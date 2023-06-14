Путин создает альтернативу G20

Бороться с гегемонией США будет расширенный состав БРИКС

14 июня 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Россия укрепляет связи с Кубой и готовится совместно с Островом Свободы и другими партнерами бросить новый вызов США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия вместе с партнерами создает альтернативу G20 («двадцатке») и готовится бросить новый вызов США. Речь идет о существенном расширении БРИКС. Частью этого процесса может стать встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, которая состоялась в Кремле 14 июня, объяснили URA.RU эксперты. По их словам, укрепление связей с государством, которое находится ближе всех к американским границам, — это еще один шаг к разрушению однополярного мира. Первый визит в Россию Мануэля Марреро Круса оказался продолжительным и плодотворным Фото: kremlin.ru / Михаил Метцель, ТАСС Приветствуя кубинского гостя, президент Путин отметил, что «к Острову свободы в России особое отношение». «Наши отношения развиваются, несмотря ни на какие сложности. Незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее, кубинский народ справляется с этим. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности», — заверил российский лидер и передал привет кубинскому лидеру Мигелю Диас-Канелю Бермудесу. Марреро Крус сделал ответный жест. «Передайте ему, что мы восхищаемся им и очень уважаем за его храбрость», — озвучил премьер Кубы слова своего президента, адресованные Путину. Он добавил, что во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным обсудил вопросы расширения торгово-экономических связей, а также «вызовы, которые стоят перед странами» из-за введения Западом санкций. Все больше стран удаляются от США и примыкают к союзу России, Китая и другим крупнейшим мировым игрокам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В последние годы отношения между Россией и Кубой действительно укрепляются, отмечают эксперты. По их словам, связь была несколько ослаблена после развала СССР, но президент Путин заинтересован в том, чтобы вновь усилить ее. Как пояснил URA.RU руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, на протяжении нескольких десятилетий Куба «была форпостом СССР в западном полушарии». «После распада СССР было охлаждение отношений. Сейчас у наших стран совместные интересы в сфере построения многополярного мира. Тем более что Куба находится под боком дряхлеющего гегемона, и имеет большой опыт противостояния ему, противостояния однополярному миру — она в его эпицентре. Куба много лет находится под санкциями США и имеет опыт военных побед над американцами. Поэтому укрепление отношений с Кубой для России — важный приоритет во внешней политике», — отметил Родионов. Осенью 2022 года президенты Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро Фото: kremlin.ru / Сергей Савостьянов, ТАСС Противостояние однополярному миру в перспективе будет только усиливаться. И Куба, и ряд других государств уже заявил о своем желании присоединиться к БРИКС — союзу России, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии. Например, Алжир, с президентом которого Путин встретится 15 июня. Сегодня стало известно, что РФ поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. По словам политолога Родионова, этот формат (наряду с той же Шанхайской организацией сотрудничества, к примеру), становится альтернативой однополярному миру. Именно такие встречи, как встреча Путина и Марреро Круса, являются частью становления многополярного мира, убеждена замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. Эксперт поясняет, что БРИКС — один из инструментов этого процесса. «Вступление новых стран в БРИКС приобретает обвальный характер. Стоит вступить кому-то, и процесс пойдет дальше. Всегда сложно бросить первый камень. Но когда это сделано, этих камней летит вал. Камни летят в сторону американского доминирования, в сторону однополярности. Это однозначно вызов США. Это однозначно бунт против США, против безумных вашингтонских старцев. Путин заинтересован в этом расширении — ведь России выступает здесь как цивилизация, которая притягивает в свою орбиту другие народы и государства», — полагает Макеева. Тем самым Россия, президент Путин создают «альтернативу геополитического полюса» однополярности, отметил политолог Константин Соколов. «Идея мирового господства США для микроскопического меньшинства населения Земли вызывает отторжение у абсолютного большинства. Россия заинтересована в этом процессе: когда большинство мира психологически будет ориентировано в сторону России и других стран БРИКС, это будет означать и моральную, и политическую поддержку и определенную защиту от происков противной стороны. БРИКС — независимая от США структура, поэтому американцы недовольны таким вниманием многих стран к ней. БРИКС остается наращивать свой авторитет», — сказал Соколов. Статья по теме Путин начал операцию против США в