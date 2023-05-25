В России перезапускают развитие науки и технологий

От ученых будет зависеть экономика страны

25 мая 2023 в 21:48 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин утвердил Концепцию технологического развития России до 2030 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ формируют технологическую политику в стране. В условиях санкций она станет драйвером роста экономики и позволит добиться независимости от зарубежных компаний. Особое внимание будет уделяться развитию науки и инновационным разработкам. Так эксперты комментируют URA.RU итоги заседания правительства во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 25 мая, на котором обсуждалась Концепция технологического развития России до 2030 года. Важно обеспечить наличие всех отечественных разработок, которые необходимы для выпуска востребованной продукции, считает глава правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Согласно документу, Россия должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. Предполагается, что в стране будут созданы условия для инновационной активности корпораций и предпринимателей, которые будут работать в комфортной среде. Кроме того, к 2030 году национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции — чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств, медицинского оборудования и программного обеспечения. При этом доля таких отечественных товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%. «По поручению главы государства подготовлена Концепция технологического развития на период до 2030 года. Работа над ней велась на стратегических сессиях при участии экспертных и бизнес-объединений, крупнейших предприятий, научных центров, представителей регионов», — сказал Михаил Мишустин. Отдельное внимание в Концепции уделено поддержке научных исследований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Так, для обеспечения технологического суверенитета необходимо добиться роста внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем на 45%. Для перехода к инновационно ориентированному экономическому росту уровень инновационной активности в промышленности и других областях должен увеличиться в 2,3 раза, а затраты на эти цели — в 1,5 раза. Также к 2030 году объем инновационных товаров, работ и услуг должен возрасти в 1,9 раза, а число патентных заявок — в 2,4 раза. «Главная задача — обеспечить технологический суверенитет, внедряя результаты отечественных исследований и разработок. Очень важно добиться того, чтобы новаторство позволяло предприятиям опережать конкурентов, а также сформировать инновационную модель экономического роста страны», — добавил премьер. Статья по теме Путин назвал новый приоритет России на 10 лет Общая сумма инвестиций в проекты превышает 100 млрд рублей. Отдельное внимание в концепции уделено поддержке научных исследований, высшего и профессионального образования, включая передовые инженерные школы, а также финансовому содействию производству, в том числе через государственные закупки и механизмы льготного кредитования. Нынешняя геополитическая ситуация показала необходимость преодоления складывавшейся десятилетиями технологической зависимости российской экономики и обеспечения доступности ключевых критических и сквозных технологий, считает первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг. «Для этого требуется радикально повысить роль науки и инноваций как источника технологического суверенитета и драйвера экономического роста. Решить подобную задачу без формирования технологической политики не представляется возможным. В нашей стране существуют многочисленные меры поддержки инновационной деятельности, но они отличаются отсутствием системной координации. В итоге их эффективность невысока», — говорит эксперт. Правительство оказывает максимальную поддержку молодым ученым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предусмотренный концепцией комплекс мер позволит запустить программы развития и технологической независимости ряда ключевых отраслей российской промышленности, вынужденных на данный момент ориентироваться на доступные зарубежные технологии без перспектив их дальнейшего развития. Такое мнение высказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. «Развитие собственных линий разработки технологий предполагает и стимулирование существенного увеличения корпоративных расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), включая вклад национальных инвестиционных институтов. В целом, Концепция обеспечит переход к сфокусированной, профессиональной организации технологических прорывов в важнейших для страны отраслях экономики», — подчеркнул ректор. Концепция станет одним из приоритетных документов стратегического планирования, который определит последующую научно-технологическую повестку властей РФ, отметил советник генерального директора Центра стратегических разработок Алексей Рябов. «В документе сбалансированно перечислены угрозы и вызовы, стоящие перед национальной экономикой, и задаются принципы, на базе которых возможно выстроить работу по их преодолению. Концепция создает условия для ускоренного технологического развития на базе двух процессов — научно-исследовательской деятельности и производственно-технологической. Принятие концепции является важным шагом для поддержания стабильного развития экономики с учетом необходимости обеспечения технологического суверенитета», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ формируют технологическую политику в стране. В условиях санкций она станет драйвером роста экономики и позволит добиться независимости от зарубежных компаний. Особое внимание будет уделяться развитию науки и инновационным разработкам. Так эксперты комментируют URA.RU итоги заседания правительства во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 25 мая, на котором обсуждалась Концепция технологического развития России до 2030 года. Согласно документу, Россия должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. Предполагается, что в стране будут созданы условия для инновационной активности корпораций и предпринимателей, которые будут работать в комфортной среде. Кроме того, к 2030 году национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции — чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств, медицинского оборудования и программного обеспечения. При этом доля таких отечественных товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%. Так, для обеспечения технологического суверенитета необходимо добиться роста внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем на 45%. Для перехода к инновационно ориентированному экономическому росту уровень инновационной активности в промышленности и других областях должен увеличиться в 2,3 раза, а затраты на эти цели — в 1,5 раза. Также к 2030 году объем инновационных товаров, работ и услуг должен возрасти в 1,9 раза, а число патентных заявок — в 2,4 раза. Общая сумма инвестиций в проекты превышает 100 млрд рублей. Отдельное внимание в концепции уделено поддержке научных исследований, высшего и профессионального образования, включая передовые инженерные школы, а также финансовому содействию производству, в том числе через государственные закупки и механизмы льготного кредитования. Нынешняя геополитическая ситуация показала необходимость преодоления складывавшейся десятилетиями технологической зависимости российской экономики и обеспечения доступности ключевых критических и сквозных технологий, считает первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг. В нашей стране существуют многочисленные меры поддержки инновационной деятельности, но они отличаются отсутствием системной координации. В итоге их эффективность невысока», — говорит эксперт. Предусмотренный концепцией комплекс мер позволит запустить программы развития и технологической независимости ряда ключевых отраслей российской промышленности, вынужденных на данный момент ориентироваться на доступные зарубежные технологии без перспектив их дальнейшего развития. Такое мнение высказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. «Развитие собственных линий разработки технологий предполагает и стимулирование существенного увеличения корпоративных расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), включая вклад национальных инвестиционных институтов. В целом, Концепция обеспечит переход к сфокусированной, профессиональной организации технологических прорывов в важнейших для страны отраслях экономики», — подчеркнул ректор. Концепция станет одним из приоритетных документов стратегического планирования, который определит последующую научно-технологическую повестку властей РФ, отметил советник генерального директора Центра стратегических разработок Алексей Рябов. «В документе сбалансированно перечислены угрозы и вызовы, стоящие перед национальной экономикой, и задаются принципы, на базе которых возможно выстроить работу по их преодолению. Концепция создает условия для ускоренного технологического развития на базе двух процессов — научно-исследовательской деятельности и производственно-технологической. Принятие концепции является важным шагом для поддержания стабильного развития экономики с учетом необходимости обеспечения технологического суверенитета», — подытожил эксперт.