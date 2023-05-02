Путин предупредил о новых угрозах в регионах

Губернаторов ждут отставки, если они не решат старую проблему

02 мая 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин уделяет повышенное внимание профилактике пожаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин предупредил о новых угрозах в регионах. Глава государства призвал губернаторов уделять повышенное внимание профилактике пожаров, так как во время спецоперации они могут стать инструментом диверсий на территории страны. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы совещания президента с членами правительства РФ 2 мая. Особое внимание президента к проблеме может привести к отставкам глав регионов в ближайшее время. В начале совещания с правительством глава государства остановился на проблеме пожаров в России. Путин подчеркнул, что сильнее всего стихийное бедствие коснулось жителей Свердловской области, и попросил губернатора Евгения Куйвашева доложить о мерах поддержки пострадавшим. Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами кабинета министров с решения проблем поддержки погорельцев Фото с сайта kremlin.ru Глава региона сообщил президенту, что всего огонь охватил шесть населенных пунктов. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва, где сгорело свыше 100 домов, без крова осталось около 600 человек. По подсчетам Куйвашева, на помощь погорельцам, а также на восстановление поврежденной инфраструктуры потратят более 2 млрд рублей. Также губернатор рассказал, что для помощи пострадавшим в Сосьве из резервного фонда региона выделили 96 млн рублей, из которых более 70 пошли на оказание финансовой поддержки граждан. Кроме того, сгорело дотла градообразующее предприятие — лечебное исправительное учреждение ФСИН. Жители Сосьвы попросили сохранить рабочие места и восстановить тубдиспансер. Путин инициативу поддержал и поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину дать все необходимые указания. «Что касается восстановления домов: все должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор докладывал, что это возможно. Нужно это сделать. Но я бы попросил социальный блок правительства подумать о том, что нужно, чтобы во время летнего отдыха детей из этих регионов направить в наши детские учреждения», — сказал президент. Статья по теме Путин дал Куйвашеву сложнейшее в его карьере задание Также Путин призвал решать вопросы помощи пострадавшим без излишней бюрократии. По его словам, это касается «восстановления документов, которые у многих людей сгорели», а также «оценки ущерба», «регистрации или нерегистрации жилых помещений, которые жилыми могли и не числиться», но люди проживали в них на постоянной основе. «Вы знаете, где возникают проблемы», — резюмировал президент. На совещании в мае прошлого года Путин объявил о введении KPI для губернаторов: организация работы по предотвращению и тушению природных пожаров стала одним из критериев эффективности глав регионов. Однако этого оказалось недостаточно, считает генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Все делается в момент острой нужды. Тушатся основные пожары, но не проводятся профилактические мероприятия, не прокапывается нужное количество траншей, не увлажняется почва, не пополняется парк авиации. Поэтому все эти KPI губернаторов сколько не выставляй, все равно в конечном итоге все будут ориентироваться на то, удалось локализовать пожар или не удалось», — подчеркнул эксперт. Угроза диверсий существует в обжитых регионах, но зачастую возгорания происходят и в безлюдных местах, где пожар сложно тушить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Влияние пожаров на работу губернаторов отметил и директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Мы можем стать свидетелями ряда отставок в губернаторском корпусе уже в ближайшее время. Вероятность досрочного прекращения полномочий ряда губернаторов я оцениваю как высокую», — пояснил собеседник агентства. По словам Орлова, Путин уделяет повышенное внимание профилактике пожаров, так как в период проведения СВО именно они могут стать основным инструментом диверсий на территории страны. Кроме того, увеличение очагов возгораний является «дестабилизирующим фактором, способствующим росту протестных настроений». «Возможно, президент руководствуется разведданными, но также это очевидно с точки зрения здравого смысла. Пожары несложно разжечь, замаскировав их под безалаберность местных жителей или деятельность черных лесорубов. Фактически пожар несет в себе целую череду последствий. А с учетом того, что