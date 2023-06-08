«Шутим, что рожу в окопе»

Многодетная мать на седьмом месяце беременности ездит на фронт помогать бойцам

08 июня 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Многодетная мать Анна Арбатская возит гуманитарку бойцам на передовую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мать четверых детей, журналист Анна Арбатская на седьмом месяце беременности ездит на передовую в зону спецоперации, чтобы помочь бойцам. Анна — волонтер: все, что требуется военным для организации быта, решения боевых задач и даже сохранения жизни, она собирает и привозит на передовую. Сейчас Арбатская заканчивает новый сбор и готовиться ехать в зону СВО. Почему многодетная мать стала волонтером и какие задачи ставит перед собой — в материале URA.RU. Анна Арбатская — журналист, волонтер, победитель Всероссийской премии «Женщина Z», командир Московского отделения движения «Женская Гвардия Урала» Фото: из личного архива Анны Арбатской — Аня, почему ты занимаешься помощью военным? — Я не представляю себя просто работающей, занимающейся только своими делами. С самого детства помогала тем, кто нуждается. Почему помогаю на СВО? Сначала я как журналист снимала ролики о волонтерах, которые спасали животных в зоне боевых действий. Естественно, приезжала к ним не с пустыми руками, даже вывезла оттуда кошек и собаку, нашла им хозяев. Увидев, что я мотаюсь и помогаю на Донбассе, ко мне обратилась знакомая. Была нужна срочная помощь в медикаментах и одежде нашим парням. Недолго думая, распаковала заначку, закупила и повезла. Встретились, познакомились, военные рассказали о трудностях и нуждах. И тут понеслось, я уже не могла спокойно спать и есть, зная, что там в окопах наши ребята, у которых много чего недостает. — Кто тебя поддерживает, помогает? — Понимала, одна не справлюсь. Создала канал в телеграм , раскидала по соцсетям информацию. Охваты большие, но равнодушных людей оказалось больше. Даже сначала расстраивалась. Потом забила и продолжала искать единомышленников. Так, не сдаваясь, спуская всю свою зарплату и скудные пожертвования, я собирала помощь. Даже авто дочери продала. Потом обращалась к медийным людям, но всегда игнор. Обращалась в фонды, то же самое, либо игнор, либо: «Да-да», и тишина. — О жертвователях что-то можешь сказать, кто они, их мотивы, объемы помощи? Ведущая Лера Кудрявцева помогла купить коптер Фото: Владимир Андреев © URA.RU — В этом году в феврале помогла купить коптер телеведущая Лера Кудрявцева, еще один человек — очень дорогой ретранслятор «Хитера». Он не хочет, чтобы его афишировали, поэтому фамилию не буду называть. Лера в своем канале в телеграм рассказала обо мне, пришли еще подписчики. Стало чуть легче собирать на нужды ребят. — Расскажи о тех, кому помогаешь. Как ты с ними познакомилась? — Ребят у меня много. Два батальона со всем подразделениями, артвзвод, медвзвод и разведка. Второй мотострелковый батальон, забайкальцы, вышла на них, когда узнала, что моего брата мобилизовали и отправили в зону СВО. Искала его долго, не сдалась и нашла. Теперь они под моим крылом. Каждый раз, когда я уезжаю от ребят, а они стали для меня как большая семья, как мои дети — и не важно сколько им лет, рыдаю. Жалко их, по-матерински жалко. Анна собирает деньги на покупку коптеров, одежды, медикаментов для солдат Фото: Сергей Русанов © URA.RU — Как поездки организуешь, на чем ездишь, где останавливаешься? — Езжу на своем личном авто, кроссовер «Ниссан» с прицепом. Езжу всегда одна, мне так проще. Езжу, как правило, один раз в месяц, если получается, то два. — Семья поддерживает тебя? — Младшая дочь, ей 13 лет, не понимает в силу возраста зачем мотаться туда, где обстрелы и могут убить. Старшие дети просто просят беречь себя. Было много споров, попытки запретить ездить на передовую, когда выяснилось, что я беременна. Но не могу