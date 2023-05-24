Путин создает мощную экономическую платформу в обход Европы

Он пресек новые попытки Запада вмешаться в дела Евразии

24 мая 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин создает альтернативу Евросоюзу на Евразийском континенте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин создает мощную экономическую платформу, которая поможет обойти Евросоюз. Тем самым он пытается не дать Западу вмешаться в дела Евразии, объясняют эксперты итоги Евразийского экономического форума, который прошел в Москве 24 мая. Речь — об укреплении и расширении ЕАЭС. По словам аналитиков, союз из регионального может превратиться в глобальное объединение на крупнейшем континенте планеты. В отличие от Евросоюза, это будет организация без давления и директив сверху. Пятерка стран ЕАЭС на форуме присутствовала в полном составе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как лидер председательствующей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) страны Путин выступил на форуме первым. Он сразу обратил внимание на зал: в нем присутствовали представители не только стран «пятерки», но и других государств. «Это говорит о том, что роль нашего объединения растет, говорит о быстро меняющемся мире, об успешном развитии евразийской интеграции и о том растущем интересе, который наша организация вызывает за рубежом», — заметил Путин. Евразийская интеграция идет параллельно со строительством многополярного мира. По словам Путина, «на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены». «Все больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития», — отметил Путин, подчеркнув, что с такими подходами «солидарны большинство участников международного общения». Из глав российских регионов на форуме были замечены и губернаторы, в том числе глава ХМАО Наталья Комарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все, кто отказывается от такого прагматичного, взаимовыгодного сотрудничества, «стреляют себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату». «Они усиливают нисходящий тренд своего собственного развития, о котором прямо пишут международные эксперты, в том числе и эксперты из США. России предсказывали обвальный сценарий. Ничего подобного не произошло и уже явно не произойдет. Уже и наши, и международные эксперты показывают рост ВВП [РФ]», — отметил президент. Да и общий ВВП стран ЕАЭС в 2022 году сократился всего на 1,6%, в отличие от Запада. А торговля между государствами Евразийского союза даже выросла на 14% — до 83,3 млрд долларов. «Западные оппоненты пытаются уговорами, пустыми обещаниями, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией. Их совершенно не волнует, какие убытки это принесет государствам и их народам. Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами и будет это делать дальше», — заверил российский президент. Евразийский экономический форум для его участников стал местом приятных встреч Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин подчеркнул, что на текущий момент основные направления развития ЕАЭС связаны с транспортно-логистической и международно-финансовой сферами, обеспечением технологического суверенитета. При этом ЕАЭС готов выйти за свои рамки с тем, чтобы интегрироваться в Большую Евразию. С этим, в частности, связана и инициатива Китая о строительстве транспортного пути «Один пояс — один путь». «Тем самым мы последовательно реализуем масштабную идею построения большого евразийского партнерства. Проводим активную линию на расширение дружественных связей с другими государствами — драйверами роста мировой экономики», — отметил Путин. Белорусский лидер Александр Лукашенко с трибуны назвал Россию лидером в строительстве нового многополярного мира. Страны ЕАЭС — рядом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Настрой президента РФ на углубление интеграции в рамках ЕАЭС, укрепление и расширение союза поддержали в другие лидеры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «России не надо опускать голову». «Россия должна стать лидером — ее авторитет огромен. Россия рискнула бросить вызов многополярному миру. Россия идет в авангарде этих процессов, и мы — рядом», — заявил Лукашенко. О необходимости развивать логистические пути, в которых заинтересованы все участники ЕАЭС, говорил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Уже очевидно, что в ближайшие годы свою роль в ЕАЭС будет играть и Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин обратился к участникам форума с видеопосланием, в котором подчеркнул, что Китай «готов к объединению усилий и укреплению перспектив сотрудничества на евразийском континенте». Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил в готовности его страны в дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фактически Путин бросает вызов Евросоюзу, создавая на Евразийском континенте еще более мощную, чем ЕС экономическую платформу, говорят эксперты. По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, с 2014 года интеграция в рамках ЕАЭС шла не очень активно, но сейчас всем понятно: если этот процесс будет тормозиться, «возникают риски разобщенности экономик стран ЕАЭС». «В Евросоюзе, как известно, есть такое понятие, как европейская солидарность (она прослеживается в пакетах санкций). О солидарности говорит и Путин. И здесь Россия и Китай прикладывают совместные усилия — они настроены на активное соавторство в рамках Большой Евразии. Нужно создавать единое пространство», — отметил Наумов. