Путин объявил о дополнительном поводе для отставок губернаторов

Жалобы чиновников на нехватку денег больше не принимаются

10 мая 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил губернаторам о новом поводе для их увольнения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин дал понять губернаторам, что они могут лишиться своих должностей, если им не удастся защитить свои регионы от пожаров. Это показало экстренное совещание 10 мая, на котором Путин объявил о введении нового KPI для оценки эффективности работы глав регионов, объясняют URA.RU эксперты. Пойти на это президента вынудило то, что власти оказались не готовы к началу пожароопасного периода, считают политологи. Повышенный риск лесных и ландшафтных (сжигание сухой травы, камыша) пожаров до конца мая сохранится минимум в 13 регионах России. На текущий момент наиболее серьезная обстановка в Курганской области и в ряде регионов Сибири. Однако, как отметил президент, нужно принять не только дополнительные решения «по снятию остроты текущих проблем», но и понять, как повысить эффективность профилактической работы. Лесные пожары вновь захлестнули Курганскую область и ряд регионов Сибири Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент особо подчеркнул, что «нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет». «Нужно в корне менять ситуацию. Если мы видим, что что-то не работает или работает не так, как нужно, нужно бороться с пожарами более эффективно, системно, последовательно, повысить качество и уровень всех видов профилактики», — отметил Путин. Огонь наносит значительный ущерб жителям, экономике, социальной сфере, животному миру и экологии в целом, заявил президент. Он напомнил главам регионов, что ранее уже были приняты решения, о которых они просили федеральный центр. В частности, «детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность органов власти и арендаторов по борьбе с пожарами». Урегулированы, по словам президента, вопросы тушения ландшафтных пожаров — в полях, лугах, степных зонах, которые нередко переходят на леса и жилые постройки. «С 1 января текущего года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти. Как вы и просили, средства на это выделяются», — напомнил Путин. Кроме того, в регионах обновляется пожарная техника, оборудование. Выделено дополнительное финансирование на охрану лесов от пожаров. «Таким образом, сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, чтобы предотвращать лесные пожары. Ясно, что это вопрос сложный, — стихия, она и есть стихия, но я бы хотел сегодня услышать: средства-то выделены — вы их используете? И что мешает сегодня своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров?» — задался вопросом президент, подчеркнув, что «именно главы регионов обязаны обеспечить тушение пожаров». Лесные пожары наносят колоссальный ущерб людям, экономике, природе в целом, заявил президент Владимир Путин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Он добавил, что в случае осложнения ситуации и выхода ее из-под контроля, «ни в коем случае нельзя замалчивать эти проблемы — нужно максимально оперативно запрашивать помощь». А для этого в МЧС необходимо наладить «адекватную систему реагирования на лесные пожары», причем «вне зависимости от ведомственной принадлежности территории или категории земель». Поскольку проблема с предотвращением и борьбой с лесными пожарами возникает ежегодно, Путин заявил, что вводит для губернаторов целевой показатель. «По нему можно будет оценивать как эффективность этой работы, так и конкретный результат, а именно сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта Федерации и в целом по стране… Он призван послужить объективной оценке эффективности мер, принимаемых для охраны лесов от пожаров. А также оценке работы по этому направлению субъектов федерации и правительства», — пояснил Путин. Защита регионов от лесных и ландшафтных пожаров теперь станет одним из KPI для губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Чуприяна, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и главы Минприроды Александра Козлова. Выслушал и губернаторов регионов, в которых ситуация с лесными пожарами наиболее сложная: Вадима Шумкова (Курганская область), Александра Буркова (Омская область), Игоря Кобзева (Иркутская область), Александра Усса (Красноярский край), Сергея Цивилева (Кузбасс). Отметим, что ни один из них не вошел в список глав регионов, которые 10 мая заявили об отставке. KPI — это конкретный механизм оценки того, как губернаторы готовятся к пожароопасному сезону, объясняет решение президента генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Он позволяет оценить работу губернаторов. И в случае каких-то серьезных срывов и провалов, можно будет говорить о несоответствии губернатора занимаемой должности», — объяснил политолог. Федеральный центр выделяет деньги на подготовку к пожароопасному сезону, но зачастую на борьбу с огнем приходится тратить собственные средства, пояснил политолог Дмитрий Еловский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вместе с тем Еловский заметил, что скорее речь идет об эффективности подготовки к пожароопасному сезону, а не только о ликвидации пожаров. «Если на подготовку к сезону федеральный центр деньги выделяет, их достаточно, то, когда возникают массовые пожары, регионы вынуждены привлекать собственные средства, хотя они не должны это делать — это федеральные полномочия. Поэтому KPI позволит оценить то, насколько хорошо губернаторы подготовились к потенциальным рискам и проблемам», — пояснил Еловский. Проблема с лесными пожарами действительно связана в большей степени с их профилактикой, сказал URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Полномочия, деньги, материальная база для тушения пожара сработают, только если для глав регионов проблема пожаров будет становиться приоритетом не только тогда, когда пожары уже заполыхали, а в постоянном режиме. Установление новых KPI свидетельствует о недовольстве федерального центра нынешним положением вещей. Разговоры о комплексном решении проблемы ведутся год за годом, а лесных пожаров меньше не становится», — считает Калачев. Новость по теме В Курганской области снова ввели режим ЧС во всех районах Путин понимает, что для губернаторов проблема