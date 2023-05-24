Путин сделает ЕАЭС конкурентом Евросоюза

Это поможет России изменить статус на международной арене

24 мая 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Профессор Борис Шмелев уверен, что сотрудничество в рамках ЕАЭС поможет России укрепить статус мировой державы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин стремится вывести Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на уровень международной, глобальной структуры, конкурента Евросоюза. Расширение международных связей ЕАЭС поможет России укрепить статус мировой державы, а также приобрести гарантированные рынки сбыта. Об этом в интервью URA.RU рассказал доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. — В этом году Россия председательствует в ЕАЭС, на территории страны пройдет целый ряд мероприятий. Какие преимущества это дает и какие вопросы будут выдвигаться в повестку в первую очередь? Развитие технологического потенциала стран-членов ЕАЭС позволит России вывести экономику на новый уровень, считает профессор Борис Шмелев Фото: Владимир Андреев © URA.RU — В условиях беспрецедентных западных санкций сотрудничество в рамках ЕАЭС приобретает для России особое значение, так как дает возможность ослабить оказываемое на нее финансово-экономическое и политическое давление. Главная проблема, которую нужно решить для развития интеграционных процессов, это согласование общей политики по строительству зоны свободной торговли (ЗСТ). Каждая страна с учетом своих интересов делает исключения для себя в ЗСТ, что подрывает ее эффективность. В целом сегодня исключений уже более 200, что тормозит процесс интеграции. Россия работает над тем, чтобы свести их количество к минимуму. — В обращении к лидерам стран-участниц ЕАЭС в январе президент РФ Владимир Путин одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы назвал совместное развитие технологического потенциала. Почему? — Путин ставит эту задачу, так как перевод экономики России на новый уровень и дальнейшая трансформация экономики стран ЕАЭС связаны с новыми технологиями. Доступ к ним на Западе перекрыт, значит, нужно решать проблему технологической независимости. Для этого есть мощные производственные базы, огромный интеллектуальный потенциал, академические институты, которые занимаются разработкой новых технологий. Это сложнейшая задача в одиночку не может быть решена, так как требует огромных капиталовложений и усилий, но в течение ближайших лет возможны принципиальные сдвиги в этом направлении. Статья по теме Евразийский союз поможет России обойти санкции ЕС — Путин первый из мировых лидеров стал строить планы по созданию новой глобальной валюты, альтернативной доллару. В своем обращении он подчеркнул необходимость отказаться от иностранных валют и платежных систем во взаимных расчетах стран-участниц ЕАЭС. Какую цель преследует президент? — Путин в первую очередь заинтересован в обеспечении национальной безопасности страны. Привязка внешней торговли, международных расчетов к доллару болезненно ударила по интересам России. Если будет найдена другая валюта, это укрепит позиции России. Сейчас мы делаем ставку на юань, что, конечно, отвечает нашим интересам. Статус мировой державы России напрямую зависит от достижения экономических успехов, считает профессор Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Путин заявил о работе по заключению соглашений между ЕАЭС и Египтом, Ираном, также активизируются новые переговорные треки с Индонезией и ОАЭ. Какую цель преследует президент? Какие возможности это откроет для России? — Для России сейчас важны новые рынки. В современном мире ни одна страна не может замыкаться сама в себе, она должна иметь более-менее открытую экономику, а это предполагает наличие рынков сбыта. В рамках отношений между ЕАЭС и этими государствами будет создана зона свободной торговли. Это приведет к увеличению объемов внешней торговли, к созданию лучших условий для российских инвестиций и, в конечном счете, к укреплению торгово-экономических связей с этими странами. — Индия готовится стать страной-наблюдателем ЕАЭС в 2024 году. Уже идут работы над проектом международного транспортного коридора «Персидский залив — Черное море» и строительством коридора «Север — Юг», который должен соединить Россию и Индию. Как сближение с Индией повлияет на Союз? — Мы зациклились на ЕС, Китае, США и забыли, что Индия — это третья экономика мира, бурно развивающаяся страна с огромным потенциалом. Сотрудничество ЕАЭС с Индией поднимает международный престиж этой организации. В мире наблюдается тенденция, когда отношения развиваются не просто между странами, а между интеграционными экономическими группировками. Поэтому ЕАЭС сейчас пытается выйти из статуса региональной группировки на уровень международной, глобальной. Связь между ЕАЭС и Индией открывает для России новые возможности для выхода на рынок бурно развивающейся страны Фото: Анна Майорова © URA.RU В то же время экономические связи с Индией крайне выгодны России. Товарооборот между нашими странами сегодня незначительный по мировым меркам — примерно 25 млрд долларов. При этом индийское правительство достаточно консервативно, неохотно допускает на внутренний рынок другие страны. И связь между ЕАЭС и Индией открывает для России новые возможности, многие барьеры могут быть сняты или ослаблены. — Предложения присоединиться к ЕАЭС уже получили Узбекистан и Таджикистан. Каковы перспективы расширения Союза? Какие еще страны могут вступить в ЕАЭС в будущем? — В ЕАЭС могли бы вступить арабские страны, кроме