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров внимательно слушал выступление российского лидера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путину важно, чтобы ЕАЭС стал по-настоящему рабочим единым механизмом: пока многие вопросы решаются по отдельности, подтвердил URA.RU бывший главный советник департамента Центральной Азии Администрации президента РФ, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Здесь велика роль Евразийской комиссии, которая по аналогии с Еврокомиссией организует взаимодействие в рамках Союза. Но, в отличие от Еврокомиссии, она не может быть и не будет «наднациональной». Это и подчеркивает Путин, говоря о равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве в рамках ЕАЭС. «Никто в ЕАЭС не отдаст свой суверенитет — ни Казахстан, ни Армения, ни Киргизия, ни Белоруссия. Но у них большие возможности для проведения единой политики», — подчеркнул Журавлев. Статья по теме Путин сделает ЕАЭС конкурентом Евросоюза И неслучайно ЕАЭС выстраивает сотрудничество с Китаем, полагают аналитики. Вокруг КНР, как пояснил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков, «начинает закручиваться спираль западной агрессии». На этом фоне и Россию, и Китай, и страны ЕАЭС интересуют «вопросы логистического развития, устранения барьеров при доставке товаров из одних стран в другие». «Заявления западных лидеров указывают на то, что в ЕС против Китая так же будут применены санкции, ограничения на торговлю и дискриминация китайских компаний. Выходом является евразийское пространство и взаимодействие именно с Россией. Важно не применять директивные методы — в современной глобальной экономике они не работают», — резюмировал Беляков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин создает мощную экономическую платформу, которая поможет обойти Евросоюз. Тем самым он пытается не дать Западу вмешаться в дела Евразии, объясняют эксперты итоги Евразийского экономического форума, который прошел в Москве 24 мая. Речь — об укреплении и расширении ЕАЭС. По словам аналитиков, союз из регионального может превратиться в глобальное объединение на крупнейшем континенте планеты. В отличие от Евросоюза, это будет организация без давления и директив сверху. Как лидер председательствующей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) страны Путин выступил на форуме первым. Он сразу обратил внимание на зал: в нем присутствовали представители не только стран «пятерки», но и других государств. «Это говорит о том, что роль нашего объединения растет, говорит о быстро меняющемся мире, об успешном развитии евразийской интеграции и о том растущем интересе, который наша организация вызывает за рубежом», — заметил Путин. Евразийская интеграция идет параллельно со строительством многополярного мира. По словам Путина, «на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены». Все, кто отказывается от такого прагматичного, взаимовыгодного сотрудничества, «стреляют себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату». «Они усиливают нисходящий тренд своего собственного развития, о котором прямо пишут международные эксперты, в том числе и эксперты из США. России предсказывали обвальный сценарий. Ничего подобного не произошло и уже явно не произойдет. Уже и наши, и международные эксперты показывают рост ВВП [РФ]», — отметил президент. Да и общий ВВП стран ЕАЭС в 2022 году сократился всего на 1,6%, в отличие от Запада. А торговля между государствами Евразийского союза даже выросла на 14% — до 83,3 млрд долларов. «Западные оппоненты пытаются уговорами, пустыми обещаниями, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией. Их совершенно не волнует, какие убытки это принесет государствам и их народам. Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами и будет это делать дальше», — заверил российский президент. Путин подчеркнул, что на текущий момент основные направления развития ЕАЭС связаны с транспортно-логистической и международно-финансовой сферами, обеспечением технологического суверенитета. При этом ЕАЭС готов выйти за свои рамки с тем, чтобы интегрироваться в Большую Евразию. С этим, в частности, связана и инициатива Китая о строительстве транспортного пути «Один пояс — один путь». «Тем самым мы последовательно реализуем масштабную идею построения большого евразийского партнерства. Проводим активную линию на расширение дружественных связей с другими государствами — драйверами роста мировой экономики», — отметил Путин. Настрой президента РФ на углубление интеграции в рамках ЕАЭС, укрепление и расширение союза поддержали в другие лидеры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «России не надо опускать голову». «Россия должна стать лидером — ее авторитет огромен. Россия рискнула бросить вызов многополярному миру. Россия идет в авангарде этих процессов, и мы — рядом», — заявил Лукашенко. О необходимости развивать логистические пути, в которых заинтересованы все участники ЕАЭС, говорил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Уже очевидно, что в ближайшие годы свою роль в ЕАЭС будет играть и Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин обратился к участникам форума с видеопосланием, в котором подчеркнул, что Китай «готов к объединению усилий и укреплению перспектив сотрудничества на евразийском континенте». Фактически Путин бросает вызов Евросоюзу, создавая на Евразийском континенте еще более мощную, чем ЕС экономическую платформу, говорят эксперты. По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, с 2014 года интеграция в рамках ЕАЭС шла не очень активно, но сейчас всем понятно: если этот процесс будет тормозиться, «возникают риски разобщенности экономик стран ЕАЭС». «В Евросоюзе, как известно, есть такое понятие, как европейская солидарность (она прослеживается в пакетах санкций). Путину важно, чтобы ЕАЭС стал по-настоящему рабочим единым механизмом: пока многие вопросы решаются по отдельности, подтвердил URA.RU бывший главный советник департамента Центральной Азии Администрации президента РФ, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Здесь велика роль Евразийской комиссии, которая по аналогии с Еврокомиссией организует взаимодействие в рамках Союза. Но, в отличие от Еврокомиссии, она не может быть и не будет «наднациональной». Это и подчеркивает Путин, говоря о равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве в рамках ЕАЭС. И неслучайно ЕАЭС выстраивает сотрудничество с Китаем, полагают аналитики. Вокруг КНР, как пояснил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков, «начинает закручиваться спираль западной агрессии». На этом фоне и Россию, и Китай, и страны ЕАЭС интересуют «вопросы логистического развития, устранения барьеров при доставке товаров из одних стран в другие». «Заявления западных лидеров указывают на то, что в ЕС против Китая так же будут применены санкции, ограничения на торговлю и дискриминация китайских компаний. Выходом является евразийское пространство и взаимодействие именно с Россией. Важно не применять директивные методы — в современной глобальной экономике они не работают», — резюмировал Беляков.