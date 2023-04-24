Путин создает вторую линию обороны на границе России и Украины

Она должна обеспечить защиту от диверсантов и дронов ВСУ

24 апреля 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин создает вторую линию обороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин создает вторую линию обороны. В защите приграничных территорий России уже участвуют народные дружины, и вскоре они получат оружие. Это позволит реагировать на любые диверсии со стороны ВСУ и уничтожать дроны противника, объяснили эксперты итоги встречи Путина с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком 24 апреля. По словам политологов, дружинники станут личным военизированным, но при этом народным резервом губернаторов. Главной темой встречи Путина с секретарем Генсовета ЕР стал доклад по вопросам спецоперации — это поддержка участников СВО и членов их семей, обеспечение прав военнослужащих. По поручению президента его подготовила парламентская рабочая группа, которую и возглавил Турчак. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак (справа) с первых дней СВО регулярно выезжает в прифронтовую зону Фото: Сергей Леонов © URA.RU По словам единоросса, собрано свыше 25 тысяч обращений, и каждое отработано точечно. Отдельные обращения легли в основу законодательных инициатив (статус ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса, изменение закона о кредитных каникулах и т. д.). Разработана «модельная программа организации отпуска участников СВО» (прохождение диспансеризации, посещение театров, музеев и т. д.). «Безразличных и равнодушных здесь нет», — подчеркнул политик. Турчак предложил установить на федеральном уровне памятную дату — День ветеранов боевых действий. Она будет отмечаться 1 июля и станет «моральной поддержкой бойцов». Для участников СВО будут введены новые меры господдержки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вместе с тем есть ряд вопросов, решить которые предстоит на федеральном уровне. Турчак предложил обеспечить «бесшовный переход между военной и гражданской медициной». «По закону действие полиса ОМС на период военной службы приостанавливается. Когда боец приезжает в отпуск, он не может подлечиться в гражданских лечебных учреждениях», — пояснил Турчак. Другой вопрос — военная ипотека. Для контрактников-участников СВО будет снято требование отслужить в Вооруженных силах три года. Они смогут купить жилье в любое время, а кредит за них погасит государство в течение трех-пяти лет. Президент полностью поддержал уравнивание денежного довольствия кадровых военных, которые находятся на передовой и тех, кто обеспечивает ход СВО в тылу. Они все равны. «Безусловно, нужно обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится. Важно, как он относится к Родине, — вот это принципиальный вопрос», — подчеркнул Путин. В прифронтовых регионах народные дружинники получат право ношения и использования оружия Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Еще один вопрос, на котором Турчак заострил внимание, — обеспечение безопасности приграничных регионов, где введен желтый уровень реагирования: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Везде, отметил политик, власти создали отряды территориальной обороны и добровольные народные дружины. «Люди активно идут в эти формирования, участвуют в охране мостов, объектов, в патрулировании территории, помогают органам внутренних дел в охране общественного порядка. Проводится обучение — тактическая подготовка и медицина, применение стрелкового оружия. Вместе с тем правовой статус этих формирований крайне ограничен, и, главное, у них нет права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить», — отметил Турчак. Путин поддержал предложение. Это будет действенным решением, которое позволит обеспечить безопасность жителей прифронтовых территорий, пояснил URA.RU директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. Это — своего рода реакция президента на вылазки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ и запуск боевых дронов на территорию России. «Народные дружины созданы, но, чтобы они могли полноценно функционировать, их нужно обеспечить средствами связи, оружием. Это народная служба, которая будет не только противодействовать ДРГ, но и прикрывать тыл наших войск, обеспечивать безопасность на прифронтовых территориях. Эти подразделения напрямую подчиняются губернаторам как председателям антитеррористических штабов. Фактически они будут личным резервом глав регионов», — пояснил Иванников. Новость по теме Путин поддержал идею уравнять доходы всех участников СВО Обеспечение народных дружинников оружием объяснимо, ведь речь идет о прифронтовых территориях, полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Однако это не значит, что оружие будет раздаваться всем подряд, как это было на Украине после начала СВО. Жители этих регионов хотят чувствовать себя в безопасности, и для этого создаются необходимы условия. «В ситуации боевых действий диверсионное проникновение, риски саботажа, диверсий и покушений