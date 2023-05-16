Россия переманивает партнеров США

Москва вступила в диалог с Азией на всех площадках

16 мая 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Москва набирает очки на всех площадках Евразии Фото: Александр Мамаев © URA.RU Россия стремится повысить престиж организации «Диалог по сотрудничеству в Азии» (ДСА), чтобы эффективно работать на всех евразийских площадках. Связано это с тем, что Европа теряет позиции, а Азия становится экономическим трендом. Так эксперты комментируют встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генсеком ДСА Пончаем Танвиватану. По их словам, Москва также намерена отговорить азиатские страны от сотрудничества с США. Лавров обсудил справедливый миропорядок с генсеком ДСА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял в Москве генерального секретаря ДСА Пончая Танвиватану. В МИД сообщили, что между Лавровым и Танвиватану состоялся «обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ДСА в современных реалиях». На встречи обсуждали повышение эффективности организации. Российская сторона заявила, что продолжит работать на укрепление роли «Диалога по сотрудничеству в Азии» в «формировании справедливого многополярного миропорядка». Также обсуждался вопрос координации ДСА c другими региональными объединениями для устойчивого развития евразийского пространства. Генсек ДСА, помимо встречи с Лавровым, также провел консультации с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. Пока ДСА в тени таких организаций, как ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Организация «Диалог по сотрудничеству в Азии» была создана в 2002 году по инициативе Таиланда. Россия присоединилась к ней в 2005 году. ДСА создали для координации различных структур, действующих в регионе, а также для того, чтобы в Евразии была единая площадка, на которой были бы представлены все без исключения страны. Сейчас в организацию входят 35 государств. Помимо России, Индии и Китая это также Кувейт, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Катар, Вьетнам, Иран и другие. В рамках ДСА члены организации регулярно собираются, чтобы обсудить такие вопросы, как наука, туризм, связь, проблемы продовольственной и водной безопасности. Несмотря на свой масштаб, долгое время ДСА остается в тени «Шанхайской организации сотрудничества» (ШОС), «Евразийского экономического союза» (ЕАЭС) и «Ассоциации государств Юго-Восточной Азии» (АСИАН). По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, встреча Лаврова с Танвиватану направлена на то, чтобы изменить это и повысить престиж организации в мире. «Суть встречи заключается в том, что Россия стремится поднять влияние голоса ДСА. Это удобная площадка для координации государств по целому ряду вопросов, самые актуальные из которых — урегулирования кризиса в мире и новые торговые пути», — объясняет Маслов. Европа теряет свои позиции в экономике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава евразийского аналитического клуба Никита Мендкович также считает, что ДСА интересует Москву, как еще одна площадка для межгосударственных диалогов. Встреча Лаврова с генсеком организации сейчас объясняется тем, что Москва видит экономические тенденции и не хочет их упустить. «На фоне того, что Европа объективно теряет позиции, а производственные мощности переносятся оттуда в Азию — в Индию и другие страны, — Россия заинтересована в максимально возможном сотрудничестве с этим регионом на всех площадках. В том числе в ДСА», — объясняет эксперт. Статья по теме Лавров защитил Россию от санкций в спорте по плану Путина По словам заместителя директора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой, актуальность контактов с ДСА назрела давно, но особенно — после начала СВО на Украине. Сейчас евразийские страны в стадии принятия решения стоит ли ориентироваться на США или на Китай с Россией, считает эксперт. «С развалом СССР Москва позволила американцам хозяйничать у наших границ, на всей территории бывшего Советского Союза. Однако сейчас ситуация на глазах меняется. Межгосударственные союзы начинают очень осторожно переориентироваться. Думаю, встреча Лаврова этим и объясняется. На ней шел разговор о смене векторов, переориентации на Россию, налаживания с ней политических, экономических и военных связей», — говорит Макеева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия стремится повысить престиж организации «Диалог по сотрудничеству в Азии» (ДСА), чтобы эффективно работать на всех евразийских площадках. Связано это с тем, что Европа теряет позиции, а Азия становится экономическим трендом. Так эксперты комментируют встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генсеком ДСА Пончаем Танвиватану. По их словам, Москва также намерена отговорить азиатские страны от сотрудничества с США. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял в Москве генерального секретаря ДСА Пончая Танвиватану. В МИД сообщили, что между Лавровым и Танвиватану состоялся «обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ДСА в современных реалиях». На встречи обсуждали повышение эффективности организации. Российская сторона заявила, что продолжит работать на укрепление роли «Диалога по сотрудничеству в Азии» в «формировании справедливого многополярного миропорядка». Также обсуждался вопрос координации ДСА c другими региональными объединениями для устойчивого развития евразийского пространства. Генсек ДСА, помимо встречи с Лавровым, также провел консультации с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. Организация «Диалог по сотрудничеству в Азии» была создана в 2002 году по инициативе Таиланда. Россия присоединилась к ней в 2005 году. ДСА создали для координации различных структур, действующих в регионе, а также для того, чтобы в Евразии была единая площадка, на которой были бы представлены все без исключения страны. Сейчас в организацию входят 35 государств. Помимо России, Индии и Китая это также Кувейт, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Катар, Вьетнам, Иран и другие. В рамках ДСА члены организации регулярно собираются, чтобы обсудить такие вопросы, как наука, туризм, связь, проблемы продовольственной и водной безопасности. Несмотря на свой масштаб, долгое время ДСА остается в тени «Шанхайской организации сотрудничества» (ШОС), «Евразийского экономического союза» (ЕАЭС) и «Ассоциации государств Юго-Восточной Азии» (АСИАН). По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, встреча Лаврова с Танвиватану направлена на то, чтобы изменить это и повысить престиж организации в мире. Глава евразийского аналитического клуба Никита Мендкович также считает, что ДСА интересует Москву, как еще одна площадка для межгосударственных диалогов. Встреча Лаврова с генсеком организации сейчас объясняется тем, что Москва видит экономические тенденции и не хочет их упустить. По словам заместителя директора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой, актуальность контактов с ДСА назрела давно, но особенно — после начала СВО на Украине. Сейчас евразийские страны в стадии принятия решения стоит ли ориентироваться на США или на Китай с Россией, считает эксперт. «С развалом СССР Москва позволила американцам хозяйничать у наших границ, на всей территории бывшего Советского Союза. Однако сейчас ситуация на глазах меняется. Межгосударственные союзы начинают очень осторожно переориентироваться. Думаю, встреча Лаврова этим и объясняется. На ней шел разговор о смене векторов, переориентации на Россию, налаживания с ней политических, экономических и военных связей», — говорит Макеева.