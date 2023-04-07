Донбасс готовится к демографическому росту

Путин определил, что для этого нужно

07 апреля 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин готовит Донбасс к демографическому буму Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти готовят Донбасс к демографическому буму. На фоне продолжающихся боевых действий президент Путин показывает, что людям необходимо обеспечить полноценное медицинское обслуживание. Это и качество жизни, и перспективы роста населения в новых регионах, объяснили URA.RU политологи итоги встречи Путина с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко 7 апреля. Эксперты отмечают, что это долгосрочные инвестиции в человеческий капитал Новороссии. Встречу с главой Минздрава Путин начал с демографического вопроса. Мурашко заверил, что «после снижения заболеваемости COVID ситуация улучшается — это дополнительный прирост ожидаемой продолжительности жизни». Снижается и младенческая смертность: показатели самые низкие за всю историю страны. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отчитался о развитии медицины в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Есть улучшения по онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям благодаря своевременной диагностике и лечению, оснащению современным медицинским оборудованием. «COVID, к сожалению, дал прирост, поскольку сама по себе инфекция вызывала тромбозы. COVID пошел на спад, мы научились его лечить и профилактировать. По сравнению с 2019 годом сегодня на десять процентов ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Мурашко. Путина интересовала ситуация в первичном звене, прежде всего, потребность в фельдшерско-акушерских пунктах в небольших поселениях. Он с удовлетворением отметил, что теперь за рецептурными лекарствами людям не нужно никуда ехать. «[Фельдшеры в ФАПах] имеют право продавать их прямо на месте, и отпускать по рецептам [льготным категориям]», — отметил президент. До сих пор врачам Донбасса приходится работать с риском попасть под обстрел украинских националистов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Особая тема — развитие системы здравоохранения на новых территориях. По словам Мурашко, одновременно ремонтируются 138 медучреждений. Параллельно идет поставка оборудования. Кроме того, проведена массовая диспансеризация детей. На ремарку президента о том, что «важен следующий шаг», Мурашко ответил, что и здесь все отработано. «Тысячи детей уже направлены на лечение после диспансеризации, у которых выявлены патологии. Весь комплекс услуг, которые необходимо организовать для медицинской помощи для каждого ребенка, выстраивается применительно к конкретной ситуации», — сказал глава Минздрава. Путин отметил, что все это важная часть работы в новых регионах. «Там, безусловно, нужно строить новые учреждения, ремонтировать старые — десятилетиями не ремонтировались. Оборудование нужно, подготовка кадров, препараты. А тех, кто нуждаются в помощи федеральных клиник, конечно, надо по мере необходимости направлять и в федеральные клиники на лечение», — подытожил президент. Дети Донбасса с прошлого года проходят углубленную диспансеризацию, а после при необходимости — лечение и реабилитацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Развитие системы здравоохранения новых регионов, которое начал Путин, несмотря на продолжающуюся спецоперацию, — это прежде всего инвестиции в человеческий капитал, поясняют эксперты. Конечно, это долгосрочные инвестиции, отметил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Народонаселение меняется не за месяц-два и не за годы, а за десятилетия. Это длинные вложения. Качество медицины — это то, что составляет основу жизни любого человека. Это защита людей от возможных эпидемий, предотвращение рисков заболеваний. На развитие демографии принимаемые решения повлияют наилучшим образом. Для государства самое важное и ценное — это люди, создание нормальных условий жизни и защита их здоровья», — отметил Кузнецов. С возвращением в Россию и изменениями в качестве жизни население Севастополя и Крыма стало расти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Слова эксперта подтверждаются, например, статистикой по Крыму и Севастополю, которые вернулись в состав России в 2014 году. С этого времени оба региона начали активно развиваться, в том числе кардинальные изменения коснулись системы здравоохранения. К концу 2021 года общий прирост, по данным республиканского Минтруда и соцзащиты, составил 43,5 тысячи человек. Что касается Донбасса, до включения территорий в состав России тенденция была обратная: с 2016 по 2020 год численность жителей и ДНР, и ЛНР, по официальным данным, сократилась более чем на 100 тысяч человек в каждом из регионов. Больницы и школы во всем современном мире задают качество жизни, объяснил URA.RU руководитель Института демографии, миграционной и региональной политики Юрий Крупнов. «Можно меньше потреблять еды и прочего, но школы и больницы — это то, что определяет, как люди живут. Поэтому на новых территориях люди не должны чувствовать себя ущемленными в этом, ведь за предыдущие годы медицина там