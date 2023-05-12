Россия готова стать источником нового международного права

Суды возникнут на базе ШОС

12 мая 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Глава МИД заявил о проблемах международного права Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал понять, что перед Россией стоит задача стать источником нового международного права. Спецоперация на Украине показала, что соглашения работают в интересах одной стороны — коллективного Запада. Действующая система не устраивает многие страны. Так эксперты комментируют URA.RU выступление главы МИД РФ на юридическом форуме в Петербурге 12 мая. По их словам, в формировании нового права должны участвовать партнеры РФ, в частности страны ШОС. Лавров против подмены понятий международного права Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сергей Лавров начал выступление на XI Петербургском международном юридическом форуме перед участниками сессии «О будущем международного права» со слов о том, что данная тема «звучит актуально». В своей речи министр указал, что США и их западные сателлиты сделали ставку на «сколачивание однополярной модели мироустройства». «Западное меньшинство решило подменить сформированную по итогам Второй мировой войны ооноцентричную международно-правовую архитектуру неким „порядком, основанным на правилах“. Эти „правила“ Вашингтон и его союзники придумывают в узком кругу и трактуют каждый раз сами. Затем навязывают мировому сообществу в качестве обязательных. Несогласных пытаются наказать при помощи различных нелегитимных инструментов — от силового давления до шельмования в информационном пространстве», — заявил Лавров. Министр также раскритиковал попытки Запада расколоть мир на «демократии» и «авторитарные режимы» в нарушении ключевого принципа Устава ООН о суверенном равенстве государств. Проигнорирован и другой базовый принцип Устава — невмешательство во внутренние дела. «Вспомним срежиссированный в конце 2004 года третий тур выборов на Украине, „цветные революции“ в Грузии, Киргизии. В этом ряду — открытая поддержка кровавого государственного переворота в Киеве в феврале 2014. Равно как и настойчивые попытки повторить сценарий силового захвата власти в Белоруссии в 2020 году», — привел примеры Лавров. Статья по теме Лавров предупредил о новой военной угрозе Он назвал «очевидным» то, что продвигаемый порядок носит «ярко выраженную неоколониальную направленность» и обязывает большинство людей следовать интересам «золотого миллиарда», которые немыслимы без двойных стандартов. «Когда это выгодно Западу — абсолютным «правилом» признается право народов на самоопределение. Достаточно упомянуть отторжение у Сербии Косово без референдума, а также сохраняющиеся у Парижа и Лондона бывшие колониальные владения. Когда же принцип самоопределения противоречит геополитическим интересам Запада — как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в пользу единства с Россией, — про него на Западе не просто забывают, но и гневно осуждают выбор людей, наказывают их санкциями», — подчеркнул глава МИД РФ. Альтернативное мировое право стало актуальным после начала спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говоря об ограничениях, вводимых Западом, Лавров добавил, что «это — грубое нарушение духа и буквы Устава ООН». «Санкции — исключительная прерогатива Совета Безопасности», — отметил министр. По словам президента Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, Лавров дает понять, что перед Россией стоит задача стать источником нового международного права. Тема стала особенно актуально с начала специальной военной операции на Украине, так как она показала, что международные соглашения работают только в интересах одной стороны — коллективного Запада. «Такая система недееспособна. Россия выстраивает многополярный мир, поэтому сейчас перед ней стоит задача стать источником международного права. Оно должно формироваться при содействии наших основных партнеров. Здесь перспективна Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В нее входят страны, население которых — больше половины человечества. При таких исходных данных создать свою систему международного права можно, а оставшаяся часть человечества будет вынуждена прислушаться», — пояснил Бредихин. РФ может построить свою правовую систему с глобальным Югом Фото: Владимир Андреев © URA.RU О том, что Лавров неоднократно намекал на необходимость изменения системы международного права, говорит и доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко. Эксперт считает, что потенциально альтернативная система права «вполне жизнеспособна», так как сейчас страны глобального Юга пытаются отстраиваться от США и прикладывают усилия для создания своих институций. «Сейчас, с начала СВО, эти разговоры стали актуальнее. Мы увидели, что придуманная Западом система правил не является универсальной. Что-то мы уже сделали: