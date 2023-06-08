«Шутим, что рожу в окопе»

Мать четверых детей, журналист Анна Арбатская на седьмом месяце беременности ездит на передовую в зону спецоперации, чтобы помочь бойцам. Анна — волонтер: все, что требуется военным для организации быта, решения боевых задач и даже сохранения жизни, она собирает и привозит на передовую. Сейчас Арбатская заканчивает новый сбор и готовиться ехать в зону СВО. Почему многодетная мать стала волонтером и какие задачи ставит перед собой — в материале URA.RU.
Анна Арбатская — журналист, волонтер, победитель Всероссийской премии «Женщина Z», командир Московского отделения движения «Женская Гвардия Урала»
Фото: из личного архива Анны Арбатской
— Аня, почему ты занимаешься помощью военным?
— Я не представляю себя просто работающей, занимающейся только своими делами. С самого детства помогала тем, кто нуждается. Почему помогаю на СВО? Сначала я как журналист снимала ролики о волонтерах, которые спасали животных в зоне боевых действий. Естественно, приезжала к ним не с пустыми руками, даже вывезла оттуда кошек и собаку, нашла им хозяев.
Увидев, что я мотаюсь и помогаю на Донбассе, ко мне обратилась знакомая. Была нужна срочная помощь в медикаментах и одежде нашим парням. Недолго думая, распаковала заначку, закупила и повезла. Встретились, познакомились, военные рассказали о трудностях и нуждах. И тут понеслось, я уже не могла спокойно спать и есть, зная, что там в окопах наши ребята, у которых много чего недостает.
— Кто тебя поддерживает, помогает?
— Понимала, одна не справлюсь. Создала канал в телеграм, раскидала по соцсетям информацию. Охваты большие, но равнодушных людей оказалось больше. Даже сначала расстраивалась. Потом забила и продолжала искать единомышленников.
Так, не сдаваясь, спуская всю свою зарплату и скудные пожертвования, я собирала помощь. Даже авто дочери продала. Потом обращалась к медийным людям, но всегда игнор. Обращалась в фонды, то же самое, либо игнор, либо: «Да-да», и тишина.
— О жертвователях что-то можешь сказать, кто они, их мотивы, объемы помощи?
— В этом году в феврале помогла купить коптер телеведущая Лера Кудрявцева, еще один человек — очень дорогой ретранслятор «Хитера». Он не хочет, чтобы его афишировали, поэтому фамилию не буду называть. Лера в своем канале в телеграм рассказала обо мне, пришли еще подписчики. Стало чуть легче собирать на нужды ребят.
— Расскажи о тех, кому помогаешь. Как ты с ними познакомилась?
— Ребят у меня много. Два батальона со всем подразделениями, артвзвод, медвзвод и разведка. Второй мотострелковый батальон, забайкальцы, вышла на них, когда узнала, что моего брата мобилизовали и отправили в зону СВО. Искала его долго, не сдалась и нашла.
Теперь они под моим крылом. Каждый раз, когда я уезжаю от ребят, а они стали для меня как большая семья, как мои дети — и не важно сколько им лет, рыдаю. Жалко их, по-матерински жалко.
Анна собирает деньги на покупку коптеров, одежды, медикаментов для солдат
— Как поездки организуешь, на чем ездишь, где останавливаешься?
— Езжу на своем личном авто, кроссовер «Ниссан» с прицепом. Езжу всегда одна, мне так проще. Езжу, как правило, один раз в месяц, если получается, то два.
— Семья поддерживает тебя?
— Младшая дочь, ей 13 лет, не понимает в силу возраста зачем мотаться туда, где обстрелы и могут убить. Старшие дети просто просят беречь себя. Было много споров, попытки запретить ездить на передовую, когда выяснилось, что я беременна. Но не могу бросить ребят. Они ждут, нуждаются, и я несусь, несмотря на опасность. Под обстрелами была не единожды.
— Как будешь совмещать поездки с уходом за малышом?
