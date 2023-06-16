Россия сделала шаг к созданию новой валюты

К дедолларизации подтолкнул новый член БРИКС

16 июня 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

РФ поддержала заявку Каира на членство в БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вступление Египта в БРИКС подтолкнет союз к созданию новой единой валюты, которая должна стать конкурентом доллару. Об этом в интервью URA.RU заявил завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов. По его словам, расширение союза усилит Россию как политически, так и экономически. Справка: БРИКС представляет собой союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Организация была основана в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума. 14 июня 2023 года посол РФ в Каире Георгий Борисенко официально подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС, а Москва ее поддержала. Каир надеется, что экономический блок поможет стране полностью перейти на торговлю в национальной валюте. В последнее время египетский фунт сильно ослаб: потребительская инфляция в Египте увеличилась с 21,3% до 25,8%. Переход на торговлю в национальной валюте укрепит фунт. О том, что кандидатура Египта обсуждается в 2022 году заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. 30 марта 2023 года Египет подал официальную заявку на вступление в Новый банк развития союза. — Владимир Сергеевич, Россия уже поддержала вступление Египта в Брикс. Что нам это даст? Египет — это серьезная региональная держава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Если говорить об экономической стороне вопроса, то Египет — это очень мощный рынок сбыта, он закупает нашу пшеницу. Он также покупает наше вооружение. Египет заинтересован в наших инвестициях. У нас есть технологии, позволяющие добывать там полезные ископаемые. У нас с Каиром обоюдный интерес. Второй интерес России — политический. Египет — это серьезная региональная держава с большим населением. Страна занимает важное географическое положение. У нас активно развивается флот, но для него нужны порты дружественных стран, в которых можно обслуживать корабли. Сейчас не все страны готовы нас принять. Как раз недавно в Александрии был наш флот во главе с фрегатом «Адмирал Горшков». Иными словами, дружественный Египет в БРИКС — это политическое усиление России. К тому же Россия, работающая на построение многополярного мира, заинтересована в том, чтобы к БРИКС присоединилось как можно больше стран. — А зачем Египту входить в БРИКС? — Каир хочет усилить свое экономическое положение. Египет испытал смертоносное американское оружие — цветную революцию. В результате госпереворота в 2011 году был сброшен президент Хосни Мубарак. После этого в стране начались разрушительные экономические процессы, которые привели к серьезной разбалансировке. Действующий президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси проводит серьезные экономические реформы, чтобы исправить ситуацию, но не все получается. Египет хоть и поддался цветной революции, но в итоге преодолел этот этап и не попал полностью под влияние Запада. В итоге его не то чтобы лишили инвестиций, но они не идут туда в больших количествах. Каир понимает, что для него единственная возможность получить опору — войти в союз со странами, проводящими суверенную экономическую политику, а это как раз БРИКС. Кстати для России дополнительный плюс в том, что у нового члена уже есть «прививка» от американской цветной революции. У Египта есть «прививка» от цветных революций Фото: Алена Полозова © URA.RU — Есть шансы, что Египет не войдет в БРИКС по какой-то причине? — Решение о новых членах союза принимается общим голосованием. Россия и Китай выступают за то, чтобы к БРИКС присоединялись все, кто хочет — и Египет и другие страны. А вот у остальных членов союза есть своя точка зрения на этот счет. ЮАР, Бразилия и Индия хотят остаться, скажем так, главными членами клуба в своих регионах. Поэтому теоретическое вхождение таких стран как Аргентина и Нигерия будет идти «со скрипом». Однако Египет это страна из арабского, исламского региона и возражений насчет него ни у кого не должно быть. Наоборот, члены БРИКС должны хотеть пополнить свой клуб игроком из нового региона. — БРИКС как-то изменится после того, как к нему присоединится Египет? Статья по теме Путин создает альтернативу G20 — Тут важно, что будет из себя дальше представлять сам БРИКС. Блок не институциализирован, у него нет кодекса, правил приема. Если он продолжит быть клубом для обсуждения, тогда Египет без проблем станет полноправным членом. Однако если будет серьезно вестись работа над созданием единой валюты, то в валютный союз он может не войти, пока в стране высокая инфляция. Формирование валютной зоны подчиняется нескольким правилам, описанным экономистом Робертом Манделом. Суть в том, что члены союза должны гармонизировать основные экономические параметры, чтобы единая валюта была сильнее, чем каждая из национальных. С другой стороны, если Египет войдет в