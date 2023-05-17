«Ночь музеев» в Перми: куда пойти с детьми

Что подготовили для юных посетителей пермские музеи

18 мая 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Дети развлекутся и узнают много нового на «Ночи музеев» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Ночь музеев на Урале Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Перми в течение нескольких дней — 19, 20 и 21 мая. На все площадки вход с детьми открыт, но есть несколько локаций, где для них подготовили специальные мероприятия. О них в обзоре URA.RU. Зоопарк В зоопарке ждут всех Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Пермском зоопарке всегда рады и взрослым, и детям. 21 мая для ребят здесь организуют мастер-класс по 3D голографии, покажут спектакль «Карлсон» и проведут специальную экскурсию «Ночные животные Пермского зоопарка». «Самые смелые и отважные смогут поучаствовать в квесте-прогулке по зоосаду и раскрыть его самые тайные секреты», — обещают организаторы. Детский музейный центр Масса активностей ждет посетителей Детского музейного центра 20 мая. Здесь покажут премьеру мюзикла по книге Льва Давыдычева «Жизнь Ивана Семенова». В мастерской ребята смогут создать динамические игрушки тигров, львов или котов, сделают шлем лунатика, как у Ивана Семенова, или шпионский пистолет, как в романе «Руки вверх, или враг №1». Также дети смогут попробовать себя в роли актеров, озвучивающих мультфильмы. Музей пермских древностей Детям будет чем заняться Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU 20 мая с 17:30 развлекаться можно даже около Музея пермских древностей. Во дворе для детей организуют уличные игры, предоставят возможность рисовать и надувать мыльные пузыри. В самом музее будет работать площадка для малышей до 5 лет «Музеезаврики», где они будут петь, играть и изучать при это древности. Ребята постарше смогут принять участие в мастер-классах по раскраске мамонта и тираннозавра. Исторический парк «Россия — моя история» Все дети любят фокусы. А тем более от именитого иллюзиониста Владимира Данилина. В «Ночь музеев» в Историческом парке его магическое шоу начнется в 22:00. А до этого здесь пройдет костюмированная экскурсия «Основание Перми». Во всех музеях готовятся к большому наплыву посетителей, поэтому просят заранее регистрироваться для участия в конкретных мероприятиях. Подробности можно узнать на сайтах учреждений или на их страницах в социальных сетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Перми в течение нескольких дней — 19, 20 и 21 мая. На все площадки вход с детьми открыт, но есть несколько локаций, где для них подготовили специальные мероприятия. О них в обзоре URA.RU. Зоопарк В Пермском зоопарке всегда рады и взрослым, и детям. 21 мая для ребят здесь организуют мастер-класс по 3D голографии, покажут спектакль «Карлсон» и проведут специальную экскурсию «Ночные животные Пермского зоопарка». «Самые смелые и отважные смогут поучаствовать в квесте-прогулке по зоосаду и раскрыть его самые тайные секреты», — обещают организаторы. Детский музейный центр Масса активностей ждет посетителей Детского музейного центра 20 мая. Здесь покажут премьеру мюзикла по книге Льва Давыдычева «Жизнь Ивана Семенова». В мастерской ребята смогут создать динамические игрушки тигров, львов или котов, сделают шлем лунатика, как у Ивана Семенова, или шпионский пистолет, как в романе «Руки вверх, или враг №1». Также дети смогут попробовать себя в роли актеров, озвучивающих мультфильмы. Музей пермских древностей 20 мая с 17:30 развлекаться можно даже около Музея пермских древностей. Во дворе для детей организуют уличные игры, предоставят возможность рисовать и надувать мыльные пузыри. В самом музее будет работать площадка для малышей до 5 лет «Музеезаврики», где они будут петь, играть и изучать при это древности. Ребята постарше смогут принять участие в мастер-классах по раскраске мамонта и тираннозавра. Исторический парк «Россия — моя история» Все дети любят фокусы. А тем более от именитого иллюзиониста Владимира Данилина. В «Ночь музеев» в Историческом парке его магическое шоу начнется в 22:00. А до этого здесь пройдет костюмированная экскурсия «Основание Перми». Во всех музеях готовятся к большому наплыву посетителей, поэтому просят заранее регистрироваться для участия в конкретных мероприятиях. Подробности можно узнать на сайтах учреждений или на их страницах в социальных сетях.