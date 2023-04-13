Путин ответил на важный запрос российских семей

В ответ президент ожидает демографического бума

13 апреля 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил о новой мере поддержки семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин ответил на запрос многих российских семей. Его решение о распространении программы льготной ипотеки на более доступный вторичный рынок жилья повышает шансы людей обрести собственную квартиру. А это уже — повод задуматься о рождении детей, объясняют эксперты итоги встречи Путина с гендиректором компании «ДОМ.РФ» Виталием Мутко 13 апреля. Причем выбор будет больше: эта мера позволит и оживить рынок «вторички», и стимулирует новое строительство, убеждены аналитики. Главной темой встречи Путина с Мутко стала реализация госпрограмм поддержки ипотечного кредитования и проекты «ДОМ.РФ» по развитию территорий — это льготные займы и на квартиры, и на малоэтажное строительство. Прежде всего президента интересовала доступность жилья для семей с детьми. «Мы с правительством обсуждаем возможные дополнительные меры поддержки семей, демографии, рождаемости. Эти льготные семейные ипотеки имеют значение», — отметил Путин. Президент РФ Владимир Путин обсудил с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко новые меры поддержки строительной отрасли Фото с сайта kremlin.ru Мутко подтвердил существенную роль льготной ипотеки в улучшении жилищных условий россиян. По его словам, в 2022 году почти половина из всех выданных ипотечных кредитов (46%) были с господдержкой. А благодаря расширению семейной ипотеки, объем выдачи кредитов по этой программе вырос более чем на 70%. Но проблема, отметил глава компании, в том, что 53% новостроек на рынке — это однокомнатные и малогабаритные квартиры, что не подходит для семей с детьми. «Мы предлагаем посмотреть меры стимулирования приобретения квартир большей площади: на один-два пункта можно было бы субсидировать ипотечную ставку», — предложил гендиректор «ДОМ.РФ». Президент со своей стороны предложил расширить действие льготной ипотеки на рынок вторичного жилья. «Мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого?» — поинтересовался Путин. Гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предложил дополнительно субсидировать ипотечную ставку на квартиры большой площади для семей с детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мутко подтвердил, что людям выгоднее брать жилье на вторичном рынке — цены ниже, чем на первичном. Это произошло из-за того, что государство в течение нескольких лет активно поддерживало покупку жилья в новостройках. С одной стороны, это поддерживало и развивало строительную отрасль, и даже позволило обеспечить рекордные объемы ввода жилья. С другой — затормозило продажи «вторички». И произошло затоваривание, о чем на совещании с экономическим блоком кабмина ранее говорил Путин. Предложение президента позволит сделать жилье доступнее для большего количества российских семей, прежде всего, для тех, кто не может из-за дороговизны купить квартиру в новостройке, пояснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Тем самым Путин закрывает несколько важных вопросов: поддержка семей с детьми, доступность жилья, развитие строительной отрасли. «Работающая ипотека — один из успехов отечественной экономики. Президент всегда говорил о том, что нужно сделать ее доступнее. Если эти меры будут приняты, это значительно расширит возможность людей обрести собственное жилье. Это безусловно будет востребовано», — сказал он. Больше половины квартир в новостройках — однокомнатные и малогабаритные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вместе с тем стимулирование вторичного рынка жилья с помощью льготной ипотеки может затормозить развитие строительной отрасли и создать трудности на рынке новостроек, отметила в разговоре с URA.RU завкафедрой экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. О таких рисках Путин как раз и интересовался у Мутко. «Любые льготы, которые будут сделаны для вторичного рынка, будут способствовать росту спроса. Рынок вторичного жилья — постоянно обновляющийся, с постоянным притоком новых предложений. С конца 2022 года здесь идет снижение цен, причем существеннее, чем на рынке новостроек. Не 20-30 процентов, конечно, всего 5-6 процентов, но тем не менее», — объяснила