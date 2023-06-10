Россию ждет новая борьба с природной стихией

Глава Общественного совета при Минприроды — о вине людей в пожарах и желании их сократить

10 июня 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Число лесных пожаров в России не растет, отметил Александр Закондырин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сезон лесных пожаров начался в России в конце апреля, однако россиян ждет вторая волна в июле—августе. В беседе с URA.RU председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин рассказал, есть ли у властей решение для борьбы с ними, из-за чего они возникают и как действовать чиновникам на местах. — В России подходит к концу сезон весенних пожаров. Из-за чего они возникали и были так близки к населенным пунктам? Людей необходимо предупреждать о всех рисках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Весенние пожары в основном всегда связаны с поджиганием со стороны людей, они антропогенного свойства. Жители ведут сельское хозяйство и сжигают траву либо идут в лес на какой-то пикник и неосторожно обращаются с огнем. Но системный фактор — это именно сельское хозяйство. Поэтому примерно источники распространения можно понять по населенным пунктам, по территориям поселений, кто конкретно ведет сельское хозяйство более-менее масштабно. Поэтому такие пожары, как правило, всегда рядом с людьми. — Есть ли понимание, как с ними бороться, снизить их количество? Зона риска известна — люди. Поэтому здесь в первую очередь профилактика — объяснить им: «Ребят, видите, какие у нас последствия. С большим трудом потушили». Если мы не будем предпринимать таких обычных предосторожностей, то мы получим печальные последствия, в частности, смерть людей. Поэтому, мне кажется, это первое и главное, что должны сделать профильные руководители и в регионах, и на территориях конкретных поселений, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций. Это самое важное, чтобы люди видели, слышали, в том числе в СМИ. Донести такую простую информацию до большинства людей. Новость по теме Глава Общественного совета при Минприроды предрек вторую волну лесных пожаров в РФ — Ранее в беседе с URA.RU вы предрекали вторую волну лесных пожаров, которая настигнет граждан в июле—августе. Какой приоритет стоит в борьбе с ними? Вторая часть — это природного свойства пожары. Они возникают из-за того, что сменяется температурный режим, в итоге пожар распространяется. С ними главный вопрос, который возникает, это обеспечить так, чтобы они не угрожали жизни и здоровью граждан. Также в борьбе с ними действует правило: ущерб от тушения пожаров, сопоставимый с тем, сколько затрат принесет из расчетного метода, сколько стоит эта древесина, какие леса и так далее. — Но деньги на их тушение в принципе государство выделяет? Как вообще выстраивается эта работа? Бюджет на пожаротушение был порядка 8 миллиарда рублей, а сейчас он стал 14 млрд. Эти деньги были выделены на Сибирский и Дальневосточный округ, где ежегодно происходят крупные по площади пожары. Это помогло и укомплектовать штаб людей, которые занимаются этой деятельностью, Авиалесоохрана, и обеспечить регионы техникой, которая была нужна. В итоге наша готовность стала выше. А в последних пожарах из происходящих, важным моментом в плане борьбы стало большое число людей: порядка шести-семи тысяч волонтеров было, которые помогали их тушить. Это важно, что у нас есть столько сознательных людей, которые тратят свое время, чтобы помогать пожарным. — Президент РФ Владимир Путин потребовал сократить число пожаров к 2030 году в два раза по отношению к 2021. Идет ли сокращение на данный момент? — Пожаров становится меньше, если брать удельный вес. Он в принципе достаточно стабилен. Роста у нас не происходит точно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сезон лесных пожаров начался в России в конце апреля, однако россиян ждет вторая волна в июле—августе. В беседе с URA.RU председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин рассказал, есть ли у властей решение для борьбы с ними, из-за чего они возникают и как действовать чиновникам на местах. — В России подходит к концу сезон весенних пожаров. Из-за чего они возникали и были так близки к населенным пунктам? Весенние пожары в основном всегда связаны с поджиганием со стороны людей, они антропогенного свойства. Жители ведут сельское хозяйство и сжигают траву либо идут в лес на какой-то пикник и неосторожно обращаются с огнем. Но системный фактор — это именно сельское хозяйство. Поэтому примерно источники распространения можно понять по населенным пунктам, по территориям поселений, кто конкретно ведет сельское хозяйство более-менее масштабно. Поэтому такие пожары, как правило, всегда рядом с людьми. — Есть ли понимание, как с ними бороться, снизить их количество? Зона риска известна — люди. Поэтому здесь в первую очередь профилактика — объяснить им: «Ребят, видите, какие у нас последствия. С большим трудом потушили». Если мы не будем предпринимать таких обычных предосторожностей, то мы получим печальные последствия, в частности, смерть людей. Поэтому, мне кажется, это первое и главное, что должны сделать профильные руководители и в регионах, и на территориях конкретных поселений, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций. Это самое важное, чтобы люди видели, слышали, в том числе в СМИ. Донести такую простую информацию до большинства людей. — Ранее в беседе с URA.RU вы предрекали вторую волну лесных пожаров, которая настигнет граждан в июле—августе. Какой приоритет стоит в борьбе с ними? Вторая часть — это природного свойства пожары. Они возникают из-за того, что сменяется температурный режим, в итоге пожар распространяется. С ними главный вопрос, который возникает, это обеспечить так, чтобы они не угрожали жизни и здоровью граждан. Также в борьбе с ними действует правило: ущерб от тушения пожаров, сопоставимый с тем, сколько затрат принесет из расчетного метода, сколько стоит эта древесина, какие леса и так далее. — Но деньги на их тушение в принципе государство выделяет? Как вообще выстраивается эта работа? Бюджет на пожаротушение был порядка 8 миллиарда рублей, а сейчас он стал 14 млрд. Эти деньги были выделены на Сибирский и Дальневосточный округ, где ежегодно происходят крупные по площади пожары. Это помогло и укомплектовать штаб людей, которые занимаются этой деятельностью, Авиалесоохрана, и обеспечить регионы техникой, которая была нужна. В итоге наша готовность стала выше. А в последних пожарах из происходящих, важным моментом в плане борьбы стало большое число людей: порядка шести-семи тысяч волонтеров было, которые помогали их тушить. Это важно, что у нас есть столько сознательных людей, которые тратят свое время, чтобы помогать пожарным. — Президент РФ Владимир Путин потребовал сократить число пожаров к 2030 году в два раза по отношению к 2021. Идет ли сокращение на данный момент? — Пожаров становится меньше, если брать удельный вес. Он в принципе достаточно стабилен. Роста у нас не происходит точно.