Египта там есть Алжир, Марокко. Есть шансы для сотрудничества с Саудовской Аравией, с рядом африканских стран. Не стоит забывать и о Латинской Америке — Венесуэла, Боливия. — В своем обращении к главам государств-членов ЕАЭС Путин заявил, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных и самостоятельных полюсов формирующегося многополярного мира. Значит ли это, что президент намерен превратить ЕАЭС в конкурента ЕС на международной арене? В будущем в ЕАЭС могут вступить Алжир, Марокко, Саудовская Аравия, Венесуэла, Боливия и ряд африканских стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Совершенно верно. Для России способность быть великой державой напрямую зависит от достижения экономических успехов, а эти успехи связаны с развитием международного сотрудничества, созданием глобальной организации, которая станет гарантированным рынком сбыта. Поэтому для решения задач, которые ставит Путин, Евразийский экономический союз должен стать такой глобальной структурой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин стремится вывести Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на уровень международной, глобальной структуры, конкурента Евросоюза. Расширение международных связей ЕАЭС поможет России укрепить статус мировой державы, а также приобрести гарантированные рынки сбыта. Об этом в интервью URA.RU рассказал доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. — В этом году Россия председательствует в ЕАЭС, на территории страны пройдет целый ряд мероприятий. Какие преимущества это дает и какие вопросы будут выдвигаться в повестку в первую очередь? — В условиях беспрецедентных западных санкций сотрудничество в рамках ЕАЭС приобретает для России особое значение, так как дает возможность ослабить оказываемое на нее финансово-экономическое и политическое давление. Главная проблема, которую нужно решить для развития интеграционных процессов, это согласование общей политики по строительству зоны свободной торговли (ЗСТ). Каждая страна с учетом своих интересов делает исключения для себя в ЗСТ, что подрывает ее эффективность. В целом сегодня исключений уже более 200, что тормозит процесс интеграции. Россия работает над тем, чтобы свести их количество к минимуму. — В обращении к лидерам стран-участниц ЕАЭС в январе президент РФ Владимир Путин одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы назвал совместное развитие технологического потенциала. Почему? — Путин ставит эту задачу, так как перевод экономики России на новый уровень и дальнейшая трансформация экономики стран ЕАЭС связаны с новыми технологиями. Доступ к ним на Западе перекрыт, значит, нужно решать проблему технологической независимости. Для этого есть мощные производственные базы, огромный интеллектуальный потенциал, академические институты, которые занимаются разработкой новых технологий. Это сложнейшая задача в одиночку не может быть решена, так как требует огромных капиталовложений и усилий, но в течение ближайших лет возможны принципиальные сдвиги в этом направлении. — Путин первый из мировых лидеров стал строить планы по созданию новой глобальной валюты, альтернативной доллару. В своем обращении он подчеркнул необходимость отказаться от иностранных валют и платежных систем во взаимных расчетах стран-участниц ЕАЭС. Какую цель преследует президент? — Путин в первую очередь заинтересован в обеспечении национальной безопасности страны. — Путин заявил о работе по заключению соглашений между ЕАЭС и Египтом, Ираном, также активизируются новые переговорные треки с Индонезией и ОАЭ. Какую цель преследует президент? Какие возможности это откроет для России? — Для России сейчас важны новые рынки. В современном мире ни одна страна не может замыкаться сама в себе, она должна иметь более-менее открытую экономику, а это предполагает наличие рынков сбыта. В рамках отношений между ЕАЭС и этими государствами будет создана зона свободной торговли. Это приведет к увеличению объемов внешней торговли, к созданию лучших условий для российских инвестиций и, в конечном счете, к укреплению торгово-экономических связей с этими странами. — Индия готовится стать страной-наблюдателем ЕАЭС в 2024 году. Уже идут работы над проектом международного транспортного коридора «Персидский залив — Черное море» и строительством коридора «Север — Юг», который должен соединить Россию и Индию. Как сближение с Индией повлияет на Союз? В то же время экономические связи с Индией крайне выгодны России. Товарооборот между нашими странами сегодня незначительный по мировым меркам — примерно 25 млрд долларов. При этом индийское правительство достаточно консервативно, неохотно допускает на внутренний рынок другие страны. И связь между ЕАЭС и Индией открывает для России новые возможности, многие барьеры могут быть сняты или ослаблены. — Предложения присоединиться к ЕАЭС уже получили Узбекистан и Таджикистан. Каковы перспективы расширения Союза? Какие еще страны могут вступить в ЕАЭС в будущем? — В своем обращении к главам государств-членов ЕАЭС Путин заявил, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных и самостоятельных полюсов формирующегося многополярного мира. Значит ли это, что президент намерен превратить ЕАЭС в конкурента ЕС на международной арене? — Совершенно верно. Для России способность быть великой державой напрямую зависит от достижения экономических успехов, а эти успехи связаны с развитием международного сотрудничества, созданием глобальной организации, которая станет гарантированным рынком сбыта. Поэтому для решения задач, которые ставит Путин, Евразийский экономический союз должен стать такой глобальной структурой.