Россия и Китай показали план ухода от доллара и евро

Это станет примером для дружественных стран

23 мая 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Переход на новую систему расчетов даст импульс развитию внешнеторговых отношений, уверены эксперты Фото: poeloq /Flickr статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия и Китай тестируют новую систему расчетов на основе рубля и юаня. На бизнес-форуме в Шанхае (Китай) 23 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин акцентировал внимание на применении национальных валют. Эксперты объяснили URA.RU, что таким образом мировые державы покажут дружественным странам эффективность новой системы расчетов и обойдут санкции США и ЕС. Финансы в режиме санкций Россия и Китай будут снижать зависимость от доллара, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Китай свыше 10 лет является основным торговым партнером России, акцентировал внимание во вступительном слове на Российско-Китайском бизнес-форуме Мишустин. «И за первые три месяца этого года наши позиции в аналогичном китайском списке тоже изменились — поднялись с десятого на седьмое место. Этот рост сопровождается важными качественными трансформациями, и прежде всего — снижением зависимости от доллара и других западных валют», — подчеркнул премьер. По его словам, в 2021 году около четверти расчетов между РФ и КНР проводились в национальных валютах, в 2022 году — почти две трети. «Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и укреплять наш экономический суверенитет», — добавил глава правительства РФ. В 2022 году две трети расчетов России и Китая производилось в нацвалютах, сообщил Михаил Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Тема выстраивания новой финансовой международной системы прозвучала на встрече Мишустина с руководителем Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. Россия и Китай вместе с другими членами организации (Бразилия, Индия и Южная Африка) стали учредителями этого банка. «Одну из главных целей банка мы видим в том, чтобы защитить торгово-экономические связи стран БРИКС от влияния нелегитимных санкций со стороны коллективного Запада. Убеждены, что перезагрузка банка пройдет успешно, и это позволит адаптировать его работу к международным реалиям и надежно противостоять современным вызовам», — выразил надежду Мишустин. Валюты пошли на встречу Россия перешла на оплату в рублях с иностранными компаниями после введения санкций Запада, напомнили эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Расчеты в нацвалютах стали особенно актуальны после введения против России санкций США и ЕС. Ограничения, которые наложил Запад на российские банки, в том числе отключение от SWIFT, разрушили привычные цепочки расчетов и частично изолировали финансовую систему РФ. В ситуации, когда Россия не могла больше расплачиваться долларами и евро, страна перешла на оплату в рублях за природный газ. А в апреле 2022 года Мишустин подписал постановление о переходе на расчеты в рублях со всеми иностранными компаниями. Тема расчетов в национальных валютах не раз поднималась Мишустиным на заседаниях Евразийского экономического союза. РФ выходит на расчеты в нацвалютах со многими странами, подтвердила первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. «Мы идем к дедолларизации нашей экономики. У России и Китая достаточно банковских механизмов, которые позволяют рассчитываться в рублях и юанях друг с другом. Юань к тому же у нас является резервной валютой», — уточнила сенатор. Россия и Китай — пример Транзакции в нацвалютах проходят быстрее и легче, отмечают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия стремится доказать всему миру, что расчеты в нацвалютах — это эффективно, считает директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. «Раньше считалось, что доллар и евро являются резервными и базовыми валютами. Сейчас многие понимают, что эмиссия доллара бесконечна и бездумна. В нацвалютах обеспечивать транзакции легче. Платежные системы РФ и КНР гармонизировали, и расчеты проходят в режиме доступном для двух стран. Это добавляет транзакциям скорости и снижает риски финансовых платежей, повышает доверие, снижает издержки, связанные с необходимостью конвертации сначала в доллары. Переход к нацвалютам становится дополнительным мотиватором развития межстрановых отношений. Если юани накапливаются, то нам легче потратить их на китайском рынке. Китай — мировая кузница и они точно найдут применение в виде товаров и услуг», — пояснил эксперт. Платежи в нацвалютах с КНР сейчас гораздо более продвинуты, чем с другими странами — с Индией, например. Поэтому Россия и Китай на основе двустороннего сотрудничества показывают модель расчетов, которая может быть востребована в отношениях с другими партнерами, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. Статья по теме Россия и Китай определят новые правила сотрудничества «К 2025 году российское правительство планирует поднять