосигналам. Использование дронов заметно упростит работу в сельском хозяйстве, говорят участники встречи. У российских разработчиков уже есть ряд проектов. Например, с помощью БПЛА ведется борьба с саранчой, опустыниванием территорий, восстановление экологии (аэросев), обработка посевов от вредителей и т. д. Чтобы ускорить развитие беспилотных авиасистем, необходимо финансирование и помощь государства — об этом президенту сказал практически каждый участник разговора. И Путин пообещал, что эти вопросы будут проработаны, поскольку беспилотная авиация «обеспечит России движение вперед». Однако на этом обсуждение темы не закончилось. По горячим следам президент решил переговорить и с правительством, понять, что уже сделано для поддержки отрасли, и что планируется сделать. Путин остановился на ряде замечаний: регуляторные правила устарели, инфраструктуры для БПЛА нет, а управленческие шаблоны и стереотипы слишком архаичны, чтобы помогать развитию беспилотников. Президент подчеркнул, что предложения разработчиков и производителей «должны найти отражение в будущем нацпроекте по развитию беспилотных летательных систем». «Задача — использовать весь технологический потенциал перспективной индустрии для укрепления безопасности страны, для роста эффективности отечественной экономики и повышения уровня жизни людей. Российские компании демонстрируют множество технических решений. Есть потенциал, чтобы обеспечить уровень технологического суверенитета. Долгое время разработчики и производители БПЛА действительно не могли пробиться со своими идеями — чиновники их просто не понимали и воспринимали это направление как чисто коммерческое, пояснил URA.RU президент Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Амир Валиев. «Это никому не было нужно. Но когда началась спецоперация в Донбассе, ситуация изменилась, изменилось и отношение к нам: все поняли, что современные боевые действия не могут идти без БПЛА. Если бы об этом задумались лет 10 назад, мы могли бы обогнать США и Европу в этом. Но сейчас нас всех подстегнули: когда президент на что-то обращает внимание, все начинает работать», — отметил Валиев. По словам эксперта, конкурировать России придется непросто. На мировом рынке очевидными лидерами по мультикоптерам является Китай, по военным беспилотникам — США и Израиль. И все потому, что последние годы они активно занимались развитием этой сферы. По прогнозам эксперта, в ближайшие пять лет в России «взрывной рост ждет рынок беспилотной перевозки грузов до 100 кг». С тем, что военная спецоперация подтолкнула государство к развитию беспилотных авиасистем, согласен и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «В XXI веке только государства, обладающие развитыми беспилотными технологиями, могут претендовать на статус государств первого мира. По БПЛА будет определяться уровень технического развития страны. В дронах нуждаются не только военные и транспортники, но и правоохранительные структуры», — убежден Михайлов. По мнению независимого аналитика Дмитрия Адамидова, развитие беспилотных авиасистем — это серьезный шаг в модернизации и военной, и гражданской сферы. Прежде всего там, где использование авиации не всегда оправдано — это и трудозатратно, и дорого. «Нацпроект [разработку которого инициировал Путин] — это про деньги, про то, как финансировать развитие отрасли, про то, сможем ли мы создать свою конструкторскую школу или будем заниматься переклеиванием шильдиков на китайские дроны. Создавать свой конструктив и оригинальный софт — конечно, перспективнее», — резюмировал эксперт.
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