сильно просела. Сейчас, по сути, государство выстраивает мосты между регионами России, чтобы жители Донбасса могли получать качественную медпомощь не только у себя, но и в той же Москве с ее возможностями предоставления высокотехнологичных медицинских услуг», — отметил Крупнов. Статья по теме Путин ответил на теракты украинских националистов Если люди будут получать качественную медпомощь, это скажется на демографической ситуации, убежден руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Вырастет средняя продолжительность жизни, появится возможность планировать беременность и готовиться к родам. От того, на каком уровне будут предоставляться эти услуги, многое зависит. Все это важно для людей, так как качество медуслуг — это то, что любой человек ставит для себя на первое место по значимости. Поэтому президент не может не заниматься этой темой», — полагает Иванов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти готовят Донбасс к демографическому буму. На фоне продолжающихся боевых действий президент Путин показывает, что людям необходимо обеспечить полноценное медицинское обслуживание. Это и качество жизни, и перспективы роста населения в новых регионах, объяснили URA.RU политологи итоги встречи Путина с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко 7 апреля. Эксперты отмечают, что это долгосрочные инвестиции в человеческий капитал Новороссии. Встречу с главой Минздрава Путин начал с демографического вопроса. Мурашко заверил, что «после снижения заболеваемости COVID ситуация улучшается — это дополнительный прирост ожидаемой продолжительности жизни». Снижается и младенческая смертность: показатели самые низкие за всю историю страны. Есть улучшения по онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям благодаря своевременной диагностике и лечению, оснащению современным медицинским оборудованием. «COVID, к сожалению, дал прирост, поскольку сама по себе инфекция вызывала тромбозы. COVID пошел на спад, мы научились его лечить и профилактировать. По сравнению с 2019 годом сегодня на десять процентов ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Мурашко. Путина интересовала ситуация в первичном звене, прежде всего, потребность в фельдшерско-акушерских пунктах в небольших поселениях. Он с удовлетворением отметил, что теперь за рецептурными лекарствами людям не нужно никуда ехать. «[Фельдшеры в ФАПах] имеют право продавать их прямо на месте, и отпускать по рецептам [льготным категориям]», — отметил президент. Особая тема — развитие системы здравоохранения на новых территориях. По словам Мурашко, одновременно ремонтируются 138 медучреждений. Параллельно идет поставка оборудования. Кроме того, проведена массовая диспансеризация детей. На ремарку президента о том, что «важен следующий шаг», Мурашко ответил, что и здесь все отработано. «Тысячи детей уже направлены на лечение после диспансеризации, у которых выявлены патологии. Весь комплекс услуг, которые необходимо организовать для медицинской помощи для каждого ребенка, выстраивается применительно к конкретной ситуации», — сказал глава Минздрава. Путин отметил, что все это важная часть работы в новых регионах. «Там, безусловно, нужно строить новые учреждения, ремонтировать старые — десятилетиями не ремонтировались. Развитие системы здравоохранения новых регионов, которое начал Путин, несмотря на продолжающуюся спецоперацию, — это прежде всего инвестиции в человеческий капитал, поясняют эксперты. Конечно, это долгосрочные инвестиции, отметил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Народонаселение меняется не за месяц-два и не за годы, а за десятилетия. Это длинные вложения. Качество медицины — это то, что составляет основу жизни любого человека. Это защита людей от возможных эпидемий, предотвращение рисков заболеваний. Слова эксперта подтверждаются, например, статистикой по Крыму и Севастополю, которые вернулись в состав России в 2014 году. С этого времени оба региона начали активно развиваться, в том числе кардинальные изменения коснулись системы здравоохранения. К концу 2021 года общий прирост, по данным республиканского Минтруда и соцзащиты, составил 43,5 тысячи человек. Что касается Донбасса, до включения территорий в состав России тенденция была обратная: с 2016 по 2020 год численность жителей и ДНР, и ЛНР, по официальным данным, сократилась более чем на 100 тысяч человек в каждом из регионов. Больницы и школы во всем современном мире задают качество жизни, объяснил URA.RU руководитель Института демографии, миграционной и региональной политики Юрий Крупнов. «Можно меньше потреблять еды и прочего, но школы и больницы — это то, что определяет, как люди живут. Если люди будут получать качественную медпомощь, это скажется на демографической ситуации, убежден руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Вырастет средняя продолжительность жизни, появится возможность планировать беременность и готовиться к родам. От того, на каком уровне будут предоставляться эти услуги, многое зависит. Все это важно для людей, так как качество медуслуг — это то, что любой человек ставит для себя на первое место по значимости. Поэтому президент не может не заниматься этой темой», — полагает Иванов.