Иванкина. Статья по теме Путин расширил россиянам возможности для переезда в новое жилье По мнению эксперта ОНФ Павла Склянчука, рынки первичного и вторичного жилья являются сообщающимися сосудами, и риски дисбаланса минимальные. Он пояснил, что многие, кто покупает недвижимость в новостройке, продает имеющуюся квартиру, чтобы сделать первоначальный взнос по ипотечному кредиту. А это и есть вторичный рынок. В этом смысле инициатива президента понятна и оправдана. Риски в другом, уточняет Склянчук. «Может начаться спекулятивный рост стоимости жилья на вторичном рынке. И вот этого важно избежать», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин ответил на запрос многих российских семей. Его решение о распространении программы льготной ипотеки на более доступный вторичный рынок жилья повышает шансы людей обрести собственную квартиру. А это уже — повод задуматься о рождении детей, объясняют эксперты итоги встречи Путина с гендиректором компании «ДОМ.РФ» Виталием Мутко 13 апреля. Причем выбор будет больше: эта мера позволит и оживить рынок «вторички», и стимулирует новое строительство, убеждены аналитики. Главной темой встречи Путина с Мутко стала реализация госпрограмм поддержки ипотечного кредитования и проекты «ДОМ.РФ» по развитию территорий — это льготные займы и на квартиры, и на малоэтажное строительство. Прежде всего президента интересовала доступность жилья для семей с детьми. «Мы с правительством обсуждаем возможные дополнительные меры поддержки семей, демографии, рождаемости. Эти льготные семейные ипотеки имеют значение», — отметил Путин. Мутко подтвердил существенную роль льготной ипотеки в улучшении жилищных условий россиян. По его словам, в 2022 году почти половина из всех выданных ипотечных кредитов (46%) были с господдержкой. А благодаря расширению семейной ипотеки, объем выдачи кредитов по этой программе вырос более чем на 70%. Но проблема, отметил глава компании, в том, что 53% новостроек на рынке — это однокомнатные и малогабаритные квартиры, что не подходит для семей с детьми. «Мы предлагаем посмотреть меры стимулирования приобретения квартир большей площади: на один-два пункта можно было бы субсидировать ипотечную ставку», — предложил гендиректор «ДОМ.РФ». Президент со своей стороны предложил расширить действие льготной ипотеки на рынок вторичного жилья. Мутко подтвердил, что людям выгоднее брать жилье на вторичном рынке — цены ниже, чем на первичном. Это произошло из-за того, что государство в течение нескольких лет активно поддерживало покупку жилья в новостройках. С одной стороны, это поддерживало и развивало строительную отрасль, и даже позволило обеспечить рекордные объемы ввода жилья. С другой — затормозило продажи «вторички». И произошло затоваривание, о чем на совещании с экономическим блоком кабмина ранее говорил Путин. Предложение президента позволит сделать жилье доступнее для большего количества российских семей, прежде всего, для тех, кто не может из-за дороговизны купить квартиру в новостройке, пояснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Тем самым Путин закрывает несколько важных вопросов: поддержка семей с детьми, доступность жилья, развитие строительной отрасли. Вместе с тем стимулирование вторичного рынка жилья с помощью льготной ипотеки может затормозить развитие строительной отрасли и создать трудности на рынке новостроек, отметила в разговоре с URA.RU завкафедрой экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. О таких рисках Путин как раз и интересовался у Мутко. «Любые льготы, которые будут сделаны для вторичного рынка, будут способствовать росту спроса. Рынок вторичного жилья — постоянно обновляющийся, с постоянным притоком новых предложений. С конца 2022 года здесь идет снижение цен, причем существеннее, чем на рынке новостроек. Не 20-30 процентов, конечно, всего 5-6 процентов, но тем не менее», — объяснила Иванкина. По мнению эксперта ОНФ Павла Склянчука, рынки первичного и вторичного жилья являются сообщающимися сосудами, и риски дисбаланса минимальные. Он пояснил, что многие, кто покупает недвижимость в новостройке, продает имеющуюся квартиру, чтобы сделать первоначальный взнос по ипотечному кредиту. А это и есть вторичный рынок. В этом смысле инициатива президента понятна и оправдана. Риски в другом, уточняет Склянчук. «Может начаться спекулятивный рост стоимости жилья на вторичном рынке. И вот этого важно избежать», — резюмировал эксперт.