долю торгового оборота в нацвалютах до 40%. Российско-китайские торговые отношения движутся быстро. Скорость, естественно, порождает некоторые вопросы, но при взаимной заинтересованности они снимаются. Например, у нас избыток краткосрочной юаневой ликвидности, но нет долгосрочной. Мы не можем привлечь юаневые займы на два-три года. А это мешает экспорту и импорту. У нас сильная курсовая волатильность юаня, который привязан к доллару. К тому же не все третьи страны принимают юани. Но платежи в нацвалютах будут развиваться, так как это мощный импульс для торговых связей», — уверен экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Китай тестируют новую систему расчетов на основе рубля и юаня. На бизнес-форуме в Шанхае (Китай) 23 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин акцентировал внимание на применении национальных валют. Эксперты объяснили URA.RU, что таким образом мировые державы покажут дружественным странам эффективность новой системы расчетов и обойдут санкции США и ЕС. Финансы в режиме санкций Китай свыше 10 лет является основным торговым партнером России, акцентировал внимание во вступительном слове на Российско-Китайском бизнес-форуме Мишустин. «И за первые три месяца этого года наши позиции в аналогичном китайском списке тоже изменились — поднялись с десятого на седьмое место. Этот рост сопровождается важными качественными трансформациями, и прежде всего — снижением зависимости от доллара и других западных валют», — подчеркнул премьер. По его словам, в 2021 году около четверти расчетов между РФ и КНР проводились в национальных валютах, в 2022 году — почти две трети. «Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и укреплять наш экономический суверенитет», — добавил глава правительства РФ. Тема выстраивания новой финансовой международной системы прозвучала на встрече Мишустина с руководителем Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. Россия и Китай вместе с другими членами организации (Бразилия, Индия и Южная Африка) стали учредителями этого банка. «Одну из главных целей банка мы видим в том, чтобы защитить торгово-экономические связи стран БРИКС от влияния нелегитимных санкций со стороны коллективного Запада. Убеждены, что перезагрузка банка пройдет успешно, и это позволит адаптировать его работу к международным реалиям и надежно противостоять современным вызовам», — выразил надежду Мишустин. Валюты пошли на встречу Расчеты в нацвалютах стали особенно актуальны после введения против России санкций США и ЕС. Ограничения, которые наложил Запад на российские банки, в том числе отключение от SWIFT, разрушили привычные цепочки расчетов и частично изолировали финансовую систему РФ. В ситуации, когда Россия не могла больше расплачиваться долларами и евро, страна перешла на оплату в рублях за природный газ. А в апреле 2022 года Мишустин подписал постановление о переходе на расчеты в рублях со всеми иностранными компаниями. Тема расчетов в национальных валютах не раз поднималась Мишустиным на заседаниях Евразийского экономического союза. РФ выходит на расчеты в нацвалютах со многими странами, подтвердила первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. «Мы идем к дедолларизации нашей экономики. У России и Китая достаточно банковских механизмов, которые позволяют рассчитываться в рублях и юанях друг с другом. Юань к тому же у нас является резервной валютой», — уточнила сенатор. Россия и Китай — пример Россия стремится доказать всему миру, что расчеты в нацвалютах — это эффективно, считает директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. «Раньше считалось, что доллар и евро являются резервными и базовыми валютами. Сейчас многие понимают, что эмиссия доллара бесконечна и бездумна. В нацвалютах обеспечивать транзакции легче. Платежные системы РФ и КНР гармонизировали, и расчеты проходят в режиме доступном для двух стран. Это добавляет транзакциям скорости и снижает риски финансовых платежей, повышает доверие, снижает издержки, связанные с необходимостью конвертации сначала в доллары. Переход к нацвалютам становится дополнительным мотиватором развития межстрановых отношений. Если юани накапливаются, то нам легче потратить их на китайском рынке. Китай — мировая кузница и они точно найдут применение в виде товаров и услуг», — пояснил эксперт. «К 2025 году российское правительство планирует поднять долю торгового оборота в нацвалютах до 40%. Российско-китайские торговые отношения движутся быстро. Скорость, естественно, порождает некоторые вопросы, но при взаимной заинтересованности они снимаются. Например, у нас избыток краткосрочной юаневой ликвидности, но нет долгосрочной. Мы не можем привлечь юаневые займы на два-три года. А это мешает экспорту и импорту. У нас сильная курсовая волатильность юаня, который привязан к доллару. К тому же не все третьи страны принимают юани. Но платежи в нацвалютах будут развиваться, так как это мощный импульс для торговых связей», — уверен экономист.