Куда ушел топ-менеджер ключевого объекта Свердловской области

Игоря Данилова после ухода с поста директора «Екатеринбург-ЭКСПО» зовут в другие регионы

02 июня 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Игорь Данилов заявил об уходе с поста главы «Екатеринбург-ЭКСПО» 31 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уход Игоря Данилова с поста главы главного конгрессника Екатеринбурга — самое обсуждаемое событие недели. Он руководил площадкой с 2016 года и за это время вывел ее на самоокупаемость и сделал центром событийного туризма, куда стекаются жители из соседних регионов. По информации источников URA.RU, после увольнения Данилов получил многочисленные предложения о работе от коллег из других регионов. И сейчас у местных чиновников есть опасения, что успешный топ-менеджер перетянет мероприятия за собой. Внезапное увольнение Покинуть пост директора «Екатеринбург-ЭКСПО» Данилов решил 31 мая. У себя в соцсетях он написал, что делает это на фоне негативных слухов, которые «существенно дестабилизируют работу коллектива». За несколько дней до этого кто-то запустил в СМИ информацию о том, что директора конкрессника задержали силовики. При этом сам Данилов в тот же день комментировал URA.RU, что про слух знает, но это чушь. «Я активно готовлюсь к „Иннопрому“», — говорил он. Игорь Данилов возглавил «Екатеринбург-ЭКСПО» семь лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В политических кругах обсуждаются разные версии того, с чем связан внезапный уход топ-менеджера, особенно в преддверии крупной промышленной выставки. По информации одного из источников, Данилов стал жертвой политической расторговки из-за грядущих выборов и был вынужден уволиться под давлением. Загадочности истории добавляет тот факт, что губернатор Евгений Куйвашев не встречался с Даниловым перед его увольнением, хотя с другими топ-менеджерами в преддверии их отставки делал это. Например, с медиаменеджерами Дмитрием Поляниным и Антоном Стуликовым. «Почему не было этой встречи сейчас, непонятно. В любом случае Данилов показал, что не намерен мириться с тем, что ему хотят создать негативную репутацию, и пресек эту попытку своим уходом. Возможно, [Игорь Данилов] уже знает, где будет работать. Поэтому так легко принял решение об отставке, решив не бороться со слухами», — делится инсайдер. Как «Екатеринбург-ЭКСПО» стал центром событийного туризма Данилов занял пост директора площадки в 2016 году, сменив Виталия Шумских — топ-менеджера, работавшего в структурах РЖД и «УП-УП». Сравнивая двух руководителей, другой собеседник агентства отмечает, что при Шумских «Екатеринбург-ЭКСПО» гремел только в контексте одного события — промышленной выставки «Иннопром», а новый руководитель существенно расширил событийную линейку. «Активность, которая началась с приходом Данилова, сделала площадку центром событийного туризма. Сюда приезжают люди из других регионов, периодически образовываются пробки, на которые ругаются — это тоже показатель, что площадка востребована. Данилов расширил концертную деятельность, включился в организацию фестивалей. Та же выставка „Калибр“ — при Данилове „ЭКСПО“ получило оружейную комнату. А это уникальный случай для концертных площадок, так как не все получают право экспонировать оружие», — делится один из участников ивент-индустрии. За семь лет Данилов выстроил теплые отношения со многими федеральными коллегами, наладил контакт с промоутерскими и продюсерскими центрами, вошел в состав руководящих органов «Российского союза выставок и ярмарок» (РСВЯ), причем именно попадание туда позволяло притягивать в регион полезных людей и события. Опасения чиновников Источник, близкий к полпредству, комментируя ситуацию, опасается, что Данилов может поменять регион деятельности и следом перетянуть мероприятия. «Губернаторы соседних областей с завистью смотрели на „Екатеринбург-ЭКСПО“, который привлекал к себе сотни тысяч гостей. А конкуренция за событийный рынок обостряется», — добавляет собеседник и приводит в пример Челябинск, где в начале года запустили конгресс-холл «Таганай». В этом году там состоится межрегиональная выставка сельскохозяйственной продукции, курируемая полпредством. В 2022 году она проходила в Свердловской области. В «Екатеринбург-ЭКСПО» в марте выступал любимый оперный певец британской