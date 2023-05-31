Директор «Екатеринбург-ЭКСПО» ушел в отставку перед «Иннопромом»

31 мая 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

На место Данилова придет Наталья Варламова, которая ранее занимала должность операционного директора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов покинул свою должность. Уход он мотивировал тем, что вокруг него ходит много слухов, из-за которых он не хочет нарушать работу команды в преддверии «Иннопрома». Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Сегодня я принял решение покинуть „ЭКСПО“. Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабиллизируют работу коллектива», — заявил Данилов. По его словам, увольнение не скажется на работе организации, а свой уход он объяснил тем, что хочет дать команде МВЦ спокойно подготовиться к проведению «Иннопром» и Международного фестиваля университетского спорта. До сентября временно исполняющим обязанности станет Наталья Варламова, которая ранее занимала должность операционного директора. В обязанности Варламовой входило сопровождение крупных мероприятий, которые проводились на площадке «ЭКСПО». Новая глава МВЦ училась в Уральском федеральном университете на факультете «Социально-культурный сервис и туризм». В конце прошлой недели истеблишмент вовсю обсуждал, что Данилова якобы «задержали». Но эту информацию моментально опроверг он сам.

Директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов покинул свою должность. Уход он мотивировал тем, что вокруг него ходит много слухов, из-за которых он не хочет нарушать работу команды в преддверии «Иннопрома». Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Сегодня я принял решение покинуть „ЭКСПО“. Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабиллизируют работу коллектива», — заявил Данилов. По его словам, увольнение не скажется на работе организации, а свой уход он объяснил тем, что хочет дать команде МВЦ спокойно подготовиться к проведению «Иннопром» и Международного фестиваля университетского спорта. До сентября временно исполняющим обязанности станет Наталья Варламова, которая ранее занимала должность операционного директора. В обязанности Варламовой входило сопровождение крупных мероприятий, которые проводились на площадке «ЭКСПО». Новая глава МВЦ училась в Уральском федеральном университете на факультете «Социально-культурный сервис и туризм». В конце прошлой недели истеблишмент вовсю обсуждал, что Данилова якобы «задержали». Но эту информацию моментально опроверг он сам.