бросить ребят. Они ждут, нуждаются, и я несусь, несмотря на опасность. Под обстрелами была не единожды. — Как будешь совмещать поездки с уходом за малышом? — До родов еще туда однозначно поеду! Шутим с ребятами, что рожу в окопе. Не страшно. С мужем сразу обсудили, что после родов мои поездки продолжатся. Будет водиться и ухаживать за малышом. По поводу кормления грудью — есть смеси. У меня трое детей, все на смесях выросли. Поэтому проблем не будет. Для помощи и отправки пожертвований: Карта помощи Промсвязьбанк 2200030505547340 Анна Александровна Можно по номеру телефона 89858063638 Анна Промсвязьбанк Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мать четверых детей, журналист Анна Арбатская на седьмом месяце беременности ездит на передовую в зону спецоперации, чтобы помочь бойцам. Анна — волонтер: все, что требуется военным для организации быта, решения боевых задач и даже сохранения жизни, она собирает и привозит на передовую. Сейчас Арбатская заканчивает новый сбор и готовиться ехать в зону СВО. Почему многодетная мать стала волонтером и какие задачи ставит перед собой — в материале URA.RU. — Аня, почему ты занимаешься помощью военным? — Я не представляю себя просто работающей, занимающейся только своими делами. С самого детства помогала тем, кто нуждается. Почему помогаю на СВО? Сначала я как журналист снимала ролики о волонтерах, которые спасали животных в зоне боевых действий. Естественно, приезжала к ним не с пустыми руками, даже вывезла оттуда кошек и собаку, нашла им хозяев. Увидев, что я мотаюсь и помогаю на Донбассе, ко мне обратилась знакомая. Была нужна срочная помощь в медикаментах и одежде нашим парням. Недолго думая, распаковала заначку, закупила и повезла. Встретились, познакомились, военные рассказали о трудностях и нуждах. И тут понеслось, я уже не могла спокойно спать и есть, зная, что там в окопах наши ребята, у которых много чего недостает. — Кто тебя поддерживает, помогает? — Понимала, одна не справлюсь. Создала канал в телеграм, раскидала по соцсетям информацию. Охваты большие, но равнодушных людей оказалось больше. Даже сначала расстраивалась. Потом забила и продолжала искать единомышленников. — О жертвователях что-то можешь сказать, кто они, их мотивы, объемы помощи? — В этом году в феврале помогла купить коптер телеведущая Лера Кудрявцева, еще один человек — очень дорогой ретранслятор «Хитера». Он не хочет, чтобы его афишировали, поэтому фамилию не буду называть. Лера в своем канале в телеграм рассказала обо мне, пришли еще подписчики. Стало чуть легче собирать на нужды ребят. — Расскажи о тех, кому помогаешь. Как ты с ними познакомилась? — Ребят у меня много. Два батальона со всем подразделениями, артвзвод, медвзвод и разведка. Второй мотострелковый батальон, забайкальцы, вышла на них, когда узнала, что моего брата мобилизовали и отправили в зону СВО. Искала его долго, не сдалась и нашла. — Как поездки организуешь, на чем ездишь, где останавливаешься? — Езжу на своем личном авто, кроссовер «Ниссан» с прицепом. Езжу всегда одна, мне так проще. Езжу, как правило, один раз в месяц, если получается, то два. — Семья поддерживает тебя? — Младшая дочь, ей 13 лет, не понимает в силу возраста зачем мотаться туда, где обстрелы и могут убить. Старшие дети просто просят беречь себя. Было много споров, попытки запретить ездить на передовую, когда выяснилось, что я беременна. Но не могу бросить ребят. Они ждут, нуждаются, и я несусь, несмотря на опасность. Под обстрелами была не единожды. — Как будешь совмещать поездки с уходом за малышом? С мужем сразу обсудили, что после родов мои поездки продолжатся. Будет водиться и ухаживать за малышом. По поводу кормления грудью — есть смеси. У меня трое детей, все на смесях выросли. Поэтому проблем не будет. Для помощи и отправки пожертвований: Карта помощи Промсвязьбанк 2200030505547340 Анна Александровна Можно по номеру телефона 89858063638 Анна Промсвязьбанк