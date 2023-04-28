Экс-силовик назвал топ-4 мистических мест Свердловской области

В списке — отряд каменных великанов, место силы манси и дом призрака невесты

28 апреля 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Владимир рассказал, что ему мерещился призрак невесты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Опытные туристы считают, что мистические места Свердловской области расположены в округе Екатеринбурга и на севере региона, где до появления цивилизации жили древние люди, верящие в колдовство и духов. Бывший сотрудник полиции Владимир, который на пенсии стал охотником и профессиональным путешественником, рассказал главные мифы свердловчан о загадочных местах региона. Истории про призрак невесты и таинственных великанов — в материале URA.RU. Четвертое место. Семь братьев Скала находится недалеко от Верх-Нейвинска (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Скалы Семь братьев находятся недалеко от Верх-Нейвинска, и туристы часто приходят к достопримечательности и собирают легенды о таинственном отряде великанов. Скала образована восемью высокими глыбами, которые напоминали древнем семерых братьев, и одной — напоминающей их сестру. Опытные туристы знают десятки легенд, связанных со скалой. По словам местных жителей, в прошлом, когда глыбы считались местом силы, никто из людей не имел право подходить близко к ним. По легенде, скала была домом богов, гнев которых мог навлечь беду на туриста. «Это место стало первым, куда я выбрался на пенсии. Чувствовал ореол мистики, которым окутаны Семь братьев», — рассказал Владимир. Третье место. Загадочный тагильский лес Друг Владимира сломал ногу в тагильском лесу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Не менее загадочным путешественник считает место, где нет скал и куда редко ходят туристы, но где происходили странные события. «В районе Исинского тракта в Нижнем Тагиле есть небольшой лес, который хорошо знают местные жители. Там собирают грибы, гуляют с собаками. Место вроде бы безопасное, но только для местных жителей. Двое моих друзей, оба не из Тагила, приехали туда по грибы. Один сломал ногу, другой упал на сухое дерево, едва не напоролся глазом на сук», — поделился Владимир. По его словам, в тагильском лесу легко заблудиться, там теряются даже местные жители. Владимир уверен, что это одно из самых мистических (хоть и не самых популярных) мест города и, возможно, области. Второе место. Золотые ворота Добраться до Золотых ворот могут только оптыные путешественники Фото: Сергей Русанов © URA.RU Золотыми воротами местные жители называют скалу в форме двух арок, расположенных на берегу реки Вижай. Рядом нет крупных поселков, и добраться туда могут только опытные туристы, у которых есть все необходимое для долгого похода. Владимир рассказал, что опытные туристы слышали истории, связанные с древними манси, которые использовали «ворота» как место ритуалов. «Честно говоря, это одно из самых мистических мест, что я видел. Ощущение, что там только вчера молились язычники, и тишина звенящая. Даже птицы не поют», — отметил Владимир. Он подчеркнул, что провожающий назвал плохой приметой проход через «ворота». В эзотерику путешественник верит мало, но нарушать обычай не стал. Первое место. Стародражный пруд К Стародражному пруду ходят рыбаки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стародражный пруд находится в Кушвинском городском округе и, по словам Владимира, является самым мистическим местом Свердловской области. Путешественник признался, что, приехав к пруду на сутки, поверил в загробную жизнь. «Сам пруд — это ничего особенного. Туда ходят рыбачить и просто отдыхать, но я с товарищем пришел, потому что был недалеко, и предложили. Там я действительно испугался. Встали на ночь с палатками и все шло хорошо. Но я проснулся по темноте и решил выбраться подышать, а над водой увидел полупрозрачный силуэт, напоминающий очертания человека. Я многое повидал, но в этот момент чуть не крикнул», — поделился Владимир. Он отметил, что перед этой ночью услышал историю о том, что раньше на этот пруд часто ходила девушка, расставшаяся со своим женихом, и ее судьба кончилась трагично. «Наверное, мне привиделось из-за страшилок накануне», — улыбаясь, рассказал Владимир. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опытные туристы считают, что мистические места Свердловской области расположены в округе Екатеринбурга и на севере региона, где до появления цивилизации жили древние люди, верящие в колдовство и духов. Бывший сотрудник полиции Владимир, который на пенсии стал охотником и профессиональным путешественником, рассказал главные мифы свердловчан о загадочных местах региона. Истории про призрак невесты и таинственных великанов — в материале URA.RU. Четвертое место. Семь братьев Скалы Семь братьев находятся недалеко от Верх-Нейвинска, и туристы часто приходят к достопримечательности и собирают легенды о таинственном отряде великанов. Скала образована восемью высокими глыбами, которые напоминали древнем семерых братьев, и одной — напоминающей их сестру. Опытные туристы знают десятки легенд, связанных со скалой. По словам местных жителей, в прошлом, когда глыбы считались местом силы, никто из людей не имел право подходить близко к ним. По легенде, скала была домом богов, гнев которых мог навлечь беду на туриста. «Это место стало первым, куда я выбрался на пенсии. Чувствовал ореол мистики, которым окутаны Семь братьев», — рассказал Владимир. Третье место. Загадочный тагильский лес Не менее загадочным путешественник считает место, где нет скал и куда редко ходят туристы, но где происходили странные события. «В районе Исинского тракта в Нижнем Тагиле есть небольшой лес, который хорошо знают местные жители. Там собирают грибы, гуляют с собаками. Место вроде бы безопасное, но только для местных жителей. Двое моих друзей, оба не из Тагила, приехали туда по грибы. Один сломал ногу, другой упал на сухое дерево, едва не напоролся глазом на сук», — поделился Владимир. По его словам, в тагильском лесу легко заблудиться, там теряются даже местные жители. Владимир уверен, что это одно из самых мистических (хоть и не самых популярных) мест города и, возможно, области. Второе место. Золотые ворота Золотыми воротами местные жители называют скалу в форме двух арок, расположенных на берегу реки Вижай. Рядом нет крупных поселков, и добраться туда могут только опытные туристы, у которых есть все необходимое для долгого похода. Владимир рассказал, что опытные туристы слышали истории, связанные с древними манси, которые использовали «ворота» как место ритуалов. «Честно говоря, это одно из самых мистических мест, что я видел. Ощущение, что там только вчера молились язычники, и тишина звенящая. Даже птицы не поют», — отметил Владимир. Он подчеркнул, что провожающий назвал плохой приметой проход через «ворота». В эзотерику путешественник верит мало, но нарушать обычай не стал. Первое место. Стародражный пруд Стародражный пруд находится в Кушвинском городском округе и, по словам Владимира, является самым мистическим местом Свердловской области. Путешественник признался, что, приехав к пруду на сутки, поверил в загробную жизнь. «Сам пруд — это ничего особенного. Туда ходят рыбачить и просто отдыхать, но я с товарищем пришел, потому что был недалеко, и предложили. Там я действительно испугался. Встали на ночь с палатками и все шло хорошо. Но я проснулся по темноте и решил выбраться подышать, а над водой увидел полупрозрачный силуэт, напоминающий очертания человека. Я многое повидал, но в этот момент чуть не крикнул», — поделился Владимир. Он отметил, что перед этой ночью услышал историю о том, что раньше на этот пруд часто ходила девушка, расставшаяся со своим женихом, и ее судьба кончилась трагично. «Наверное, мне привиделось из-за страшилок накануне», — улыбаясь, рассказал Владимир.