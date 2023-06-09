В Екатеринбурге запустили бесплатные перфоманс-сплавы по Исети

Невесты в сетях, шарманщики и шествие у стадиона — объясняем, что все это значит

09 июня 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Сплавы такого рода — это первый эксперимент программы «ЧО» Фото: Московец Илья © URA.RU Увидеть город с необычного ракурса и сплавиться по Исети теперь могут жители Екатеринбурга. Паблик-арт программа «ЧО» запускает бесплатные сплавы «По течению» с перфомансами, которых в России ранее не было. Испытать на себе подобного формата отдых отправился корреспондент URA.RU. Куратором проекта выступила Алина Рахматулина, которая много исследовала мировую практику городов, расположенных у воды. По ее словам, горожане привыкли видеть в Исети «грязную лужу в центре города» несмотря на то, что прошла реконструкция набережной. «Вокруг реки стало все красиво, но она продолжает оставаться для нас неблизкой, мы ее не чувствуем. Поэтому сплав позволяет нам через тонкое чувствование художников, перформеров, прочувствовать пространство реки, вспомнить личные истории и ощущения. Так у зрителя меняется фокус восприятия», — поясняет Рахматулина. Сплавы будут бесплатными Фото: Московец Илья © URA.RU Для участия в проекте была приглашена режиссер Татьяна Панаиоти — с водой у девушки есть личная история: однажды она чуть не утонула. С тех пор в ее голове сложилась ассоциация, что водоемы — это опасно и к ним нельзя подходить. Но, как только режиссер взялась за сплав «По течению», ее отношение к реке стало меняться. «Чем больше ты узнаешь и больше внимания посвящаешь объектам, тем больше ты их любишь. Я благодарна реке, она дает много сил для реализации», — отметила Татьяна Панаиоти. Сплав занимает около полутра часов, дистанция, которую нужно преодолеть: от улицы Кондратьева до стадиона «Динамо». Участники собираются рядом с мостом по улице Бебеля, где им дают инструктаж и усаживают в катамаран — на него может сесть не более 10 человек. Но в каждой команде будет один участник, который грести не станет — это шарманщик в маске, которую создала творческая группа Хо «ГУЙ». Этот человек будет сопровождать сплав музыкой и текстами с историческими экскурсиями. «Мы создали пять масок разных цветов, характеров: голубой лик — легкая прозрачная чистая река, синий лик — дух, мощь, сила и глубина реки, золотой/желтый лик — река с закатными бликами и плещущимися в ней золотыми рыбками, красивая, привлекает нас своей эстетикой, коричневый лик (с использованием вторсырья) — река грязная, замусоренная, городская, людская», — пояснила значение масок художница Ирина Ветрова После того, как вся команда готова к отправлению, они начинают свой путь. Первый перфоманс, который они встречают — «Душа реки» (мост и набережная у жилого комплекса «Адмиральский»). «Какие-то образы связаны с рекой как явлением, метафорой. Какие-то — с конкретной полянкой и притоком Исети, который впадает в нее в нескольких метрах от этой полянки», — пояснила режиссер постановки Наталья Бриль. Следом катамаран отправляется на перфоманс «И — Сети», который рассказывает о невестах манси, поселившихся на Урале, которые плетут сети, заговаривают реку и ждут женихов. Некоторые постановки поражают необычностью и красотой Фото: Московец Илья © URA.RU Третий этап — «Старьевщицы с реки Ольховка» под Макаровским мостом, где история касается «золотого века» Екатеринбурга, когда основной деятельностью в городе была золотодобыча. Четверая постановка — «Локальный Стикс» с отсылкой к стихотворению Бориса Рыжего. «Акустика под Макаровским мостом позволяет четко слышать слова. Мы создали для поэта слушателя — старуху, городскую сумасшедшую. Многие люди моего возраста помнят женщину, которая появлялась на перекрестке улиц Ленина и Бажова в образе оперной певицы с невероятными платьями, прическами и макияжем. В нашем перформансе она символизирует