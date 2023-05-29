Путин предложил способ выбраться из демографической ямы

Рост рождаемости возможен даже на Дальнем Востоке

29 мая 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Демография находится на особом контроле президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин на примере Дальнего Востока показал регионам, как справляться с убылью населения. Увеличение доходов, рабочие места, развитая социальная политика, а также опора на традиционные семейные ценности помогут стимулировать рождаемость и остановить отток жителей из субъектов РФ. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы встречи российского лидера с главой Якутии Айсеном Николаевым 29 мая. Ставка на многодетные семьи позволит остановить процесс вымирания, считают аналитики. Путин начал встречу с Николаевым с обсуждения социально-экономической ситуации в регионе и отметил успехи главы республики. Президент похвалил положительную динамику в промышленности и сельском хозяйстве, но особое внимание уделил демографии. «Что особенно радует — у вас выше, чем в среднем по стране, и вообще в целом хорошие показатели естественного прироста населения и роста численности постоянного населения. Это, конечно, совокупный показатель того, что делается в республике», — подчеркнул глава государства и попросил рассказать, благодаря чему регион добивается таких результатов. Президент РФ Владимир Путин (слева) похвалил главу Якутии Айсена Николаева (справа) за демографический рост Фото с сайта kremlin.ru Николаев отчитался, что Якутия занимает седьмое место по рождаемости по стране и первое — на Дальнем Востоке. Благодаря этому власти готовятся преодолеть планку в один миллион жителей уже в этом году. По словам Николаева, отток населения из региона позволили остановить различные меры поддержки семей. Например, в 2022-м году была назначена дополнительная выплата в 100 тысяч рублей на каждого новорожденного. «Населению это очень понравилось. В этом году принял решение еще на пять лет продлить действие этого „материнского капитала“», — сказал губернатор. Глава государства такое решение одобрил и отметил значимость региональных мер стимулирования рождаемости. «Надо сохранить, конечно, все эти инструменты поддержки, чтобы обеспечить дальнейший естественный прирост населения и увеличение численности постоянного населения. И тот, и другой показатели — это интегрированный показатель всей вашей работы в сфере экономики, конечно, и социальной политики», — подчеркнул Путин. Республика Саха (Якутия) занимает седьмое место по рождаемости по стране и первое — на Дальнем Востоке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По данным Росстата, в первом полугодии 2022-го рождаемость сократилась на 6,3%. Среди причин падения рождаемости в Минтруде называют отток молодых людей из регионов России в крупные центры. Замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности» заявила, что коэффициент рождаемости первых детей в России снизился почти на 20% за последние шесть лет. Президент показал субъектам федерации, как им нужно справляться с убылью населения, считают аналитики. Якутия — один из сложных регионов Дальнего Востока, где традиционно существует проблема оттока населения, отметил генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Президент обращает внимание на эту проблему потому, что она актуальна для всей России. Например, Магадан в группе риска — уже через десять лет из города он может стать поселком. В национальных республиках с этим обстоит чуть лучше, в первую очередь это связано с традиционными ценностями. Кроме того, есть ряд важных вопросов, опираясь на которые люди и принимают решение заводить детей: есть ли работа в регионе, какой уровень зарплат, какой уровень расходов», — сказал политолог. Статья по теме Путин ответил на важный запрос российских семей Путин намерен осуществить в стране демографическую революцию в ближайшие 20 лет — это поможет остановить процесс вымирания, который специалисты наблюдают сейчас. Таким мнением поделился руководитель Института демографии, миграционной и региональной политики Юрий Крупнов. Он отметил, что Якутия один из немногих регионов с благоприятной динамикой по рождаемости. «Надо делать ставку на многодетную семью, на кардинальное изменение демографической идентичности и понимания, что такое современная развитая семья. Здесь у Якутии есть чему поучиться, например, представлению, что три-четыре ребенка в семье — это норма», — пояснил Крупнов. Статья по теме Донбасс готовится к демографическому росту Путин на примере Якутии показывает, что