пожары возникают в России каждый год, у населения накопились претензии к власти за недостаточно оперативное реагирование на их возникновение, а нередко отсутствие профилактических мер», — сказал политолог. Статья по теме Путин изменил систему тушения лесных пожаров в России С ним согласился коллега, генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он подчеркнул, что угроза диверсий существует в обжитых регионах, но зачастую возгорания происходят и в безлюдных местах — там, куда добраться невозможно. «В людных местах возможны диверсии и там пожары опаснее с точки зрения угроз жизни и здоровью людей, могут сгореть жилые дома, здания учреждений, животные могут погибнуть. Но с ними и бороться легче. Половина же пожаров приходится на безлюдные места и тушить их довольно сложно», — пояснил Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин предупредил о новых угрозах в регионах. Глава государства призвал губернаторов уделять повышенное внимание профилактике пожаров, так как во время спецоперации они могут стать инструментом диверсий на территории страны. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы совещания президента с членами правительства РФ 2 мая. Особое внимание президента к проблеме может привести к отставкам глав регионов в ближайшее время. В начале совещания с правительством глава государства остановился на проблеме пожаров в России. Путин подчеркнул, что сильнее всего стихийное бедствие коснулось жителей Свердловской области, и попросил губернатора Евгения Куйвашева доложить о мерах поддержки пострадавшим. Глава региона сообщил президенту, что всего огонь охватил шесть населенных пунктов. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва, где сгорело свыше 100 домов, без крова осталось около 600 человек. По подсчетам Куйвашева, на помощь погорельцам, а также на восстановление поврежденной инфраструктуры потратят более 2 млрд рублей. Также губернатор рассказал, что для помощи пострадавшим в Сосьве из резервного фонда региона выделили 96 млн рублей, из которых более 70 пошли на оказание финансовой поддержки граждан. Кроме того, сгорело дотла градообразующее предприятие — лечебное исправительное учреждение ФСИН. Жители Сосьвы попросили сохранить рабочие места и восстановить тубдиспансер. Путин инициативу поддержал и поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину дать все необходимые указания. Также Путин призвал решать вопросы помощи пострадавшим без излишней бюрократии. По его словам, это касается «восстановления документов, которые у многих людей сгорели», а также «оценки ущерба», «регистрации или нерегистрации жилых помещений, которые жилыми могли и не числиться», но люди проживали в них на постоянной основе. «Вы знаете, где возникают проблемы», — резюмировал президент. На совещании в мае прошлого года Путин объявил о введении KPI для губернаторов: организация работы по предотвращению и тушению природных пожаров стала одним из критериев эффективности глав регионов. Однако этого оказалось недостаточно, считает генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Все делается в момент острой нужды. Тушатся основные пожары, но не проводятся профилактические мероприятия, не прокапывается нужное количество траншей, не увлажняется почва, не пополняется парк авиации. Поэтому все эти KPI губернаторов сколько не выставляй, все равно в конечном итоге все будут ориентироваться на то, удалось локализовать пожар или не удалось», — подчеркнул эксперт. Влияние пожаров на работу губернаторов отметил и директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Мы можем стать свидетелями ряда отставок в губернаторском корпусе уже в ближайшее время. Вероятность досрочного прекращения полномочий ряда губернаторов я оцениваю как высокую», — пояснил собеседник агентства. По словам Орлова, Путин уделяет повышенное внимание профилактике пожаров, так как в период проведения СВО именно они могут стать основным инструментом диверсий на территории страны. Кроме того, увеличение очагов возгораний является «дестабилизирующим фактором, способствующим росту протестных настроений». С ним согласился коллега, генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он подчеркнул, что угроза диверсий существует в обжитых регионах, но зачастую возгорания происходят и в безлюдных местах — там, куда добраться невозможно. «В людных местах возможны диверсии и там пожары опаснее с точки зрения угроз жизни и здоровью людей, могут сгореть жилые дома, здания учреждений, животные могут погибнуть. Но с ними и бороться легче. Половина же пожаров приходится на безлюдные места и тушить их довольно сложно», — пояснил Журавлев.