велики. Надо укреплять тыл. Плюс здесь комплекс вопросов противодроновой защиты: войсковая ПВО может „взять“ не все коптеры, а массовая консолидация, участие дружинников при наличии стрелкового оружия, современных антидроновых ружей способны эффективно сработать», — полагает политолог. Власть не может не реагировать на продолжающуюся эскалацию конфликта со стороны ВСУ, отметил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Материальное оснащение дружинников это один из ответов власти. Повышение безопасности регионов, вовлечение в этот процесс граждан — важная история, поэтому и принимаются такие кардинальные меры», — резюмировал Карягин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин создает вторую линию обороны. В защите приграничных территорий России уже участвуют народные дружины, и вскоре они получат оружие. Это позволит реагировать на любые диверсии со стороны ВСУ и уничтожать дроны противника, объяснили эксперты итоги встречи Путина с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком 24 апреля. По словам политологов, дружинники станут личным военизированным, но при этом народным резервом губернаторов. Главной темой встречи Путина с секретарем Генсовета ЕР стал доклад по вопросам спецоперации — это поддержка участников СВО и членов их семей, обеспечение прав военнослужащих. По поручению президента его подготовила парламентская рабочая группа, которую и возглавил Турчак. По словам единоросса, собрано свыше 25 тысяч обращений, и каждое отработано точечно. Отдельные обращения легли в основу законодательных инициатив (статус ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса, изменение закона о кредитных каникулах и т. д.). Разработана «модельная программа организации отпуска участников СВО» (прохождение диспансеризации, посещение театров, музеев и т. д.). «Безразличных и равнодушных здесь нет», — подчеркнул политик. Турчак предложил установить на федеральном уровне памятную дату — День ветеранов боевых действий. Она будет отмечаться 1 июля и станет «моральной поддержкой бойцов». Вместе с тем есть ряд вопросов, решить которые предстоит на федеральном уровне. Турчак предложил обеспечить «бесшовный переход между военной и гражданской медициной». «По закону действие полиса ОМС на период военной службы приостанавливается. Когда боец приезжает в отпуск, он не может подлечиться в гражданских лечебных учреждениях», — пояснил Турчак. Другой вопрос — военная ипотека. Для контрактников-участников СВО будет снято требование отслужить в Вооруженных силах три года. Они смогут купить жилье в любое время, а кредит за них погасит государство в течение трех-пяти лет. Президент полностью поддержал уравнивание денежного довольствия кадровых военных, которые находятся на передовой и тех, кто обеспечивает ход СВО в тылу. Они все равны. Еще один вопрос, на котором Турчак заострил внимание, — обеспечение безопасности приграничных регионов, где введен желтый уровень реагирования: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Везде, отметил политик, власти создали отряды территориальной обороны и добровольные народные дружины. «Люди активно идут в эти формирования, участвуют в охране мостов, объектов, в патрулировании территории, помогают органам внутренних дел в охране общественного порядка. Проводится обучение — тактическая подготовка и медицина, применение стрелкового оружия. Вместе с тем правовой статус этих формирований крайне ограничен, и, главное, у них нет права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить», — отметил Турчак. Путин поддержал предложение. Это будет действенным решением, которое позволит обеспечить безопасность жителей прифронтовых территорий, пояснил URA.RU директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. Это — своего рода реакция президента на вылазки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ и запуск боевых дронов на территорию России. «Народные дружины созданы, но, чтобы они могли полноценно функционировать, их нужно обеспечить средствами связи, оружием. Обеспечение народных дружинников оружием объяснимо, ведь речь идет о прифронтовых территориях, полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Однако это не значит, что оружие будет раздаваться всем подряд, как это было на Украине после начала СВО. Жители этих регионов хотят чувствовать себя в безопасности, и для этого создаются необходимы условия. «В ситуации боевых действий диверсионное проникновение, риски саботажа, диверсий и покушений велики. Надо укреплять тыл. Плюс здесь комплекс вопросов противодроновой защиты: войсковая ПВО может „взять“ не все коптеры, а массовая консолидация, участие дружинников при наличии стрелкового оружия, современных антидроновых ружей способны эффективно сработать», — полагает политолог. Власть не может не реагировать на продолжающуюся эскалацию конфликта со стороны ВСУ, отметил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Материальное оснащение дружинников это один из ответов власти. Повышение безопасности регионов, вовлечение в этот процесс граждан — важная история, поэтому и принимаются такие кардинальные меры», — резюмировал Карягин.