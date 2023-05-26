У соперников мэра Екатеринбурга будет новый куратор

За статус поборются два человека, один из них козыряет связями в АП

26 мая 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Игорь Володин (справа) с весны бьется за лидерство внутри антимэрского пула Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приговор близкому к миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив») политтехнологу Максиму Минееву серьезно меняет расклады внутри антимэрской коалиции на выборах в гордуму Екатеринбурга. По данным URA.RU, лидерство в рамках объединения могут перехватить два человека — спикер гордумы Игорь Володин и неформальный советник губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев, который несколько недель убеждал «общественность», что Минеев в безопасности. Сыктывкарский горсуд назначил Минееву пять лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей. Его вместе с экс-главой администрации Коми Михаилом Порядиным и директором благотворительного фонда «Патриот» Николаем Игнатьевым признали виновными по делу о мошенничестве и легализации средств АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Разбирательство тянулось с 2021 года. В разгар подготовки к выборам в Госдуму и заксобрание Минеева задержали в аэропорту Кольцово и поместили в СИЗО. Через несколько месяцев его освободили. Приговор Максиму Минееву огласили днем 26 мая, будет ли он его обжаловать, неясно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С февраля 2023-го, когда стало окончательно ясно, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов будет жестко сокращать фракцию Кочеткова в новой гордуме, Минеев работал в столице Урала. Описывая роль Минеева в команде Кочеткова, собеседники URA.RU называют его основным распорядителем бюджета и руководителем политтехнологической группы, сопровождающей близких к Кочеткову кандидатов на праймериз «Единой России». Известно, что связанные с Минеевым пиарщики прямо сейчас работают в округах №4 (с главой думской фракции ЕР Ирой Овчинниковой), №21 (депутат Андрей Пирожков), №24 (сын советника губернатора Анатолий Шарапов-младший). Там Куйвашев согласовал других людей. А в округе №9 люди Минеева ведут депутата Виталия Чачина, главой региона поддержанного. Люди Минеева ведут целую группу кандидатов, включая Иру Овчинникову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сразу несколько участников кампании утверждают, что к качеству предоставляемых политтехнологами услуг возникли вопросы. «Приехали люди из центральных регионов России, которые не совсем погружены в ситуацию. Существует даже версия, что эту „пехоту“ набрали специально для того, чтобы снизить фактическую смету», — поделился один из них. На ошибки консультантов, сообщил другой источник URA.RU, якобы указывал и Володин. «Он с самого начала пытался убедить Кочеткова, что с Минеевым выборы не выиграть. Но было принято решение дождаться итогов праймериз», — описал знакомый с ситуацией источник. При этом Володину, согласованному губернатором в округе №18, удалось вытеснить команду Минеева из своей вотчины — Орджоникидзевского района. Спикер и его помощница Роза Петина самостоятельно продвигают профсоюзного лидера Светлану Даниленко (не согласована Куйвашевым) в округе №16, помощника Володина Евгения Суханова (не согласован) в округе №17 и депутата гордумы Владимира Стругова в округе №20 (согласован). Статья по теме Куйвашев создал новую интригу на выборах в Екатеринбурге «Вероятно, уже в начале следующей недели — как раз праймериз завершатся — Володин предложит Кочеткову нового координатора, который будет заниматься бюджетами и округами. Скорее всего, у него на примете есть какой-нибудь политтехнолог», — анонсировал еще один инсайдер. По другой версии, сопровождение «кочетковских» политиков перехватит Хазеев. Когда Минеев только приехал в Екатеринбург, политтусовка обсуждала, что у них какой-то давний конфликт, и работать вместе они не смогут. Но раздрая не произошло: несколько недель Хазеев и Минеев регулярно общались — доставшихся Минееву кандидатов Хазеев (по заданию Кочеткова) до последнего пытался согласовать у губернатора. И параллельно якобы успокаивал окружение, что, во-первых, всех этих кандидатов первое лицо поддержит, а во-вторых, Минеев точно не сядет, поскольку вопрос урегулирован с внутриполитическим блоком администрации президента РФ. Ринат Хазеев (справа) убеждал политтусовку, что Минеев останется на свободе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Преимуществом Хазеева во внутриклановой схватке может стать и то, что Кочетков еще в конце 2021-го свел его со своими депутатами. «Если есть какие-то вопросы (в том числе к губернатору), обращайтесь к Ринату», — якобы дал понять бизнесмен. Однако четвертый собеседник