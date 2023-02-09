Путин не оставил шансов IKEA, H&M, ZARA и другим брендам Запада

Президент представил план их замещения в России

09 февраля 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин усложнил задачу западным компаниям, ушедшим из России, — вернуться шансы не велики Фото: Размик Закарян © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин не оставил шансов западным компаниям, в том числе IKEA, H&M, ZARA и другим вернуться в Россию в статусе лидеров. Уже в ближайшее время по замыслу Путина в РФ появится система продвижения собственных брендов, о которых будут знать и которые будут востребованы внутри страны и за рубежом. Это реальная помощь государства бизнесу, объяснили URA.RU эксперты инициативу президента, озвученную на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ) 9 февраля. С предыдущего заседания наблюдательного совета АСИ прошло больше года, и за это время, после начала военной спецоперации, ситуация в российской экономике и социальной сфере сильно изменилась. Однако и у государства, и у бизнеса главная задача остается неизменной — «стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций», заявил президент Путин. И в этом процессе, по его словам, каждый житель страны играет серьезную роль. «Мы должны стремиться к тому, чтобы Россия являлась примером в создании возможностей для самореализации каждого человека, — мы должны исходить из того, что успех каждого будет двигать вперед всю страну, — с тем, чтобы предлагать лучшие стандарты и социального развития», — подчеркнул Путин. Качество жизни должно повышаться в каждом российском регионе, подчеркнул президент РФ Владимир Путин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Развитие страны, отметил глава государства, напрямую связано с улучшением качества жизни людей. Путин отметил, что «все регионы должны развиваться, идти вперед, становиться комфортными». «Необходимо, чтобы жители связывали со своими регионами будущее своей семьи, строили свои планы на долгосрочную перспективу, чтобы росла, как социологи говорят, приверженность человека своему городу, поселку, месту, где он родился и живет, то есть, другими словами, своей малой родине — Родина в целом начинается как раз с малой родины», — сказал Путин, и для этого, подчеркнул он, важна прямая коммуникация власти с представителями различных областей бизнеса, социальной сферы и т. д. Все это касается и новых территорий, интеграция которых в Россию должна проходить максимально интенсивно. «В ключевых сферах наши новые (исторически российские) регионы нужно вывести на общероссийские показатели, сделать это уже в горизонте текущего десятилетия. Чем быстрее — тем лучше. Двигаться нужно ритмично, поэтапно, по соответствующим планам», — заявил Путин. Отечественный бизнес имеет все шансы закрепиться на освободившихся после ухода западных компаний нишах, уверен президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Особая роль в развитии страны отводится бизнесу, который постепенно занимает освободившиеся после ушедших западных брендов ниши. И именно эти компании, которые приняли вызов, президент предложил поддержать. «У нас много хороших, качественных продуктов, одежды, товаров повседневного спроса, которые выпускают российские предприятия. До недавнего времени им было достаточно сложно пробиться даже на внутренний рынок, конкурировать с глобальными игроками, прежде всего с западными компаниями, многие из которых силу набирали в результате поддержки со стороны своих государств», — пояснил президент. Он сказал «всего доброго» тем, кто ушел с российского рынка. Заметил, что «из-за этого они несут огромные убытки». «Но это их выбор, это их решение. Многие из них, — я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, — делают это без всякого удовольствия: ну кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Под давлением своих правительств вынуждены уходить, оставляя за собой, в общем-то, неплохое наследство, инфраструктуру оставляя производственную, хорошо подготовленный персонал», — отметил Путин. Это наследство подхватил российский бизнес, но ему, по мнению президента, нужно помочь заявить о себе. «Хочу попросить АСИ выстроить систему отбора, а главное, продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы компании могли нарастить производство, сбыт своей продукции, быстрее прошли бы путь от небольшого, пускай локального предприятия, но успешного, до бизнеса федерального масштаба. Создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости. Чтобы они пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и, конечно, на зарубежных рынках», — завил президент. Вместо ZARA людям со временем будет предлагаться все больше российских брендов одежды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эта инициатива Путина — «важный элемент импортозамещения», полагает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Если мы начинаем производить продукцию, которая раньше поступала из-за рубежа, производим ее для внутреннего рынка, логично производить ее и на экспорт. Путин неслучайно об этом сказал. У наших компаний есть возможность без оглядки на конкуренцию со стороны транснациональных корпораций делать свое дело. Президент дал понять, что жизнь не терпит пустоты, и вернуться на российский рынок через какое-то время будет сложно. Те же предприятия, которые работали на IKEA, сегодня могут работать под своими брендами: да, они не такие популярные, но продукция узнаваемая», — пояснил Кирьянов. Российские производители способны достойно заменить своих западных конкурентов, уверены эксперты Фото: Размик Закарян © URA.RU По словам парламентария, система продвижения российских брендов станет хорошей поддержкой бизнеса со стороны государства — это ровно то, что делали западные правительства в отношении своих компаний, работавших еще недавно в России. Аналогичной позиции придерживается и