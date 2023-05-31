Директор «Екатеринбург-ЭКСПО» ушел в отставку перед «Иннопромом»

Директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов покинул свою должность. Уход он мотивировал тем, что вокруг него ходит много слухов, из-за которых он не хочет нарушать работу команды в преддверии «Иннопрома». Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Сегодня я принял решение покинуть „ЭКСПО“. Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабиллизируют работу коллектива», — заявил Данилов. По его словам, увольнение не скажется на работе организации, а свой уход он объяснил тем, что хочет дать команде МВЦ спокойно подготовиться к проведению «Иннопром» и Международного фестиваля университетского спорта.
До сентября временно исполняющим обязанности станет Наталья Варламова, которая ранее занимала должность операционного директора. В обязанности Варламовой входило сопровождение крупных мероприятий, которые проводились на площадке «ЭКСПО». Новая глава МВЦ училась в Уральском федеральном университете на факультете «Социально-культурный сервис и туризм».
В конце прошлой недели истеблишмент вовсю обсуждал, что Данилова якобы «задержали». Но эту информацию моментально опроверг он сам.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.