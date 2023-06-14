Путин создает альтернативу G20

Россия вместе с партнерами создает альтернативу G20 («двадцатке») и готовится бросить новый вызов США. Речь идет о существенном расширении БРИКС. Частью этого процесса может стать встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, которая состоялась в Кремле 14 июня, объяснили URA.RU эксперты. По их словам, укрепление связей с государством, которое находится ближе всех к американским границам, — это еще один шаг к разрушению однополярного мира.
Приветствуя кубинского гостя, президент Путин отметил, что «к Острову свободы в России особое отношение». «Наши отношения развиваются, несмотря ни на какие сложности. Незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее, кубинский народ справляется с этим. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности», — заверил российский лидер и передал привет кубинскому лидеру Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.
Марреро Крус сделал ответный жест. «Передайте ему, что мы восхищаемся им и очень уважаем за его храбрость», — озвучил премьер Кубы слова своего президента, адресованные Путину.
Он добавил, что во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным обсудил вопросы расширения торгово-экономических связей, а также «вызовы, которые стоят перед странами» из-за введения Западом санкций.
В последние годы отношения между Россией и Кубой действительно укрепляются, отмечают эксперты. По их словам, связь была несколько ослаблена после развала СССР, но президент Путин заинтересован в том, чтобы вновь усилить ее.
Как пояснил URA.RU руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, на протяжении нескольких десятилетий Куба «была форпостом СССР в западном полушарии». «После распада СССР было охлаждение отношений. Сейчас у наших стран совместные интересы в сфере построения многополярного мира. Тем более что Куба находится под боком дряхлеющего гегемона, и имеет большой опыт противостояния ему, противостояния однополярному миру — она в его эпицентре.
Куба много лет находится под санкциями США и имеет опыт военных побед над американцами. Поэтому укрепление отношений с Кубой для России — важный приоритет во внешней политике», — отметил Родионов.
Противостояние однополярному миру в перспективе будет только усиливаться. И Куба, и ряд других государств уже заявил о своем желании присоединиться к БРИКС — союзу России, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии. Например, Алжир, с президентом которого Путин встретится 15 июня. Сегодня стало известно, что РФ поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. По словам политолога Родионова, этот формат (наряду с той же Шанхайской организацией сотрудничества, к примеру), становится альтернативой однополярному миру.
Именно такие встречи, как встреча Путина и Марреро Круса, являются частью становления многополярного мира, убеждена замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. Эксперт поясняет, что БРИКС — один из инструментов этого процесса. «Вступление новых стран в БРИКС приобретает обвальный характер. Стоит вступить кому-то, и процесс пойдет дальше. Всегда сложно бросить первый камень. Но когда это сделано, этих камней летит вал.
Камни летят в сторону американского доминирования, в сторону однополярности. Это однозначно вызов США. Это однозначно бунт против США, против безумных вашингтонских старцев. Путин заинтересован в этом расширении — ведь России выступает здесь как цивилизация, которая притягивает в свою орбиту другие народы и государства», — полагает Макеева.
Тем самым Россия, президент Путин создают «альтернативу геополитического полюса» однополярности, отметил политолог Константин Соколов. «Идея мирового господства США для микроскопического меньшинства населения Земли вызывает отторжение у абсолютного большинства. Россия заинтересована в этом процессе: когда большинство мира психологически будет ориентировано в сторону России и других стран БРИКС, это будет означать и моральную, и политическую поддержку и определенную защиту от происков противной стороны. БРИКС — независимая от США структура, поэтому американцы недовольны таким вниманием многих стран к ней. БРИКС остается наращивать свой авторитет», — сказал Соколов.
По мнению руководителя Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексея Ярошенко, Путин всегда старался сохранить хорошие отношения с Кубой. И если республика присоединится к БРИКС, это будет «геополитически и символически хорошая история». «Во-первых, потому, что БРИКС — востребованное объединение во всех частях света, в том числе в странах с разными политическими системами (Куба позиционирует себя как социалистическое государство). Во-вторых, продвижение БРИКС к границам США — это тоже хорошо: американцы должны понимать, что БРИКС — это расширяющаяся история, и что она имеет потенциал для включения как крупных, так и небольших экономик», — резюмировал Ярошенко.
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