Латинской Америке По мнению руководителя Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексея Ярошенко, Путин всегда старался сохранить хорошие отношения с Кубой. И если республика присоединится к БРИКС, это будет «геополитически и символически хорошая история». «Во-первых, потому, что БРИКС — востребованное объединение во всех частях света, в том числе в странах с разными политическими системами (Куба позиционирует себя как социалистическое государство). Во-вторых, продвижение БРИКС к границам США — это тоже хорошо: американцы должны понимать, что БРИКС — это расширяющаяся история, и что она имеет потенциал для включения как крупных, так и небольших экономик», — резюмировал Ярошенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия вместе с партнерами создает альтернативу G20 («двадцатке») и готовится бросить новый вызов США. Речь идет о существенном расширении БРИКС. Частью этого процесса может стать встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, которая состоялась в Кремле 14 июня, объяснили URA.RU эксперты. По их словам, укрепление связей с государством, которое находится ближе всех к американским границам, — это еще один шаг к разрушению однополярного мира. Приветствуя кубинского гостя, президент Путин отметил, что «к Острову свободы в России особое отношение». «Наши отношения развиваются, несмотря ни на какие сложности. Незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее, кубинский народ справляется с этим. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности», — заверил российский лидер и передал привет кубинскому лидеру Мигелю Диас-Канелю Бермудесу. Марреро Крус сделал ответный жест. «Передайте ему, что мы восхищаемся им и очень уважаем за его храбрость», — озвучил премьер Кубы слова своего президента, адресованные Путину. Он добавил, что во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным обсудил вопросы расширения торгово-экономических связей, а также «вызовы, которые стоят перед странами» из-за введения Западом санкций. В последние годы отношения между Россией и Кубой действительно укрепляются, отмечают эксперты. По их словам, связь была несколько ослаблена после развала СССР, но президент Путин заинтересован в том, чтобы вновь усилить ее. Как пояснил URA.RU руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, на протяжении нескольких десятилетий Куба «была форпостом СССР в западном полушарии». «После распада СССР было охлаждение отношений. Сейчас у наших стран совместные интересы в сфере построения многополярного мира. Тем более что Куба находится под боком дряхлеющего гегемона, и имеет большой опыт противостояния ему, противостояния однополярному миру — она в его эпицентре. Противостояние однополярному миру в перспективе будет только усиливаться. И Куба, и ряд других государств уже заявил о своем желании присоединиться к БРИКС — союзу России, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии. Например, Алжир, с президентом которого Путин встретится 15 июня. Сегодня стало известно, что РФ поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. По словам политолога Родионова, этот формат (наряду с той же Шанхайской организацией сотрудничества, к примеру), становится альтернативой однополярному миру. Именно такие встречи, как встреча Путина и Марреро Круса, являются частью становления многополярного мира, убеждена замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. Эксперт поясняет, что БРИКС — один из инструментов этого процесса. «Вступление новых стран в БРИКС приобретает обвальный характер. Стоит вступить кому-то, и процесс пойдет дальше. Всегда сложно бросить первый камень. Но когда это сделано, этих камней летит вал. Тем самым Россия, президент Путин создают «альтернативу геополитического полюса» однополярности, отметил политолог Константин Соколов. «Идея мирового господства США для микроскопического меньшинства населения Земли вызывает отторжение у абсолютного большинства. Россия заинтересована в этом процессе: когда большинство мира психологически будет ориентировано в сторону России и других стран БРИКС, это будет означать и моральную, и политическую поддержку и определенную защиту от происков противной стороны. БРИКС — независимая от США структура, поэтому американцы недовольны таким вниманием многих стран к ней. БРИКС остается наращивать свой авторитет», — сказал Соколов. По мнению руководителя Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексея Ярошенко, Путин всегда старался сохранить хорошие отношения с Кубой. И если республика присоединится к БРИКС, это будет «геополитически и символически хорошая история». «Во-первых, потому, что БРИКС — востребованное объединение во всех частях света, в том числе в странах с разными политическими системами (Куба позиционирует себя как социалистическое государство). Во-вторых, продвижение БРИКС к границам США — это тоже хорошо: американцы должны понимать, что БРИКС — это расширяющаяся история, и что она имеет потенциал для включения как крупных, так и небольших экономик», — резюмировал Ярошенко.