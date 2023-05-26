Мишустин перестраивает работу бизнеса после визита в Китай

Это позволит создавать новые продукты на экспорт

26 мая 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Глава правительства РФ Михаил Мишустин намерен наладить более близкий контакт российского бизнеса с китайским Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ стремятся объединить российских и китайских предпринимателей для создания совместного продукта на экспорт. Это позволит отечественному бизнесу перенять опыт КНР, а также заместить ушедшие из-за санкций товары. Так эксперты объяснили URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой «Опоры России» Александром Калининым 26 мая. По словам аналитиков, сотрудничество с Китаем поможет не допустить замыкания экономики страны после разрыва с Западом. Мишустин в начале встречи подчеркнул, что малый и средний бизнес неплохо адаптировался к санкциям, «показало себя с самой лучшей стороны». «Российские предприниматели в последние годы активно налаживают новые кооперационные связи с дружественными странами, чтобы выстроить транспортно-логистические коридоры из-за санкционного давления, которое во многом перестроило цепочки взаимодействия как в производственной сфере, так и в сфере услуг. Мы видим это по данным, по цифрам, по регистрации малого и среднего предпринимательства», — сказал премьер. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) отметил, что российский бизнес уже адаптировался к санкциям США и ЕС Фото: Пресс-служба Правительства РФ В «Опоре России» большое внимание уделяется интеграции с малым бизнесом дружественных стран, особенно с китайским, сообщил Калинин. «Мы организовали и провели в четырех крупных городах КНР бизнес-миссию. 80 предпринимателей с нами приехали. Прием был очень теплый и на уровне властей, и на уровне малого бизнеса. Они все говорили, что для них развитие российско-китайских деловых отношений является одним из важнейших приоритетов», — рассказал президент организации. Стратегическое партнерство с Китаем позволяет России выстраивать эффективную работу, заметил Мишустин. «Мы только что вернулись из Китая. Посетили большой форум в Шанхае, где обсуждали многие вопросы взаимодействия, в том числе связанные с развитием малого и среднего предпринимательства. Говорили о целом ряде задач, которые стоят перед нами в энергетике, транспорте, промышленности, высоких технологиях, „цифре“, сельском хозяйстве. Встречались в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Такие встречи придают импульс взаимодействию наших народов и развитию бизнеса. А малое и среднее предпринимательство — одна из прочных основ дружбы наших народов», — уверен премьер. Мишустин пытается сориентировать бизнес на фоне усиления российско-китайских отношений, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «После разрыва связей с западным сообществом и на государственном, и на бизнес уровнях власти пытаются не допустить замыкания экономики внутри страны. В любом случае наша экономика должна быть открыта миру, только тогда она может развиваться. Китай наш сосед. У нас вполне дружественные отношения. Но налаживать отношения с КНР не так просто. Китайцы жестко конкурируют. Российскому бизнесу, привыкшему к западному менталитету, не так просто развивать китайское направление», — рассказал политолог. Развивать китайское направление не так просто из-за особенностей восточного менталитета, уточнили эксперты Фото: Георгий Бергал © URA.RU Встреча Мишустина с Калининым — это не просто сигнал для отечественного бизнеса, а зеленая дорога для того, чтобы перенимать положительный опыт, который есть у китайских партнеров, соглашается бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. «Власти понимают, что мы должны не просто что-то закупать, а научиться производить на территории РФ. Для этого надо наладить сотрудничество, посмотреть технологии, понять, как в сжатые сроки — за 30 лет, — Китай сделал такой фантастический рывок. Налаживаются новые логистические маршруты на все — начиная от запчастей и заканчивая готовыми изделиями, технологиями. Тема импортозамещения сегодня стоит на первом месте», — уточнил бизнес-омбудсмен. Попытка властей объединить китайских предпринимателей с российскими позволит создавать совместный конкурентный продукт для экспорта в другие