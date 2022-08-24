Путин изменил систему тушения лесных пожаров в России

Губернаторы не справились, помогать им будут федеральные чиновники

24 августа 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин меняет систему организации тушения природных пожаров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости статья из сюжета Лесные пожары в России Президент РФ Владимир Путин существенно меняет систему борьбы с природными пожарами. К такому выводу пришли эксперты, комментируя URA.RU итоги совещания по ликвидации пожаров, которое Путин провел 24 августа. Повышение степени ответственности за ликвидацию огня в лесах с регионального до федерального уровня позволит более оперативно реагировать на угрозу распространения огня, в том числе выделять необходимые для этого деньги, которых у субъектов зачастую нет, поясняют аналитики. Совещание по ликвидации природных пожаров и их последствий президент Путин в этом году проводит уже во второй раз. Первое было в мае, когда горели леса в Якутии, Курганской, Свердловской областях и других регионах страны. Сегодня наиболее сложная ситуация — в Рязанской области, в Марий Эл, Нижегородской области (их главы Павел Малков, Юрий Зайцев и Глеб Никитин соответственно доложили о ситуации), на Дальнем Востоке. Ответственным за организацию работы по тушению лесных пожаров стал вице-премьер Дмитрий Григоренко (на фото — в середине) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин отметил, что это «природное бедствие» вызвано аномально жаркой погодой. Принятые ранее «системные решения» позволили сократить площадь лесных пожаров 2,8 раза по сравнению с 2021 годом, подчеркнул президент. «Между тем из-за аномальных погодных условий в ряде регионов европейской части страны сегодня сложная ситуация… В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство», — заявил Путин. Он напомнил, что в Рязань направлены дополнительные группы спасателей и техника — помощь оказали московские власти. Тем не менее, ситуация остается сложной. «Горят не только земли лесного фонда, ответственность за которые лежит на субъекте федерации, пожары распространились на две особо охраняемые природные территории — заповедники Окский и Мещерский. Нужно налаживать совместную работу по предотвращению и ликвидации пожаров как на региональном, так и на федеральном уровне», — подчеркнул президент. Президент Владимир Путин отправил премьер-министра РФ Михаила Мишустина в регионы, где самая сложная обстановка в лесах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин потребовал на федеральном, региональном и муниципальном уровнях «принять все неотложные меры по ликвидации пожаров и надежной защите людей», «сохранению лесного фонда и животного мира». «Надо параллельно действовать в направлении оказания помощи людям по преодолению тех сложностей, которые возникли в результате этих пожаров, и, безусловно, нужно действовать на опережение», — отметил Путин. Президент поручил лично поехать в Рязанскую область и в другие регионы для оценки ситуации премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Григоренко. К ним присоединится и мэр Москвы Сергей Собянин. Врио губернатора Рязанской области Павел Малков пообещал Путину, что в ближайшие несколько дней пожар будет локализован. Для ликвидации лесных пожаров, подобных тому, что накрыл Рязанскую область, нужно организовывать целую «войсковую операцию», убежден мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Однако сделать это без привлечения больших сил и средств одному региону не удастся, признали участники совещания. Поэтому столичный градоначальник Собянин предложил президенту присваивать пожарам, которые выходят за пределы одного региона, «уровень федерального реагирования». «Смог [от рязанских пожаров] распространяется до 400 километров, накрывая соседние регионы. Сегодня смог из Рязани накрывает порядка 20 миллионов жителей… В таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования, обязывать, не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров. Важно быстро реагировать, не давать разрастаться пожарам, потому что одно дело — ликвидировать пожар на территории 10—20 гектаров, другое дело, когда горит 12 тысяч гектаров. Это, конечно, уже целая войсковая операция», — констатировал Собянин. С сильными лесными пожарами в мае 2022 года боролись в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова С крупными природными, прежде всего, лесными пожарами российские регионы сталкиваются ежегодно. Ровно год назад Путин проводил аналогичное совещание в Челябинской области. На совещании в мае этого года он объявил о введении KPI для губернаторов: организация работы по предотвращению и тушению природных пожаров стала одним из критериев эффективности глав регионов. Однако этого оказалось недостаточно, так как губернаторы «заняты более емкими вещами, а до пожаров у них доходят руки только тогда, когда огонь охватывает огромные территории», пояснил URA.RU политолог Максим Жаров. Поэтому президент меняет систему реагирования на природные пожары межрегионального характера и выносит ее на федеральный уровень, полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Путин актуализирует задачу для правительства. Подходы к тушению пожаров изменятся существенным образом. Основные деньги и технические мощности — у федерации. Поэтому федеральная помощь [в тушении регионам] должна оказываться, и это нужно делать централизованно. Когда появится необходимость, деньги быстрее найдутся, чем это было до сих пор — у регионов просто нет денег, чтобы содержать нужное количество лесных инспекторов. Теперь за это будет отчитываться федеральное правительство, и это позволит повысить эффективность действий в лесах. Если нужно, федерация задействует армию, авиацию — все, что угодно», — убежден Журавлев. Статья по теме Путин объявил о дополнительном поводе для отставок губернаторов Проблемы с тушением лесных пожаров возникают еще и потому, что за это отвечают разные структуры, объяснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «За тушение пожаров в лесном фонде — регион, в лесах Миноброны — военное ведомство, в нацпарках — их руководство и Минприроды, за муниципальные леса — муниципалитеты, если пожар подходит к жилищам, подключается МЧС. Бывает, пожар начинается на землях нацпарка, потом переходит в