Россия укрепляет позиции под боком у США

Мишустин показал страну, которая поможет выйти на новые рынки сбыта

13 июня 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Куба поможет России обойти санкции Запада, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия на фоне санкций Запада усилит позиции в Латинской Америке. Во время рабочей встречи с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом 13 июня глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что страны прорабатывают совместные проекты в области медицины, фармацевтики и сельского хозяйства. Как объяснили эксперты URA.RU, Куба, пользующаяся авторитетом среди стран своего региона, станет торговым хабом России. Сотрудничество с Кубой для России является приоритетным направлением, подчеркнул Мишустин в начале встречи. «Наши отношения проверены временем и многократно доказали свою устойчивость к внешним вызовам. Совместно с кубинскими партнерами принимаем эффективные меры, направленные на защиту нелегитимных экономических санкций недружественных государств. Мы создаем финансовую систему расчетов, переводим взаимную торговлю на нацвалюты — российский рубль и кубинский песо», — сказал глава правительства РФ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин повторно встретился с премьер-министром Кубы Эмануэлем Марреро Крусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Создание комфортных условий для работы бизнеса на Кубе будет способствовать привлечению новых инвестиций, запуску взаимовыгодных проектов и росту двусторонней торговли, выразил уверенность Мишустин. «Есть перспективы для организации совместных исследований в области биомедицины, биофармацевтики. Есть целый ряд направлений для сотрудничества в сельском хозяйстве. Особое значение мы уделяем культурно-гуманитарному взаимодействию. Важный совместный проект — виртуальный филиал Русского музея в Гаване. Мы планируем передать туда современное оборудование и печатные издания. В декабре на Кубе пройдет фестиваль российского кино в рамках Международного фестиваля нового латиноамериканского кино», — резюмировал премьер-министр РФ и передал слово кубинскому коллеге. В ответном слове Крус предложил премьер-министру РФ создать индустриальный парк на Кубе, в котором могут участвовать страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Мы надеялись когда-нибудь провести ЕАЭС в нашей стране, и так у вас у всех будет возможность ознакомиться с Кубой», — добавил глава правительства Кубы. Кубинцы заинтересовались обновленными автомашинами Lada Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кубинская делегация, возглавляемая Крусом, 6—9 июня участвовала в мероприятиях Евразийского экономического союза в Сочи. На выставке «Евразия — наш дом» Крус заинтересовался российскими автомобилями. Новую Lada Aura Мишустин лично представил кубинцу. Ранее глава правительства РФ просил специально для кубинской делегации привести на выставку отечественные электрокары. Российские власти выстраивают внешнюю политику, ориентируясь на страны, которые не пляшут под дудку Запада. Таких государств оказалось много, в том числе на американском континенте, отмечает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. Куба — это мост, связывающий Россию и Латинскую Америку Фото: Владимир Андреев © URA.RU «У Кубы интересное географическое положение. Это некий мост, который связывает нас с Америкой. В 60-е годы прошлого века сотрудничество с Кубой было политической историей — мы поставили красный флажок на американском континенте. Сейчас Россия хочет вернуть позиции в регионе, которые утратила в 90-е годы. Однако новые союзнические связи выстраиваются не по линии идеологии. Мир не принял господство одной сверхдержавы, поэтому начинает формироваться новая картина. В ней набирают влияние Китай, международные организации, такие как, например, БРИКС», — рассказал политолог. Правительство укрепляет отношения с Кубой, которая обеспечивает связь РФ со всей Латинской Америкой, согласен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Куба пользуется серьезным авторитетом в своем регионе. Страна может стать хабом для поставок нашей продукции в соседние страны. Это наш новый рынок сбыта. Мишустин развивает эту историю, расширяя горизонты взаимоотношений», — уточнил профессор. Статья по теме Мишустин усилит ЕАЭС с помощью бывших советских республик Куба интересует российские власти, как надежный внешнеполитический партнер, отношения с которым длятся с советских времен, уточнил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «У нас идет смена векторов. Они в том числе возвращают нас к нашим друзьям и партнерам советского периода. Здесь надо отметить и специальное отношение сегодня к странам Африки», — добавил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия на фоне санкций Запада усилит позиции в Латинской Америке. Во время рабочей встречи с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом 13 июня глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что страны прорабатывают совместные проекты в области медицины, фармацевтики и сельского хозяйства. Как объяснили эксперты URA.RU, Куба, пользующаяся авторитетом среди стран своего региона, станет торговым хабом России. Сотрудничество с Кубой для России является приоритетным направлением, подчеркнул Мишустин в начале встречи. «Наши отношения проверены временем и многократно доказали свою устойчивость к внешним вызовам. Совместно с кубинскими партнерами принимаем эффективные меры, направленные на защиту нелегитимных экономических санкций недружественных государств. Мы создаем финансовую систему расчетов, переводим взаимную торговлю на нацвалюты — российский рубль и кубинский песо», — сказал глава правительства РФ. Создание комфортных условий для работы бизнеса на Кубе будет способствовать привлечению новых инвестиций, запуску взаимовыгодных проектов и росту двусторонней торговли, выразил уверенность Мишустин. «Есть перспективы для организации совместных исследований в области биомедицины, биофармацевтики. Есть целый ряд направлений для сотрудничества в сельском хозяйстве. Особое значение мы уделяем культурно-гуманитарному взаимодействию. Важный совместный проект — виртуальный филиал Русского музея в Гаване. Мы планируем передать туда современное оборудование и печатные издания. В декабре на Кубе пройдет фестиваль российского кино в рамках Международного фестиваля нового латиноамериканского кино», — резюмировал премьер-министр РФ и передал слово кубинскому коллеге. В ответном слове Крус предложил премьер-министру РФ создать индустриальный парк на Кубе, в котором могут участвовать страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Мы надеялись когда-нибудь провести ЕАЭС в нашей стране, и так у вас у всех будет возможность ознакомиться с Кубой», — добавил глава правительства Кубы. Кубинская делегация, возглавляемая Крусом, 6—9 июня участвовала в мероприятиях Евразийского экономического союза в Сочи. На выставке «Евразия — наш дом» Крус заинтересовался российскими автомобилями. Новую Lada Aura Мишустин лично представил кубинцу. Ранее глава правительства РФ просил специально для кубинской делегации привести на выставку отечественные электрокары. Российские власти выстраивают внешнюю политику, ориентируясь на страны, которые не пляшут под дудку Запада. Таких государств оказалось много, в том числе на американском континенте, отмечает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «У Кубы интересное географическое положение. Это некий мост, который связывает нас с Америкой. В 60-е годы прошлого века сотрудничество с Кубой было политической историей — мы поставили красный флажок на американском континенте. Сейчас Россия хочет вернуть позиции в регионе, которые утратила в 90-е годы. Однако новые союзнические связи выстраиваются не по линии идеологии. Мир не принял господство одной сверхдержавы, поэтому начинает формироваться новая картина. В ней набирают влияние Китай, международные организации, такие как, например, БРИКС», — рассказал политолог. Правительство укрепляет отношения с Кубой, которая обеспечивает связь РФ со всей Латинской Америкой, согласен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Куба пользуется серьезным авторитетом в своем регионе. Куба интересует российские власти, как надежный внешнеполитический партнер, отношения с которым длятся с советских времен, уточнил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «У нас идет смена векторов. Они в том числе возвращают нас к нашим друзьям и партнерам советского периода. Здесь надо отметить и специальное отношение сегодня к странам Африки», — добавил депутат.