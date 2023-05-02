Уникальные беспилотники распознают отряды Азова* по шевронам

Депутат — доброволец о работе уникального разведотряда беспилотников «Каскад»

02 мая 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Олег Колесников — депутат Госдумы, добровольцем воюющий в уникальном отряде разведки БАРС «Каскад» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы добровольческого разведывательного отряда БАРС «Каскад» уничтожили штаб «Азова»* (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), разглядев шевроны националистического полка со своих уникальных беспилотников. Сколько задач одновременно выполняет один борт «каскадеров», как «пробить» завесу систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и в чем сила армейского консерватизма — в интервью депутата Госдумы, бойца добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олега Колесникова URA.RU. Челябинский депутата Госдумы Олег Колесников пошел на СВО добровольцем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Чем уникален отряд БАРС «Каскад»? — Когда мы сюда приехали и наши БпЛА пролетели в город Запорожье — военные не поверили, спрашивали: а как система РЭБ, как вы ее прошли? Работает это так: средства РЭБ противника ставят завесу помех на пути беспилотника. Когда ты пытаешься ее пройти, нарушается связь с бортом. Обычный беспилотник «паникует» и падает от нехватки заряда, но наш аппарат благодаря бортовой программе автоматически ложится на обратный курс и выходит из зоны поражения. Мы восстанавливаем управление дроном и пытаемся «пробить» завесу в другом месте — она не однородна. Летаем туда-сюда, пока не найдем слабое место — бывает, из 3,5 полетных часов два мы без связи с бортом. С точки зрения заводских инструкций это полный беспредел, а для нас обычная работа. Иногда работаем с военными — находим лазейку в завесе РЭБ, возвращаемся и пролетаем с их «Орланом-30» (беспилотный летательный аппарат, предназначенный для разведки прим. URA.RU) — работаем как ледокол. — Как проходит поиск цели? Штаб противника находят по снимкам шевронов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Расскажу на примере — мы сейчас подлетаем к городу Запорожье и минут через 15-20 будем корректировать удар «Ураганами» по тренировочному лагерю ВСУшников. Искали мы их месяц — провели аэропоиск, плюс идет обмен определенной информацией с военной разведкой. Ну и опыт — наши ребята знают город, окрестности, и предполагают, где надо искать. Определили цель по скоплению техники и личного состава. Когда спускаемся вниз, смотрим, какие нашивки и шевроны на бойцах, какие антенны, техника — в совокупности это дает понимание, что находится внизу. У нас камеры с очень высоким разрешением. Плюс можем снизиться. — Поражение каких целей вы запомнили? — Когда мы около месяца назад уничтожили штаб «Азова». Мы его долго искали, нашли, полетели поражать, а его уже не было. Искали еще две недели — нашли совсем в другом месте. Обнаружили по антеннам, спецмашинам — спускались, смотрели шевроны и нашивки. В итоге из акватории Черного моря прилетела ракета и точно поразила здание. Самое сложное — ждать наступление — Вы видите признаки наступления Украины на Запорожье? — Их достаточно — стало приходить больше техники, людей, появляются базы ГСМ, склады боеприпасов. Контрнаступление ждем каждый день. В предыдущие недели были проливные дожди, которые не позволяют пройти никакой технике. Сейчас только наступила хорошая погода, еще дней десять и все высохнет. Российские военные готовы к наступления ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Мы готовы его отразить? — Конечно готовы. Самый сложный период, когда чего-то ждешь. Вспоминается стихотворение «Бородино» — у наших ребят такое же ощущение. Все готовы, подарки готовы — ждем. — Как оцениваете оборону противника? — Она тоже очень серьезно подготовлена — но практически все их оборонительные рубежи были отсняты нашими беспилотниками. К нам попадет тот, кто искренне хочет служить Родине. Статья по теме В зоне СВО этим летом появятся автономные боевые роботы — Ходят слухи, в БАРС «Каскад» в основном идут депутаты, которые хотят «отметиться» на СВО — их много в подразделении? — Сейчас депутатов осталось трое — Дмитрий Саблин, Евгений Первышев и я, Олег