уверен, что при реализации такого сценария возникнет проблема — из-за статуса Хазеева. «Фактически он подчиненный губернатора. Сможет ли он заниматься кандидатами, которые будут оппонировать „Единой России“, Орлову? Вряд ли Куйвашев даст ему подобное задание», — убежден источник. Дозвониться до Володина к моменту публикации не удалось, а телефон Минеева выключен. Хазеев принципиально не общается с прессой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приговор близкому к миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив») политтехнологу Максиму Минееву серьезно меняет расклады внутри антимэрской коалиции на выборах в гордуму Екатеринбурга. По данным URA.RU, лидерство в рамках объединения могут перехватить два человека — спикер гордумы Игорь Володин и неформальный советник губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев, который несколько недель убеждал «общественность», что Минеев в безопасности. Сыктывкарский горсуд назначил Минееву пять лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей. Его вместе с экс-главой администрации Коми Михаилом Порядиным и директором благотворительного фонда «Патриот» Николаем Игнатьевым признали виновными по делу о мошенничестве и легализации средств АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Разбирательство тянулось с 2021 года. В разгар подготовки к выборам в Госдуму и заксобрание Минеева задержали в аэропорту Кольцово и поместили в СИЗО. Через несколько месяцев его освободили. С февраля 2023-го, когда стало окончательно ясно, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов будет жестко сокращать фракцию Кочеткова в новой гордуме, Минеев работал в столице Урала. Описывая роль Минеева в команде Кочеткова, собеседники URA.RU называют его основным распорядителем бюджета и руководителем политтехнологической группы, сопровождающей близких к Кочеткову кандидатов на праймериз «Единой России». Известно, что связанные с Минеевым пиарщики прямо сейчас работают в округах №4 (с главой думской фракции ЕР Ирой Овчинниковой), №21 (депутат Андрей Пирожков), №24 (сын советника губернатора Анатолий Шарапов-младший). Там Куйвашев согласовал других людей. А в округе №9 люди Минеева ведут депутата Виталия Чачина, главой региона поддержанного. Сразу несколько участников кампании утверждают, что к качеству предоставляемых политтехнологами услуг возникли вопросы. «Приехали люди из центральных регионов России, которые не совсем погружены в ситуацию. Существует даже версия, что эту „пехоту“ набрали специально для того, чтобы снизить фактическую смету», — поделился один из них. На ошибки консультантов, сообщил другой источник URA.RU, якобы указывал и Володин. «Он с самого начала пытался убедить Кочеткова, что с Минеевым выборы не выиграть. Но было принято решение дождаться итогов праймериз», — описал знакомый с ситуацией источник. При этом Володину, согласованному губернатором в округе №18, удалось вытеснить команду Минеева из своей вотчины — Орджоникидзевского района. Спикер и его помощница Роза Петина самостоятельно продвигают профсоюзного лидера Светлану Даниленко (не согласована Куйвашевым) в округе №16, помощника Володина Евгения Суханова (не согласован) в округе №17 и депутата гордумы Владимира Стругова в округе №20 (согласован). «Вероятно, уже в начале следующей недели — как раз праймериз завершатся — Володин предложит Кочеткову нового координатора, который будет заниматься бюджетами и округами. Скорее всего, у него на примете есть какой-нибудь политтехнолог», — анонсировал еще один инсайдер. По другой версии, сопровождение «кочетковских» политиков перехватит Хазеев. Когда Минеев только приехал в Екатеринбург, политтусовка обсуждала, что у них какой-то давний конфликт, и работать вместе они не смогут. Но раздрая не произошло: несколько недель Хазеев и Минеев регулярно общались — доставшихся Минееву кандидатов Хазеев (по заданию Кочеткова) до последнего пытался согласовать у губернатора. И параллельно якобы успокаивал окружение, что, во-первых, всех этих кандидатов первое лицо поддержит, а во-вторых, Минеев точно не сядет, поскольку вопрос урегулирован с внутриполитическим блоком администрации президента РФ. Преимуществом Хазеева во внутриклановой схватке может стать и то, что Кочетков еще в конце 2021-го свел его со своими депутатами. «Если есть какие-то вопросы (в том числе к губернатору), обращайтесь к Ринату», — якобы дал понять бизнесмен. Однако четвертый собеседник уверен, что при реализации такого сценария возникнет проблема — из-за статуса Хазеева. «Фактически он подчиненный губернатора. Сможет ли он заниматься кандидатами, которые будут оппонировать „Единой России“, Орлову? Вряд ли Куйвашев даст ему подобное задание», — убежден источник. Дозвониться до Володина к моменту публикации не удалось, а телефон Минеева выключен. Хазеев принципиально не общается с прессой.