королевы Елизаветы II Алессандро Сафина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По информации инсайдеров URA.RU, Данилову уже начали поступать предложения от коллег, в том числе из других регионов. Экс-директор «Екатеринбург-ЭКСПО» подтвердил агентству эту информацию. «Как только новость взорвала повестку, тут же посыпались звонки с предложениями о работе. Сейчас я эти предложения рассматриваю», — отметил Данилов. Ключевые игроки ивент-индустрии подтверждают домыслы о том, что Данилов может покинуть регион. Исполнительный секретарь РСВЯ Елена Ублиева в беседе с URA.RU отметила, что такой опыт, как у Данилова, пригодится везде. «Его уход с поста директора „Екатеринбург-ЭКСПО“ — большая потеря для отрасли. Опыт, как у него, пригодится везде. При нем выставочный комплекс значительно расширился: в эксплуатацию ввели конгресс-центр, перестроили парковку, модернизировали выставочные павильоны, увеличилось количество событий. С 2022 года Игорь Николаевич является членом Президиума РСВЯ и в этом качестве активно работал вместе с коллегами над формированием стратегии развития отрасли», — рассказывает Елена Ублиева. «Уровень компетенций, ответственности, подход к делу, умение выстраивать взаимодействие как внутри коллектива, так с партнерами, госструктурами — у Игоря очень высокий. Он смог вывести площадку на самоокупаемость, это дорогого стоит. И конечно, такие специалисты нужны не только Москве, но и России в целом», — добавляет другой собеседник, президент Национального конгресс-бюро Сагид Заремуков. «Игорь собрал очень сильную команду, в нее попали даже несколько наших бывших сотрудников. Вместе они смогли сделать из просто хорошей, современной площадки центр притяжения для знаковых мероприятий — „Иннопром“, Ural HR-Forum, фестиваль „Рыба-Дичь“, выступление мега-звезд. Партнерская позиция Игоря и его команды сделала „ЭКСПО“ активным игроком ивент-сообщества и конгрессно- выставочной индустрии. Надеюсь, что команда продолжит эти тренды и с новым руководителем», — отмечает еще один собеседник, гендиректор «BeBrandPeople» Артем Дрыгант. «Екатеринбург-ЭКСПО» ввели в эксплуатацию в 2011 году. Скептики были уверены, что место — за городом — выбрано неудобное и сюда никто не поедет. Но время доказало обратное Фото: Анна Майорова © URA.RU До сентября временно исполняющим обязанности директора «Екатеринбург-ЭКСПО» станет Наталья Варламова, которая ранее занимала должность операционного директора. В уральской ивент-индустрии также надеются, что после ухода Данилова команда конгрессника сохранит принципы, которые заложил руководитель. «„Екатеринбург-ЭКСПО“ — это идеальная площадка, и в плане технической оснащенности, и в плане людей — они абсолютно лояльные и адекватные, готовы договариваться и идти навстречу. В том числе в вопросах стоимости аренды, в плане развития социальных проектов. Для меня, как организатора концертных событий, это очень важно», — добавляет директор агентства MahnevaEvent Екатерина Махнева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уход Игоря Данилова с поста главы главного конгрессника Екатеринбурга — самое обсуждаемое событие недели. Он руководил площадкой с 2016 года и за это время вывел ее на самоокупаемость и сделал центром событийного туризма, куда стекаются жители из соседних регионов. По информации источников URA.RU, после увольнения Данилов получил многочисленные предложения о работе от коллег из других регионов. И сейчас у местных чиновников есть опасения, что успешный топ-менеджер перетянет мероприятия за собой. Покинуть пост директора «Екатеринбург-ЭКСПО» Данилов решил 31 мая. У себя в соцсетях он написал, что делает это на фоне негативных слухов, которые «существенно дестабилизируют работу коллектива». За несколько дней до этого кто-то запустил в СМИ информацию о том, что директора конкрессника задержали силовики. При этом сам Данилов в тот же день комментировал URA.RU, что про слух знает, но это чушь. «Я активно готовлюсь к „Иннопрому“», — говорил он. В политических кругах обсуждаются разные версии того, с чем связан внезапный уход топ-менеджера, особенно в преддверии крупной промышленной выставки. По информации одного из источников, Данилов стал жертвой политической расторговки из-за грядущих выборов и был вынужден уволиться под давлением. Загадочности