сейчас российское право имеет приоритет над мировым, а не наоборот. Мы знаем, что страны глобального Юга также не устраивает то, как работает международное право. Они не против создать с нами новые институции, не подчиняющиеся западным. Далее все зависит от работы дипломатии и от того, насколько хорошо Россия справится с санкциям», — считает эксперт. С тем, что для России «вполне реально» реформировать мировые юридические институты, согласен и заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики РФ МГИМО Борис Мартынов. Эксперт подчеркивает, что выделение «англосаксов» Лавровым, также, как отдельное упоминание их в новой концепции безопасности РФ — не случайно. «У англосаксов иная правовая и политическая культура. У них с ХIII система прецедентного права. При ней заменить, скорректировать правовую норму ничего не стоит. Это система отличается от нашей, китайской, латиноамериканской, от системы большинства стран Африки. У нас всех континентальная система права, писанная, поменять в которое что-то сложно», — поводит итог эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал понять, что перед Россией стоит задача стать источником нового международного права. Спецоперация на Украине показала, что соглашения работают в интересах одной стороны — коллективного Запада. Действующая система не устраивает многие страны. Так эксперты комментируют URA.RU выступление главы МИД РФ на юридическом форуме в Петербурге 12 мая. По их словам, в формировании нового права должны участвовать партнеры РФ, в частности страны ШОС. Сергей Лавров начал выступление на XI Петербургском международном юридическом форуме перед участниками сессии «О будущем международного права» со слов о том, что данная тема «звучит актуально». В своей речи министр указал, что США и их западные сателлиты сделали ставку на «сколачивание однополярной модели мироустройства». «Западное меньшинство решило подменить сформированную по итогам Второй мировой войны ооноцентричную международно-правовую архитектуру неким „порядком, основанным на правилах“. Эти „правила“ Вашингтон и его союзники придумывают в узком кругу и трактуют каждый раз сами. Затем навязывают мировому сообществу в качестве обязательных. Несогласных пытаются наказать при помощи различных нелегитимных инструментов — от силового давления до шельмования в информационном пространстве», — заявил Лавров. Министр также раскритиковал попытки Запада расколоть мир на «демократии» и «авторитарные режимы» в нарушении ключевого принципа Устава ООН о суверенном равенстве государств. Проигнорирован и другой базовый принцип Устава — невмешательство во внутренние дела. Он назвал «очевидным» то, что продвигаемый порядок носит «ярко выраженную неоколониальную направленность» и обязывает большинство людей следовать интересам «золотого миллиарда», которые немыслимы без двойных стандартов. «Когда это выгодно Западу — абсолютным «правилом» признается право народов на самоопределение. Достаточно упомянуть отторжение у Сербии Косово без референдума, а также сохраняющиеся у Парижа и Лондона бывшие колониальные владения. Говоря об ограничениях, вводимых Западом, Лавров добавил, что «это — грубое нарушение духа и буквы Устава ООН». «Санкции — исключительная прерогатива Совета Безопасности», — отметил министр. По словам президента Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, Лавров дает понять, что перед Россией стоит задача стать источником нового международного права. Тема стала особенно актуально с начала специальной военной операции на Украине, так как она показала, что международные соглашения работают только в интересах одной стороны — коллективного Запада. О том, что Лавров неоднократно намекал на необходимость изменения системы международного права, говорит и доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко. Эксперт считает, что потенциально альтернативная система права «вполне жизнеспособна», так как сейчас страны глобального Юга пытаются отстраиваться от США и прикладывают усилия для создания своих институций. «Сейчас, с начала СВО, эти разговоры стали актуальнее. Мы увидели, что придуманная Западом система правил не является универсальной. Что-то мы уже сделали: сейчас российское право имеет приоритет над мировым, а не наоборот. С тем, что для России «вполне реально» реформировать мировые юридические институты, согласен и заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики РФ МГИМО Борис Мартынов. Эксперт подчеркивает, что выделение «англосаксов» Лавровым, также, как отдельное упоминание их в новой концепции безопасности РФ — не случайно. «У англосаксов иная правовая и политическая культура. У них с ХIII система прецедентного права. При ней заменить, скорректировать правовую норму ничего не стоит. Это система отличается от нашей, китайской, латиноамериканской, от системы большинства стран Африки. У нас всех континентальная система права, писанная, поменять в которое что-то сложно», — поводит итог эксперт.