Колесников. До этого были еще несколько, в любом случае, всех вместе нас 5-7% — подавляющее большинство простых людей. Но нас всех объединяет одно — мы добровольцы. — Как к вам попасть? — Нам нужны те, кто очень профессионально знает компьютер. Сражения с РЭБом — это элементы хакерства, его надо чувствовать и играть. Нужны технари. Надо понимать, что любая оплошность — это потеря дорогостоящего борта. Выход из строя борта — непораженная цель, а наша задача — победить. Победа складывается из определенных вещей, поэтому люди должны быть профессионалами своего дела. Но самое основное — человек должен искренне хотеть служить Родине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы добровольческого разведывательного отряда БАРС «Каскад» уничтожили штаб «Азова»* (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), разглядев шевроны националистического полка со своих уникальных беспилотников. Сколько задач одновременно выполняет один борт «каскадеров», как «пробить» завесу систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и в чем сила армейского консерватизма — в интервью депутата Госдумы, бойца добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олега Колесникова URA.RU. — Чем уникален отряд БАРС «Каскад»? — Когда мы сюда приехали и наши БпЛА пролетели в город Запорожье — военные не поверили, спрашивали: а как система РЭБ, как вы ее прошли? Работает это так: средства РЭБ противника ставят завесу помех на пути беспилотника. Когда ты пытаешься ее пройти, нарушается связь с бортом. Обычный беспилотник «паникует» и падает от нехватки заряда, но наш аппарат благодаря бортовой программе автоматически ложится на обратный курс и выходит из зоны поражения. Мы восстанавливаем управление дроном и пытаемся «пробить» завесу в другом месте — она не однородна. Летаем туда-сюда, пока не найдем слабое место — бывает, из 3,5 полетных часов два мы без связи с бортом. С точки зрения заводских инструкций это полный беспредел, а для нас обычная работа. Иногда работаем с военными — находим лазейку в завесе РЭБ, возвращаемся и пролетаем с их «Орланом-30» (беспилотный летательный аппарат, предназначенный для разведки прим. URA.RU) — работаем как ледокол. — Как проходит поиск цели? — Расскажу на примере — мы сейчас подлетаем к городу Запорожье и минут через 15-20 будем корректировать удар «Ураганами» по тренировочному лагерю ВСУшников. Искали мы их месяц — провели аэропоиск, плюс идет обмен определенной информацией с военной разведкой. Ну и опыт — наши ребята знают город, окрестности, и предполагают, где надо искать. У нас камеры с очень высоким разрешением. Плюс можем снизиться. — Поражение каких целей вы запомнили? — Когда мы около месяца назад уничтожили штаб «Азова». Мы его долго искали, нашли, полетели поражать, а его уже не было. Искали еще две недели — нашли совсем в другом месте. Обнаружили по антеннам, спецмашинам — спускались, смотрели шевроны и нашивки. В итоге из акватории Черного моря прилетела ракета и точно поразила здание. Самое сложное — ждать наступление — Вы видите признаки наступления Украины на Запорожье? — Мы готовы его отразить? — Конечно готовы. Самый сложный период, когда чего-то ждешь. Вспоминается стихотворение «Бородино» — у наших ребят такое же ощущение. Все готовы, подарки готовы — ждем. — Как оцениваете оборону противника? — Она тоже очень серьезно подготовлена — но практически все их оборонительные рубежи были отсняты нашими беспилотниками. К нам попадет тот, кто искренне хочет служить Родине. — Ходят слухи, в БАРС «Каскад» в основном идут депутаты, которые хотят «отметиться» на СВО — их много в подразделении? — Сейчас депутатов осталось трое — Дмитрий Саблин, Евгений Первышев и я, Олег Колесников. До этого были еще несколько, в любом случае, всех вместе нас 5-7% — подавляющее большинство простых людей. Но нас всех объединяет одно — мы добровольцы. — Как к вам попасть? — Нам нужны те, кто очень профессионально знает компьютер. Сражения с РЭБом — это элементы хакерства, его надо чувствовать и играть. Нужны технари. Надо понимать, что любая оплошность — это потеря дорогостоящего борта. Выход из строя борта — непораженная цель, а наша задача — победить. Победа складывается из определенных вещей, поэтому люди должны быть профессионалами своего дела. Но самое основное — человек должен искренне хотеть служить Родине.