смерть», — пояснила автор идеи Татьяна Панаиоти. На пятом этапе горожан встречают «Индустриальные русалки», а финалом сплава становится «Сердце конструктивизма» у стадиона «Динамо». На последней точке участникам устроят шествие, прославляющее конструктивизм Екатеринбурга. Сплавы будут проходить дважды в день по выходным. Ближайшие — 17 и 18 июня, однако на них мест уже нет, но организаторы обещают, что регистрация будет открываться постепенно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Увидеть город с необычного ракурса и сплавиться по Исети теперь могут жители Екатеринбурга. Паблик-арт программа «ЧО» запускает бесплатные сплавы «По течению» с перфомансами, которых в России ранее не было. Испытать на себе подобного формата отдых отправился корреспондент URA.RU. Куратором проекта выступила Алина Рахматулина, которая много исследовала мировую практику городов, расположенных у воды. По ее словам, горожане привыкли видеть в Исети «грязную лужу в центре города» несмотря на то, что прошла реконструкция набережной. «Вокруг реки стало все красиво, но она продолжает оставаться для нас неблизкой, мы ее не чувствуем. Поэтому сплав позволяет нам через тонкое чувствование художников, перформеров, прочувствовать пространство реки, вспомнить личные истории и ощущения. Так у зрителя меняется фокус восприятия», — поясняет Рахматулина. Для участия в проекте была приглашена режиссер Татьяна Панаиоти — с водой у девушки есть личная история: однажды она чуть не утонула. С тех пор в ее голове сложилась ассоциация, что водоемы — это опасно и к ним нельзя подходить. Но, как только режиссер взялась за сплав «По течению», ее отношение к реке стало меняться. «Чем больше ты узнаешь и больше внимания посвящаешь объектам, тем больше ты их любишь. Я благодарна реке, она дает много сил для реализации», — отметила Татьяна Панаиоти. Сплав занимает около полутра часов, дистанция, которую нужно преодолеть: от улицы Кондратьева до стадиона «Динамо». Участники собираются рядом с мостом по улице Бебеля, где им дают инструктаж и усаживают в катамаран — на него может сесть не более 10 человек. Но в каждой команде будет один участник, который грести не станет — это шарманщик в маске, которую создала творческая группа Хо «ГУЙ». Этот человек будет сопровождать сплав музыкой и текстами с историческими экскурсиями. После того, как вся команда готова к отправлению, они начинают свой путь. Первый перфоманс, который они встречают — «Душа реки» (мост и набережная у жилого комплекса «Адмиральский»). «Какие-то образы связаны с рекой как явлением, метафорой. Какие-то — с конкретной полянкой и притоком Исети, который впадает в нее в нескольких метрах от этой полянки», — пояснила режиссер постановки Наталья Бриль. Следом катамаран отправляется на перфоманс «И — Сети», который рассказывает о невестах манси, поселившихся на Урале, которые плетут сети, заговаривают реку и ждут женихов. Третий этап — «Старьевщицы с реки Ольховка» под Макаровским мостом, где история касается «золотого века» Екатеринбурга, когда основной деятельностью в городе была золотодобыча. Четверая постановка — «Локальный Стикс» с отсылкой к стихотворению Бориса Рыжего. «Акустика под Макаровским мостом позволяет четко слышать слова. Мы создали для поэта слушателя — старуху, городскую сумасшедшую. Многие люди моего возраста помнят женщину, которая появлялась на перекрестке улиц Ленина и Бажова в образе оперной певицы с невероятными платьями, прическами и макияжем. В нашем перформансе она символизирует смерть», — пояснила автор идеи Татьяна Панаиоти. На пятом этапе горожан встречают «Индустриальные русалки», а финалом сплава становится «Сердце конструктивизма» у стадиона «Динамо». На последней точке участникам устроят шествие, прославляющее конструктивизм Екатеринбурга. Сплавы будут проходить дважды в день по выходным. Ближайшие — 17 и 18 июня, однако на них мест уже нет, но организаторы обещают, что регистрация будет открываться постепенно.