— До родов еще туда однозначно поеду! Шутим с ребятами, что рожу в окопе. Не страшно.
С мужем сразу обсудили, что после родов мои поездки продолжатся. Будет водиться и ухаживать за малышом. По поводу кормления грудью — есть смеси. У меня трое детей, все на смесях выросли. Поэтому проблем не будет.
Для помощи и отправки пожертвований:
Карта помощи Промсвязьбанк 2200030505547340 Анна Александровна
Можно по номеру телефона 89858063638 Анна Промсвязьбанк
Мать четверых детей, журналист Анна Арбатская на седьмом месяце беременности ездит на передовую в зону спецоперации, чтобы помочь бойцам. Анна — волонтер: все, что требуется военным для организации быта, решения боевых задач и даже сохранения жизни, она собирает и привозит на передовую. Сейчас Арбатская заканчивает новый сбор и готовиться ехать в зону СВО. Почему многодетная мать стала волонтером и какие задачи ставит перед собой — в материале URA.RU. — Аня, почему ты занимаешься помощью военным? — Я не представляю себя просто работающей, занимающейся только своими делами. С самого детства помогала тем, кто нуждается. Почему помогаю на СВО? Сначала я как журналист снимала ролики о волонтерах, которые спасали животных в зоне боевых действий. Естественно, приезжала к ним не с пустыми руками, даже вывезла оттуда кошек и собаку, нашла им хозяев. Увидев, что я мотаюсь и помогаю на Донбассе, ко мне обратилась знакомая. Была нужна срочная помощь в медикаментах и одежде нашим парням. Недолго думая, распаковала заначку, закупила и повезла. Встретились, познакомились, военные рассказали о трудностях и нуждах. И тут понеслось, я уже не могла спокойно спать и есть, зная, что там в окопах наши ребята, у которых много чего недостает. — Кто тебя поддерживает, помогает? — Понимала, одна не справлюсь. Создала канал в телеграм, раскидала по соцсетям информацию. Охваты большие, но равнодушных людей оказалось больше. Даже сначала расстраивалась. Потом забила и продолжала искать единомышленников. — О жертвователях что-то можешь сказать, кто они, их мотивы, объемы помощи? — В этом году в феврале помогла купить коптер телеведущая Лера Кудрявцева, еще один человек — очень дорогой ретранслятор «Хитера». Он не хочет, чтобы его афишировали, поэтому фамилию не буду называть. Лера в своем канале в телеграм рассказала обо мне, пришли еще подписчики. Стало чуть легче собирать на нужды ребят. — Расскажи о тех, кому помогаешь. Как ты с ними познакомилась? — Ребят у меня много. Два батальона со всем подразделениями, артвзвод, медвзвод и разведка. Второй мотострелковый батальон, забайкальцы, вышла на них, когда узнала, что моего брата мобилизовали и отправили в зону СВО. Искала его долго, не сдалась и нашла. — Как поездки организуешь, на чем ездишь, где останавливаешься? — Езжу на своем личном авто, кроссовер «Ниссан» с прицепом. Езжу всегда одна, мне так проще. Езжу, как правило, один раз в месяц, если получается, то два. — Семья поддерживает тебя? — Младшая дочь, ей 13 лет, не понимает в силу возраста зачем мотаться туда, где обстрелы и могут убить. Старшие дети просто просят беречь себя. Было много споров, попытки запретить ездить на передовую, когда выяснилось, что я беременна. Но не могу бросить ребят. Они ждут, нуждаются, и я несусь, несмотря на опасность. Под обстрелами была не единожды. — Как будешь совмещать поездки с уходом за малышом? С мужем сразу обсудили, что после родов мои поездки продолжатся. Будет водиться и ухаживать за малышом. По поводу кормления грудью — есть смеси. У меня трое детей, все на смесях выросли. Поэтому проблем не будет. Для помощи и отправки пожертвований: Карта помощи Промсвязьбанк 2200030505547340 Анна Александровна Можно по номеру телефона 89858063638 Анна Промсвязьбанк