истории добавляет тот факт, что губернатор Евгений Куйвашев не встречался с Даниловым перед его увольнением, хотя с другими топ-менеджерами в преддверии их отставки делал это. Например, с медиаменеджерами Дмитрием Поляниным и Антоном Стуликовым. «Почему не было этой встречи сейчас, непонятно. В любом случае Данилов показал, что не намерен мириться с тем, что ему хотят создать негативную репутацию, и пресек эту попытку своим уходом. Возможно, [Игорь Данилов] уже знает, где будет работать. Поэтому так легко принял решение об отставке, решив не бороться со слухами», — делится инсайдер. Данилов занял пост директора площадки в 2016 году, сменив Виталия Шумских — топ-менеджера, работавшего в структурах РЖД и «УП-УП». «Активность, которая началась с приходом Данилова, сделала площадку центром событийного туризма. Сюда приезжают люди из других регионов, периодически образовываются пробки, на которые ругаются — это тоже показатель, что площадка востребована. Данилов расширил концертную деятельность, включился в организацию фестивалей. Та же выставка „Калибр“ — при Данилове „ЭКСПО“ получило оружейную комнату. А это уникальный случай для концертных площадок, так как не все получают право экспонировать оружие», — делится один из участников ивент-индустрии. За семь лет Данилов выстроил теплые отношения со многими федеральными коллегами, наладил контакт с промоутерскими и продюсерскими центрами, вошел в состав руководящих органов «Российского союза выставок и ярмарок» (РСВЯ), причем именно попадание туда позволяло притягивать в регион полезных людей и события. Источник, близкий к полпредству, комментируя ситуацию, опасается, что Данилов может поменять регион деятельности и следом перетянуть мероприятия. «Губернаторы соседних областей с завистью смотрели на „Екатеринбург-ЭКСПО“, который привлекал к себе сотни тысяч гостей. А конкуренция за событийный рынок обостряется», — добавляет собеседник и приводит в пример Челябинск, где в начале года запустили конгресс-холл «Таганай». В этом году там состоится межрегиональная выставка сельскохозяйственной продукции, курируемая полпредством. В 2022 году она проходила в Свердловской области. По информации инсайдеров URA.RU, Данилову уже начали поступать предложения от коллег, в том числе из других регионов. Экс-директор «Екатеринбург-ЭКСПО» подтвердил агентству эту информацию. «Как только новость взорвала повестку, тут же посыпались звонки с предложениями о работе. Сейчас я эти предложения рассматриваю», — отметил Данилов. Ключевые игроки ивент-индустрии подтверждают домыслы о том, что Данилов может покинуть регион. Исполнительный секретарь РСВЯ Елена Ублиева в беседе с URA.RU отметила, что такой опыт, как у Данилова, пригодится везде. «Его уход с поста директора „Екатеринбург-ЭКСПО“ — большая потеря для отрасли. Опыт, как у него, пригодится везде. При нем выставочный комплекс значительно расширился: в эксплуатацию ввели конгресс-центр, перестроили парковку, модернизировали выставочные павильоны, увеличилось количество событий. С 2022 года Игорь Николаевич является членом Президиума РСВЯ и в этом качестве активно работал вместе с коллегами над формированием стратегии развития отрасли», — рассказывает Елена Ублиева. «Уровень компетенций, ответственности, подход к делу, умение выстраивать взаимодействие как внутри коллектива, так с партнерами, госструктурами — у Игоря очень высокий. Он смог вывести площадку на самоокупаемость, это дорогого стоит. И конечно, такие специалисты нужны не только Москве, но и России в целом», — добавляет другой собеседник, президент Национального конгресс-бюро Сагид Заремуков. До сентября временно исполняющим обязанности директора «Екатеринбург-ЭКСПО» станет Наталья Варламова, которая ранее занимала должность операционного директора. В уральской ивент-индустрии также надеются, что после ухода Данилова команда конгрессника сохранит принципы, которые заложил руководитель. «„Екатеринбург-ЭКСПО“ — это идеальная площадка, и в плане технической оснащенности, и в плане людей — они абсолютно лояльные и адекватные, готовы договариваться и идти навстречу. В том числе в вопросах стоимости аренды, в плане развития социальных проектов. Для меня, как организатора концертных событий, это очень важно», — добавляет директор агентства MahnevaEvent Екатерина Махнева.