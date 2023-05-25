Куратора антимэрского пула в Екатеринбурге отправили в колонию

26 мая 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Суд над Максимом Минеевым и другими фигурантами дела проходил в Коми (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Политтехнолога Максима Минеева, который в последние месяцы координировал антиэрмскую коалицию на выборах в гордуму Екатеринбурга, приговорили к пяти годам колонии. Решение вынес сыктывкарский горсуд. Минееву также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Вместе с ним на скамье подсудимых, передает «Комиинформ», находились экс-руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин и директор благотворительного фонда «Патриот» Николай Игнатьев. Порядин получил восемь с половиной лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей, Игнатьев — пять с половиной лет колонии и штраф в 350 тысяч рублей. Их обвинили в мошенничестве и легализации средств Монди СЛПК, которые выделялись на благотворительность. По этому делу Минеева задержали весной 2021-го, в разгар подготовки к выборам в Госдуму и заксобрание. Его поместили в СИЗО, но через несколько месяцев освободили. Хотя сам Минеев это отрицал, источники URA.RU рассказывали, что с февраля 2023 года он и его люди работали с кандидатами-одномандатниками, которых на выборах в гордуму Екатеринбурга готов поддержать миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»). Его фракцию в новой думе мэр Орлов хочет сократить. Связаться с Минеевым на момент публикации не удалось — его телефон выключен. Ранее его коллеги по цеху просили суд вынести приговор, не связанный с лишением свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политтехнолога Максима Минеева, который в последние месяцы координировал антиэрмскую коалицию на выборах в гордуму Екатеринбурга, приговорили к пяти годам колонии. Решение вынес сыктывкарский горсуд. Минееву также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Вместе с ним на скамье подсудимых, передает «Комиинформ», находились экс-руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин и директор благотворительного фонда «Патриот» Николай Игнатьев. Порядин получил восемь с половиной лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей, Игнатьев — пять с половиной лет колонии и штраф в 350 тысяч рублей. Их обвинили в мошенничестве и легализации средств Монди СЛПК, которые выделялись на благотворительность. По этому делу Минеева задержали весной 2021-го, в разгар подготовки к выборам в Госдуму и заксобрание. Его поместили в СИЗО, но через несколько месяцев освободили. Хотя сам Минеев это отрицал, источники URA.RU рассказывали, что с февраля 2023 года он и его люди работали с кандидатами-одномандатниками, которых на выборах в гордуму Екатеринбурга готов поддержать миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»). Его фракцию в новой думе мэр Орлов хочет сократить. Связаться с Минеевым на момент публикации не удалось — его телефон выключен. Ранее его коллеги по цеху просили суд вынести приговор, не связанный с лишением свободы.