лесных пожаров стала «таким же естественным событием, как наступление зимы», полагает доктор политических наук Дмитрий Нечаев. «Проблема в том, что губернаторы свыклись с этой проблемой. Но они не должны были свыкнуться. Они должны каждый год с наступлением весны готовиться к этим событиям. Поэтому Путин поставил в повестку дня пожары как экстраординарное событие. Пожары приносят больше вреда, поэтому Путин был так суров», — резюмировал Нечаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин дал понять губернаторам, что они могут лишиться своих должностей, если им не удастся защитить свои регионы от пожаров. Это показало экстренное совещание 10 мая, на котором Путин объявил о введении нового KPI для оценки эффективности работы глав регионов, объясняют URA.RU эксперты. Пойти на это президента вынудило то, что власти оказались не готовы к началу пожароопасного периода, считают политологи. Повышенный риск лесных и ландшафтных (сжигание сухой травы, камыша) пожаров до конца мая сохранится минимум в 13 регионах России. На текущий момент наиболее серьезная обстановка в Курганской области и в ряде регионов Сибири. Однако, как отметил президент, нужно принять не только дополнительные решения «по снятию остроты текущих проблем», но и понять, как повысить эффективность профилактической работы. Президент особо подчеркнул, что «нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет». «Нужно в корне менять ситуацию. Если мы видим, что что-то не работает или работает не так, как нужно, нужно бороться с пожарами более эффективно, системно, последовательно, повысить качество и уровень всех видов профилактики», — отметил Путин. Огонь наносит значительный ущерб жителям, экономике, социальной сфере, животному миру и экологии в целом, заявил президент. Он напомнил главам регионов, что ранее уже были приняты решения, о которых они просили федеральный центр. В частности, «детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность органов власти и арендаторов по борьбе с пожарами». Урегулированы, по словам президента, вопросы тушения ландшафтных пожаров — в полях, лугах, степных зонах, которые нередко переходят на леса и жилые постройки. «С 1 января текущего года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти. Как вы и просили, средства на это выделяются», — напомнил Путин. Кроме того, в регионах обновляется пожарная техника, оборудование. Выделено дополнительное финансирование на охрану лесов от пожаров. «Таким образом, сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, чтобы предотвращать лесные пожары. Ясно, что это вопрос сложный, — стихия, она и есть стихия, но я бы хотел сегодня услышать: средства-то выделены — вы их используете? И что мешает сегодня своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров?» — задался вопросом президент, подчеркнув, что «именно главы регионов обязаны обеспечить тушение пожаров». Он добавил, что в случае осложнения ситуации и выхода ее из-под контроля, «ни в коем случае нельзя замалчивать эти проблемы — нужно максимально оперативно запрашивать помощь». А для этого в МЧС необходимо наладить «адекватную систему реагирования на лесные пожары», причем «вне зависимости от ведомственной принадлежности территории или категории земель». Поскольку проблема с предотвращением и борьбой с лесными пожарами возникает ежегодно, Путин заявил, что вводит для губернаторов целевой показатель. «По нему можно будет оценивать как эффективность этой работы, так и конкретный результат, а именно сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта Федерации и в целом по стране… Он призван послужить объективной оценке эффективности мер, принимаемых для охраны лесов от пожаров. А также оценке работы по этому направлению субъектов федерации и правительства», — пояснил Путин. Президент выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Чуприяна, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и главы Минприроды Александра Козлова. Выслушал и губернаторов регионов, в которых ситуация с лесными пожарами наиболее сложная: Вадима Шумкова (Курганская область), Александра Буркова (Омская область), Игоря Кобзева (Иркутская область), Александра Усса (Красноярский край), Сергея Цивилева (Кузбасс). Отметим, что ни один из них не вошел в список глав регионов, которые 10 мая заявили об отставке. KPI — это конкретный механизм оценки того, как губернаторы готовятся к пожароопасному сезону, объясняет решение президента генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Он позволяет оценить работу губернаторов. И в случае каких-то серьезных срывов и провалов, можно будет говорить о несоответствии губернатора занимаемой должности», — объяснил политолог. Вместе с тем Еловский заметил, что скорее речь идет об эффективности подготовки к пожароопасному сезону, а не только о ликвидации пожаров. «Если на подготовку к сезону федеральный центр деньги выделяет, их достаточно, то, когда возникают массовые пожары, регионы вынуждены привлекать собственные средства, хотя они не должны это делать — это федеральные полномочия. Поэтому KPI позволит оценить то, насколько хорошо губернаторы подготовились к потенциальным рискам и проблемам», — пояснил Еловский. Проблема с лесными пожарами действительно связана в большей степени с их профилактикой, сказал URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Полномочия, деньги, материальная база для тушения пожара сработают, только если для глав регионов проблема пожаров будет становиться приоритетом не только тогда, когда пожары уже заполыхали, а в постоянном режиме. Установление новых KPI свидетельствует о недовольстве федерального центра нынешним положением вещей. Разговоры о комплексном решении проблемы ведутся год за годом, а лесных пожаров меньше не становится», — считает Калачев. Путин понимает, что для губернаторов проблема лесных пожаров стала «таким же естественным событием, как наступление зимы», полагает доктор политических наук Дмитрий Нечаев. «Проблема в том, что губернаторы свыклись с этой проблемой. Но они не должны были свыкнуться. Они должны каждый год с наступлением весны готовиться к этим событиям. Поэтому Путин поставил в повестку дня пожары как экстраординарное событие. Пожары приносят больше вреда, поэтому Путин был так суров», — резюмировал Нечаев.