существенного изменения ситуации можно добиться при помощи двух рычагов: увеличивая уровень доходов населения и меры поддержки. Также неслучайно президент делает акцент на социальной политике, считает эксперт клуба «Валдай» Василий Колташов. «Потому что некачественная реализация социальной политики — это дефицит врачей, учителей, даже инфраструктуры необходимой. Поэтому меры поддержки обязательно должны включать качественную реализацию соцполитики. Что касается новых рабочих мест, то промышленное развитие идет в России хорошо. Общегосударственная политика будет стимулировать региональное экономическое развитие, и регионы смогут применять меры, которыми пользуется Якутия», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин на примере Дальнего Востока показал регионам, как справляться с убылью населения. Увеличение доходов, рабочие места, развитая социальная политика, а также опора на традиционные семейные ценности помогут стимулировать рождаемость и остановить отток жителей из субъектов РФ. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы встречи российского лидера с главой Якутии Айсеном Николаевым 29 мая. Ставка на многодетные семьи позволит остановить процесс вымирания, считают аналитики. Путин начал встречу с Николаевым с обсуждения социально-экономической ситуации в регионе и отметил успехи главы республики. Президент похвалил положительную динамику в промышленности и сельском хозяйстве, но особое внимание уделил демографии. «Что особенно радует — у вас выше, чем в среднем по стране, и вообще в целом хорошие показатели естественного прироста населения и роста численности постоянного населения. Это, конечно, совокупный показатель того, что делается в республике», — подчеркнул глава государства и попросил рассказать, благодаря чему регион добивается таких результатов. Николаев отчитался, что Якутия занимает седьмое место по рождаемости по стране и первое — на Дальнем Востоке. Благодаря этому власти готовятся преодолеть планку в один миллион жителей уже в этом году. По словам Николаева, отток населения из региона позволили остановить различные меры поддержки семей. Например, в 2022-м году была назначена дополнительная выплата в 100 тысяч рублей на каждого новорожденного. «Населению это очень понравилось. В этом году принял решение еще на пять лет продлить действие этого „материнского капитала“», — сказал губернатор. Глава государства такое решение одобрил и отметил значимость региональных мер стимулирования рождаемости. «Надо сохранить, конечно, все эти инструменты поддержки, чтобы обеспечить дальнейший естественный прирост населения и увеличение численности постоянного населения. И тот, и другой показатели — это интегрированный показатель всей вашей работы в сфере экономики, конечно, и социальной политики», — подчеркнул Путин. По данным Росстата, в первом полугодии 2022-го рождаемость сократилась на 6,3%. Среди причин падения рождаемости в Минтруде называют отток молодых людей из регионов России в крупные центры. Замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности» заявила, что коэффициент рождаемости первых детей в России снизился почти на 20% за последние шесть лет. Президент показал субъектам федерации, как им нужно справляться с убылью населения, считают аналитики. Якутия — один из сложных регионов Дальнего Востока, где традиционно существует проблема оттока населения, отметил генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков . «Президент обращает внимание на эту проблему потому, что она актуальна для всей России. Например, Путин намерен осуществить в стране демографическую революцию в ближайшие 20 лет — это поможет остановить процесс вымирания, который специалисты наблюдают сейчас. Таким мнением поделился руководитель Института демографии, миграционной и региональной политики Юрий Крупнов. Он отметил, что Якутия один из немногих регионов с благоприятной динамикой по рождаемости. Путин на примере Якутии показывает, что существенного изменения ситуации можно добиться при помощи двух рычагов: увеличивая уровень доходов населения и меры поддержки. Также неслучайно президент делает акцент на социальной политике, считает эксперт клуба «Валдай» Василий Колташов. «Потому что некачественная реализация социальной политики — это дефицит врачей, учителей, даже инфраструктуры необходимой. Поэтому меры поддержки обязательно должны включать качественную реализацию соцполитики. Что касается новых рабочих мест, то промышленное развитие идет в России хорошо. Общегосударственная политика будет стимулировать региональное экономическое развитие, и регионы смогут применять меры, которыми пользуется Якутия», — резюмировал эксперт.