бизнес-омбудсмен в Московской области Владимир Головнев. «Да, многие зарубежные компании ушли с надеждой остаться. Но на них давят их правительства. А наш бизнес имеет и амбиции, и возможности, и опыт, и компетенции, чтобы достойно справиться со стоящей задачей, задачей — оказывать услуги и выпускать продукцию высокого уровня и качества. Поэтому президент акцентирует на этом внимание», — убежден Головнев. Новость по теме Путин пожелал ушедшим из РФ брендам «всего доброго» Система продвижения отечественных брендов, предложенная президентом Путиным, позволит производителям заслужить доверие покупателей, считает политолог Дмитрий Нечаев. «Делать это нужно быстро, так как освободившиеся ниши могут заместить и компании из дружественных нам стран. Путин неслучайно провел это совещание, дал толчок и бизнесу, и АСИ, и чиновникам с тем, чтобы ускорить этот процесс», — резюмировал Нечаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин не оставил шансов западным компаниям, в том числе IKEA, H&M, ZARA и другим вернуться в Россию в статусе лидеров. Уже в ближайшее время по замыслу Путина в РФ появится система продвижения собственных брендов, о которых будут знать и которые будут востребованы внутри страны и за рубежом. Это реальная помощь государства бизнесу, объяснили URA.RU эксперты инициативу президента, озвученную на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ) 9 февраля. С предыдущего заседания наблюдательного совета АСИ прошло больше года, и за это время, после начала военной спецоперации, ситуация в российской экономике и социальной сфере сильно изменилась. Однако и у государства, и у бизнеса главная задача остается неизменной — «стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций», заявил президент Путин. И в этом процессе, по его словам, каждый житель страны играет серьезную роль. «Мы должны стремиться к тому, чтобы Россия являлась примером в создании возможностей для самореализации каждого человека, — мы должны исходить из того, что успех каждого будет двигать вперед всю страну, — с тем, чтобы предлагать лучшие стандарты и социального развития», — подчеркнул Путин. Развитие страны, отметил глава государства, напрямую связано с улучшением качества жизни людей. Путин отметил, что «все регионы должны развиваться, идти вперед, становиться комфортными». «Необходимо, чтобы жители связывали со своими регионами будущее своей семьи, строили свои планы на долгосрочную перспективу, чтобы росла, как социологи говорят, приверженность человека своему городу, поселку, месту, где он родился и живет, то есть, другими словами, своей малой родине — Родина в целом начинается как раз с малой родины», — сказал Путин, и для этого, подчеркнул он, важна прямая коммуникация власти с представителями различных областей бизнеса, социальной сферы и т. д. Все это касается и новых территорий, интеграция которых в Россию должна проходить максимально интенсивно. «В ключевых сферах наши новые (исторически российские) регионы нужно вывести на общероссийские показатели, сделать это уже в горизонте текущего десятилетия. Чем быстрее — тем лучше. Двигаться нужно ритмично, поэтапно, по соответствующим планам», — заявил Путин. Особая роль в развитии страны отводится бизнесу, который постепенно занимает освободившиеся после ушедших западных брендов ниши. И именно эти компании, которые приняли вызов, президент предложил поддержать. «У нас много хороших, качественных продуктов, одежды, товаров повседневного спроса, которые выпускают российские предприятия. До недавнего времени им было достаточно сложно пробиться даже на внутренний рынок, конкурировать с глобальными игроками, прежде всего с западными компаниями, многие из которых силу набирали в результате поддержки со стороны своих государств», — пояснил президент. Он сказал «всего доброго» тем, кто ушел с российского рынка. Заметил, что «из-за этого они несут огромные убытки». «Но это их выбор, это их решение. Многие из них, — я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, — делают это без всякого удовольствия: ну кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Под давлением своих правительств вынуждены уходить, оставляя за собой, в общем-то, неплохое наследство, инфраструктуру оставляя производственную, хорошо подготовленный персонал», — отметил Путин. Это наследство подхватил российский бизнес, но ему, по мнению президента, нужно помочь заявить о себе. «Хочу попросить АСИ выстроить систему отбора, а главное, продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы компании могли нарастить производство, сбыт своей продукции, быстрее прошли бы путь от небольшого, пускай локального предприятия, но успешного, до бизнеса федерального масштаба. Эта инициатива Путина — «важный элемент импортозамещения», полагает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Если мы начинаем производить продукцию, которая раньше поступала из-за рубежа, производим ее для внутреннего рынка, логично производить ее и на экспорт. Путин неслучайно об этом сказал. У наших компаний есть возможность без оглядки на конкуренцию со стороны транснациональных корпораций делать свое дело. По словам парламентария, система продвижения российских брендов станет хорошей поддержкой бизнеса со стороны государства — это ровно то, что делали западные правительства в отношении своих компаний, работавших еще недавно в России. Аналогичной позиции придерживается и бизнес-омбудсмен в Московской области Владимир Головнев. «Да, многие зарубежные компании ушли с надеждой остаться. Но на них давят их правительства. Система продвижения отечественных брендов, предложенная президентом Путиным, позволит производителям заслужить доверие покупателей, считает политолог Дмитрий Нечаев. «Делать это нужно быстро, так как освободившиеся ниши могут заместить и компании из дружественных нам стран. Путин неслучайно провел это совещание, дал толчок и бизнесу, и АСИ, и чиновникам с тем, чтобы ускорить этот процесс», — резюмировал Нечаев.