БРИКС, остальные члены союза будут вкладывать в него больше сил и денег для подобной гармонизации. — К слову о единой валюте, какой она должна быть и что даст всем членам БРИКС? — В первую очередь, это должна быть безналичная валюта для расчетов, как было с евро. Спрос в мире на новую резервную валюту фантастический. Дедолларизация уже постепенно идет, евро в плохом состоянии, а расчеты в национальных валютах — это дорого. Новая резервная валюта необходима, а ее нет. Создадим — будет мощнейшее преимущество у всех членов БРИКС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вступление Египта в БРИКС подтолкнет союз к созданию новой единой валюты, которая должна стать конкурентом доллару. Об этом в интервью URA.RU заявил завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов. По его словам, расширение союза усилит Россию как политически, так и экономически. Справка: БРИКС представляет собой союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Организация была основана в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума. 14 июня 2023 года посол РФ в Каире Георгий Борисенко официально подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС, а Москва ее поддержала. Каир надеется, что экономический блок поможет стране полностью перейти на торговлю в национальной валюте. В последнее время египетский фунт сильно ослаб: потребительская инфляция в Египте увеличилась с 21,3% до 25,8%. Переход на торговлю в национальной валюте укрепит фунт. О том, что кандидатура Египта обсуждается в 2022 году заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. 30 марта 2023 года Египет подал официальную заявку на вступление в Новый банк развития союза. — Владимир Сергеевич, Россия уже поддержала вступление Египта в Брикс. Что нам это даст? — Если говорить об экономической стороне вопроса, то Египет — это очень мощный рынок сбыта, он закупает нашу пшеницу. Он также покупает наше вооружение. Египет заинтересован в наших инвестициях. У нас есть технологии, позволяющие добывать там полезные ископаемые. У нас с Каиром обоюдный интерес. Второй интерес России — политический. Египет — это серьезная региональная держава с большим населением. Страна занимает важное географическое положение. У нас активно развивается флот, но для него нужны порты дружественных стран, в которых можно обслуживать корабли. Сейчас не все страны готовы нас принять. Как раз недавно в Александрии был наш флот во главе с фрегатом «Адмирал Горшков». Иными словами, — А зачем Египту входить в БРИКС? — Каир хочет усилить свое экономическое положение. Египет испытал смертоносное американское оружие — цветную революцию. В результате госпереворота в 2011 году был сброшен президент Хосни Мубарак. После этого в стране начались разрушительные экономические процессы, которые привели к серьезной разбалансировке. Действующий президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси проводит серьезные экономические реформы, чтобы исправить ситуацию, но не все получается. В итоге его не то чтобы лишили инвестиций, но они не идут туда в больших количествах. Каир понимает, что для него единственная возможность получить опору — войти в союз со странами, проводящими суверенную экономическую политику, а это как раз БРИКС. Кстати для России дополнительный плюс в том, что у нового члена уже есть «прививка» от американской цветной революции. — Есть шансы, что Египет не войдет в БРИКС по какой-то причине? — Решение о новых членах союза принимается общим голосованием. Россия и Китай выступают за то, чтобы к БРИКС присоединялись все, кто хочет — и Египет и другие страны. А вот у остальных членов союза есть своя точка зрения на этот счет. ЮАР, Бразилия и Индия хотят остаться, скажем так, главными членами клуба в своих регионах. Поэтому теоретическое вхождение таких стран как Аргентина и Нигерия будет идти «со скрипом». Однако Египет это страна из арабского, исламского региона и возражений насчет него ни у кого не должно быть. Наоборот, члены БРИКС должны хотеть пополнить свой клуб игроком из нового региона. — БРИКС как-то изменится после того, как к нему присоединится Египет? — Тут важно, что будет из себя дальше представлять сам БРИКС. Блок не институциализирован, у него нет кодекса, правил приема. Если он продолжит быть клубом для обсуждения, тогда Египет без проблем станет полноправным членом. Однако если будет серьезно вестись работа над созданием единой валюты, то в валютный союз он может не войти, пока в стране высокая инфляция. Формирование валютной зоны подчиняется нескольким правилам, описанным экономистом Робертом Манделом. Суть в том, что члены союза должны гармонизировать основные экономические параметры, чтобы единая валюта была сильнее, чем каждая из национальных. С другой стороны, если Египет войдет в БРИКС, остальные члены союза будут вкладывать в него больше сил и денег для подобной гармонизации. — К слову о единой валюте, какой она должна быть и что даст всем членам БРИКС? — В первую очередь, это должна быть безналичная валюта для расчетов, как было с евро. Спрос в мире на новую резервную валюту фантастический.