страны — у нас есть линия технологической разработки, а у китайцев — производственная база, полагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Статья по теме Мишустин показал план ухода от доллара и евро «Сейчас Россия пытается на разных уровнях укрепить отношения с Китаем из-за необходимости перенаправить часть экспорта в КНР. Актуален и вопрос замены импортных товаров и услуг, который возник в результате санкций. Правительство прорабатывает с бизнесом варианты инфраструктуры, необходимой для развития прямых контактов российских бизнесменов с коллегами из Китая, чтобы сформировать более короткий путь достижения экономического эффекта», — пояснил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ стремятся объединить российских и китайских предпринимателей для создания совместного продукта на экспорт. Это позволит отечественному бизнесу перенять опыт КНР, а также заместить ушедшие из-за санкций товары. Так эксперты объяснили URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой «Опоры России» Александром Калининым 26 мая. По словам аналитиков, сотрудничество с Китаем поможет не допустить замыкания экономики страны после разрыва с Западом. Мишустин в начале встречи подчеркнул, что малый и средний бизнес неплохо адаптировался к санкциям, «показало себя с самой лучшей стороны». «Российские предприниматели в последние годы активно налаживают новые кооперационные связи с дружественными странами, чтобы выстроить транспортно-логистические коридоры из-за санкционного давления, которое во многом перестроило цепочки взаимодействия как в производственной сфере, так и в сфере услуг. Мы видим это по данным, по цифрам, по регистрации малого и среднего предпринимательства», — сказал премьер. В «Опоре России» большое внимание уделяется интеграции с малым бизнесом дружественных стран, особенно с китайским, сообщил Калинин. «Мы организовали и провели в четырех крупных городах КНР бизнес-миссию. 80 предпринимателей с нами приехали. Прием был очень теплый и на уровне властей, и на уровне малого бизнеса. Они все говорили, что для них развитие российско-китайских деловых отношений является одним из важнейших приоритетов», — рассказал президент организации. Стратегическое партнерство с Китаем позволяет России выстраивать эффективную работу, заметил Мишустин. «Мы только что вернулись из Китая. Посетили большой форум в Шанхае, где обсуждали многие вопросы взаимодействия, в том числе связанные с развитием малого и среднего предпринимательства. Говорили о целом ряде задач, которые стоят перед нами в энергетике, транспорте, промышленности, высоких технологиях, „цифре“, сельском хозяйстве. Встречались в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Такие встречи придают импульс взаимодействию наших народов и развитию бизнеса. А малое и среднее предпринимательство — одна из прочных основ дружбы наших народов», — уверен премьер. Мишустин пытается сориентировать бизнес на фоне усиления российско-китайских отношений, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. Но налаживать отношения с КНР не так просто. Китайцы жестко конкурируют. Российскому бизнесу, привыкшему к западному менталитету, не так просто развивать китайское направление», — рассказал политолог. Встреча Мишустина с Калининым — это не просто сигнал для отечественного бизнеса, а зеленая дорога для того, чтобы перенимать положительный опыт, который есть у китайских партнеров, соглашается бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. «Власти понимают, что мы должны не просто что-то закупать, а научиться производить на территории РФ. Для этого надо наладить сотрудничество, посмотреть технологии, понять, как в сжатые сроки — за 30 лет, — Китай сделал такой фантастический рывок. Налаживаются новые логистические маршруты на все — начиная от запчастей и заканчивая готовыми изделиями, технологиями. Тема импортозамещения сегодня стоит на первом месте», — уточнил бизнес-омбудсмен. «Сейчас Россия пытается на разных уровнях укрепить отношения с Китаем из-за необходимости перенаправить часть экспорта в КНР. Актуален и вопрос замены импортных товаров и услуг, который возник в результате санкций. Правительство прорабатывает с бизнесом варианты инфраструктуры, необходимой для развития прямых контактов российских бизнесменов с коллегами из Китая, чтобы сформировать более короткий путь достижения экономического эффекта», — пояснил профессор.