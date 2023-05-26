Путин отвел пять лет, чтобы заместить технологии Запада

Российским разработкам уже нашли применение

26 мая 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин изменил срок технологического прогресса в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин отвел пять лет на то, чтобы заместить западные технологии, которых Россия лишилась из-за санкций. Для новейших отечественных разработок, товаров и услуг открыты страны с населением в 7 млрд человек. С этой целью Путин объявил 26 мая на встрече с «Деловой Россией» пятилетие созидательного предпринимательского труда, объяснили эксперты. По их словам, глава государства готовит бизнес и власти к противостоянию уже не на украинском треке, а на глобальных рынках. Главу «Деловой России» Алексея Репика президент РФ Владимир Путин шутя пожурил за скрытую рекламу иван-чая во время встречи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президента Путина с представителями организации «Деловая Россия» состоялась в Кремле в День российского предпринимательства. По словам Путина, современный бизнес уже «не ограничивается только экономической жизнью». «Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства — это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета в самом широком смысле и понимании этого слова: суверенитета технологического, промышленного, даже культурного и ценностного», — подчеркнул глава государства. Как отметил Путин, большинство представителей бизнеса уже показали, что свое будущее связывают с Россией. «Многие предприниматели проявили настоящие бойцовские качества, работали и работают уверенно и собранно. Уверен, такая позитивная тенденция обязательно продолжится, а государство на всех уровнях будет оказывать поддержку», — сказал президент. Для российского бизнеса закрылся рынок Запада с населением в миллиард, но открыт глобальный рынок с населением в 7 миллиардов человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бизнес должен активнее осваивать отечественный рынок, который в 1990-е годы был отдан «иностранным, в том числе транснациональным компаниям». Нужно «возвращать свои позиции», тем более что качество отечественных товаров и услуг нередко выше импортных аналогов, заявил Путин. Но при этом он заметил, что не нужно замыкаться на внутреннем рынке, самоизолироваться — это может привести к потере конкурентоспособности. «Россия — как бы ни хотелось нашим недругам — является неотъемлемым участником глобальной экономики. Все громче заявляют о себе динамичные страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки [с населением около 7 млрд человек]. Это настоящий рынок будущего. И именно на этом рынке российский бизнес — молодой, гибкий, но уже с хорошей закалкой — может успешно конкурировать, бороться за покупателя», — убежден Путин. России предстоит произвести настоящую технологическую революцию в станкостроительной отрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Он предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда». «Его нужно наполнить не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой, в том числе по таким направлениям, как улучшение делового и инвестиционного климата, рост эффективности и модернизация отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами и так далее», — предложил президент и заверил, что «у России будущее хорошее», так как у нее есть понимание цели и того, как ее достичь, и «огромные человеческие ресурсы». Инициатива президента Путина связана с задачей — обеспечить технологический суверенитет России к 2030 году, объяснил URA.RU профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Раевский. Для этого чиновникам предстоит потрудиться не меньше, чем самому бизнесу. «Это будет некая форма своего рода административно-экономического воздействия, чтобы обеспечить суверенитет. Семь лет — это очень короткий срок, чтобы выйти на какие-то осязаемые рубежи, не говоря о том, чтобы что-то превзойти, — для этого нужно очень сильно напрячься. Те, кто за это отвечает в соответствующих властных структурах, будут отчитываться за эту пятилетку. Пятилетка — это своего рода создание условий для бизнеса, для предпринимателей, чтобы они работали. Власть должна обеспечить соответствующими институтами этот процесс», — полагает Раевский. По мнению политолога, одного из авторов Большой российской энциклопедии Бориса Межуева, президент фактически готовит и власти, и бизнес к противостоянию с Западом, но уже не на украинском треке, а на глобальных рынках. «Главной задачей будет экономическое, технологическое, социальное выживание. И здесь важна финансовая и деловая активность. Происходит что-то похожее на НЭП 1920-х годов. Предприниматели, которые связывают себя с Россией, будут опорой нового строя. Президент встречается с ними, чтобы подчеркнуть их важную роль в новой конфигурации и важную миссию, которая будет перед ними стоять», — убежден Межуев. Новость по теме Путин пообещал России хорошее будущее Путин показывает, что бизнес и власть должны действовать сообща не на словах, а на деле, полагает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Президент показывает, насколько велика роль бизнеса именно сегодня. Бизнес и власть должны работать вместе ради преодоления точки бифуркации и формирования самодостаточной российской экономики нового типа, не подверженной внешнему воздействию», — резюмировал Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин отвел пять лет на то, чтобы заместить западные технологии, которых Россия лишилась из-за санкций. Для новейших отечественных разработок, товаров и услуг открыты страны с населением в 7 млрд человек. С этой целью Путин объявил 26 мая на встрече с «Деловой Россией» пятилетие созидательного предпринимательского труда, объяснили эксперты. По их словам, глава государства готовит бизнес и власти к противостоянию уже не на украинском треке, а на глобальных рынках. Встреча президента Путина с представителями организации «Деловая Россия» состоялась в Кремле в День российского предпринимательства. По словам Путина, современный бизнес уже «не ограничивается только экономической жизнью». «Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства — это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета в самом широком смысле и понимании этого слова: суверенитета технологического, промышленного, даже культурного и ценностного», — подчеркнул глава государства. Как отметил Путин, большинство представителей бизнеса уже показали, что свое будущее связывают с Россией. «Многие предприниматели проявили настоящие бойцовские качества, работали и работают уверенно и собранно. Уверен, такая позитивная тенденция обязательно продолжится, а государство на всех уровнях будет оказывать поддержку», — сказал президент. Бизнес должен активнее осваивать отечественный рынок, который в 1990-е годы был отдан «иностранным, в том числе транснациональным компаниям». Нужно «возвращать свои позиции», тем более что качество отечественных товаров и услуг нередко выше импортных аналогов, заявил Путин. Но при этом он заметил, что не нужно замыкаться на внутреннем рынке, самоизолироваться — это может привести к потере конкурентоспособности. «Россия — как бы ни хотелось нашим недругам — является неотъемлемым участником глобальной экономики. Он предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда». «Его нужно наполнить не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой, в том числе по таким направлениям, как улучшение делового и инвестиционного климата, рост эффективности и модернизация отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами и так далее», — предложил президент и заверил, что «у России будущее хорошее», так как у нее есть понимание цели и того, как ее достичь, и «огромные человеческие ресурсы». Инициатива президента Путина связана с задачей — обеспечить технологический суверенитет России к 2030 году, объяснил URA.RU профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Раевский. Для этого чиновникам предстоит потрудиться не меньше, чем самому бизнесу. «Это будет некая форма своего рода административно-экономического воздействия, чтобы обеспечить суверенитет. Семь лет — это очень короткий срок, чтобы выйти на какие-то осязаемые рубежи, не говоря о том, чтобы что-то превзойти, — для этого нужно очень сильно напрячься. По мнению политолога, одного из авторов Большой российской энциклопедии Бориса Межуева, президент фактически готовит и власти, и бизнес к противостоянию с Западом, но уже не на украинском треке, а на глобальных рынках. «Главной задачей будет экономическое, технологическое, социальное выживание. И здесь важна финансовая и деловая активность. Происходит что-то похожее на НЭП 1920-х годов. Путин показывает, что бизнес и власть должны действовать сообща не на словах, а на деле, полагает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Президент показывает, насколько велика роль бизнеса именно сегодня. Бизнес и власть должны работать вместе ради преодоления точки бифуркации и формирования самодостаточной российской экономики нового типа, не подверженной внешнему воздействию», — резюмировал Орлов.