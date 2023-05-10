Регионам России нашли новые возможности для развития

Для этого Мишустин решает старую проблему

10 мая 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Новые трассы решат давнюю проблему логистики между регионами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Регионы России соединят новыми автомагистралями. Это позволит нарастить торговлю между субъектами РФ, а также связать страну с рынками Китая и Средней Азии, переориентация на которые началась после введения санкций. Так эксперты комментируют URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой правления госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко 10 мая. По их словам, с учетом закрытия транспортных коридоров новые трассы помогут перераспределить грузовые потоки. Новые дороги улучшат торговые и туристические связи между регионами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мишустин начал встречу с просьбы отчитаться, что именно госкорпорации удалось сделать за 2022 год. По словам Петушенко, за данный период благодаря беспрецедентной поддержке президента и правительства РФ досрочно были введены 167 километров дорог и, что очень важно, 107 километров трассы М-12 (автомагистраль Москва — Казань). За полгода в новых регионах было построено 594 километров трасс, восстановлено 16 мостов. В планах корпорации на 2023 год — создание каркаса скоростных дорог «Север — Юг — Запад — Восток», отметил Петушенко. «Север — Юг» — начиная от Санкт-Петербурга и завершая Черным морем. «У нас два узких места — это обход Ростова, строительный объект Аксай, и обход Краснодара (ДЗОК) (дальний западный обход Краснодара). Это более 100 км, которые мы на полтора года тоже раньше сдадим, 10 июня планируем это открыть, что позволит расшить эти узкие места», — уточнил глава «Автодора». «С этого года начал действовать пятилетний план дорожной деятельности. Это самая масштабная программа для отрасли за последние много лет. И на текущий год все необходимые мероприятия туда погружены. В частности, такие проекты, как продолжение трассы М-12 „Восток“ до Тюмени, и еще целый ряд очень важных проектов, которые обеспечат более комфортное передвижение как наших людей, так и грузов по территории всей страны. Ускоренные темпы строительства положительно влияют на развитие экономики», — подчеркнул премьер. Статья по теме Россия обозначила приоритетные маршруты в Азию Мишустин также отметил, что помимо собственно прокладки новых скоростных дорог, трасс, нужно строить и соответствующую инфраструктуру. Это в первую очередь сопутствующие сервисы и хорошая связь. Перед правительством стоит задача улучшения транспортных связей между регионами, а также логистики с Китаем, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Взято переориентирование на Восток, в силу понятных экспортных причин. Создание новых магистралей позволит связать регионы между собой для улучшения транспортно-логистических цепочек и торговых отношений. Также вопрос актуален в связи с наращиванием товарооборота в рамках ЕАЭС и ШОС. Нам необходимы стабильные коммуникации между регионами. С учетом закрытия транспортных коридоров мы не справляемся с грузовыми потоками», — пояснил Сафонов. Транспортные магистрали позволят нарастить товарооборот между регионами Фото: Денис Моргунов © URA.RU По Юго-Восточной хорде сейчас отсутствует качественное дорожное сообщение между Уралом, Поволжьем и Крымом через Краснодарский край, что затрудняет развитие торговых цепочек между регионами, высказал мнение старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин. «Проекты, реализуемые сейчас в дорожном строительстве, призваны связать регионы наземными путями. Ранее логистика здесь покрывалась воздушным способом. Это позволит разгрузить московский транспортный узел и приблизить рынки сбыта черноморского побережья к индустриальным кластерам Поволжья и Урала. Такие проекты объединят регионы между собой транзитными коридорами, связывающими нашу страну еще и с рынком Китая и Средней Азией», — сказал эксперт. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов также считает, что проекты, реализуемые правительством и госкорпорацией, позволят не только объединить регионы, но и наладить механизмы сбыта продукции. «Сейчас образовались узкие места по направлению с Востоком и значимость новых магистралей возрастает, даже по отношению к тем планам, которые были ранее. В качестве примера могут привести трассу, которая свяжет Санкт-Петербург с черноморским побережьем, что станет не только новой торговой жилой между регионами, но и облегчит жизнь для туристов», — подытожил Климанов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Регионы России соединят новыми автомагистралями. Это позволит нарастить торговлю между субъектами РФ, а также связать страну с рынками Китая и Средней Азии, переориентация на которые началась после введения санкций. Так эксперты комментируют URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой правления госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко 10 мая. По их словам, с учетом закрытия транспортных коридоров новые трассы помогут перераспределить грузовые потоки. Мишустин начал встречу с просьбы отчитаться, что именно госкорпорации удалось сделать за 2022 год. По словам Петушенко, за данный период благодаря беспрецедентной поддержке президента и правительства РФ досрочно были введены 167 километров дорог и, что очень важно, 107 километров трассы М-12 (автомагистраль Москва — Казань). За полгода в новых регионах было построено 594 километров трасс, восстановлено 16 мостов. В планах корпорации на 2023 год — создание каркаса скоростных дорог «Север — Юг — Запад — Восток», отметил Петушенко. «Север — Юг» — начиная от Санкт-Петербурга и завершая Черным морем. «У нас два узких места — это обход Ростова, строительный объект Аксай, и обход Краснодара (ДЗОК) (дальний западный обход Краснодара). Это более 100 км, которые мы на полтора года тоже раньше сдадим, 10 июня планируем это открыть, что позволит расшить эти узкие места», — уточнил глава «Автодора». Мишустин также отметил, что помимо собственно прокладки новых скоростных дорог, трасс, нужно строить и соответствующую инфраструктуру. Это в первую очередь сопутствующие сервисы и хорошая связь. Перед правительством стоит задача улучшения транспортных связей между регионами, а также логистики с Китаем, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Взято переориентирование на Восток, в силу понятных экспортных причин. По Юго-Восточной хорде сейчас отсутствует качественное дорожное сообщение между Уралом, Поволжьем и Крымом через Краснодарский край, что затрудняет развитие торговых цепочек между регионами, высказал мнение старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин. «Проекты, реализуемые сейчас в дорожном строительстве, призваны связать регионы наземными путями. Ранее логистика здесь покрывалась воздушным способом. Это позволит разгрузить московский транспортный узел и приблизить рынки сбыта черноморского побережья к индустриальным кластерам Поволжья и Урала. Такие проекты объединят регионы между собой транзитными коридорами, связывающими нашу страну еще и с рынком Китая и Средней Азией», — сказал эксперт. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов также считает, что проекты, реализуемые правительством и госкорпорацией, позволят не только объединить регионы, но и наладить механизмы сбыта продукции. «Сейчас образовались узкие места по направлению с Востоком и значимость новых магистралей возрастает, даже по отношению к тем планам, которые были ранее. В качестве примера могут привести трассу, которая свяжет Санкт-Петербург с черноморским побережьем, что станет не только новой торговой жилой между регионами, но и облегчит жизнь для туристов», — подытожил Климанов.