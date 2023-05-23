Африка поможет России завершить спецоперацию на Украине

Профессор ВШЭ рассказала, какая роль отведена континенту

23 мая 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Страны Африки хотят попробовать себя в качестве миротворцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Форум Россия — Африка может стать местом обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Об этом в интервью URA.RU заявила профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), заслуженный профессор университета Квазулу-Натал (Африка) Ирина Филатова. По ее словам, у Африки нет достаточного веса, чтобы повлиять на украинский конфликт, но за африканским планом может стоять Китай. За африканским мирным планом может стоять Китай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Ирина Ивановна, что вы думаете об африканском мирном плане, насколько высоко оцениваете его потенциал? — Честно говоря, я не очень верю, что из этого плана что-то может получиться. У Южной Африки, у африканских стран в целом нет достаточного веса, чтобы на что-то повлиять в конфликте между Россией и Украиной. В этом смысле более перспективным выглядел бы, например, мирный план Китая. Другое дело, что, по некоторой информации, за африканским планом на самом деле и стоит Китай. А так — да, ЮАР, другие африканские страны могут попробовать съездить в Киев и Москву, поговорить, предоставить свои предложения, показать себя на международной арене. — Президент ЮАР Сирил Рамафоса, объясняя, почему он и его коллеги решили заняться урегулированием на Украине, сказал, что страны континента пострадали от военных действий и поэтому заинтересованы в мире. Это действительно так? — Африканские страны страдают, но гораздо меньше, чем другие страны, которые больше импортируют из России. Да, определенные сложности на континенте возникли, но ничего существенного. Здесь есть другой аспект. Конфликт — это косвенный повод западного мира, в частности США, упрекать ЮАР за близкое сотрудничество с Россией. Сейчас ЮАР находится в сложном положении, она не может определиться, с кем страна — с США или с Россией, приходится лавировать. Да, с Москвой партнерские отношения, в том числе по линии БРИКС, но США дает ЮАР гораздо больше денег, экономически страна от Штатов сильнее зависит. РФ и ЮАР дружат с советских времен Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Если у ЮАР действительно такая зависимость от США, почему страна все же продолжает тесно с нами сотрудничать? — На это сразу несколько причин. Идеологически наша страна гораздо им ближе. Правящая ныне верхушка в Претории негативно относится к западному курсу, к западной идеологии, трендам. А мы им наоборот ближе и понятнее. Еще одна причина: историческая. Советский Союз и ЮАР имеют давние близкие отношения. СССР сильно помогал республике, особенно по части борьбы с апартеидом. Южноафриканцы ассоциируют Россию с Советским Союзом, многие из нынешних африканских политиков, лидеров континента, в СССР учились. — На форуме Россия — Африка в Санкт-Петербурге будут обсуждать мирный план, вести по нему какую-то работу? Статья по теме Власти РФ намерены подвинуть США на мировом рынке продовольствия — Если к тому времени план материализуется в полноценный документ, скорее всего, на форуме его обсудят. Пока окончательного плана еще нет. Другое дело, что в нем будет. Что такого нового могут предложить африканцы и России, и Украине? Предложить Украине отказаться от части территории, которую она считает своей? Киеву это уже все предлагали. Как и Москве говорили, что нужно отогнать войска назад в казармы — для нас это тоже неприемлемо. Так что посмотрим, что будет в плане. По итогам форума Россия — Африка участники могут принять совместную декларацию по поводу мирного плана, однако вряд ли его будут подробно там обсуждать — обычно документы такого рода не обсуждают на открытых площадках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Форум Россия — Африка может стать местом обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Об этом в интервью URA.RU заявила профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), заслуженный профессор университета Квазулу-Натал (Африка) Ирина Филатова. По ее словам, у Африки нет достаточного веса, чтобы повлиять на украинский конфликт, но за африканским планом может стоять Китай. — Ирина Ивановна, что вы думаете об африканском мирном плане, насколько высоко оцениваете его потенциал? — Честно говоря, я не очень верю, что из этого плана что-то может получиться. У Южной Африки, у африканских стран в целом нет достаточного веса, чтобы на что-то повлиять в конфликте между Россией и Украиной. В этом смысле более перспективным выглядел бы, например, мирный план Китая. Другое дело, что, по некоторой информации, за африканским планом на самом деле и стоит Китай. А так — да, ЮАР, другие африканские страны могут попробовать съездить в Киев и Москву, поговорить, предоставить свои предложения, показать себя на международной арене. — Президент ЮАР Сирил Рамафоса, объясняя, почему он и его коллеги решили заняться урегулированием на Украине, сказал, что страны континента пострадали от военных действий и поэтому заинтересованы в мире. Это действительно так? — Африканские страны страдают, но гораздо меньше, чем другие страны, которые больше импортируют из России. Да, определенные сложности на континенте возникли, но ничего существенного. Здесь есть другой аспект. Конфликт — это косвенный повод западного мира, в частности США, упрекать ЮАР за близкое сотрудничество с Россией. Сейчас ЮАР находится в сложном положении, она не может определиться, с кем страна — с США или с Россией, приходится лавировать. Да, с Москвой партнерские отношения, в том числе по линии БРИКС, но США дает ЮАР гораздо больше денег, экономически страна от Штатов сильнее зависит. — Если у ЮАР действительно такая зависимость от США, почему страна все же продолжает тесно с нами сотрудничать? — На это сразу несколько причин. Идеологически наша страна гораздо им ближе. Правящая ныне верхушка в Претории негативно относится к западному курсу, к западной идеологии, трендам. А мы им наоборот ближе и понятнее. Еще одна причина: историческая. Советский Союз и ЮАР имеют давние близкие отношения. СССР сильно помогал республике, особенно по части борьбы с апартеидом. Южноафриканцы ассоциируют Россию с Советским Союзом, многие из нынешних африканских политиков, лидеров континента, в СССР учились. — На форуме Россия — Африка в Санкт-Петербурге будут обсуждать мирный план, вести по нему какую-то работу? — Если к тому времени план материализуется в полноценный документ, скорее всего, на форуме его обсудят. Пока окончательного плана еще нет. Другое дело, что в нем будет. Что такого нового могут предложить африканцы и России, и Украине? Предложить Украине отказаться от части территории, которую она считает своей? Киеву это уже все предлагали. Как и Москве говорили, что нужно отогнать войска назад в казармы — для нас это тоже неприемлемо. Так что посмотрим, что будет в плане. По итогам форума Россия — Африка участники могут принять совместную декларацию по поводу мирного плана, однако вряд ли его будут подробно там обсуждать — обычно документы такого рода не обсуждают на открытых площадках.