лесфонд и подходит к поселку — кто его должен тушить?.. Никакой губернатор с координацией борьбы в таком случае не справится, поэтому президент вывел это на уровень премьера и вице-премьера», — полагает Еловский. Таким образом Путин вводит «гибкую систему реагирования на пожары», чтобы не доводить ситуацию до критического уровня, как это произошло в Рязанской области, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Само вмешательство президента в решение проблемы с природными пожарами должно мобилизовать губернаторов, добавил профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин существенно меняет систему борьбы с природными пожарами. К такому выводу пришли эксперты, комментируя URA.RU итоги совещания по ликвидации пожаров, которое Путин провел 24 августа. Повышение степени ответственности за ликвидацию огня в лесах с регионального до федерального уровня позволит более оперативно реагировать на угрозу распространения огня, в том числе выделять необходимые для этого деньги, которых у субъектов зачастую нет, поясняют аналитики. Совещание по ликвидации природных пожаров и их последствий президент Путин в этом году проводит уже во второй раз. Первое было в мае, когда горели леса в Якутии, Курганской, Свердловской областях и других регионах страны. Сегодня наиболее сложная ситуация — в Рязанской области, в Марий Эл, Нижегородской области (их главы Павел Малков, Юрий Зайцев и Глеб Никитин соответственно доложили о ситуации), на Дальнем Востоке. Путин отметил, что это «природное бедствие» вызвано аномально жаркой погодой. Принятые ранее «системные решения» позволили сократить площадь лесных пожаров 2,8 раза по сравнению с 2021 годом, подчеркнул президент. «Между тем из-за аномальных погодных условий в ряде регионов европейской части страны сегодня сложная ситуация… В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство», — заявил Путин. Он напомнил, что в Рязань направлены дополнительные группы спасателей и техника — помощь оказали московские власти. Тем не менее, ситуация остается сложной. «Горят не только земли лесного фонда, ответственность за которые лежит на субъекте федерации, пожары распространились на две особо охраняемые природные территории — заповедники Окский и Мещерский. Нужно налаживать совместную работу по предотвращению и ликвидации пожаров как на региональном, так и на федеральном уровне», — подчеркнул президент. Путин потребовал на федеральном, региональном и муниципальном уровнях «принять все неотложные меры по ликвидации пожаров и надежной защите людей», «сохранению лесного фонда и животного мира». «Надо параллельно действовать в направлении оказания помощи людям по преодолению тех сложностей, которые возникли в результате этих пожаров, и, безусловно, нужно действовать на опережение», — отметил Путин. Президент поручил лично поехать в Рязанскую область и в другие регионы для оценки ситуации премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Григоренко. К ним присоединится и мэр Москвы Сергей Собянин. Врио губернатора Рязанской области Павел Малков пообещал Путину, что в ближайшие несколько дней пожар будет локализован. Однако сделать это без привлечения больших сил и средств одному региону не удастся, признали участники совещания. Поэтому столичный градоначальник Собянин предложил президенту присваивать пожарам, которые выходят за пределы одного региона, «уровень федерального реагирования». «Смог [от рязанских пожаров] распространяется до 400 километров, накрывая соседние регионы. Сегодня смог из Рязани накрывает порядка 20 миллионов жителей… В таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования, обязывать, не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров. Важно быстро реагировать, не давать разрастаться пожарам, потому что одно дело — ликвидировать пожар на территории 10—20 гектаров, другое дело, когда горит 12 тысяч гектаров. Это, конечно, уже целая войсковая операция», — констатировал Собянин. С крупными природными, прежде всего, лесными пожарами российские регионы сталкиваются ежегодно. Ровно год назад Путин проводил аналогичное совещание в Челябинской области. На совещании в мае этого года он объявил о введении KPI для губернаторов: организация работы по предотвращению и тушению природных пожаров стала одним из критериев эффективности глав регионов. Однако этого оказалось недостаточно, так как губернаторы «заняты более емкими вещами, а до пожаров у них доходят руки только тогда, когда огонь охватывает огромные территории», пояснил URA.RU политолог Максим Жаров. Поэтому президент меняет систему реагирования на природные пожары межрегионального характера и выносит ее на федеральный уровень, полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Путин актуализирует задачу для правительства. Подходы к тушению пожаров изменятся существенным образом. Основные деньги и технические мощности — у федерации. Поэтому федеральная помощь [в тушении регионам] должна оказываться, и это нужно делать централизованно. Когда появится необходимость, деньги быстрее найдутся, чем это было до сих пор — у регионов просто нет денег, чтобы содержать нужное количество лесных инспекторов. Теперь за это будет отчитываться федеральное правительство, и это позволит повысить эффективность действий в лесах. Если нужно, федерация задействует армию, авиацию — все, что угодно», — убежден Журавлев. Проблемы с тушением лесных пожаров возникают еще и потому, что за это отвечают разные структуры, объяснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «За тушение пожаров в лесном фонде — регион, в лесах Миноброны — военное ведомство, в нацпарках — их руководство и Минприроды, за муниципальные леса — муниципалитеты, если пожар подходит к жилищам, подключается МЧС. Бывает, пожар начинается на землях нацпарка, потом переходит в лесфонд и подходит к поселку — кто его должен тушить?.. Никакой губернатор с координацией борьбы в таком случае не справится, поэтому президент вывел это на уровень премьера и вице-премьера», — полагает Еловский. Таким образом Путин вводит «гибкую систему реагирования на пожары», чтобы не доводить ситуацию до критического уровня, как это произошло в Рязанской области, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Само вмешательство президента в решение проблемы с природными пожарами должно мобилизовать губернаторов, добавил профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.