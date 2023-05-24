Куйвашев создал новую интригу на выборах в Екатеринбурге

Отказывая соперникам мэра Орлова, губернатор озвучил им особые вводные

24 мая 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев подтверждает статус основного арбитра предвыборной кампании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политики и общественники, победившие на праймериз «Единой России», могут остаться без поддержки на основных выборах в гордуму Екатеринбурга. Об этом губернатор Евгений Куйвашев якобы заявил оппонентам мэра Алексея Орлова, которые пытались в последний момент поменять списки кандидатов-одномандатников в пользу миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), рассказал URA.RU источник, близкий к резиденции главы региона. Встреча прошла вечером 18 мая. Собеседник утверждает, что доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев, который в большой предвыборной интриге выступает в связке с Кочетковым, хотел изменить расклады в нескольких округах. В частности, в округе №21, где антимэрская коалиция продвигает депутата Андрея Пирожкова, и в округе №4, где Куйвашев ранее по просьбе Орлова поддержал депутата Татьяну Вяткину, а не главу думской фракции «Единой России» Иру Овчинникову. Предложения Рината Хазеева были отклонены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Однако предложения не прошли. Более того, Куйвашев тем же вечером уведомил лояльных Кочеткову депутатов Тимофея Жукова и Антона Швалева, что им необходимо отозвать свои кандидатуры из округов №19 (там согласован депутат Алексей Вихарев) и №5, где идет сотрудник УГМК Алексей Смирнов. Хотя сохранена установка на то, что Жуков и Швалев по итогам праймериз должны занять проходные места в общегородском партсписке. «Но есть и положительные итоги встречи», — поделился один из участников антимэрской фракции. По его словам, «было сказано, что результаты праймериз не стоит рассматривать как окончательные». «То есть некоторые победители могут быть и не выдвинуты на основные выборы [в гордуму] или против них поведут кандидатов (от других партий или самовыдвиженцами), которые получат реальную административную поддержку», — описал установку третий источник. Праймериз «Единой России» стартовали 22 мая и продлятся до 28-го Фото: Владимир Андреев © URA.RU В статусе главного арбитра кампании Куйвашев утвердился в начале апреля. Заслушав Хазеева и Кочеткова, он отчитал Орлова за то, что тот при составлении первоначальной версии списка кандидатов-одномандатников якобы не учел интересы Кочеткова — владельца крупнейшей депутатской фракции в действующем созыве. Соответственно, при реализации предложенного Орловым сценария, посчитал Куйвашев, возможен публичный конфликт. Хазееву поручили сформировать новый — консолидированный — вариант списка. В последующие две недели крупный бизнес, уже договорившийся с Орловым, когда у него были такие полномочия, во-первых, отказался снимать своих кандидатов, а во-вторых, попросил о том, чтобы округа курировал не Хазеев, а вице-губернатор Олег Чемезов, которому миллиардеры доверяют больше. Статья по теме Оппонентов мэра Екатеринбурга лишают мощного союзника В итоге вечером 21 апреля Куйвашев на совещании с Чемезовым согласовал список, почти не отличающийся от того, который представлял мэр. Кочетков с этим не согласился и на праймериз «Единой России» как минимум в трети округов повел своих людей, не одобренных губернатором (впрочем, и не заблокированных им). В начале мая Хазеев, Кочетков и отдельные представители его окружения в частных беседах анонсировали, что список еще поменяется, и даже предпринимали попытки выйти на разговор с первым лицом. Однако до прошлой недели они проваливались — в том числе из-за лесных пожаров, серьезно повлиявших на график Куйвашева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политики и общественники, победившие на праймериз «Единой России», могут остаться без поддержки на основных выборах в гордуму Екатеринбурга. Об этом губернатор Евгений Куйвашев якобы заявил оппонентам мэра Алексея Орлова, которые пытались в последний момент поменять списки кандидатов-одномандатников в пользу миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), рассказал URA.RU источник, близкий к резиденции главы региона. Встреча прошла вечером 18 мая. Собеседник утверждает, что доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев, который в большой предвыборной интриге выступает в связке с Кочетковым, хотел изменить расклады в нескольких округах. В частности, в округе №21, где антимэрская коалиция продвигает депутата Андрея Пирожкова, и в округе №4, где Куйвашев ранее по просьбе Орлова поддержал депутата Татьяну Вяткину, а не главу думской фракции «Единой России» Иру Овчинникову. Однако предложения не прошли. Более того, Куйвашев тем же вечером уведомил лояльных Кочеткову депутатов Тимофея Жукова и Антона Швалева, что им необходимо отозвать свои кандидатуры из округов №19 (там согласован депутат Алексей Вихарев) и №5, где идет сотрудник УГМК Алексей Смирнов. Хотя сохранена установка на то, что Жуков и Швалев по итогам праймериз должны занять проходные места в общегородском партсписке. «Но есть и положительные итоги встречи», — поделился один из участников антимэрской фракции. По его словам, «было сказано, что результаты праймериз не стоит рассматривать как окончательные». «То есть некоторые победители могут быть и не выдвинуты на основные выборы [в гордуму] или против них поведут кандидатов (от других партий или самовыдвиженцами), которые получат реальную административную поддержку», — описал установку третий источник. В статусе главного арбитра кампании Куйвашев утвердился в начале апреля. Заслушав Хазеева и Кочеткова, он отчитал Орлова за то, что тот при составлении первоначальной версии списка кандидатов-одномандатников якобы не учел интересы Кочеткова — владельца крупнейшей депутатской фракции в действующем созыве. Соответственно, при реализации предложенного Орловым сценария, посчитал Куйвашев, возможен публичный конфликт. Хазееву поручили сформировать новый — консолидированный — вариант списка. В последующие две недели крупный бизнес, уже договорившийся с Орловым, когда у него были такие полномочия, во-первых, отказался снимать своих кандидатов, а во-вторых, попросил о том, чтобы округа курировал не Хазеев, а вице-губернатор Олег Чемезов, которому миллиардеры доверяют больше. В итоге вечером 21 апреля Куйвашев на совещании с Чемезовым согласовал список, почти не отличающийся от того, который представлял мэр. Кочетков с этим не согласился и на праймериз «Единой России» как минимум в трети округов повел своих людей, не одобренных губернатором (впрочем, и не заблокированных им). В начале мая Хазеев, Кочетков и отдельные представители его окружения в частных беседах анонсировали, что список еще поменяется, и даже предпринимали попытки выйти на разговор с первым лицом. Однако до прошлой недели они проваливались — в том числе из-за лесных пожаров, серьезно повлиявших на график Куйвашева.