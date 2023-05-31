Путин показал губернаторам силу, которая поможет одолеть санкции

В российских регионах меняют деловой климат

31 мая 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин решил проблему конфликтов между бизнесом и региональной властью Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин показал силу, на которую регионы страны должны опираться в условиях санкций. Для успешного развития главам субъектов следует активнее работать с бизнесом и мотивировать его вкладывать деньги в России, а не за рубежом. Для этого вводится инвестиционный стандарт, который закрепляет обязательства местных властей перед предпринимателями и инвесторами. Так эксперты объяснили URA.RU итоги совещания главы государства с членами правительства 31 мая. Основной темой совещания Путина с кабмином стала трансформация делового климата в субъектах России. В частности, речь шла о внедрении региональных инвестиционных стандартов. Как отметил Путин, активная работа по их внедрению началась в 2021 году после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), когда президентом были сформулированы соответствующие поручения. Цель этой работы — внедрить единые понятные правила инвестирования во всех регионах. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством в режиме видеоконференции Фото с сайта kremlin.ru По словам первого зампреда правительства Андрея Белоусова, инвестстандарт состоит из пяти блоков, первый из которых — инвестиционная декларация. Это документ, где закрепляются обязательства региона перед инвесторами. По словам Белоусова, декларации уже утверждены в 45 субъектах, остальные утвердят их в этом году. Другой блок — формирование инвестиционных комитетов. «Для оперативного решения проблем предпринимателей, возникающих в ходе реализации проектов, для защиты их прав и интересов. В прошлом году прошло более 200 заседаний, в результате которых урегулированы разногласия с местными властями», — сказал Белоусов. По словам вице-премьера, внедрение стандартов позволит регионам повысить инвестиционную привлекательность. В минувшем году предпринятые меры по улучшению делового климата не только не допустили снижения объемов капиталовложений, но и позволили увеличить их на 4,5% — всего было инвестировано 27,9 трлн рублей. Выступление Белоусова дополнил губернатор Сахалинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко. Он отметил, что работа по стандартизации — это «фактор конкурентоспособности». «Потому что инвесторы должны вкладывать денежные средства в наши, российские регионы, а не в соседние государства», — подчеркнул Лимаренко. Президент докладами остался доволен. «Благодарю, что проводите эту работу, результаты хорошие. То, что мы сопровождаем эту работу, это важно. В 2022 году 19 регионам, подтвердившим внедрение инвестпрограммы, предоставлены дотации почти в три млрд рублей. Нужно своевременно отработать с Минфином, чтобы не было никаких сбоев. В оставшихся 44 регионах программа должна начать работать, как запланировано. В целом мы поступили правильно, что выбрали такое направление деятельности и соответствующим образом ее организовали. Уверен, что результат будет, и он будет заметен с точки зрения развития регионов России», — резюмировал президент. Предпринятые меры позволили увеличить объем инвестиций в регионы в 2022 году на 4,5% Фото: Игорь Пантин © URA.RU Путин показал, что вкладывать деньги в регионы стало проще и выгоднее. В России деловой климат долгие годы строился в условиях, когда основные инвестиции были с Запада, напомнил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Принципиально новые условия потребовали кардинально пересмотреть подход в работе. «Ранее основная задача сводилась к тому, чтобы создать условия для западных инвестиций, обеспечить инвестиционную привлекательность российской экономики и собрать деньги за рубежом. Работать со своими предпринимателями не требовалось. Но больше года мы живем в принципиально иных условиях, поэтому президент полностью меняет подход к работе. Путин объективно показывает предпринимательскому сообществу новые возможности, которые открываются в рамках новой политики государства», — пояснил Солонников. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский отметил, что Путин настраивает регионы на работу с бизнесом, так как это обеспечит им экономическое развитие. «Как показал год, отечественный бизнес оказался очень энергичным, адаптивным, он не допустил экономического кризиса в стране, несмотря на непростые условия, в которые она была поставлена. Путин увидел силу, на которую страна может опираться, поэтому для бизнеса нужно создавать благоприятные условия», — подчеркнул Голубовский. Статья по теме Путин отвел пять лет, чтобы заместить технологии Запада Конечная цель, которую преследует Путин — через привлечение капиталовложений в регионы развивать производство в России, считает руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Ориентация региональных властей на эффективную работу с предпринимателями позволит улучшить инвестиционный климат субъектов. «Местные власти должны содействовать капиталовложениям, помогать предпринимателям скорее запускать производство, чтобы они могли уверенно работать. Губернаторы старой фармации вели себя совершенно иначе в отношении инвесторов. Их совершенно не интересовали люди, которые хотели открыть какое-то предприятие. Работа по улучшению делового климата дала свои результаты, работать в России стало несопоставимо легче», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал силу, на которую регионы страны должны опираться в условиях санкций. Для успешного развития главам субъектов следует активнее работать с бизнесом и мотивировать его вкладывать деньги в России, а не за рубежом. Для этого вводится инвестиционный стандарт, который закрепляет обязательства местных властей перед предпринимателями и инвесторами. Так эксперты объяснили URA.RU итоги совещания главы государства с членами правительства 31 мая. Основной темой совещания Путина с кабмином стала трансформация делового климата в субъектах России. В частности, речь шла о внедрении региональных инвестиционных стандартов. Как отметил Путин, активная работа по их внедрению началась в 2021 году после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), когда президентом были сформулированы соответствующие поручения. Цель этой работы — внедрить единые понятные правила инвестирования во всех регионах. По словам первого зампреда правительства Андрея Белоусова, инвестстандарт состоит из пяти блоков, первый из которых — инвестиционная декларация. Это документ, где закрепляются обязательства региона перед инвесторами. По словам Белоусова, декларации уже утверждены в 45 субъектах, остальные утвердят их в этом году. Другой блок — формирование инвестиционных комитетов. «Для оперативного решения проблем предпринимателей, возникающих в ходе реализации проектов, для защиты их прав и интересов. В прошлом году прошло более 200 заседаний, в результате которых урегулированы разногласия с местными властями», — сказал Белоусов. По словам вице-премьера, внедрение стандартов позволит регионам повысить инвестиционную привлекательность. В минувшем году предпринятые меры по улучшению делового климата не только не допустили снижения объемов капиталовложений, но и позволили увеличить их на 4,5% — всего было инвестировано 27,9 трлн рублей. Выступление Белоусова дополнил губернатор Сахалинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко. Он отметил, что работа по стандартизации — это «фактор конкурентоспособности». «Потому что инвесторы должны вкладывать денежные средства в наши, российские регионы, а не в соседние государства», — подчеркнул Лимаренко. Президент докладами остался доволен. «Благодарю, что проводите эту работу, результаты хорошие. То, что мы сопровождаем эту работу, это важно. Путин показал, что вкладывать деньги в регионы стало проще и выгоднее. В России деловой климат долгие годы строился в условиях, когда основные инвестиции были с Запада, напомнил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Принципиально новые условия потребовали кардинально пересмотреть подход в работе. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский отметил, что Путин настраивает регионы на работу с бизнесом, так как это обеспечит им экономическое развитие. «Как показал год, отечественный бизнес оказался очень энергичным, адаптивным, он не допустил экономического кризиса в стране, несмотря на непростые условия, в которые она была поставлена. Путин увидел силу, на которую страна может опираться, поэтому для бизнеса нужно создавать благоприятные условия», — подчеркнул Голубовский. Конечная цель, которую преследует Путин — через привлечение капиталовложений в регионы развивать производство в России, считает руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Ориентация региональных властей на эффективную работу с предпринимателями позволит улучшить инвестиционный климат субъектов. «Местные власти должны содействовать капиталовложениям, помогать предпринимателям скорее запускать производство, чтобы они могли уверенно работать. Губернаторы старой фармации вели себя совершенно иначе в отношении инвесторов. Их совершенно не интересовали люди, которые хотели открыть какое-то предприятие. Работа по улучшению делового климата дала свои результаты, работать в России стало несопоставимо легче», — подытожил эксперт.