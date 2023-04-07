Донбасс готовится к демографическому росту

Российские власти готовят Донбасс к демографическому буму. На фоне продолжающихся боевых действий президент Путин показывает, что людям необходимо обеспечить полноценное медицинское обслуживание. Это и качество жизни, и перспективы роста населения в новых регионах, объяснили URA.RU политологи итоги встречи Путина с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко 7 апреля. Эксперты отмечают, что это долгосрочные инвестиции в человеческий капитал Новороссии.
Встречу с главой Минздрава Путин начал с демографического вопроса. Мурашко заверил, что «после снижения заболеваемости COVID ситуация улучшается — это дополнительный прирост ожидаемой продолжительности жизни». Снижается и младенческая смертность: показатели самые низкие за всю историю страны.
Есть улучшения по онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям благодаря своевременной диагностике и лечению, оснащению современным медицинским оборудованием. «COVID, к сожалению, дал прирост, поскольку сама по себе инфекция вызывала тромбозы. COVID пошел на спад, мы научились его лечить и профилактировать. По сравнению с 2019 годом сегодня на десять процентов ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Мурашко.
Путина интересовала ситуация в первичном звене, прежде всего, потребность в фельдшерско-акушерских пунктах в небольших поселениях. Он с удовлетворением отметил, что теперь за рецептурными лекарствами людям не нужно никуда ехать. «[Фельдшеры в ФАПах] имеют право продавать их прямо на месте, и отпускать по рецептам [льготным категориям]», — отметил президент.
Особая тема — развитие системы здравоохранения на новых территориях. По словам Мурашко, одновременно ремонтируются 138 медучреждений. Параллельно идет поставка оборудования. Кроме того, проведена массовая диспансеризация детей. На ремарку президента о том, что «важен следующий шаг», Мурашко ответил, что и здесь все отработано. «Тысячи детей уже направлены на лечение после диспансеризации, у которых выявлены патологии. Весь комплекс услуг, которые необходимо организовать для медицинской помощи для каждого ребенка, выстраивается применительно к конкретной ситуации», — сказал глава Минздрава.
Путин отметил, что все это важная часть работы в новых регионах. «Там, безусловно, нужно строить новые учреждения, ремонтировать старые — десятилетиями не ремонтировались.
Оборудование нужно, подготовка кадров, препараты. А тех, кто нуждаются в помощи федеральных клиник, конечно, надо по мере необходимости направлять и в федеральные клиники на лечение», — подытожил президент.
Развитие системы здравоохранения новых регионов, которое начал Путин, несмотря на продолжающуюся спецоперацию, — это прежде всего инвестиции в человеческий капитал, поясняют эксперты. Конечно, это долгосрочные инвестиции, отметил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Народонаселение меняется не за месяц-два и не за годы, а за десятилетия. Это длинные вложения. Качество медицины — это то, что составляет основу жизни любого человека. Это защита людей от возможных эпидемий, предотвращение рисков заболеваний.
На развитие демографии принимаемые решения повлияют наилучшим образом. Для государства самое важное и ценное — это люди, создание нормальных условий жизни и защита их здоровья», — отметил Кузнецов.
Слова эксперта подтверждаются, например, статистикой по Крыму и Севастополю, которые вернулись в состав России в 2014 году. С этого времени оба региона начали активно развиваться, в том числе кардинальные изменения коснулись системы здравоохранения. К концу 2021 года общий прирост, по данным республиканского Минтруда и соцзащиты, составил 43,5 тысячи человек. Что касается Донбасса, до включения территорий в состав России тенденция была обратная: с 2016 по 2020 год численность жителей и ДНР, и ЛНР, по официальным данным, сократилась более чем на 100 тысяч человек в каждом из регионов.
Больницы и школы во всем современном мире задают качество жизни, объяснил URA.RU руководитель Института демографии, миграционной и региональной политики Юрий Крупнов. «Можно меньше потреблять еды и прочего, но школы и больницы — это то, что определяет, как люди живут.
Поэтому на новых территориях люди не должны чувствовать себя ущемленными в этом, ведь за предыдущие годы медицина там сильно просела. Сейчас, по сути, государство выстраивает мосты между регионами России, чтобы жители Донбасса могли получать качественную медпомощь не только у себя, но и в той же Москве с ее возможностями предоставления высокотехнологичных медицинских услуг», — отметил Крупнов.
Если люди будут получать качественную медпомощь, это скажется на демографической ситуации, убежден руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Вырастет средняя продолжительность жизни, появится возможность планировать беременность и готовиться к родам. От того, на каком уровне будут предоставляться эти услуги, многое зависит. Все это важно для людей, так как качество медуслуг — это то, что любой человек ставит для себя на первое место по значимости. Поэтому президент не может не заниматься этой темой», — полагает Иванов.
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